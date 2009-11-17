Турецкий бeрек

Включаем духовку для разогрева до 200°. Вот такое тесто и сыр были у меня. Тесто я покупаю в турецком магазине. Там 24 больших треугольника. Тесто очень тонкое, лавашное.

Каждый треугольник теста смазываем раст. маслом, кладём на него начинку и распределяем по всей поверхности треугольника

Сворачиваем рулетиком от широкого конца к узкому и укладываем плотненько друг к дружке в форму для запекаеия.

Вот, что у меня получилось. Сверху трубочки запеклись и стали хрустящими. Нужно намочить чистое полотенце водой и накрыть им нашу форму. Немного постояв, верхний слой немного обмякнет и тогда можно легко резать на порционные кусочки.Угощайтесь, пожалуйста!