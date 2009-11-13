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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины
  • 13 ноября 2009, 6:26
  • 39367

Сладкое мясо от Сары Абрамовны

Рецепт: Сладкое мясо от Сары Абрамовны

У меня есть соседка. Сара Абрамовна. Анекдот про нее: - Сара Абрамовна, вы еврейка? - Таки с чего Вы взяли? - Ну как же, у Вас имя еврейское и отчество... - Таки что по-вашему, Исакиевский собор - еврейская синагога? И добавляет: "Таки, деточка, давай лучше будем кушать!"

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Кухня: Еврейская

Ингредиенты для «Сладкое мясо от Сары Абрамовны»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2481 ккал 		белки
143.7 г 		жиры
129.4 г 		углеводы
198.4 г
Порции
ккал
413.5 ккал		 белки
24 г		 жиры
21.6 г		 углеводы
33.1 г
100 г блюда
ккал
168.8 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
13.5 г


Рецепт «Сладкое мясо от Сары Абрамовны»:

  • Говядину порезать ломтями поперек волокон, слегка отбить. Отбитые куски мяса порезать на полоски-брусочки, поперчить, посолить, добавить специи, оставить мариноваться.

  • Вот такие специи у меня были.

  • Готовим подушку для мяса. Лук порезать полукольцами, посолить, обжарить до золотистого цвета на растительном масле, морковь натереть на крупной терке, добавить к луку, потушить 5 минут. Сладкий перец порезать, добавить к моркови с луком, погреть еще минутку.

  • Выкладываем овощи на противень или форму для запекания.

  • Мясо обжариваем на сильном огне с капелькой растительного масла до румяной корочки. Минут 5 хватит. Я еще соевого соуса добавила, ну люблю я его, что сделаешь! Выкладываем мясо на овощи.

  • Добавляем чернослив.

  • Режем помидор кружочками, выкладываем сверху.

  • Закрываем фольгой и ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку, на 60-70 минут. В это время судорожно сглатываем слюну т. к. аромат стоит неописуемый!

  • ГОТОВО!!! Вообще-то сыром сверху посыпать не положено: в еврейской кухне нельзя смешивать мясное и молочное, но муж сказал, что он гой и хочет сыра! Пришлось выдать персонально :)))

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На праздничный стол На ужин

Теги: обед ужин праздник

Вкусы: пряный кисло-сладкий

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Сладкое мясо от Сары Абрамовны
Рецепт: Сладкое мясо от Сары Абрамовны

У меня есть соседка. Сара Абрамовна. Анекдот про нее: - Сара Абрамовна, вы еврейка? - Таки с чего Вы взяли? - Ну как же, у Вас имя еврейское и отчество... - Таки что по-вашему, Исакиевский собор - еврейская синагога? И добавляет: "Таки, деточка, давай лучше будем кушать!"

Ингредиенты для «Сладкое мясо от Сары Абрамовны»:

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Комментарии и отзывы

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Спасибо за "предисловие " к рецепту, посмеялись...
Вообще, раньше(?) это блюдо (мясо в кисло-сладком соусе), готовили в кастрюле, оно тушилось, не зарумянивалось(?) и не в духовке.
А Ваша соседка, дай ей Б.здоровья, видно современная хозяйка, поэтому готовит именно в духовке.
За рецепт СПАСИБО, действительно вкусно и просто.
Всем приятного аппетита и хорошего настроения!
И таки где вы увидели на этом мясе румяную корочку???
Не обсуждение рецепта, а какие-то детсадовские восторги. Сайт становится несерьёзным.
по моему для сегодняшнего дня рецепт слишком дорогой и не все могут позволить купить говядину...
Таки, и я отпробовала мяско от Сары Абрамовны !!! Это восхительно !!! Люблю говядину с черносливом и овощами !!! Взяла мраморную ! Приготовила побольше, чтобы, таки, к вечеру все не исчезло !!! Муженька накормить надо !!! Благодарю за рецепт !!! Очееень, таки, вкусненько !!!
Натуль,вкусное и ароматное мясо! Люблю с черносливом!
спасибо, Ириша!!! Да, мне тоже нравится, очень ароматно!!!
Ответ для Natkati
Анекдот в предисловии- супер! А такое мясо у нас раньше ходило под названием "мясо по-еврейски", поскольку у одной коллеги муж был еврей и, купив кусок хорошей говядины, требовал приготовить именно так, она нам про него все уши прожужжала, потом принесла на стол на ДР и рецепт пошел в массы! Очень вкусно!
Да, Танюш!!! Я, если делаю такое мясо, то сразу побольше, потому как сама люблю тарелочку слямзать сразу и можно без хлеба и гарнира !!! И тарелочку, ведь, беру побооольше !!!
Мне еще его как-то с картошкой предложили сделать, но она осталась твердой из-за кислоты и пришлось выковыривать да выкидывать! А про то, что без гарнира, сразу вспомнила 90-е ( когда и денег-то было в обрез и продуктов не завались), так вот, спрашиваю сына- с чем курицу готовить, а он отвечает ( рос хоть и соплей убьешь, но весьма прожорливый )- ни с чем, просто курицу, сегодня же воскресенье!
правильно!!! Воскресный обед !!!
Ответ для Natkati
ммммм.... Наташа, это хорошо, что ты много приготовила к вечеру и я до тебя доберусь свининку регулярно с черносливом готовлю, а говядину что-то не делала
а я, наоборот говядинку... Хотя, вроде, и свининку тоже так делала...
Ответ для Natkati
Наташенька , до чего же вкусно у тебя !
вкусно, вкусно!!! Тебя еще запеканка ждет... вчерашняя..
Уже съели . Скажи , а сладкое мясо ещё осталось ?
ты хочешь попробовать??
Угостишь чуть - чуть ?
Конечно!!! Уже наложила, давай лопай !!! И компотика еще налью !
Урааа ! Я люблю тебя !
и я тебя!!!
Ответ для Natkati
Таки умничка!
Ответ для Natkati
Наташа! Вкусное и аппетитное мяско!
спасибо, Юленька!!! Я старалась!!!
Ответ для Natkati
Наташа, чудесное мяско! Я тоже люблю с черносливом!
да, это очень вкусненько! Спасибо, Оленька!
Ответ для Natkati
Интересное какое мяско, Наташенька!!! Хочу к тебе на ужин
ура! жду в гости!!!
Ответ для Natkati
Наташенька, какой замечательный рецепт ты воплотила в жизнь! И меня к нему подвела . Здорово у тебя получилось!
Здорово - это не то слово!!! Здоровынско просто !!!
Ответ для Natkati
Роскошное мясо, Натуля ! Вкусно и ароматно !
спасибо, Ларочка! Это очень вкусно!!!
Ответ для Natkati
Наташенька, аппетитное фото вкусного мяса!
спасибо, Жанночка, за внимание!
Просто не могла пройти мимо. Недавно захотелось чего-то "этакого", но ни интернета, ни духовки под руками не было. Готовила похожее блюдо, но в мультиварке. Вместо говядины - свинина, а чернослив заменила курагой. Сегодня попробую Ваш рецепт. К слову - его тоже вполне можно готовить в мульте без потери вкуса и т.д.
Просто, но вкусно!
Уже год прошел, как я готовлю это замечательное блюдо, и даже посоветовала своей дочери, и вдруг обнаружила, что не оставила отзыв.... Простите Настолько гармоничное, что нет слов, да если еще и мясо от молодой коровки, то это сказка! Благодарю от всего сердца!
фотоотчет прямо из духовки)
необычно и вкус такой пикантный, соевый соус оказался в тему) единственное что не люблю запекать мясо духовке, получается жестковатым или просто сухим.. в следующий раз попробую то же самое готовить на сковороде)
Очень понравилось сочетание мяса и чернослива. Спасибо за рецепт!
вкусное мяско
Потрясающий рецепт! Сегодня приготовила по нему мясо - вкуснотища!!! не могли оторваться пока все не съели безумно вкусно и продукты самые обычные. Всем рекомендую! не пожалеете! Автору огромное спасибо!!!
Спасибо, рецепт забрала, будем скоро кушать!
Часто готовлю такое мясо в кисло-сладком соусе
...а Ви знаете, это таки да! еврейский рецепт!
Спасибки!
Какая прелесть!!!! Беру!!!!
Спасибо, Танюша!
И мясо понравилось!

анимации
Отличный рецептик!!!
Спасибо!!!
Поварята! Докладываю - блюдо по этому рецепту готовила вместе с подругой и дочкой! Получилось очччень вкуууусно!!! Мы не успели оглянуться как все схомякали!!! Только вместо чернослива я клала изюь (я не очень люблю чернослив). Свою фотографию прилагаю (украшать не успела - торопились кушать)!
Спасибо за доверие к рецепту! Я ОЧЕНЬ рада, что Вам понравилось!!!
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