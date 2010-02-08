Для меня этот рецепт стал дежурным. Если кто-то пек бисквит за 3 минуты по-моему рецепту, то и этот понравится. Делается быстро, можно заранее приготовить смесь, а за 15 минут перед подачей, поставить в духовку и гости просто попадают в обморок от такого десерта. Шоколадный настолько, насколько это вообще возможно. Автор десерта Giulia победила с этим рецептом в марте 2008 года на сайте Карина-форум. Это не ШОКОЛАДНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИРОЖНОЕ С ЖИДКОЙ НАЧИНКОЙ, а наваждение, остановиться невозможно! ВКУСНООО!!!
- 8 февраля 2010, 23:05
- 457475
Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой
Ингредиенты для «Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой»:
- Шоколад темный — 40 г
- Масло сливочное — 40 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 30 г
- Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.
- Коньяк (или бренди, по желанию)
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
879.6 ккал
|
белки
12.8 г
|
жиры
54 г
|
углеводы
74.2 г
|Порции
|ккал
439.8 ккал
|белки
6.4 г
|жиры
27 г
|углеводы
37.1 г
|100 г блюда
|ккал
418.9 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
25.7 г
|углеводы
35.3 г
Рецепт «Теплое шоколадное пирожное с жидкой начинкой»:
-
Растопить в микроволновке шоколад (у меня был черный с лесными орехами) с маслом.
-
Слегка взбить яйцо с сахаром. Добавить муку и перемешать.
-
Влить шоколад в яичную смесь, хорошенько размешать. Добавить при желании ваниль или ром, бренди - 1-2 ст. л.
-
Смазать сливочным маслом 2 формочки для кексов (чайные чашки), разложить по ним тесто.
Выпекать в духовке при температуре 160 градусов примерно 12-15 минут или 5 минут после начала подъёма теста!!! Иначе не будет жидкой начинки!!!
-
При подаче перевернуть на блюдце. Можно подавать его с ягодами или с мороженым.
Приятного аппетита!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4134&postdays=0&postorder=asc&start=0
Комментарии и отзывы
2 часа назад naive helicopter #
23 апреля 2021 года Oyliv #
17 августа 2020 года anastasiya salamandra #
15 мая 2020 года mandarina23 #
7 мая 2020 года mandarina23 #
10 марта 2020 года Medlar #
Корочка пропеклась, а внутренность была полувлажная, но не жидкая. Просто тает во рту, автору спасибо!
2 марта 2020 года 0703ovvLyusya #
3 октября 2019 года Janna Sk #
29 июля 2019 года marina050382 #
17 июня 2019 года svetik5552 #
17 июня 2019 года wise1288 #
18 июня 2019 года svetik5552 #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года ирпенчанка #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года ирпенчанка #
24 апреля 2019 года Лилек3011 #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года Valushka2003 #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года jannasimf #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года stark2 #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года felix032 #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года Елена Бельтан #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года Dama-Lorik #
24 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года virgola71 #
Очень аппетитные и красивые!
25 апреля 2019 года Глушец #
24 апреля 2019 года Tanushechka-2017 #
Фото просто сказка!
25 апреля 2019 года Глушец #
25 апреля 2019 года Лиса Петровна #
25 апреля 2019 года Глушец #
25 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
25 апреля 2019 года Глушец #
26 февраля 2019 года caramel77 #
11 февраля 2019 года Picwick #
Начинка получилась похожей на мусс, видимо, не угадала со временем в духовке, но мне такой вариант даже больше нравится) Формочки небольшие были, так что вышло целых четыре кекса.
В общем , готовится быстро, к формочкам тесто не прилипает,а вкус до безумия шоколадный. Что ещё для счастья надо?)
1 января 2019 года Михеева76 #
1 января 2019 года inulia68 #
1 января 2019 года Михеева76 #
1 января 2019 года Михеева76 #
1 января 2019 года inulia68 #
1 января 2019 года Михеева76 #
1 января 2019 года inulia68 #
1 января 2019 года Михеева76 #
2 января 2019 года Лилек3011 #
2 января 2019 года Михеева76 #
17 декабря 2018 года vergo #
30 ноября 2018 года Ya-Kristina #
11 ноября 2018 года чалдонка #
19 октября 2018 года Alenka50 #
А можно его в микроволновке приготовить? Уж очень не хочется духовку разогревать....
27 сентября 2018 года AlinaBoogy #
11 ноября 2018 года чалдонка #
13 февраля 2019 года artemida prim #
25 апреля 2018 года Хмурый0039 #
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