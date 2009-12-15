Как приятно на завтрак съесть бутербродик с вкусным мясом, после которого легко дожить до обеда, а может и до вечера!!!
- 15 декабря 2009, 17:26
- 188082
Мясо "Вместо колбасы"
Ингредиенты для «Мясо "Вместо колбасы"»:
- Чеснок — 1 зуб.
- Соль
- Мясо (говядина) — 0,5 кг
- Перец черный
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
28.6 ккал
|
белки
1.3 г
|
жиры
0.1 г
|
углеводы
6 г
|100 г блюда
|ккал
143 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
0.5 г
|углеводы
30 г
Рецепт «Мясо "Вместо колбасы"»:
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Мясо натираем солью и смесью перцев, делаем глубокие прорези и вставляем туда чеснок, порезанный на дольки.
Если говядина очень постная - можно нашпиговать еще и кусочками сала.
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Два куска фольги укладываем крест накрест.
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На середину выкладываем наш кусочек
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И хорошенько его запаковываем.
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Укладываем в аэрогриль (или духовку), включаем температуру 185 градусов, среднюю скорость и оставляем на 1 час 40 минут.
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Через положенное время достаем пакетик, но разворачивать не торопимся, можно обжечься, пусть немножко постоит, хотя бы 5 минут. Разворачиваем, можно, конечно же, и сразу схомякать, но оставьте лучше на завтрак или подайте к ужину охлажденным с хреном или горчицей!
-
Приятного Вам аппетита!!
Комментарии и отзывы
10 апреля ira asd2011 #
15 апреля lelika # (автор рецепта) (модератор)
11 ноября 2017 года Утешение #
22 ноября 2017 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
5 августа 2016 года Witaliy Trubnikov #
Вердикт: буду готовить так и всем советую!
5 августа 2016 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
13 июня 2016 года BuKva2015 #
13 июня 2016 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
29 августа 2015 года Ольхен-7 #
1 сентября 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
Рада, что понравилось!!!
7 августа 2015 года Татьяна Богомолова #
10 августа 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
25 мая 2015 года fish803 #
25 мая 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
16 февраля 2015 года Елизавета Ильина #
26 февраля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
22 октября 2014 года toyson #
12 ноября 2014 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
10 августа 2014 года alorikk #
14 августа 2014 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
14 февраля 2014 года Уминатор #
16 февраля 2014 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
Спасибо!
17 февраля 2014 года Уминатор #
17 февраля 2014 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
19 февраля 2014 года Уминатор #
26 сентября 2013 года Papa_Muerte #
26 сентября 2013 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
6 сентября 2012 года SVEN82 #
31 января 2012 года Косой #
10 января 2012 года 13IraD13 deleted #
30 декабря 2011 года белошвейка #
20 ноября 2011 года Volframushka #
18 апреля 2011 года Lisa_ua #
Уже не помню когда колбасу(неизвестно какого качества) в магазине покупали.Очень полюбилось ваше мяско![x]00:45 18.04.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
25 февраля 2011 года 4ерт-нок #
Завтра обязательно сделаю мяско!Спасибо!!!!!!!
25 февраля 2011 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
18 января 2011 года наташенькаг deleted #
19 января 2011 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
Моя соседка тут прибегала за советом,а надо ли ЕГО покупать!
Ответ однозначен: НАДО!!!!
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