Вкус этой рыбки необычен: острая, нежная, очень вкусная. Мужчины по достоинству оценят такую рыбу! На конкурс "Подари мне этот вечер".
- 2 февраля 2010, 14:56
- 360011
Рыба, запеченная с чесноком и луком
Ингредиенты для «Рыба, запеченная с чесноком и луком»:
- Рыба (филе морской рыбы) — 500 г
- Чеснок — 5 зуб.
- Лук репчатый — 2 шт
- Масло растительное
- Кетчуп
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
673.1 ккал
|
белки
97.4 г
|
жиры
10.6 г
|
углеводы
51.5 г
|100 г блюда
|ккал
87.4 ккал
|белки
12.6 г
|жиры
1.4 г
|углеводы
6.7 г
Рецепт «Рыба, запеченная с чесноком и луком»:
Рыбка получается ОЧЕНЬ ВКУСНОЙ!!! Порадуйте своих мужчин!
Если Вы хотите получить более мягкий лук, то перед тем, как посыпать рыбу, обжарьте его до полуготовности.
Комментарии и отзывы
13 мая KseniyaNY #
13 мая ssnegireva44 #
13 ноября 2021 года Angelina Wain #
Готовить быстро, на выходе - вкусно.
Всё как я люблю
29 декабря 2020 года bublikov #
20 января 2020 года kotenochkin #
Спасибо за рецепт!
3 ноября 2019 года mazziadri #
15 октября 2019 года svetik5552 #
27 сентября 2016 года Аллочка-уралочка #
26 сентября 2016 года stels07 #
6 апреля 2016 года oksanasachok os #
10 февраля 2016 года skinny79 #
Я готовила сразу из палтуса и лосося. Красная рыба в сочетании с чесноком понравилась больше.
7 января 2016 года felix007kr #
24 декабря 2015 года Khaniya #
6 октября 2015 года Vedma12 #
22 сентября 2015 года Talive #
28 апреля 2015 года Машенькадорогаямоя #
Я ее потом еще использовала и на следующий день, когда делала плов овощной, запаха специфического ни от чеснока, ни от рыбы нет и можно эту подливку добавлять на ваше усмотрение. Вам благодарность за рецепт и плюсик!))
3 февраля 2015 года DEKADAHC #
19 декабря 2014 года investle #
8 августа 2014 года Ir4akoz #
13 июля 2014 года Tihe3 #
Делаю на силиконовом коврике, не смазывая. Чесночка ставлю побольше - остроту он всю в процессе запекания теряет, а вот аромат от него аппетитный)
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