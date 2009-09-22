Этот очень вкусный домашний сыр, который готовится 15 -20 минут, делала родная сестра моей бабушки - баба Шура. В детстве я очень любила бывать у неe в гостях - она пекла вкусные пироги с вишней и поздникой, а я просила еe сварить любимый сырок. В память о дорогой бабе Шуре, которой уже нет с нами, хочу поделиться этим рецептом.
- 22 сентября 2009, 11:37
- 1526843
Сыр "Сливочный" от бабы Шуры
Ингредиенты для «Сыр "Сливочный" от бабы Шуры»:
- Творог — 1 кг
- Молоко — 1 л
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло сливочное — 100 г
- Сода — 1 ч. л.
- Соль (или по вкусу) — 1,5 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2386.4 ккал
|
белки
231 г
|
жиры
124.2 г
|
углеводы
85.6 г
|100 г блюда
|ккал
102.9 ккал
|белки
10 г
|жиры
5.4 г
|углеводы
3.7 г
Рецепт «Сыр "Сливочный" от бабы Шуры»:
Чтобы получился хороший сыр, творог должен быть сухой и не жирный.
Положить в молоко творог и нагревать до кипения и варить 7-10 минут, периодически помешивая. Если творог был не жирный и сухой, то он сразу начнёт слегка плавиться и немного тянуться.
Готовую массу откинуть на дуршлаг, застеленный марлей. Дать стечь жидкости. На ощупь масса будет похожа на мягкий тянучий пластилин. С такого варёного творога жидкость стекает 2-3 минуты. Чтобы процесс ускорить, можно массу отжать руками.
В отдельную посуду с толстым дном, но не эмалированную, положить стёкший творог, яйца, масло, соль, соду и всё тщательно перемешать руками.
Поставить эту смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, расплавлять.
При расплавлении масса начнёт тянуться. Таким образом (не переставая мешать), хорошо проварить эту смесь около 5-7 минут.
Вот, что получается после пяти минут варки. Многие писали в отзывах, что посуда испорчена напрочь! Совсем нет! Просто надо постоянно мешать и мешать сырную массу! Да и сыр лучше плавится при постоянном перемешивании.
Когда масса начнёт отставать от стенок посуды - сыр готов.
Переложить сырную массу на блюдо, накрыть плёнкой, чтобы корочка не заветрилась и поставить сыр на холод для остывания.
Сыворотку, оставшуюся после варки, не выливайте - из неё можно печь вкусные блины.
Получился очень нежный сливочный сыр.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
3 мая well m #
3 мая well m #
2 мая Olgeya26 #
28 апреля Галина1506 #
11 апреля Тоцкая Светлана #
2 апреля mess_of_mad #
25 марта чипинда #
25 марта elena777 # (автор рецепта)
1 марта Кир Рояль #
Простите, о какой ответственности Вы говорите? Мы все готовим на свой страх и риск, у одного получается, у другого нет.
1 марта elena777 # (автор рецепта)
1 марта nelliundco #
, я такой сыр делаю каждую неделю и с магазинного молока. Ещё ни разу у меня не получилось того, что у вас на фото. Ищите ошибки в своих действиях.
23 марта Екатерина Белянская #
продукт не плавится, нужно готовить из натурального творога из сельского, все получается. Я делаю из творога, без молока на водяной бане, плавится все прекрасно, еще можно добавки добавлять- зелень, бекон, чеснок, или делать сладкий.
23 марта nelliundco #
1 марта lidartemieva #
В рецепте сделайте, пожалуйста, заметочку о том, какой должен быть творог!
Если вы выкладываете в интернет рецепт, то на вас ответственность.
Делала из домашнего творога, который был из обычного магазинного молока. Творог хороший, но видимо не настолько жирный для сыра, потому что я делала все по рецепту, а получился нерасплавленный дешёвый псевдосыр!
Продукты потрачены зря!
1 марта elena777 # (автор рецепта)
3 марта lidartemieva #
16 февраля lyudmila andrushkevich #
1 марта elena777 # (автор рецепта)
8 февраля Nastenkamax #
9 февраля elena777 # (автор рецепта)
6 января vestern12 lt #
6 января elena777 # (автор рецепта)
6 февраля gazin 1 #
Во-первых я не представляю на что было потрачено 2 часа, если два раза нужно прогреть, в среднем по 10 мин+ остудить и смешать!
Во-вторых на вкус и цвет..., как говорится...
Я очень люблю этот рецепт, как раз за его простоту и великолепный вкус.
К слову, мои дети гораздо больше любят этот сыр, чем к примеру, швейцарские сыры, которые нам часто присылают родственники из Европы.
22 ноября 2019 года АТАРАКСИЯ #
7 ноября 2019 года sati55 #
7 ноября 2019 года elena777 # (автор рецепта)
6 ноября 2019 года ksyu belova 84 #
6 ноября 2019 года elena777 # (автор рецепта)
22 октября 2019 года nelliundco #
23 октября 2019 года elena777 # (автор рецепта)
12 октября 2019 года svetik5552 #
14 октября 2019 года elena777 # (автор рецепта)
6 сентября 2019 года klemtsova irina #
9 сентября 2019 года elena777 # (автор рецепта)
10 июня 2019 года Шугаева Марина #
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