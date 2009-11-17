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  • 17 ноября 2009, 17:31
  • 297326

Турецкий бeрек

Рецепт: Турецкий бeрек

Этот бeрек готовится в духовке. Очень вкусный. Попробуйте!

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Кухня: Турецкая

Ингредиенты для «Турецкий бeрек»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2669.4 ккал 		белки
123.2 г 		жиры
127.4 г 		углеводы
247.6 г
Порции
ккал
667.4 ккал		 белки
30.8 г		 жиры
31.9 г		 углеводы
61.9 г
100 г блюда
ккал
174.5 ккал		 белки
8.1 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
16.2 г

Рецепт «Турецкий бeрек»:

Включаем духовку для разогрева до 200°.

Вот такое тесто и сыр были у меня. Тесто я покупаю в турецком магазине. Там 24 больших треугольника. Тесто очень тонкое, лавашное.

Сыр разминаем вилкой до однородной консистенции. Зелень петрушки и укропа тщательно измельчаем, добавляем к сыру, перемешиваем.

Каждый треугольник теста смазываем раст. маслом, кладём на него начинку и распределяем по всей поверхности треугольника

Сворачиваем рулетиком от широкого конца к узкому и укладываем плотненько друг к дружке в форму для запекаеия.

Готовим заливку. Для этого смешиваем миксером яйца, молоко, сметану, оливковое масло, добавляем соль и перец по вкусу.

Заливаем наши трубочки этой заливкой. Ставим в духовку на 30 минут.

Вот, что у меня получилось. Сверху трубочки запеклись и стали хрустящими. Нужно намочить чистое полотенце водой и накрыть им нашу форму. Немного постояв, верхний слой немного обмякнет и тогда можно легко резать на порционные кусочки.


Угощайтесь, пожалуйста!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: второе ужин берек

Вкусы: соленый пикантный

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Комментарии и отзывы

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когда отдыхаем в Турции, всегда на шведском столе подают на завтрак.
Это очень вкусно, муж давно просит такой сделать, надо из лаваша приготовить, спасибо за напоминание, а то в мае должны былт вылетать, теперь до осени перенесли, всем жизнь попортил этот короновирус
когда отдыхаем в Турции, всегда на шведском столе подают на завтрак.
Это очень вкусно, муж давно просит такой сделать, надо из лаваша приготовить, спасибо за напоминание, а то в мае должны былт вылетать, теперь до осени перенесли, всем жизнь попортил этот короновирус
Отправляю свой фотоотчёт!!! Рекомендую
Огромное Спасибо!
Здравствуйте, очень удачный и лёгкий рецепт. Улетили, как семечки, в момент. Пришлось делать повторно.
Странно почему этот рецепт не показывается при забивании названия в поисковике. Только в профиле автора видно. Приготовлю побаловать себя любимую . Дети такое точно есть не будут. Не любят брынзу
Попробуйте с греческой фетой. Этот сыр не такой соленый. Мягкий и крошится, как творог. Попробуйте просто с творогом, подсолите немного и вперед!
Спасибо большое, я с греческой как раз и планирую. А дети заелись просто - was Bauer nicht kennt- frisst er nicht Если только потом спагетти сверху намотать и соусом болонезе обмазать. Очень трудно что-то новое впихнуть.
Национально и оригинально
Получилось ооочень вкусненько спасибо за рецептик!!заааабираю себе
Девочки , извините, немного поправлю.
На турецком надо говорить бОрек, а не бЕрек. На этом сайте не первый раз эту ошибку вижу.
Борек- в переводе пирог. В Турции большинство видов бореков делают из юфки(подвид тонкого лаваша большого диаметра)
А рецепт очень хороший, я тоже нечто подобное делаю, Свекровь-турчанка научила. ТОлько юфку не режу на сектора, а заворачиваю из целой юфки рулеты, а потом укладываю их в круглую форму улиткой. Такой борек можно делать с разными начинками: с сыром с зеленью, с фаршем с луком, с картошкой.
У нас продают юфку разной формы. Это тесто уже резаное на треугольники для сигар во фритюре. я использую так же большие круглые пласты, и тоже делаю как пирог. Очень вкусно. Я живу в Германии, наши турки называют БЁрек. Мне даже моя коллегин привозит из Турции свешее тесто юфка. Не срасвнить с магазинным.
Спасибо большое за замечательный рецепт!!!
На здоровье!
Интересный рецепт !
Какой красивый берек!
Я старалась. Спасибо!
Очень вкусно. Спасибо за рецепт.
На здоровье!
Готовила не раз очень вкусно +
Большое спасибо за поддержку!
Вчера приготовил! очень просто и вкусно!
использовал лаваш и брынзу классическую! всем советую , рецепт отличный!
Спасибо!
По последней фотке не могла рассмотреть как нарезан. Спасибо за ответ.
Как его разрезать
Вдоль и поперек. Я не поняла, что Вас смущает?
Как их разрезать?
А как их разрезать не пойму?
А кто-нибудь еще делал из готового лаваша (армянский по-моему он называется ) ? Хотелось бы еще комменты услышать. С тестом несомненно очень вкусно, я даже не сомневаюсь, а вот с лавашом ?
вчера сделала по вашему рецепту, понравилось, только у меня брынза была соленоватая.Я хотела спросить, а чеснок вы не пробовали туда положить? как вы думаете вкус не испортится от чеснока?Спасибо за рецепт.
Я не пробовала, попробуйте, думаю, вкус не испортится.
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