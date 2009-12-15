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  • 15 декабря 2009, 17:26
  • 188082

Мясо "Вместо колбасы"

Рецепт: Мясо Вместо колбасы

Как приятно на завтрак съесть бутербродик с вкусным мясом, после которого легко дожить до обеда, а может и до вечера!!!

Категория: Готовим в аэрогриле Блюда из мяса в аэрогриле

Ингредиенты для «Мясо "Вместо колбасы"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
28.6 ккал 		белки
1.3 г 		жиры
0.1 г 		углеводы
6 г
100 г блюда
ккал
143 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
0.5 г		 углеводы
30 г


Рецепт «Мясо "Вместо колбасы"»:

  • Мясо натираем солью и смесью перцев, делаем глубокие прорези и вставляем туда чеснок, порезанный на дольки.
    Если говядина очень постная - можно нашпиговать еще и кусочками сала.

  • Два куска фольги укладываем крест накрест.

  • На середину выкладываем наш кусочек

  • И хорошенько его запаковываем.

  • Укладываем в аэрогриль (или духовку), включаем температуру 185 градусов, среднюю скорость и оставляем на 1 час 40 минут.

  • Через положенное время достаем пакетик, но разворачивать не торопимся, можно обжечься, пусть немножко постоит, хотя бы 5 минут. Разворачиваем, можно, конечно же, и сразу схомякать, но оставьте лучше на завтрак или подайте к ужину охлажденным с хреном или горчицей!

  • Приятного Вам аппетита!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: праздник гости завтрак закуска

Вкусы: мясной

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Мясо "Вместо колбасы"
Рецепт: Мясо Вместо колбасы

Как приятно на завтрак съесть бутербродик с вкусным мясом, после которого легко дожить до обеда, а может и до вечера!!!

Ингредиенты для «Мясо "Вместо колбасы"»:
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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Оценила вся семья. Спасибо.
Красота!
Отличный рецепт! Сделала строго по реценту,говядина не жирная была.Всем очень понравилось.Огромное спасибо автору!!!
Вам спасибо, что приготовили!
Приготовил строго по рецепту. Говядина была постная - НО не нужно никакого сала впихивать, и так получилось мягко и сочно.
Вердикт: буду готовить так и всем советую!
Спасибо!
Спасибо, очень вкусно, минимум продуктов,минимум трудозатрат,а результат потрясающий
Благодарю!!
Готовила телятину в духовке-аэрогриля нет, а сделать хотелось! Очень вкусно, действительно-вместо колбасы. Мужу и мне очень понравилось!Благодарю!!!
Вам спасибо, что приготовили!!!
Рада, что понравилось!!!
Спасибо за рецепт! Очень пригодился! Готовила уже несколько раз в аэрогриле. Готовлю и сейчас!
Вам спасибо!!
Огромное спасибо за такое вкусное мясо, потрясающе вкусно, уже дважды готовила, так понравилось Учла свою первую ошибку: мясо должно быть полностью растаявшим
Спасибо!
в аэрогриле не делала надо попробовать.
Интересно, понравилось ли?
А всегда делала тоже самое, но из свинины. попробовала по вашему рецепту из говядины.....просто пальчики оближешь спасибо
Здорово!!! И гораздо диетичнее!
Класс!
Спасибо!
Спасибо большое за рецепт!Честно сказать не ожидала,что получится у меня!Нежное получилось,в духовке всегда делала,а тут есть аэрогриль,но нет духовки вот и решила побаловать мужа)))
Очень рада, что Вам понравилось!
Спасибо!
Свекрови угодила)
Оооо, это дорогого стоит!
Спасибо за понимание))))
Все гениальное-просто,как говориться!Обязательно на выходных попробую сделать именно в аэрогриле!
Спасибо!!
Шыкарно и заманчиво дадо приготовить , спасибо большое Вам , Удачи
Я на ночь кладу говядину в рассол ,на 1 литр воды,столовая ложка соли,ещё хорошо говядину смазывать горчицой,она нежнее будит,а так рецепт не плох.
Спасибо Вам большое за рецепт! Очень понравилось!
Вкусное мяско .
Вкуснотища! Действительно лучше всякой колбасы))
Спасибо!
Уже не помню когда колбасу(неизвестно какого качества) в магазине покупали.Очень полюбилось ваше мяско![x]00:45 18.04.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
Сегодня как раз едем в магаз за правиантом
Завтра обязательно сделаю мяско!Спасибо!!!!!!!
Сегодня как раз едем в магаз за правиантомЗавтра обязательно сделаю мяско!Спасибо!!!!!!!
Буду очень рада, если Вам понравится и Вы поделитесь результатом!!!![x]13:28 25.02.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
мне тоже нравится мясо из аэрогриля
Спасибо!!
Моя соседка тут прибегала за советом,а надо ли ЕГО покупать!
Ответ однозначен: НАДО!!!!
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