На сайте много лимонных пирогов, есть и такие, которые похожи на этот. Но он тааааааакой вкусный. Выкладываю на случай, если кто-то хочет попробовать этот нежный лимонный пирог с его сладко-кисленькой глазурью!
- 22 февраля 2010, 21:48
- 1595159
Лимонный пирог "Наивкуснейший"
Ингредиенты для «Лимонный пирог "Наивкуснейший"»:
- Масло сливочное (размягченное) — 120 г
- Сахар — 100-120 г
- Мука пшеничная / Мука — 120 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лимон (зависит от размера) — 0,5-1 шт
- Разрыхлитель теста — 7 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1887.8 ккал
|
белки
25.7 г
|
жиры
112.4 г
|
углеводы
193.5 г
|100 г блюда
|ккал
410.4 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
24.4 г
|углеводы
42.1 г
Рецепт «Лимонный пирог "Наивкуснейший"»:
Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета (около 20 минут), но следите по вашей духовке. Время может отличаться в зависимости от духовки.
Пирог немного охладить, вынуть АККУРАТНО из формы.
По желанию, можно приготовить глазурь: взбить лимонный сок (4 ст. л.) и 150 г сахарной пудры до белой тягучей массы, залить пирог.
А в такой форме пирог выпекался дольше - около 40 минут.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6602
Комментарии и отзывы
1 минуту назад ssnegireva44 #
4 февраля ekdmitri #
14 февраля larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
11 января mcase51b #
14 января larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
10 декабря 2021 года oiva70 #
11 декабря 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
26 ноября 2021 года Lexx039 #
1 декабря 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
20 ноября 2021 года Альбина-2014 #
21 ноября 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
26 октября 2021 года Alenairis #
25 октября 2021 года n chibukova #
Гениальный рецепт!
30 октября 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
21 октября 2021 года rybakot #
Первым попал на глаза ваш рецепт с 36 страницами отзывов и ни секунды не сомневалась в правильности выбора. Пирог замечательный, решила попробовать без глазури. Подписываюсь под каждым отзывом - пирог чудесный 10 баллов из 5. СПАСИБО !!!!
30 октября 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 сентября 2021 года Венса #
4 сентября 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
4 июня 2021 года Уралочка2 #
Хочу сказать СПАСИБО Вам за этот пирог-кекс.
Получилось шикарно! Вкус изумительный.
Единственный недочет - я пекла в круглой силиконовой форме для кекса с дыркой и когда переворачивала его, у меня прилипло к дну и оторвалась верхушка. Ошибка - надо было дождаться полного остужения кекса. Причем форму слегка смазывала маслом слив.
Далее выжала из 1 лимона сок и мякоть и уварила его с 100 гр сахара до сиропа и остывший кекс полила. Ели на след. день с кофе и это божественно!!!!!!
Благодарю еще раз! Лучший вариант кекса! Сделаю его еще в виде маффинов!
6 июня 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
29 марта 2021 года kindergarten #
4 сентября 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
19 марта 2021 года Sifaka #
Но я внесла изменения небольшое - выпекаю как кексы
и пропитываю лимонным сиропом - выжимаю сок из нескольких лимонов, добавляю сахар, варю до нужной густоты и желаемого вкуса, добавляю цедру тертую и поливаю кексы.
Боже - это лимонно-лимонный вкус! Не передать словами. Кексы исчезают в мгновение ока: кто не успел - тот опоздал.
Спасибо за рецепт!
19 марта 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
8 марта 2021 года Евгения Карих #
8 марта 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 марта 2021 года NATATA555 #
1 марта 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
6 февраля 2021 года WEISMAN #
6 февраля 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 января 2021 года Алёна Любимова #
4 января 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 января 2021 года Алёна Любимова #
4 января 2021 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
8 декабря 2020 года nina shel #
8 декабря 2020 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 декабря 2020 года Lediamant #
4 декабря 2020 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
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