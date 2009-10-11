Тесто по этому рецепту получается тоненькое и хрустящее, начинка сочная. Может, кому пригодится и мой вариант приготовления чебуреков, я готовлю их чуть ли не 3 раза в неделю, муж очень любит. Даже если осталось несколько штук, их можно на завтрак разогреть на раскаленном масле, и они снова будут как свежие.
- 11 октября 2009, 10:10
- 3332104
Чебуреки
Ингредиенты для «Чебуреки»:
- Вода (кипяченая, теплая) — 200 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль (не полная ) — 1 ч. л.
- Сахар — 0.5 ч. л.
- Водка — 4 ст. л.
- Масло растительное — 5-6 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 2-2.5 стак.
- Мясо (говядина с жирком) — 300-350 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Перец черный (молотый)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2501.8 ккал
|
белки
38.1 г
|
жиры
70.2 г
|
углеводы
248.6 г
|100 г блюда
|ккал
229.5 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
22.8 г
Рецепт «Чебуреки»:
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Муку всыпать в миску (для начала 1.5 стакана), сделать в середине углубление, влить воду, масло, водку, вбить яйцо, добавить соль и сахар, замесить тесто, подсыпая еще муку (оно должно быть чуть мягче, чем на пельмени), хорошенько его вымешать на столе, затем прикрыть миской и оставить минимум на 1 час, в процессе перебить несколько раз, чем дольше тесто постоит, тем вкуснее будет.
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Мясо перекрутить с луком, добавить в фарш соль и перец по вкусу, затем немного развести ледяной водой (примерно 50 мл.) так, чтобы фарш был как очень густая сметана.
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Тесто поделить на две части, одну часть снова пока убрать под миску, другую поделить на кусочки размером примерно с мячик для пинг-понга, можно и больше, зависит от того, какой величины будут чебуреки, я люблю делать с ладошку величиной, небольшие.
В сковороде разогреть достаточное количества растительного масла.
Кусочек теста раскатать тонко, но не так, чтобы прямо просвечивалось иначе оно лопнет при жарке. На один край нанести слой начинки, сверху можно положить кусочек сливочного масла по желанию, это придаст дополнительную сочность и аромат.
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Накрыть начинку тестом, хорошо выпустить воздух, разглаживая ладошкой, иначе чебуреки при жарке будут надуваться и лопаться, и от этого вытечет весь сок, края хорошо придавить пальцами затем обрезать.
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Готовые чебуреки аккуратно перекладывать в хорошо разогретое масло, стараясь не разорвать тесто, жарить на среднем огне до золотистого цвета, переворачивать двумя широкими лопаточками.
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Пока жарятся одни, можно в это время лепить следующие.
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Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
29 мая serhio79 #
31 января artli #
Очень вкусно!
Тесто пластичное, работать с ним одно удовольствие, но муки получилось 3 стакана. Получилось 8 шт. Буду готовить ещё. Быстро и вкусно!
15 января Ромафффка #
9 октября 2021 года ekdmitri #
29 августа 2021 года ella tishkova #
29 августа 2021 года ella tishkova #
Тесто бомбическое!!! Чебуреки делала первый раз. Раньше ела много вкусных)) .
Да, муки добавляла больше, чем в рецепте, но если раньше делали тесто на пельмени, то уловить количество не сложно. Ничего не приклепает, суперпластичное, прямо тактильное удовольствие получила, когда готовила. Муки в процессе лепки не добавляла вообще, только щепотку под раскатку. При жарке не лопалось. Делала 2 порции, все чебуреки поджарила на одном масле. Сковорода чистая! Спасибо автору!
29 августа 2021 года nika236932 #
27 августа 2021 года av kr #
Тесто тонкое, слишком нежное, чтобы раскатать спасает только мука+мука+мука/мука/мука/мука и т.д. ОЧЕНЬ много муки. Сырой чебурек требуется мгновенно отправлять на сковороду, только в этом случае есть шанс сохранить его целым. Так как у меня такой возможности нет (живу один, помощников по лепке не имею))) ), сперва я делаю сырые чебуреки из всего теста и фарша, а потом всё их жарю поочереди. Как только Вы положите сырой чебурек на блюдо (доску/столешницу) через минуту он единое целое с блюдом (доской/столешницей). Просто сдобрить поверхность мукой - не поможет. Её мукой надо завалить. В буквальном смысле этого слова завалить))) Начинка очень быстро пропитает тесто и чебурек не просто влажный, он натурально течёт тестом.
Ну и как следствие - после жарки каждых двух (максимум четырех) штук сковороду приходится мыть, и греть заново: вся "спасательная" мука спрыгивает в масло и тут же пригорает.
P.S.: скорректируйте рецепт, с ним что-то не так (фото прикреплять не стану, стыдно).
P.P.S.: готовлю хорошо, руки откуда надо, не дилетант)))
7 июля 2021 года olga82vkp #
20 июня 2021 года Svetlana Egorova 2 #
31 мая 2021 года nezabygka #
30 мая 2021 года 9-Ksana #
14 марта 2021 года Катерина32 #
Тесто тонкое, легкое и хрустящее
Начинка сочная
20 февраля 2021 года LITERAYAK #
27 января 2021 года katya 2830 #
23 ноября 2020 года Sheyda #
10 октября 2020 года Дэзи84 #
9 сентября 2020 года Дэзи84 #
31 июля 2020 года xelen flower #
18 июля 2020 года letole #
Возможно потому , что тесто очень плотное и новичкам удаётся не наделать дырок и не получать разрывы при переворачивание при жарке. Не рекомендую.
А вот рецепт начинки мне очень понравился. Простой и привычный вкус.
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