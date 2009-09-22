Сыр "Сливочный" от бабы Шуры

Поставить эту смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, расплавлять.

При расплавлении масса начнёт тянуться. Таким образом (не переставая мешать), хорошо проварить эту смесь около 5-7 минут.



Вот, что получается после пяти минут варки. Многие писали в отзывах, что посуда испорчена напрочь! Совсем нет! Просто надо постоянно мешать и мешать сырную массу! Да и сыр лучше плавится при постоянном перемешивании.

Когда масса начнёт отставать от стенок посуды - сыр готов.



Переложить сырную массу на блюдо, накрыть плёнкой, чтобы корочка не заветрилась и поставить сыр на холод для остывания.