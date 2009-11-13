У меня есть соседка. Сара Абрамовна. Анекдот про нее: - Сара Абрамовна, вы еврейка? - Таки с чего Вы взяли? - Ну как же, у Вас имя еврейское и отчество... - Таки что по-вашему, Исакиевский собор - еврейская синагога? И добавляет: "Таки, деточка, давай лучше будем кушать!"
- 13 ноября 2009, 6:26
- 39367
Сладкое мясо от Сары Абрамовны
Ингредиенты для «Сладкое мясо от Сары Абрамовны»:
- Говядина — 700 г
- Лук репчатый (средняя головка) — 1 шт
- Морковь (крупная) — 1
- Перец болгарский (болгарский) — 1 шт
- Помидор — 2 шт
- Чернослив — 300 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Специи (для говядины, соль, смесь перцев по вкусу)
- Соевый соус — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2481 ккал
|
белки
143.7 г
|
жиры
129.4 г
|
углеводы
198.4 г
|Порции
|ккал
413.5 ккал
|белки
24 г
|жиры
21.6 г
|углеводы
33.1 г
|100 г блюда
|ккал
168.8 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
13.5 г
Рецепт «Сладкое мясо от Сары Абрамовны»:
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Говядину порезать ломтями поперек волокон, слегка отбить. Отбитые куски мяса порезать на полоски-брусочки, поперчить, посолить, добавить специи, оставить мариноваться.
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Вот такие специи у меня были.
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Готовим подушку для мяса. Лук порезать полукольцами, посолить, обжарить до золотистого цвета на растительном масле, морковь натереть на крупной терке, добавить к луку, потушить 5 минут. Сладкий перец порезать, добавить к моркови с луком, погреть еще минутку.
-
Выкладываем овощи на противень или форму для запекания.
-
Мясо обжариваем на сильном огне с капелькой растительного масла до румяной корочки. Минут 5 хватит. Я еще соевого соуса добавила, ну люблю я его, что сделаешь! Выкладываем мясо на овощи.
-
Добавляем чернослив.
-
Режем помидор кружочками, выкладываем сверху.
-
Закрываем фольгой и ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку, на 60-70 минут. В это время судорожно сглатываем слюну т. к. аромат стоит неописуемый!
-
ГОТОВО!!! Вообще-то сыром сверху посыпать не положено: в еврейской кухне нельзя смешивать мясное и молочное, но муж сказал, что он гой и хочет сыра! Пришлось выдать персонально :)))
Комментарии и отзывы
позавчера abramarina-2019 #
Вообще, раньше(?) это блюдо (мясо в кисло-сладком соусе), готовили в кастрюле, оно тушилось, не зарумянивалось(?) и не в духовке.
А Ваша соседка, дай ей Б.здоровья, видно современная хозяйка, поэтому готовит именно в духовке.
За рецепт СПАСИБО, действительно вкусно и просто.
Всем приятного аппетита и хорошего настроения!
7 июля excelenc #
7 июля dlatehktopishet #
7 июля bux irina irina 1967 #
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17 октября 2018 года terry-68 #
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17 октября 2018 года alsunchik #
17 октября 2018 года Natkati #
17 октября 2018 года alsunchik #
17 октября 2018 года Natkati #
17 октября 2018 года alsunchik #
17 октября 2018 года Natkati #
17 октября 2018 года alsunchik #
17 октября 2018 года Natkati #
17 октября 2018 года alsunchik #
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22 февраля 2014 года DEKADAHC #
18 августа 2013 года Angel_from_Hell #
27 августа 2010 года лена05 #
3 июня 2010 года barska #
...а Ви знаете, это таки да! еврейский рецепт!
7 июня 2010 года Roalanna # (автор рецепта)
28 апреля 2010 года ирина66 #
29 апреля 2010 года Roalanna # (автор рецепта)
7 декабря 2009 года tat70 #
7 декабря 2009 года Roalanna # (автор рецепта)
2 декабря 2009 года Растишка deleted #
анимации
23 ноября 2009 года Kat_7077 #
23 ноября 2009 года Roalanna # (автор рецепта)
15 ноября 2009 года морочковская наталья #
17 ноября 2009 года Roalanna # (автор рецепта)
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