Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 14 октября 2009, 22:06
  • 15593

Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном

Рецепт: Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном

Безумно вкусная цветная капуста. Рецепт нашла на просторах интернета. Автор рецепта Chatskaa.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1761 ккал 		белки
57.8 г 		жиры
121 г 		углеводы
124.7 г
100 г блюда
ккал
112.2 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
7.7 г		 углеводы
7.9 г

Рецепт «Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном»:

  • Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить до полуготовности.

  • Растопить сливочное масло.

  • Добавить муку, перемешать.

  • Продолжая помешивать, постепенно влить молоко и сливки, размешать, чтобы не было комочков. Помешивая, дать закипеть, готовить 3-4 минуты.

  • Добавить в соус хрен, мускатный орех, посолить и поперчить по вкусу.

  • Форму смазать маслом, выложить равномерно цветную капусту, залить сверху соусом и поставить в разогретую до 160-180 градусов духовку на 20 минут.

  • Достать из духовки, посыпать тертым сыром и поставить обратно до расплавления и зарумянивания сыра.

  • Капуста готова.

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На полдник На ужин : На горячее

Теги: обед ужин

Вкусы: соленый нежный пикантный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном
Рецепт: Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном

Безумно вкусная цветная капуста. Рецепт нашла на просторах интернета. Автор рецепта Chatskaa.

Ингредиенты для «Цветная капуста, запеченная с кремовым соусом с хреном»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Спасибо за замечательный рецепт! Совсем новый вкус запеченой цветной капусты
Капуста получилась наивкуснейшая! Делаю уже не первый раз Огромное спасибо)
Очень рада, что Вам понравился этот рецепт!
Спасибо за хороший рецепт приготовления моей любимой цветной капустки!!! Очень вкусно!
Большое спасибо Вам за отзыв!
Ням-ням,как аппетитно и красиво Обожаю цветную капустку в сочетании со сливками) С хреном ещё не пробовала,беру на вооружение Вам +
Большое спасибо! С хреном пикантно
Ой, как вкусно!Здорово! Обожаю цветную капустку!Вам спасибо и + !
И Вам спасибо за отзыв!
ВКУСНОТЕНЬ!!! Ещё и не каллорийно!!! Вообще супер класс!!!!
Кушайте на здоровье!
Попробуем-попробуем....
Танюша, я надеюсь, что тебе понравится!
Оксанчик, запеканка хороша! Я тоже призадумалась о своем здоровье...решила по Борменталю приходить "в норму", потому как дальше уже некуда ....вообщем, считаю каллории.. так вот, в 100 гр данного блюда 130 кКал, все посчитала а что делать? пора уже что-то делать!
Танюша, я не совсем в этом разбираюсь, 130 кКал - это много или мало?
В любом случае, поняла, что тебе понравилось! И за фото спасибо!!!
Дневной рацион женщины, ведущий не активный образ жизни (как я) должна в день употребить не больше 1200 кКал... при активном - 2000кКал, т.е. надо весь день считать то, что съешь (очень муторно)...для этой запеканки очень даже нормально по каллориям, т.е. не много.
Ясно, спасибо, что просветила!
Оксаночка, капустка - супер
Аллочка, спасибо!
Класс!+++++++++++
Спасибо!!!!!
Утащила,естественно...Капустка пылится,вот и найду ей применение.
А у нас цветная не залеживается!
Знаем- знаем ваше пристрастие...)))
Какой интересный рецепт!
Вам спасибо и + !
И Вам спасибо за плюсик!!!
В этом году никак не доберусь до цветной капусты. Прочитала Ваш рецепт. Теперь точно доберусь. Спасибо большое.
Ой, обязательно надо добраться, это же так вкусно!
Здорово! Обожаю цветную капустку!
Я тоже ее очень люблю в любом виде!
Оченно вкусно! Забрала! +++++++++++++
Танюша, спасибо!!!!!
спасибо !!!Попробую обязательно !!!!
Попробуйте, это просто и вкусно!!
Оксанчик классный рецепт! И ентот у тебя утаскиваю!!!!!
Юленька, я рада!!!!!
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Собираетесь строить дом? Подпишитесь на канал о строительстве

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 2 спальнями и террасой V467 "Гринборо"

Каркасный дом с 2 спальнями и террасой V467 "Гринборо"
Каркасный дом с мансардой и 3 спальнями V270 "Уичита"

Каркасный дом с мансардой и 3 спальнями V270 "Уичита"
Каркасный дом V549 "Гатино"

Каркасный дом V549 "Гатино"
Ещё 573 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Какие проекты группы МедиаФорт (кроме povarenok.ru) вы посещаете?


Уже 621 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки