Простой в приготовлении, вкусный пирог для домашнего чаепития и торжества.
- 11 ноября 2009, 10:43
- 29190
Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами
Ингредиенты для «Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами»:
- Мука пшеничная / Мука — 225 г
- Сахар (чашка=240мл; в тесто - 1/2 чашки; в начинку - 1/2 чашки. ) — 1 стак.
- Масло сливочное — 110 г
- Разрыхлитель теста — 3/4 ч. л.
- Творог (нежный, мягкий) — 185 г
- Сметана (20%) — 75 г
- Яйцо куриное (среднее) — 2 шт
- Яблоко (кислое, среднее) — 2 шт
- Орехи грецкие (жареные) — 50 г
- Фундук (жареный) — 50 г
- Орехи кешью / Кешью (жареный) — 50 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4182.9 ккал
|
белки
97.8 г
|
жиры
212.7 г
|
углеводы
473.5 г
|100 г блюда
|ккал
292.5 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
14.9 г
|углеводы
33.1 г
Рецепт «Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами»:
Муку просеять. Сливочное масло нарезать кусочками. Соединить муку, сливочное масло, разрыхлитель теста и сахарный песок (1/2 чашки). Перетереть пальцами до состояния крошки. Добавить, измельченные в блендере, орехи. Перемешать.
Творог соединить с яйцами, сахаром и сметаной. Яблоки натереть на крупной терке и добавить к творожно-яичной массе. перемешать.
Огнеупорную форму застелить пекарской бумагой, выложить на дно 2/3 песочной крошки, затем начинку, разровнять и посыпать оставшейся крошкой.
Выпекать в разогретом до 200гр духовом шкафу - 40-50 минут.
По моим наблюдениям сметану в начинке можно заменить ряженкой, получается не хуже.
Комментарии и отзывы
позавчера shim elen #
25 мая izmalkova #
22 октября 2016 года Natasha 57 #
18 сентября 2014 года m milichaeva #
18 сентября 2014 года Lacoste # (автор рецепта)
2 июня 2014 года blinovatv #
3 июня 2014 года Lacoste # (автор рецепта)
18 мая 2014 года Ольхен-7 #
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17 мая 2014 года lizoik #
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2 января 2014 года Lacoste # (автор рецепта)
13 сентября 2012 года Джульета #
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16 сентября 2011 года panna1979 #
16 сентября 2011 года panna1979 #
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