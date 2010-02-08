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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 8 февраля 2010, 23:05
  • 457475

Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой

Рецепт: Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой

Для меня этот рецепт стал дежурным. Если кто-то пек бисквит за 3 минуты по-моему рецепту, то и этот понравится. Делается быстро, можно заранее приготовить смесь, а за 15 минут перед подачей, поставить в духовку и гости просто попадают в обморок от такого десерта. Шоколадный настолько, насколько это вообще возможно. Автор десерта Giulia победила с этим рецептом в марте 2008 года на сайте Карина-форум. Это не ШОКОЛАДНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИРОЖНОЕ С ЖИДКОЙ НАЧИНКОЙ, а наваждение, остановиться невозможно! ВКУСНООО!!!

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
879.6 ккал 		белки
12.8 г 		жиры
54 г 		углеводы
74.2 г
Порции
ккал
439.8 ккал		 белки
6.4 г		 жиры
27 г		 углеводы
37.1 г
100 г блюда
ккал
418.9 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
25.7 г		 углеводы
35.3 г


Рецепт «Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой»:

  • Растопить в микроволновке шоколад (у меня был черный с лесными орехами) с маслом.

  • Слегка взбить яйцо с сахаром. Добавить муку и перемешать.

  • Влить шоколад в яичную смесь, хорошенько размешать. Добавить при желании ваниль или ром, бренди - 1-2 ст. л.

  • Смазать сливочным маслом 2 формочки для кексов (чайные чашки), разложить по ним тесто.
    Выпекать в духовке при температуре 160 градусов примерно 12-15 минут или 5 минут после начала подъёма теста!!! Иначе не будет жидкой начинки!!!

  • При подаче перевернуть на блюдце. Можно подавать его с ягодами или с мороженым.
    Приятного аппетита!!!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4134&postdays=0&postorder=asc&start=0
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: обед ужин десерт выпечка

Вкусы: сладкий шоколадный

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Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой
Рецепт: Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой

Для меня этот рецепт стал дежурным. Если кто-то пек бисквит за 3 минуты по-моему рецепту, то и этот понравится. Делается быстро, можно заранее приготовить смесь, а за 15 минут перед подачей, поставить в духовку и гости просто попадают в обморок от такого десерта. Шоколадный настолько, насколько это вообще возможно. Автор десерта Giulia победила с этим рецептом в марте 2008 года на сайте Карина-форум. Это не ШОКОЛАДНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИРОЖНОЕ С ЖИДКОЙ НАЧИНКОЙ, а наваждение, остановиться невозможно! ВКУСНООО!!!

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой»:

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Комментарии и отзывы

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Мне одной кажется, что это просто сырое тесто внутри с соответствующим вкусом муки на языке?
Пирожные вкусные, но мало . Попробовали в тёплом и холодном виде. В тёплом вкуснее. Спасибо за рецепт!
Чудесный рецепт. Простой и быстрый. Я дела их в электрической пароварке, просто сейчас нет ничего кроме нее и чайника Ставила на 15 минут. Получилась плотная влажная текстура, очень шоколадная. Больше похоже на брауни. В следующий раз время поставлю меньше)
Всю последнюю неделю каждый день готовлю эти пирожные, муж с ума сошел, требует их готовить. Меняла пропорции шоколада/масла, добавляла коньяк и сухое какао. С алкоголем мне не очень понравилось, как и заменять часть муки какао. Но у меня какао Красный октябрь в зеленой пачке, возможно с алкализованным будет вкуснее. По консистенции жидкая часть с добавлением какао становится не такой нежной. Понравилось делать шоколад/масло в пропорциях 50/30 и 60/20. Вчера приготовила двойную порцию и 2 кексика остались. Сегодня с утра разогревала в микроволновке. Ушло 40 секунд, но за это время жидкая часть преобразовалась в бисквит и начала расти как вулкан. Поэтому подогревать данный десерт не имеет смыла - получим просто бисквит. Вкусное до невозможности пирожное, самое то когда гости неожиданно нагрянули.
Пирожные были только что приготовлены и моментально съедены мной. Очень вкусно. Пекла в газовой духовке 7 мин при 200 гр. Жидкая начинка была в центре и сверху. В следующий раз буду меньше держать и добавлю алкоголь
Приготовила на 8 марта. Это волшебно! Мне не нужна была жидкая начинка. Совсем не нужна. Поэтому я добавила одну чайную ложки манки. Остальные ингредиенты увеличила вдвое. Получилось 6 маленьких восхитительных шоколадных кексов со вкусом пирожного "Картошка".
Корочка пропеклась, а внутренность была полувлажная, но не жидкая. Просто тает во рту, автору спасибо!
Огромное спасибо за рецепт! Буду готовить в ближайшие выходные и наслаждаться! Использую силиконовые формочки для маффинов - надеюсь что все получится. Всем Поварятам душевное спасибо за комментарии, на которых тоже учусь
Готовила недавно Ваши пирожные. Очень быстро и вкусно) Правда чуть передержала в духовке, но буду пробовать обязательно ещё, чтоб получить жидкую начинку. Спасибо за чудесный рецепт!
Это восхитительная вкуснота!!! Почему-то была уверена, что у меня не выйдет жидкой середины, что это очень сложно. И тут с первого раза идеальный результат! А вкус... мегашоколадный, превосходный!!! И так просто и быстро делать. Готовила двойную порцию. С дочкой и мужем съели с мороженым ещё горячими. Спасибо огромное за рецепт 😍😋💐
Выпекала 12 минут,видимо для моей духовки это много. Начинка жидкой не получилась !Но, это очень вкусно и главное быстро .Обязательно повторю ещё раз этот рецепт!Спасибо большое за рецепт!
Светлана! Какая прелесть
Спасибо!
Обалденное пирожное!!! Как же Вкуснооо слов просто нет...!!! Все получилось с первого раза! выпекала 7 мин.реально на все про Всё уходит минут пятнадцать!!!С кофейком Божественно!!! Огромное Спасибо Вам за Восхитительный рецепт!!!
С кофейком Божественно!!!
Танюша! Не знаю, как на вкус, (не пробовала ), а твоя подача и исполнение, и правда, божественны!
Мне Безумно приятно, Наташенька!!! Спасибо Огромное за высокую оценку!!!
Ответ для Глушец
Танечка, как же это аппетитно!!! Просто необыкновенно красиво
Огромное Спасибо за похвалу, Лилечка!!!
Ответ для Глушец
Танечка, хочу Невохможно спокойно смотреть! Просто потрясающе!
Спасибо Огромнейшее, Валечка!!! Это надо Обязательно пробовать!!!
Ответ для Глушец
Танечка, шикарный результат!
Огромное спасибо, Жанночка!!!
Ответ для Глушец
Очень красивая подача!
Мне Очень приятно, Алечка!!! Спасибо Огромное!!!
Ответ для Глушец
Танечка, нереально вкусно и красиво !!!Одни восторги !!!
Спасибо Огромное за такую высокую оценку, Галочка!!!
Ответ для Глушец
Чудо! Выглядит как изысканный десерт в дорогой кофейне.
Спасибо Огромное, Леночка!!!Это Ооочень Вкусно!!!
Ответ для Глушец
Танечка, очень красиво и очень вкусно!
Ларочка, Большущее Спасибо!!!
Ответ для Глушец
Танюша! Шикарные пирожные!
Очень аппетитные и красивые!
Спасибо Огромное, Юлечка!!!
Ответ для Глушец
Мега аппетитные фонданы получились, Танюша!
Фото просто сказка!
Как приятно, Танечка!!! Спасибо Огромное!!!
Ответ для Глушец
Танечка,суперское исполнение!Профессиональнейшее
Засмущала, Алечка!!! Спасибо Огромное за высокую оценку!!!
Ответ для Глушец
Боже! Какая красота и мастерство! Танечка, снимаю шляпу!
Олечка Это уже слишком!!! Спасибочки тебе за постоянную поддержку!!!
Очень вкусно и очень шоколадно. Но с временем я прозевала.
Спасибо за рецепт!)
Начинка получилась похожей на мусс, видимо, не угадала со временем в духовке, но мне такой вариант даже больше нравится) Формочки небольшие были, так что вышло целых четыре кекса.
В общем , готовится быстро, к формочкам тесто не прилипает,а вкус до безумия шоколадный. Что ещё для счастья надо?)
Может у меня не так красиво ,но у меня очень вкусно получилось .Автору спасибо огроменное.
Швырните в меня 1 фонданчиком!
осталось пяток-швыряю
лови
Ответ для Михеева76
не 1 хватит.Я худею.С понедельника.Не знаю с какого...
,давай с другого понедельника начнем
ты меня поняла......
Ответ для Михеева76
Леночка, шикарно!!!
Лилечка,спасибо и С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень вкусно! За неделю делала уже дважды.
Обожаю фонданы. Спасибо за рецепт. Очень вкусно
Выпекала в двух керамических формочках 12 минут. Серединка получилась жидкой, но при переворачивании на блюдце она вытекла . Второе съели через два часа, начинка так и осталась жидкой, как сгущёнка. Использовала горький шоколад. Тесто приготовила вечером, выпекала утром. Спасибо за идею Алине!
Добрый день!
А можно его в микроволновке приготовить? Уж очень не хочется духовку разогревать....
Хочу выразить вам ОГРОМНУЮ благодарность за рецепт. Жаль не могу прикреплять фото) У меня даже форма для фондана есть (урезанный цилиндр), но вот приготовить его никак руки не доходили. Справедливости ради стоит сказать, что даже при наличии большого опыта в десертах и выпечке, идеальная на мой взгляд текстура у меня получилась после 3го эксперимента с временем выпечки. Это десерт, который наравне с брауни требует строгого температурного режима и времени, но результат никого не оставит равнодушным. Текстура и жидкая начинка - это просто фантастика, а с шариком мороженого превращается в блюдо, достойное десертной карты. Всем сомневающимся готовить обязательно! Т.к. рецепт с большим количеством плюсов вы вряд ли найдёте. Минимум посуды, нет необходимости в миксере, небольшое количество доступных ингредиентов. А самое главное - заготовка теста пролежала у меня в холодильнике 2 дня (!!!), готовила каждый день. Характеристики десерта от этого не изменяются никак. При наличии заготовки, от изумительного десерта вас отделяет 15 минут. И если раньше по скорости и простоте приготовления первое место занимали пироги, то сейчас это место с большим отрывом занимает этот десерт. Спасибо автору!
Благодарю Вас, Алина, за то, что поделились опытом приготовления!
Ответ для AlinaBoogy
Испекла именно после прочтения Вашего комментария - согласна на 10000%!!! Супер-вкуснятина (я тоже та еще фонданщица, обожаю их и беру в заведениях регулярно)! Настолько тут все просто, что научила даже своего сына, вдруг возьмет да удивит свою девушку) Правильно время засекла с первого раза, так как налила в 4 формочки, а ставила по одной - как раз на 3й самое оно и вышло))) Смотрю по шапочке, как только впадинка выровнялась - вынимаю из духовки. Для меня это теперь самый лучший рецепт фондана, все быстро, просто и начинка именно как шоколад, а не как сырое тесто
Интересный рецепт, попробую. У меня нет формочек, Вы написали, что можно чайные чашки использовать, а не лопнут чашки? Ведь я так понимаю формочки нужно ставить в горячую духовку. Спасибо.
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