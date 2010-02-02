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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы
  • 2 февраля 2010, 14:56
  • 360011

Рыба, запеченная с чесноком и луком

Рецепт: Рыба, запеченная с чесноком и луком

Вкус этой рыбки необычен: острая, нежная, очень вкусная. Мужчины по достоинству оценят такую рыбу! На конкурс "Подари мне этот вечер".

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Рыба, запеченная с чесноком и луком»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
673.1 ккал 		белки
97.4 г 		жиры
10.6 г 		углеводы
51.5 г
100 г блюда
ккал
87.4 ккал		 белки
12.6 г		 жиры
1.4 г		 углеводы
6.7 г


Рецепт «Рыба, запеченная с чесноком и луком»:

Для этого рецепта нам понадобится филе любой морской рыбы.

Чеснок очищаем и пропускаем через чеснокодавилку.

Наносим чеснок на рыбное филе, предварительно посолив его. Оставляем филе с чесноком на два часа.

Затем каждый кусок обмакиваем в растительное масло.

Потом обмазываем их кетчупом и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.

Сверху засыпаем мелко нарезанным луком.

Противень отправляем в разогретую духовку и запекаем рыбу 30 минут при температуре 180 градусов.

Рыбка получается ОЧЕНЬ ВКУСНОЙ!!! Порадуйте своих мужчин!
Если Вы хотите получить более мягкий лук, то перед тем, как посыпать рыбу, обжарьте его до полуготовности.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : 23 февраля / День влюбленных

Теги: горячее

Вкусы: острый рыбный

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Рыба, запеченная с чесноком и луком
Рецепт: Рыба, запеченная с чесноком и луком

Вкус этой рыбки необычен: острая, нежная, очень вкусная. Мужчины по достоинству оценят такую рыбу! На конкурс "Подари мне этот вечер".

Ингредиенты для «Рыба, запеченная с чесноком и луком»:

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Фотографии «Рыба, запеченная с чесноком и луком» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Супер, спасибо за прекрасный рецепт, сегодня приготовлю. 🤩😋
Прекрасно!
Отличный рецепт
Готовить быстро, на выходе - вкусно.
Всё как я люблю
Qje~
Готовила треску. Побоялась, что лук в моей духовке пригорит, поэтому перемешала его с кетчупом, и эту смесь выложила на рыбу. Очень вкусно!
Спасибо за рецепт!
Бесподобная рыбка! Сочная и ароматная! Простое и очень вкусное блюдо. Спасибо большое за чудесный рецепт!
Оригинальная рыбка.Очень нежно и сочно,запекала в фольге.Спасибо за рецепт!
Оченгь просто и вкусно!
Спасибо автору! Очень вкусно. Взяла две целые скумбрии. Лук поджарила, добавила к луку помидорку и травки. Начинила этим рыбку, полила сверху и в духовку на 30 минут под фольгой. Получилось очень вкусно и нежно!!!
Получилось очень вкусно! Готовила пеленгас
Вкус получился неклассический, ресковатый из-за чеснока, его я положила много. У меня дома всем понравилось, даже сыну, который редко ест рыбу. Спасибо, рецепт очень хороший.
Я готовила сразу из палтуса и лосося. Красная рыба в сочетании с чесноком понравилась больше.
Ништячок, приготовил так стейки акулы. Только лук кольцами порезал. Получилось отменно с вином и греческим салатом.
Брала минтай. Лука побольше, поджарила и прямо в него томатную пасту. И этим залила рыбу. Тушила час. Получается упростила, но идея Ваша. Ну оооооочень вкусно получилось!!! Рыба тает во рту. Спасибо за рецепт.
Готовила сегодня рыбку по Вашему рецепту - можно было бы написать что получилось вкусно, если бы не одно НО, рыбу я купила не очень удачно, на ценнике было написано ДОРИ, но думаю это был "кто-то другой". а в целом ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! лука нужно побольше и обязательно предварительно зажарить. СПАСИБО (буду искать хорошую рыбку)
Не скажу, что рабы одественная, но на вкус вполне обычная вкусная рыба. И вариант приготовления простой. Единственное лук я все таки обжарила прежде чем выложить на рыбу
Готовила это блюдо уже несколько раз, рыбу брала белого мяса, стейк (название не припомню, муж покупал). Запекала в стеклянной формочке прямоугольной и добавляла кроме всего то спаржу мороженную, то брокколи, чтобы рыба сразу с гарниром готовилась и мне мороки меньше. Приправки разные сюда также чудесно вписываются! Очень просто и вкусно! Накрывала сверху фольгой пищевой, а незадолго до готовности снимала ее. Получилась еще и подливка!
Я ее потом еще использовала и на следующий день, когда делала плов овощной, запаха специфического ни от чеснока, ни от рыбы нет и можно эту подливку добавлять на ваше усмотрение. Вам благодарность за рецепт и плюсик!))
вкусная, нежная рыбка
Покупала для этого блюда филе пангасиуса. Очень понравилось! По вкусу мне напомнило шашлык!
+ от меня. Это очень вкусно, легко и доступно. Мой МЧ не любит рыбу, но эту слопал и сказал "м-м-м-м вкусненько" )))))
Спасибо большое за рецепт - просто, быстро и вкусно. Без лишней беготни на кухне) Моему мужу настолько понравилась рыбка, что выведал у меня рецепт и теперь делает с разными вариациями)
Делаю на силиконовом коврике, не смазывая. Чесночка ставлю побольше - остроту он всю в процессе запекания теряет, а вот аромат от него аппетитный)
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