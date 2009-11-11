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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 11 ноября 2009, 10:43
  • 29190

Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами

Рецепт: Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами

Простой в приготовлении, вкусный пирог для домашнего чаепития и торжества.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4182.9 ккал 		белки
97.8 г 		жиры
212.7 г 		углеводы
473.5 г
100 г блюда
ккал
292.5 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
14.9 г		 углеводы
33.1 г


Рецепт «Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами»:

Муку просеять. Сливочное масло нарезать кусочками. Соединить муку, сливочное масло, разрыхлитель теста и сахарный песок (1/2 чашки). Перетереть пальцами до состояния крошки. Добавить, измельченные в блендере, орехи. Перемешать.

Творог соединить с яйцами, сахаром и сметаной. Яблоки натереть на крупной терке и добавить к творожно-яичной массе. перемешать.
Огнеупорную форму застелить пекарской бумагой, выложить на дно 2/3 песочной крошки, затем начинку, разровнять и посыпать оставшейся крошкой.
Выпекать в разогретом до 200гр духовом шкафу - 40-50 минут.
По моим наблюдениям сметану в начинке можно заменить ряженкой, получается не хуже.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4088
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт завтрак обед ужин полдник праздник пирог

Вкусы: сладкий яблочный творожный ореховый

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Фотографии «Рассыпчатый яблочно-творожный пирог с орехами» от приготовивших (11)

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Комментарии и отзывы

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вкусно! а еще быстро и просто, и полезно. заменила масло в тесте на деревенскую сметану(остается лишней) все получилось вкусно. Спасибо большое за рецепт 👍
Когда начала выкладывать начинку были сомнения,что не пропечется,жидкая,но это правда вкусно,спасибо за рецепт
Очень домашний, уютный пирог. Большое спасибо, что поделились рецептом.
Пирог оочень вкусный! Хрустящая корочка с нежной кисло-сладкой начинкой, замечательное сочетание! Спасибо!))
На здоровье!
Спасибо, конечно, за вкусный рецепт)), но я теперь вынуждена ,по настоянию всего семейства,стабильно раз в неделю печь этот пирог (( , а за окном тридцать с лишним градусов (((.
Либо придется печь, либо терпения семейству! на здоровье!
Только что испекла ваш пирожок! С удовольствием попили с мужем чайку с пирогом, даже не дали остыть.Понравилась яблочная нотка , и орешки хрустят!!! Спасибо большое, в моей копилке прибавился еще один вкусный рецепт!! Вам ++++++++++
Спасибо за оценку! Готовьте на здоровье!
а можно масло заменить кулинарным жиром?
Нет. В данном рецепте как раз необходимо сливочное масло хорошего качества, думаю замена будет не кстати.
Это очень-очень вкусно!!! Съели все за один раз и столько хорошего услышала в свой адрес спасибо за рецепт!!! )))
Спасибо за доверие и, на здоровье!
a maskarpone eto sir?
Это сливочный сыр-крем.
skajite pojaluista a tvorog mojno chem nibud zamenit? zdes u nas tvorog ne prodaetsay , i pochti vse recepti s tvorogom. pojaluista otvetite
Я думаю, что можно заменить маскарпоне. Наверняка, что-то похожее на творог продается?
Спасибо большое за рецепт.я сделала два огромных протвеня этого пирога.один сверху покрыла кремом из сгущенки со сметаной.получился мягкий влажный торт.детям очень понравилось оба вида.а днях буду готовить вновь.только температуру и время приготовления уменьшу.+++++++++++++++++
На здоровье!
Спасибо! Очень вкусный пирог: хрустящая корочка и нежно-влажная серединка!
Готовьте на здоровье!
вкусно и просто
Спасибо, очень вкусно!!!
Мне очень сильно понравилось!!!! Просто обалденный пирог!!!
Понравился очень! Делала в аэрогриле, поэтому нижний слой совсем тонкий (в моем аэрогриле низ плохо пропекается), а верх объемный. Но это ни сколько не испортило изумительный вкус пирога - ореховый и освежающий от яблок и творога. Буду печь еще!
Пирог очень вкусный, а процесс приготовления так прост и быстр!
Очень вкусный пирог с ореховой ноткой и нежнейшей начинкой.
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