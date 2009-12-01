Любителям творожной выпечки посвящается!!!
- 1 декабря 2009, 21:52
- 269180
Творожная запеканка-пирог
Ингредиенты для «Творожная запеканка-пирог»:
- Творог — 600 г
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Вишня (без косточек) — 200 г
- Масло сливочное (растопленное) — 150 г
- Сахар (4 ст. л.- тесто;6 ст.л.- начинка) — 10 ст. л.
- Шоколад молочный / Шоколад — 30-40 г
- Яйцо куриное (1 желток - тесто; 3 желтка и 4 белка - начинка) — 4 шт
- Крупа манная — 2 ст. л.
- Сода ( гашеная) — 1 ч. л.
- Эссенция (ванильная, пару капель)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4153.2 ккал
|
белки
165.2 г
|
жиры
172.6 г
|
углеводы
486.1 г
|100 г блюда
|ккал
244.3 ккал
|белки
9.7 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
28.6 г
Рецепт «Творожная запеканка-пирог»:
-
ТЕСТО: мука + 1 желток + 4 ст. л. сахара + сода + разогретое сливочное масло. Замешиваем тесто и делим на две части, в соотношении, где-то, 60% к 40%.
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В форму крошим руками 60% теста, из остальных 40% формируем шар - и в морозилку.
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ТВОРОЖНАЯ ЧАСТЬ: Творог перемешиваем миксером с тремя желтками, 6 ст. л. сахара, манкой, ванильной эссенцией.
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Отдельно взбиваем в крутую пену 4 белка.
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И аккуратно, в три захода, добавляем взбитые белки в творожную массу.
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На тесто выкладываем вишни.
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Далее творожную массу.
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Сверху трем оставшееся тесто и обсыпаем измельченным шоколадом.
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Ставим в духовку на 30-40 мин, при 180 гр.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
13 июня mellen77 #
31 мая 2020 года allanov-2014 #
29 мая 2020 года Elena_P81 #
26 апреля 2020 года jardin 72 #
12 апреля 2020 года Сиеста 111 #
12 апреля 2020 года Сиеста 111 #
30 июля 2019 года Хэленка-2018 #
2 марта 2019 года sindy1 #
24 февраля 2019 года lemurasia #
11 июля 2018 года marijushka-I #
5 июля 2018 года anna7877069 #
7 апреля 2018 года Dark_Brokilons_Night #
28 сентября 2017 года LlenaOlesa #
9 июля 2017 года Faechka #
9 июля 2017 года Faechka #
П.С. У меня вместо вишен была клубничка ( вишни были, но исчезли) и шоколад был не белый как у автора, а черный, но сути это не меняет, пирог вкуснейший! ( незнаю как добавить фото этой красоты)))
15 мая 2017 года vi va 2008 #
24 апреля 2017 года miss motrenko #
1 февраля 2017 года Little_Zoya #
22 января 2017 года Александра Волкова #
Сегодня приготовила пирог, но вышло по другому чуть-чуть. В тесто кинула маргарин для выпечки и не клала соду, тесто вышло песочным, а из ягод - тыква, творог домашний и в нем 4 ложки сахара. И без шоколада.
Запекала в чугунной форме.
Ну очень вкусно единственное что решила нарезать горячим
Муж ел с медом, а я без. Хрустящая корочка, солнечная тыква и сочный творог...мммм
21 января 2017 года Aygul Z #
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