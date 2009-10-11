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  • 11 октября 2009, 10:10
  • 3332104

Чебуреки

Рецепт: Чебуреки

Тесто по этому рецепту получается тоненькое и хрустящее, начинка сочная. Может, кому пригодится и мой вариант приготовления чебуреков, я готовлю их чуть ли не 3 раза в неделю, муж очень любит. Даже если осталось несколько штук, их можно на завтрак разогреть на раскаленном масле, и они снова будут как свежие.

Категория: Выпечка Изделия из теста Чебуреки

Ингредиенты для «Чебуреки»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2501.8 ккал 		белки
38.1 г 		жиры
70.2 г 		углеводы
248.6 г
100 г блюда
ккал
229.5 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
22.8 г


Рецепт «Чебуреки»:

  • Муку всыпать в миску (для начала 1.5 стакана), сделать в середине углубление, влить воду, масло, водку, вбить яйцо, добавить соль и сахар, замесить тесто, подсыпая еще муку (оно должно быть чуть мягче, чем на пельмени), хорошенько его вымешать на столе, затем прикрыть миской и оставить минимум на 1 час, в процессе перебить несколько раз, чем дольше тесто постоит, тем вкуснее будет.

  • Мясо перекрутить с луком, добавить в фарш соль и перец по вкусу, затем немного развести ледяной водой (примерно 50 мл.) так, чтобы фарш был как очень густая сметана.

  • Тесто поделить на две части, одну часть снова пока убрать под миску, другую поделить на кусочки размером примерно с мячик для пинг-понга, можно и больше, зависит от того, какой величины будут чебуреки, я люблю делать с ладошку величиной, небольшие.
    В сковороде разогреть достаточное количества растительного масла.
    Кусочек теста раскатать тонко, но не так, чтобы прямо просвечивалось иначе оно лопнет при жарке. На один край нанести слой начинки, сверху можно положить кусочек сливочного масла по желанию, это придаст дополнительную сочность и аромат.

  • Накрыть начинку тестом, хорошо выпустить воздух, разглаживая ладошкой, иначе чебуреки при жарке будут надуваться и лопаться, и от этого вытечет весь сок, края хорошо придавить пальцами затем обрезать.

  • Готовые чебуреки аккуратно перекладывать в хорошо разогретое масло, стараясь не разорвать тесто, жарить на среднем огне до золотистого цвета, переворачивать двумя широкими лопаточками.

  • Пока жарятся одни, можно в это время лепить следующие.

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На полдник На природу На ужин

Теги: выпечка обед ужин завтрак тесто

Вкусы: мясной вкусный хрустящий ароматный сочный

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Чебуреки
Рецепт: Чебуреки

Тесто по этому рецепту получается тоненькое и хрустящее, начинка сочная. Может, кому пригодится и мой вариант приготовления чебуреков, я готовлю их чуть ли не 3 раза в неделю, муж очень любит. Даже если осталось несколько штук, их можно на завтрак разогреть на раскаленном масле, и они снова будут как свежие.

Ингредиенты для «Чебуреки»:
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Комментарии и отзывы

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По рецепту тесто отличное! Но! я больше люблю мелко рубленное мясо, нежели фарш.
Спасибо за рецепт!
Очень вкусно!
Тесто пластичное, работать с ним одно удовольствие, но муки получилось 3 стакана. Получилось 8 шт. Буду готовить ещё. Быстро и вкусно!
Спасибо огромное за рецепт. Получилось ну очень вкусно. Хотела сфотографировать- не успела. Тесто стягивается, но это не проблема, можно растянуть, оно очень эластичное, не рвётся . У меня муж в любой выпечке: минимум теста, а максимум начинки! Тут отметил как раз тесто! Сказал что очень вкусное тесто.
Спасибо большое! Все отлично получилось и очень вкусно!!!!
Вот фото последних ))
Никогда не писала комментарии.
Тесто бомбическое!!! Чебуреки делала первый раз. Раньше ела много вкусных)) .
Да, муки добавляла больше, чем в рецепте, но если раньше делали тесто на пельмени, то уловить количество не сложно. Ничего не приклепает, суперпластичное, прямо тактильное удовольствие получила, когда готовила. Муки в процессе лепки не добавляла вообще, только щепотку под раскатку. При жарке не лопалось. Делала 2 порции, все чебуреки поджарила на одном масле. Сковорода чистая! Спасибо автору!
Спасибо за рецепт! Делала пол нормы, но пропорции соблюдала. Раньше делала чебуреки из заварного теста и в работе оно легче конечно, но эти вкуснее! Тесто раскатывается трудновато ( ползет назад ) поэтому потом просто брала в руки и растягивала как вареники. Ничего не прорывалось, тесто эластичное. Однозначно буду делать ещё! Делала с сыром.
Рецепт не понравился. Ужасное тесто! Воды явно много, яйцо явно лишнее, и шесть ложек масла мне кажется перебор...
Тесто тонкое, слишком нежное, чтобы раскатать спасает только мука+мука+мука/мука/мука/мука и т.д. ОЧЕНЬ много муки. Сырой чебурек требуется мгновенно отправлять на сковороду, только в этом случае есть шанс сохранить его целым. Так как у меня такой возможности нет (живу один, помощников по лепке не имею))) ), сперва я делаю сырые чебуреки из всего теста и фарша, а потом всё их жарю поочереди. Как только Вы положите сырой чебурек на блюдо (доску/столешницу) через минуту он единое целое с блюдом (доской/столешницей). Просто сдобрить поверхность мукой - не поможет. Её мукой надо завалить. В буквальном смысле этого слова завалить))) Начинка очень быстро пропитает тесто и чебурек не просто влажный, он натурально течёт тестом.
Ну и как следствие - после жарки каждых двух (максимум четырех) штук сковороду приходится мыть, и греть заново: вся "спасательная" мука спрыгивает в масло и тут же пригорает.
P.S.: скорректируйте рецепт, с ним что-то не так (фото прикреплять не стану, стыдно).
P.P.S.: готовлю хорошо, руки откуда надо, не дилетант)))
Тесто супер 👍тонкое,хрустящее !
Боже мой.как же давно я пыталась найти стоящий рецепт.это-то что надо.спасибо .
Тесто не жёсткое в жареном виде, а вот раскатывать тяжело - сжимается, раскатывала не тонко, т.к. не было сил , и лопались чебуреки, брызги везде, безрукая я что ли, буду дальше искать рецепт для меня идеальных чебуреков
вкусно, сочно. Нежнейшее тесто, которое при запекание становится хрустящей корочкой. В семье больше едим курятину, масло положили в центр фарша, как бы в конвертик. Забираю в КК.
Очень вкусные чебуреки
Тесто тонкое, легкое и хрустящее
Начинка сочная
Как это 2.5 стакана муки? Сколько грамм? Не проще ли в граммах указывать?
Чебуреки, просто отвал бошки! Тесто очень вкусное, тоненькое и хрустящее. Делала всё строго по рецепту, единственное, добавила тёртый лук в фарш. Автору огромное спасибо за эту вкуснятину
Чебуреки суперские! Уже не раз делала...идеальные! Не знаю как они могут не получится 🤷🏻♀
Очень хорошее и вкусное тесто
Спасибо большое за рецепт! Давно не делала чебуреки, а тут попробовала и замечательно получилось. Интересно а если водку не добавлять в тесто, что-то сильно изменится?
Мне тоже не понравилось тесто. Было не вкусно. По другим рецептам делала - было в сто раз вкуснее
Тесто невкусное. Даже не представляю, как эти чебуреки лидируют.
Возможно потому , что тесто очень плотное и новичкам удаётся не наделать дырок и не получать разрывы при переворачивание при жарке. Не рекомендую.
А вот рецепт начинки мне очень понравился. Простой и привычный вкус.
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