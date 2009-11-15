Тарт из журнала "ХлебСоль" Юлии Высоцкой. Ооочень понравился мне и моим домашним! Прост в приготовлении и вкусен! Теперь один из любимых рецептов яблочного пирога! Рекомендую!
- 15 ноября 2009, 23:09
- 123271
Французский тарт с яблоками
Ингредиенты для «Французский тарт с яблоками»:
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Сахарная пудра — 125 г
- Масло сливочное — 125 г
- Сливки (жидкие) — 2-3 ст. л.
- Яблоко — 4 шт
- Сахар — 100 г
- Корица — 1 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
3061.45 ккал
|белки
27.26 г
|жиры
119.385 г
|углеводы
476.495 г
|100 г блюда
|ккал
240.11 ккал
|белки
2.14 г
|жиры
9.36 г
|углеводы
37.37 г
Рецепт «Французский тарт с яблоками»:
Муку и сахарную пудру просеять.
Холодное сливочное масло порезать на кусочки, добавить к муке и пудре, растереть руками в крошку.
Духовку разогреть до 180 гр. Форму смазать, выложить ровным слоем тесто (5-7мм). Присыпать половиной сахара.
Присыпать сверху оставшимся сахаром и корицей.
Выпекать 20-25 минут. За 5 минут до готовности увеличить температуру до 220 гр.
Комментарии и отзывы
вчера в 14:07 0703ovvLyusya #
25 апреля 2017 года Irinka_Mu #
23 мая 2016 года ksysha irm #
8 февраля 2016 года silvermoon2005 #
Буду делать еще с удовольствием! попробую как другой сорт яблок, так и просто, если что, скорректирую сок сама) потому что на вкус - моеее - тесто тоже обладенное) Спасибо!
20 января 2016 года kroxamari #
27 октября 2014 года koshka-manya #
17 октября 2014 года Наристэшка #
11 октября 2014 года Forall #
6 октября 2014 года Missflo #
10 февраля 2014 года Mioluna #
7 октября 2013 года Lancelotta #
31 июля 2013 года Настя Малюгина #
16 июня 2013 года Элька Дой #
15 июня 2013 года лесик28 #
12 апреля 2013 года kototo #
12 ноября 2012 года ElminaSaxon #
22 августа 2012 года LaCostena #
25 февраля 2012 года Алесюта #
21 ноября 2011 года Ежик-Жулик #
10 ноября 2011 года yana_politeh #
20 декабря 2011 года Фрося Педалькина # (автор рецепта)
Спасибо!
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