Этот рецепт совершенно случайно нашла в интернете, ну и, естественно, просто не смогла не зайти посмотреть! И хотя до 23 февраля еще далековато, будем считать, что этот салат с таким брутальным названием (и вполне «мужским» составом) - своего рода репетиция.
- 12 февраля 2010, 16:16
- 95662
Салат "Мой генерал"
Ингредиенты для «Салат "Мой генерал"»:
- Мясо (у меня постная свинина) — 200 г
- Морковь (средняя) — 2 шт
- Свекла (средняя) — 2 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Орехи грецкие
- Майонез
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1032.4 ккал
|
белки
51.2 г
|
жиры
23.4 г
|
углеводы
54.1 г
|Порции
|ккал
258.1 ккал
|белки
12.8 г
|жиры
5.9 г
|углеводы
13.5 г
|100 г блюда
|ккал
117.3 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
6.1 г
Рецепт «Салат "Мой генерал"»:
Для этого салата нужно заранее отварить и остудить морковь, свеклу, мясо и яйца.
Мясо (у меня постная свинина) режем мелкими кусочками.
Добавляем мелконарезанный или пропущенный через пресс чеснок и немного майонеза. Укладываем первым слоем в салатник.
Салат должен постоять немного в холодильнике для пропитывания (как показала практика - лучше если ночь).
Салат получается сытным благодаря мясу и орехам и остренький из-за чеснока. Ну что ж, репетиция вполне себе удалась. Всем мужчинам и их прекрасным спутницам - приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
2 часа назад dlatehktopishet #
29 мая 2017 года Angel_lip #
4 марта 2016 года Angel-Ldm #
27 августа 2014 года lapo4ka tanusha #
18 апреля 2014 года veronika1910 #
23 февраля 2013 года vikyshon0k #
17 октября 2012 года DEKADAHC #
17 октября 2012 года DEKADAHC #
16 октября 2012 года Ягода Малина #
27 сентября 2011 года NATALIAna #
23 августа 2011 года Африканка #
29 ноября 2010 года Валерьянка #
4 октября 2010 года INeznakomka #
4 октября 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
3 октября 2010 года INeznakomka #
3 октября 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
8 августа 2010 года Janet #
10 августа 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
3 марта 2010 года наташа лучко #
с победой!!! мои поздравления!!!
3 марта 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
2 марта 2010 года Meotida #
3 марта 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
17 февраля 2010 года Taisia555 #
17 февраля 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
15 февраля 2010 года dog-rose # (модератор)
16 февраля 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
16 февраля 2010 года dog-rose # (модератор)
17 февраля 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
15 февраля 2010 года ирина66 #
15 февраля 2010 года Блондинка # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: