Этот бeрек готовится в духовке. Очень вкусный. Попробуйте!
- 17 ноября 2009, 17:31
- 297326
Турецкий бeрек
Ингредиенты для «Турецкий бeрек»:
- Тесто пресное (юфка или тонкий лаваш) — 1 упак.
- Йогурт (натуральный, можно сметану) — 350 г
- Молоко — 150 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло оливковое (можно любое растительное без привкусов) — 20 мл
- Фета (или брынза) — 500 г
- Петрушка (свежая)
- Укроп (свежий)
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (чёрный и красный по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2669.4 ккал
|
белки
123.2 г
|
жиры
127.4 г
|
углеводы
247.6 г
|Порции
|ккал
667.4 ккал
|белки
30.8 г
|жиры
31.9 г
|углеводы
61.9 г
|100 г блюда
|ккал
174.5 ккал
|белки
8.1 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
16.2 г
Рецепт «Турецкий бeрек»:
Включаем духовку для разогрева до 200°.
Вот такое тесто и сыр были у меня. Тесто я покупаю в турецком магазине. Там 24 больших треугольника. Тесто очень тонкое, лавашное.
Сыр разминаем вилкой до однородной консистенции. Зелень петрушки и укропа тщательно измельчаем, добавляем к сыру, перемешиваем.
Каждый треугольник теста смазываем раст. маслом, кладём на него начинку и распределяем по всей поверхности треугольника
Сворачиваем рулетиком от широкого конца к узкому и укладываем плотненько друг к дружке в форму для запекаеия.
Готовим заливку. Для этого смешиваем миксером яйца, молоко, сметану, оливковое масло, добавляем соль и перец по вкусу.
Вот, что у меня получилось. Сверху трубочки запеклись и стали хрустящими. Нужно намочить чистое полотенце водой и накрыть им нашу форму. Немного постояв, верхний слой немного обмякнет и тогда можно легко резать на порционные кусочки.
Угощайтесь, пожалуйста!
Угощайтесь, пожалуйста!
Комментарии и отзывы
24 апреля alenanat #
Это очень вкусно, муж давно просит такой сделать, надо из лаваша приготовить, спасибо за напоминание, а то в мае должны былт вылетать, теперь до осени перенесли, всем жизнь попортил этот короновирус
24 апреля alenanat #
Это очень вкусно, муж давно просит такой сделать, надо из лаваша приготовить, спасибо за напоминание, а то в мае должны былт вылетать, теперь до осени перенесли, всем жизнь попортил этот короновирус
1 апреля 2018 года MariV2 #
7 апреля 2018 года svet32lana # (автор рецепта)
1 апреля 2018 года MariV2 #
30 марта 2018 года Regenschirm #
7 апреля 2018 года svet32lana # (автор рецепта)
8 апреля 2018 года Regenschirm #
17 февраля 2018 года ms olya1226 #
2 февраля 2016 года DarkNight19 #
13 декабря 2015 года sonata76 #
На турецком надо говорить бОрек, а не бЕрек. На этом сайте не первый раз эту ошибку вижу.
Борек- в переводе пирог. В Турции большинство видов бореков делают из юфки(подвид тонкого лаваша большого диаметра)
А рецепт очень хороший, я тоже нечто подобное делаю, Свекровь-турчанка научила. ТОлько юфку не режу на сектора, а заворачиваю из целой юфки рулеты, а потом укладываю их в круглую форму улиткой. Такой борек можно делать с разными начинками: с сыром с зеленью, с фаршем с луком, с картошкой.
15 декабря 2015 года svet32lana # (автор рецепта)
14 августа 2015 года miako #
29 августа 2015 года svet32lana # (автор рецепта)
29 октября 2014 года veronika1910 #
29 августа 2015 года svet32lana # (автор рецепта)
24 июля 2014 года Светлана Владимировн #
25 июля 2014 года svet32lana # (автор рецепта)
10 июля 2014 года veb7 #
11 июля 2014 года svet32lana # (автор рецепта)
28 марта 2014 года shahista #
30 марта 2014 года svet32lana # (автор рецепта)
19 февраля 2014 года Забавников #
использовал лаваш и брынзу классическую! всем советую , рецепт отличный!
20 февраля 2014 года svet32lana # (автор рецепта)
17 апреля 2013 года Zoriy #
15 апреля 2013 года Zoriy #
17 апреля 2013 года svet32lana # (автор рецепта)
14 апреля 2013 года Zoriy #
14 апреля 2013 года Zoriy #
2 апреля 2013 года marishka200780 #
20 августа 2012 года ellano #
20 августа 2012 года svet32lana # (автор рецепта)
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