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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 15 ноября 2009, 23:09
  • 123271

Французский тарт с яблоками

Рецепт: Французский тарт с яблоками

Тарт из журнала "ХлебСоль" Юлии Высоцкой. Ооочень понравился мне и моим домашним! Прост в приготовлении и вкусен! Теперь один из любимых рецептов яблочного пирога! Рекомендую!

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Кухня: Французская

Ингредиенты для «Французский тарт с яблоками»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3061.45 ккал		 белки
27.26 г		 жиры
119.385 г		 углеводы
476.495 г
100 г блюда
ккал
240.11 ккал		 белки
2.14 г		 жиры
9.36 г		 углеводы
37.37 г


Рецепт «Французский тарт с яблоками»:

Муку и сахарную пудру просеять.
Холодное сливочное масло порезать на кусочки, добавить к муке и пудре, растереть руками в крошку.

Влить сливки и замесить тесто.

Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на полчаса.

Яблоки очистить от кожуры, вынуть сердцевину и семечки, порезать на тонкие дольки.

Духовку разогреть до 180 гр. Форму смазать, выложить ровным слоем тесто (5-7мм). Присыпать половиной сахара.

Выложить крупными дольками внешний круг тарта.

Дольками помельче средний круг (можно в обратном направлении)

И маленькими - середину.

Присыпать сверху оставшимся сахаром и корицей.
Выпекать 20-25 минут. За 5 минут до готовности увеличить температуру до 220 гр.

Ну очень вкусный пирог!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: выпечка пирог тарт

Вкусы: сладкий яблочный

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Французский тарт с яблоками
Описание: Тарт из журнала "ХлебСоль" Юлии Высоцкой. Ооочень понравился мне и моим домашним! Прост в приготовлении и вкусен! Теперь один из любимых рецептов яблочного пирога! Рекомендую!


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Фотографии «Французский тарт с яблоками» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Рецепт обалденный: песочное тесто, тающее во рту, и любимые яблочки... Огромное спасибо автору! Удачи Вам!
а у меня вопрос - какого размера формы Вы используете?))
Очень вкусный, кисло-сладелький тарт с нотками корицы. пальчики оближешь.
сделала! вкуснооо. Но с соком от яблок немного засада может случиться), но, кому интересно, на вооружение возьмите - я немного убрала аккуратно ложечкой, когда дело к концу близилось в духовке (оставив сока прям соооовесм немножко) и когда остыл тарт, он уже не был влажным излишне, а часть сиропного сока в верхний слой теста ушла (лично я охлаждала на балконе, за окнами -10, на балконе теплее естественно).
Буду делать еще с удовольствием! попробую как другой сорт яблок, так и просто, если что, скорректирую сок сама) потому что на вкус - моеее - тесто тоже обладенное) Спасибо!
Очень вкусно, но когда из формы вытаскивала, то поломала. Правда, дети обещали выручить и все съесть. Придется выпекать до тех пор, пока не научусь из формы вытаскивать.
Рецепт просто супер! Вчера купила стеклянную форму для выпечки и сегодня решила ее испробовать. Начала искать рецепты и наткнулась на этот. Давно искала что-то подобное)) единственное что, сливок не было и я вместо них положила две ст.л. сметаны. Плита у меня еще советская, так что пирог у меня запекался больше часа но вкус получился просто обалденный!!! яблочки как в карамели Добавляю рецепт в свою кулинарную книгу, буду еще экспериментировать с начинками P.S.: хотела добавить фото получившегося пирога, но что-то не найду, как это сделать..
а сливки сколько процентов? можно заменить сухими или просто молоком?
Я тоже очень благодарна за рецепт тарт спекла в мультиварке - не научилась пока печь в газовой духовке. Яблоки получились очень нежными, с кислинкой, как пюре, хотя я даже от кожицы не успела очистить - гости на пороге были Сегодня снова буду готовить, только попробую большой и в духовке. Спасибо огромнейшее
Спасибо большое за рецепт! Яблок много , решила попробовать что то ... ну не шарлотку....))) Какой он вкусный! Тесто очень очень!!! И красивый! Только я наверное, пересушила, так боялась яблоки не пропекуться... не отодрать было от формы... Может в чем другом проблема? Он вообще должен доставаться?)) А вот про повидло на дно может и стоит попробовать...)))
У меня тарт вышел просто сногсшибательным! Спасибо
Вчера приготовила по вашему рецепту. Боялась что получится мокрый, как некоторые писали в комментариях, да к тому же перед этим два пирога были у меня недопеченые. Короче пересушила до безобразия, но даже в таком виде получилось вкускно! В следующий раз попробую все же не так высушить, надеюсь получится Спасибо за рецепт!
Нужно добавить немного пюре.
Спасибо давно искала этот рецепт
люблю такие пироги,а заливочку сверху надо какую-нибудь?
спасибо за рецепт! в следующий раз другие яблоки возьму(менее сочные). вкусный получился.
А у меня почему-то получился он плохо. Яблоки от сахара дали много сока, а потом он ещё и карамелизировался...
Обожаю тарты с этим тестом))))) А идея с яблоками просто супер!)))
Здравствуйте!Вот сегодня решила испечь этот замечательный яблочный тарт)Спасибо огромное за рецепт!
a vam ne kazhetsya, 4to slishkom mnogo sahara? ya est’ ego ne mogu odin sahar
Спасибо, тарт получился великолепный!!! Только получился влажноватый, из-за большого кол-ва выделившегося яблочного сока.. Как сделать в след. раз, чтоб тесто получилось посуше?
Наверное от сорта яблок зависит, у меня все отлично получается каждый раз. Можно попробовать посыпать на основу немного крахмала, он впитает сок.
Спасибо!
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