Безумно вкусная цветная капуста. Рецепт нашла на просторах интернета. Автор рецепта Chatskaa.
- 14 октября 2009, 22:06
- 15593
Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном
Ингредиенты для «Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном»:
- Капуста цветная — 800 г
- Масло сливочное — 30 г
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Молоко — 1/2 стак.
- Сливки — 1/2 стак.
- Орех мускатный (молотый) — 1/2 ч. л.
- Хрен (готовый) — 4 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (молотый, по вкусу)
- Сыр твердый — 80 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1761 ккал
|
белки
57.8 г
|
жиры
121 г
|
углеводы
124.7 г
|100 г блюда
|ккал
112.2 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
7.7 г
|углеводы
7.9 г
Рецепт «Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном»:
-
Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить до полуготовности.
-
Растопить сливочное масло.
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Добавить муку, перемешать.
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Продолжая помешивать, постепенно влить молоко и сливки, размешать, чтобы не было комочков. Помешивая, дать закипеть, готовить 3-4 минуты.
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Добавить в соус хрен, мускатный орех, посолить и поперчить по вкусу.
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Форму смазать маслом, выложить равномерно цветную капусту, залить сверху соусом и поставить в разогретую до 160-180 градусов духовку на 20 минут.
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Достать из духовки, посыпать тертым сыром и поставить обратно до расплавления и зарумянивания сыра.
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Капуста готова.
-
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
8 октября 2016 года GalinaiNikolai #
18 июня 2012 года Мантра #
18 июня 2012 года Oksy # (автор рецепта)
26 февраля 2012 года Zhenya708 #
26 февраля 2012 года Oksy # (автор рецепта)
12 октября 2011 года Wasssabi #
13 октября 2011 года Oksy # (автор рецепта)
10 октября 2010 года Агнеша #
10 октября 2010 года Oksy # (автор рецепта)
12 июня 2010 года Ksyunya #
12 июня 2010 года Oksy # (автор рецепта)
2 ноября 2009 года ZuZu25 #
2 ноября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
17 октября 2009 года tat70 #
17 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
16 октября 2009 года Татуша #
16 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
В любом случае, поняла, что тебе понравилось! И за фото спасибо!!!
16 октября 2009 года Татуша #
16 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
16 октября 2009 года mishiel #
16 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
16 октября 2009 года ВИКА-72 #
16 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года Pachita #
16 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
19 октября 2009 года Pachita #
19 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года svetavdm #
Вам спасибо и + !
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года dobrynina #
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года Tsvetana #
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года swetik-semizwetik #
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года Татуша #
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года Tashaly #
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года Хитовая #
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
15 октября 2009 года crybell #
15 октября 2009 года Oksy # (автор рецепта)
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