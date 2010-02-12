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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины
  • 12 февраля 2010, 16:16
  • 95662

Салат "Мой генерал"

Рецепт: Салат "Мой генерал"

Этот рецепт совершенно случайно нашла в интернете, ну и, естественно, просто не смогла не зайти посмотреть! И хотя до 23 февраля еще далековато, будем считать, что этот салат с таким брутальным названием (и вполне «мужским» составом) - своего рода репетиция.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины

Ингредиенты для «Салат "Мой генерал"»:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1032.4 ккал 		белки
51.2 г 		жиры
23.4 г 		углеводы
54.1 г
Порции
ккал
258.1 ккал		 белки
12.8 г		 жиры
5.9 г		 углеводы
13.5 г
100 г блюда
ккал
117.3 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
6.1 г


Рецепт «Салат "Мой генерал"»:

Для этого салата нужно заранее отварить и остудить морковь, свеклу, мясо и яйца.
Мясо (у меня постная свинина) режем мелкими кусочками.

Добавляем мелконарезанный или пропущенный через пресс чеснок и немного майонеза. Укладываем первым слоем в салатник.

Вторым слоем кладем натертый на крупной терке сыр.

Третьим - натертые на крупной терке или мелко нарезанные яйца, смазываем майонезом.

Затем - вареная морковь, также натертая на крупной терке.

И в завершении - вареная свекла. Слой из свеклы мажем майонезом.

Сверху посыпаем мелко нарезанными грецкими орехами.

Салат должен постоять немного в холодильнике для пропитывания (как показала практика - лучше если ночь).

Салат получается сытным благодаря мясу и орехам и остренький из-за чеснока. Ну что ж, репетиция вполне себе удалась. Всем мужчинам и их прекрасным спутницам - приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: праздник салат закуска

Вкусы: острый мясной сытный

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Салат "Мой генерал"
Рецепт: Салат "Мой генерал"

Этот рецепт совершенно случайно нашла в интернете, ну и, естественно, просто не смогла не зайти посмотреть! И хотя до 23 февраля еще далековато, будем считать, что этот салат с таким брутальным названием (и вполне «мужским» составом) - своего рода репетиция.

Ингредиенты для «Салат "Мой генерал"»:

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Фотографии «Салат "Мой генерал"» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Убрать свёклу однозначно. Она здесь не нужна, это не мясо под шубой. И вкуса никакого особенного салату не придаёт. Без свёклы получилось то, что надо. Спасибо.
Вобщем неплохо, но есть и гораздо более вкусные салаты с мясом. Например, банальный "Оливье". Я использовала отварную говядину. Она не чувствуется совсем! С таким же успехом можно использовать курицу или свинину или просто соевое мясо, т.к. чеснок и толстый слой "шубы" всё перебивают. Селедка в подобном исполнении куда насыщенней! Салат чем-то похож на "Шапку мономаха", только вместо зерен граната грецкие орехи. Та же "шапка мономаха" на мой взгляд вкуснее. А тут... Ну извините, жалко было говядину.
Очень вкусный, мне понравился! Делала без грецких орехов,ю у нас они сумасшедших денег стоят, но с ними наверняка вообще бомба! А если со сметаной сделать, то супер полезный к тому же салатик.
Спасибо большое за рецепт,утащила себе в КК уже давно,а приготовила только вчера на праздник для любимого, правда свинины у меня не было и я использовала куриное филе. Сегодня салатик попробовали - очень понравился! Интересное сочетание продуктов,сытный и очень вкусный салат!!!
вкусный салат,но как горько было разочарование гостей.которые подумали что это сельдь под шубой!
Готовила салат.Добавляю фото
Салат понравился всей нашей большой семье, что бывает очень редко! Спасибо за рецепт!!!!
Безумно вкусный салат)) Уже не раз делаю!!!! Супер!!!
Сделала салатик по вашему рецепту на Новый Год.Это просто восхитительно, салатик настолько вкусный и красивый, пальчики оближешь!!! Теперь этот салатик всегда на моем праздничном столе!!! Спасибо за идею!!!
Вскуненько, полезненько и сытненько!++5
Как и обещала пишу ... Салатик получился супер,нам очень понравился.Правда у меня были небольшие изменения...вместо мяса я положила свиной язык,а вместо грецких орехов фундук.И то только потому,что под рукой были именно они.Еще раз большое спасибо!!!!!
ой, супер! очень рада, что салат пришелся по вкусу!
Интересный рецептик...Большое спасибо за него!Сегодня сделала Завтра будем пробовать...и сразу напишу понравился или нет
рада, что воспользовались рецептом жду!
Аллочка, полезная вкусняшка!!!!
Женя, большое спасибо!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СЫТНЫЙ САЛАТИК!!!!
с победой!!! мои поздравления!!!
спасибо Вам большое!!!
отличный салатик! поздравляю с замечательным выигрышем!++++
Спасибо большое, Даша! для меня это полнейшая, но конечно приятная неожиданность
Замечательный рецептик, спасибо за идею!!!
на здоровьичко!
Отличный салатик +++
спасибо, Ира! уж если главный салатовед сказал, то точно отличный)))))
Аллочка, я не такой уж "...вед", просто покушать люблю но спасибо, приятно, конечно)))
ну покушать-то это мы всегда пожалуйста
замечательный генеральчик
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