Мясо "Вместо колбасы"

Через положенное время достаем пакетик, но разворачивать не торопимся, можно обжечься, пусть немножко постоит, хотя бы 5 минут. Разворачиваем, можно, конечно же, и сразу схомякать, но оставьте лучше на завтрак или подайте к ужину охлажденным с хреном или горчицей!

