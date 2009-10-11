Тесто поделить на две части, одну часть снова пока убрать под миску, другую поделить на кусочки размером примерно с мячик для пинг-понга, можно и больше, зависит от того, какой величины будут чебуреки, я люблю делать с ладошку величиной, небольшие.

В сковороде разогреть достаточное количества растительного масла.

Кусочек теста раскатать тонко, но не так, чтобы прямо просвечивалось иначе оно лопнет при жарке. На один край нанести слой начинки, сверху можно положить кусочек сливочного масла по желанию, это придаст дополнительную сочность и аромат.

