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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 22 февраля 2010, 21:48
  • 1595159

Лимонный пирог "Наивкуснейший"

Рецепт: Лимонный пирог Наивкуснейший

На сайте много лимонных пирогов, есть и такие, которые похожи на этот. Но он тааааааакой вкусный. Выкладываю на случай, если кто-то хочет попробовать этот нежный лимонный пирог с его сладко-кисленькой глазурью!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Лимонный пирог "Наивкуснейший"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1887.8 ккал 		белки
25.7 г 		жиры
112.4 г 		углеводы
193.5 г
100 г блюда
ккал
410.4 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
24.4 г		 углеводы
42.1 г


Рецепт «Лимонный пирог "Наивкуснейший"»:

Размягченное сливочное масло размешать с сахаром.

Добавить по одному 2 яйца.

Затем добавить муку.

Все тщательно размешать и вмешать цедру и сок половины лимона (можно добавить сок целого лимона).

Затем добавить разрыхлитель, тщательно размешать.

Форму для выпечки застелить бумагой (у меня диаметр - 22-23 см). Выложить тесто, разровнять.

Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета (около 20 минут), но следите по вашей духовке. Время может отличаться в зависимости от духовки.

Пирог немного охладить, вынуть АККУРАТНО из формы.

По желанию, можно приготовить глазурь: взбить лимонный сок (4 ст. л.) и 150 г сахарной пудры до белой тягучей массы, залить пирог.





А в такой форме пирог выпекался дольше - около 40 минут.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6602
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт кекс

Вкусы: сладкий лимонный

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Лимонный пирог "Наивкуснейший"
Рецепт: Лимонный пирог Наивкуснейший

На сайте много лимонных пирогов, есть и такие, которые похожи на этот. Но он тааааааакой вкусный. Выкладываю на случай, если кто-то хочет попробовать этот нежный лимонный пирог с его сладко-кисленькой глазурью!

Ингредиенты для «Лимонный пирог "Наивкуснейший"»:

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Фотографии «Лимонный пирог "Наивкуснейший"» от приготовивших (157)

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Комментарии и отзывы

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Обожаю такие пироги, спасибо!
Спасибо! Очень вкусно и просто. Пекла 2 раза за день). Всё в восторге. Шикарный рецепт!!!
благодарю Вас за приятные слова! На здоровье
Быстро. Вкусно. Спасибо за рецепт.
спасибо большое за такой аппетитный фото-отчет! Я очень рада
Прочитав рецепт, решила сделать сразу двойную порцию! Мамочки! Это божественно! На запах сбежались все! Это было очень вкусно! Нежнота невозможная! Только вот я на свой страх и риск, сиропчиком полила ещё не остывший кекс. А когда он остыл окончательно, припорошила сахарной пудрой. Волшебно! Смели до крошек! Огромное спасибо за такой простой, но ооооочень вкусный рецепт! Буду печь ещё! Несомненно!
спасибо большое за такой приятный комментарий Я очень рада!
Вкусный, быстрый, пирог. Обязательно делайте лимонную пропитку. Спасибо за рецепт.
какая красота! Супер! Спасибо большое!
Огромное спасибо за рецепт,бесподобный бисквит, ооочень вкусно и просто
мне очень приятно На здоровье!
Никогда не пишу отзывы, но не в этом случае. Это гениально и просто!!! Рецепт элементарный, но результат потрясающий!! Готовила лимонный пропитку (сок + немного сахара, но не уваривала) . Пропитка смягчает и пропитывает кекс почти до середины, даже какую-то кремовость придает. Съедает мгновенно!
Гениальный рецепт!
мне очень приятно! Спасибо большое за приятный отзыв
Сначала хотела испечь другой пирог, но когда увидела рецепт, где продукты нужно мерять стаканами ,начала искать другой вариант.
Первым попал на глаза ваш рецепт с 36 страницами отзывов и ни секунды не сомневалась в правильности выбора. Пирог замечательный, решила попробовать без глазури. Подписываюсь под каждым отзывом - пирог чудесный 10 баллов из 5. СПАСИБО !!!!
мне очень приятно! Спасибо большое за приятный отзыв
Очень люблю этот пирог. Он действительно "наивкуснейший" в глазурь добавила цветного порошка.
Какой красивый пирог у вас получился! Супер! Спасибо большое за фото-отчет!
Здравствуйте!!!
Хочу сказать СПАСИБО Вам за этот пирог-кекс.
Получилось шикарно! Вкус изумительный.
Единственный недочет - я пекла в круглой силиконовой форме для кекса с дыркой и когда переворачивала его, у меня прилипло к дну и оторвалась верхушка. Ошибка - надо было дождаться полного остужения кекса. Причем форму слегка смазывала маслом слив.
Далее выжала из 1 лимона сок и мякоть и уварила его с 100 гр сахара до сиропа и остывший кекс полила. Ели на след. день с кофе и это божественно!!!!!!
Благодарю еще раз! Лучший вариант кекса! Сделаю его еще в виде маффинов!
спасибо большое за такой приятный комментарий! Готовьте в удовольствие!
Лимонный пирог, щедрый дар -для девочки Бахар.
Пирог действительно наивкуснейший.
Но я внесла изменения небольшое - выпекаю как кексы
и пропитываю лимонным сиропом - выжимаю сок из нескольких лимонов, добавляю сахар, варю до нужной густоты и желаемого вкуса, добавляю цедру тертую и поливаю кексы.
Боже - это лимонно-лимонный вкус! Не передать словами. Кексы исчезают в мгновение ока: кто не успел - тот опоздал.
Спасибо за рецепт!
как же мне приятно читать ваш комментарий Спасибо большое за приятные слова!
Вкусно и с лимонами, и с апельсинами. Тесто простейшее, никаких заморочек. Пирог отлично поднимается, мягкий, нежный, вкусный! Нравится всем. На большую семью пеку не просто двойную, а две двойных порции)))
я очень рада! Спасибо большое
Вкусный и нежный пирог получился. Съели очень быстро. Готовится на раз-два-три.
спасибо большое за приятный комментарий! Я очень рада
Очень вкусный пирог, тут же все съели! Готовила в двойном размере, два лимона многовато для меня, в следующий раз один возьму. И глазурь прямо термоядерная у меня получилась. Завтра опять буду печь.
мне очень приятно Спасибо большое!
Сверху поливаем сгущеным молоком - прекрасно сочетается с пирогом !
Готовьте с удовольствием
Огромное СПАСИБО за такой замечательный рецепт ! Испекли уже не один раз , в основном делаем с апельсином , очень нежный и вкусный , хоть каждый день готовь !
спасибо большое за приятный комментарий! Я очень рада
Моей пирог семье понравился. Не хлопотный рецепт, доступные продукты и отличный результат! Глазурь не готовила, использовала сахарную пудру. Я люблю выпечку с лимоном, поэтому сохранила рецепт в КК и с удовольствием буду готовить еще
спасибо большое за приятные слова и за аппетитный фото-отчет
Это самый лучший пирог на свете!!! Приготовила в очередной раз, готовлю раза 3 в неделю!!! Ну очень вкусно, спасибо, Вам автор!!!
мне очень приятно Спасибо большое за комментарий!
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