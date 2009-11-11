Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами

Муку просеять. Сливочное масло нарезать кусочками. Соединить муку, сливочное масло, разрыхлитель теста и сахарный песок (1/2 чашки). Перетереть пальцами до состояния крошки. Добавить, измельченные в блендере, орехи. Перемешать.



Творог соединить с яйцами, сахаром и сметаной. Яблоки натереть на крупной терке и добавить к творожно-яичной массе. перемешать.

Огнеупорную форму застелить пекарской бумагой, выложить на дно 2/3 песочной крошки, затем начинку, разровнять и посыпать оставшейся крошкой.

Выпекать в разогретом до 200гр духовом шкафу - 40-50 минут.

По моим наблюдениям сметану в начинке можно заменить ряженкой, получается не хуже.