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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 1 декабря 2009, 21:52
  • 269180

Творожная запеканка-пирог

Рецепт: Творожная запеканка-пирог

Любителям творожной выпечки посвящается!!!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожная запеканка-пирог»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4153.2 ккал 		белки
165.2 г 		жиры
172.6 г 		углеводы
486.1 г
100 г блюда
ккал
244.3 ккал		 белки
9.7 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
28.6 г


Рецепт «Творожная запеканка-пирог»:

  • ТЕСТО: мука + 1 желток + 4 ст. л. сахара + сода + разогретое сливочное масло. Замешиваем тесто и делим на две части, в соотношении, где-то, 60% к 40%.

  • В форму крошим руками 60% теста, из остальных 40% формируем шар - и в морозилку.

  • ТВОРОЖНАЯ ЧАСТЬ: Творог перемешиваем миксером с тремя желтками, 6 ст. л. сахара, манкой, ванильной эссенцией.

  • Отдельно взбиваем в крутую пену 4 белка.

  • И аккуратно, в три захода, добавляем взбитые белки в творожную массу.

  • На тесто выкладываем вишни.

  • Далее творожную массу.

  • Сверху трем оставшееся тесто и обсыпаем измельченным шоколадом.

  • Ставим в духовку на 30-40 мин, при 180 гр.
    Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: творожный

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Творожная запеканка-пирог
Рецепт: Творожная запеканка-пирог

Любителям творожной выпечки посвящается!!!

Ингредиенты для «Творожная запеканка-пирог»:

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Фотографии «Творожная запеканка-пирог» от приготовивших (13)

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Комментарии и отзывы

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Очень вкусный пирог. В нем в к прекрасно - и рассыпчатое, мягкое тесто, и нежнейший творожный слой. Делала со свежей клубникой, шоколад сверху тоже очень уместен. Лёгкий, воздушный, идеальный.
Очень вкусный пирог, пекла с разными сезонными ягодами, что были под рукой. Особенно понравилось ребенку, который творог не очень любит, а тут в сочетании с тестом и ягодой просто за уши не оттянешь. Рецепт просто находка и стал одним из любимых изделий из творога.
Обратила внимание на рецепт, все купила, решила сделать. Сделала, и хочу сказать, у что это нереально вкусно! Делала со свежей клубникой. Вместо соды- 2 ч.л. разрыхлителя. Получилось просто бомба! Очень вкусно! Спасибо огромное за рецепт! Сейчас сезон начинается, точно буду пробовать со всеми ягодами.
Очень вкусно. Вместо вишни добавила замороженные ягоды крыжовника и красной смородины
Добавлю. Хотела добавить фото в разрезе - не получилось. Попробовали 10 человек - ни один не остался равнодушным!!! Очень вкусное тесто, творог больше напоминает суфле, а вишня придает кислинку ( была вишня в собственном соку). Я в восторге!!!
Ещё не пробовали, но запах стоит обалденный. Думаю, что это очень вкусно
Очень вкусно и просто, а хрустящая корочка сверху - просто не оторваться. У меня был шоколад с орешками, так что теперь точно знаю, что если добавить в тесто орехов, будет еще вкуснее. Спасибо автору.
Спасибо! Все получилось, очень вкусно . Делала с персиками.
спасибо за удачный рецепт!
Люблю творожную выпечку прохладной, поэтому особо вкусный пирог после проведённой ночи в холодильнике )) Единственная от меня добавка на будущее - это какао в тесто, а то как постоит от вишни творожная прослойка красиво пропитывается красным, а тесто зеленеет. С какао этого не видно "вишенного эффекта".
Привет всем из солнечной июльской Одессы! Спасибо Вам, уважаемая автор рецепта, за такую вкусняшку! Просто, быстро и очень вкусно. Нежный, легкий, изысканный пирог. Готовлю уже третий раз. Самый "цимес" - когда ночь постоит в холодильнике. ЗЫ. Фотка не нарядная, просто очень хотелось поблагодарить
Нежный и воздушный пирог! Давно записан в кулинарную книгу к лучшим рецептам))
Это оооочень вкусно! Спасибо огромное! Такие рецепты бесценны
Спасибо за рецепт, готовить легко, а вкуснотища то какая получается. Готовила тесто и начинку по рецепту, все получилось, единственное что пришлось заменить, это вишню на клубнику ( вишни не оказалось) и черный шоколад ( белого тоже не было).
Спасибо за рецепт! Запеканки и сырники делала и раньше, сегодня решила приготовить что то необычное и вауууу, получилось!!!! Отличный пирог творог воздушный, тесто песочное, просто супер
П.С. У меня вместо вишен была клубничка ( вишни были, но исчезли) и шоколад был не белый как у автора, а черный, но сути это не меняет, пирог вкуснейший! ( незнаю как добавить фото этой красоты)))
Спасибо за прекрасный рецепт)) Хотела сфотографировать, но увы не успела.
Здравствуйте,давно собиралась сказать вам большое спасибо за рецепт,уже год я готовлю этот пирог,просто вкусно и красиво,спасибо.
Извените,а можно узнать творог какой процентности?
Хочу поделится
Сегодня приготовила пирог, но вышло по другому чуть-чуть. В тесто кинула маргарин для выпечки и не клала соду, тесто вышло песочным, а из ягод - тыква, творог домашний и в нем 4 ложки сахара. И без шоколада.
Запекала в чугунной форме.
Ну очень вкусно единственное что решила нарезать горячим
Муж ел с медом, а я без. Хрустящая корочка, солнечная тыква и сочный творог...мммм
Для меня получился неожиданный результат. Спасибо автору за расширение границ восприятия вкусовых сочетаний
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