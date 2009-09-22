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Версия для печати Рецепты Приготовление молочных продуктов Домашний сыр
  • 22 сентября 2009, 11:37
  • 1526843

Сыр "Сливочный" от бабы Шуры

Рецепт: Сыр Сливочный от бабы Шуры

Этот очень вкусный домашний сыр, который готовится 15 -20 минут, делала родная сестра моей бабушки - баба Шура. В детстве я очень любила бывать у неe в гостях - она пекла вкусные пироги с вишней и поздникой, а я просила еe сварить любимый сырок. В память о дорогой бабе Шуре, которой уже нет с нами, хочу поделиться этим рецептом.

Категория: Приготовление молочных продуктов Домашний сыр

Ингредиенты для «Сыр "Сливочный" от бабы Шуры»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2386.4 ккал 		белки
231 г 		жиры
124.2 г 		углеводы
85.6 г
100 г блюда
ккал
102.9 ккал		 белки
10 г		 жиры
5.4 г		 углеводы
3.7 г


Рецепт «Сыр "Сливочный" от бабы Шуры»:

Чтобы получился хороший сыр, творог должен быть сухой и не жирный.
Положить в молоко творог и нагревать до кипения и варить 7-10 минут, периодически помешивая. Если творог был не жирный и сухой, то он сразу начнёт слегка плавиться и немного тянуться.

Готовую массу откинуть на дуршлаг, застеленный марлей. Дать стечь жидкости. На ощупь масса будет похожа на мягкий тянучий пластилин. С такого варёного творога жидкость стекает 2-3 минуты. Чтобы процесс ускорить, можно массу отжать руками.

В отдельную посуду с толстым дном, но не эмалированную, положить стёкший творог, яйца, масло, соль, соду и всё тщательно перемешать руками.

Поставить эту смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, расплавлять.
При расплавлении масса начнёт тянуться. Таким образом (не переставая мешать), хорошо проварить эту смесь около 5-7 минут.

Вот, что получается после пяти минут варки. Многие писали в отзывах, что посуда испорчена напрочь! Совсем нет! Просто надо постоянно мешать и мешать сырную массу! Да и сыр лучше плавится при постоянном перемешивании.
Когда масса начнёт отставать от стенок посуды - сыр готов.

Переложить сырную массу на блюдо, накрыть плёнкой, чтобы корочка не заветрилась и поставить сыр на холод для остывания.

Сыворотку, оставшуюся после варки, не выливайте - из неё можно печь вкусные блины.
Получился очень нежный сливочный сыр.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости Специальное питание

Теги: завтрак обед полдник ужин закуска сыр

Вкусы: сливочный

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Сыр Сливочный от бабы Шуры
Описание: Этот очень вкусный домашний сыр, который готовится 15 -20 минут, делала родная сестра моей бабушки - баба Шура. В детстве я очень любила бывать у неe в гостях - она пекла вкусные пироги с вишней и поздникой, а я просила еe сварить любимый сырок. В память о дорогой бабе Шуре, которой уже нет с нами, хочу поделиться этим рецептом.


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Комментарии и отзывы

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Очень вкусный.Понравился всей семье, буду делать еще.
Очень вкусный.Понравился всей семье, буду делать еще.
Моя свекровь раньше всегда делала такой сыр. Только я почему то вкуса абсолютно не чувствовала. В общем и сейчас практически не чувствую,,поэтому сыры только по запаху выбираю. Спасибо большое за рецепт! Обязательно буду готовить!
Очень вкусный сыр, раньше его готовила, сейчас увидела ваш рецепт и вспомнила, захотелось ещё раз приготовить.Мы живёт в селе,так что не сложно купить настоящий творог и приготовить настоящий сыр!А не то что подделки в магазине.Что касается заморозки, замораживала, свойства не меняет! Спасибо!
Спасибо огромное за рецепт, только что приготовила. Творог был домашний, из козьего молока, размороженный. Молоко свежее, опять таки козье. Все получилось, без сучка и задоринки. Обошлась даже без водяной бани, варила в кастрюле с толстым дном. Все мгновенно отмылось. Вкусно!! я даже не ожидала. Теперь буду всегда варить такой.
Здравствуйте! Давно рецепт был в закладках. Наконец то решилась - сделала. Это восхитительно ! Спасибо огромное!
Уточните пожалуйста процент жирности молока и творога!Не жирный это какой процент?
Я об этом писала - беру творог домашний, приготовленный из обрата.
Ответ для lidartemieva

Простите, о какой ответственности Вы говорите? Мы все готовим на свой страх и риск, у одного получается, у другого нет.
Спасибо за поддержку! У меня рука уже набита, и сыр получается практически всегда. А у многих и творог тот же, но что-то не получается. И такое бывает.
Ответ для lidatermieva


, я такой сыр делаю каждую неделю и с магазинного молока. Ещё ни разу у меня не получилось того, что у вас на фото. Ищите ошибки в своих действиях.
из магазинского творога, ничего не получается
продукт не плавится, нужно готовить из натурального творога из сельского, все получается. Я делаю из творога, без молока на водяной бане, плавится все прекрасно, еще можно добавки добавлять- зелень, бекон, чеснок, или делать сладкий.
У нас негде купить сельский творог, делаю с магазинного, творог плавится всё прекрасно получается.
Здравствуйте!
В рецепте сделайте, пожалуйста, заметочку о том, какой должен быть творог!
Если вы выкладываете в интернет рецепт, то на вас ответственность.
Делала из домашнего творога, который был из обычного магазинного молока. Творог хороший, но видимо не настолько жирный для сыра, потому что я делала все по рецепту, а получился нерасплавленный дешёвый псевдосыр!
Продукты потрачены зря!
В рецепте, в первом шаге всё подробно написано.
Чтобы получился хороший сыр, творог должен быть сухой и не жирный.
Положить в молоко творог и нагревать до кипения и варить 7-10 минут, периодически помешивая. Если творог был не жирный и сухой, то он сразу начнёт слегка плавиться и немного тянуться.
не жирный и сухой творог ,видимо,тут ни при чем.
Здравствуйте, хотелось бы узнать, а этот сыр в духовке плавится?
Не могу сказать. Мы его без духовки съедаем.
Масла брала меньше,хороший сыр—всем моим понравился
Спасибо большое! Очень рада!
На всю процедуру ушло два часа. Больше никогда! Завтра посмотрю, что получилось. Есть я это точно не смогу. Новичкам очень не советую этот рецепт. Отзывам вашего сайта больше не верю!
Несколько тысяч людей готовили по этому рецепту и всё получалось прекрасно и вкусно! А у Вас что-то не так вышло...так зачем же плохо отзываться и не советовать рецепт? Дело всё в человеке, который делает что-то не то...или в его руках!
Ответ для vestern12 lt
Не могу не вступиться за рецепт!
Во-первых я не представляю на что было потрачено 2 часа, если два раза нужно прогреть, в среднем по 10 мин+ остудить и смешать!
Во-вторых на вкус и цвет..., как говорится...
Я очень люблю этот рецепт, как раз за его простоту и великолепный вкус.
К слову, мои дети гораздо больше любят этот сыр, чем к примеру, швейцарские сыры, которые нам часто присылают родственники из Европы.
о, я делала по этому рецепту-это оооочень вкусно!!
Я стараюсь делать такой сыр из домашнего творога. Получается очень вкусный.
Спасибо большое за рецепт! Сыр получился чудесный!
Спасибо большое за отзыв!
Вкусный, сливочный сыр , больше похож на плавленый( может это у меня так получился). Теперь есть у меня ещё один рецепт сыыыыра для разнообразия. Спасибо Елена .
Спасибо за потрясающее фото добрые слова!
Сырок наивкуснейший получился Спасибо за рецепт!
Огромное спасибо за отзыв!
Меня научила готовить такой сыр моя мама.Очень вкусный.Получается всегда.И посуду ниразу не испортила.Как это вообще возможно?
Такой сыр лучше делать из деревенского творога. Всегда получается.
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