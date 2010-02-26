beautiful womanПоваренок 7 уровня 26 февраля 2010, 20:14

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Кокосовый кухен

Утро субботы. Солнечный лучик, ласково коснувшийся стен нашей спальни, щебетание птичек и я, сладко потягиваясь, подумала: "Как же хорошо... Не нужно никуда торопиться, можно еще понежиться лишнюю минутку, а потом, сидя у окна на кухне, насладиться чашечкой свежезаваренного кофе". Мое настроение было таким праздничным и лирическим, что хотелось крикнуть целому миру: "Доброе утро!". "Доброе утро, а завтрак скоро?" - оборвал мои мысли на полуслове мой горячо любимый муж, стоящий в дверном проeме и нервно теребящий мой домашний халат. Ну вот почему? Почему так быстро всe хорошее заканчивается? Опустить меня с небес на землю одной занудной фразой "Завтрак скоро?". Ох уж эти мужчины, как дети малые. Собрав всю свою волю в кулак и лихорадочно перебирая в памяти что бы такого приготовить, я подошла к холодильнику, открыла и долго всматривалась в его содержимое, как будто за это время там должно было появиться невесть что. Нервы не выдержали у... холодильника. "Чего тебе надобно?" - чуть не сказал он, почти как у Пушкина в "Золотой рыбке", благо я вовремя успела закрыть дверцу. Картина неприглядная: давно скучающая кокосовая стружка, пакет кефира, пакетик сливок, ах да, и одно сиротливо лежащее яйцо. Ну что можно приготовить из одного яйца в этой жизни? А я всe-таки попробую. И со смиренным видом пошла готовить "Кокосовый кухен". Автору этого рецепта Svetlana-SP не просто благодарность, а низкий поклон. Ну что, поехали!

Ингредиенты для «Кокосовый кухен»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

7543.9 ккал белки

45 г жиры

143.4 г углеводы

1531.5 г 100 г блюда ккал

352.5 ккал белки

2.1 г жиры

6.7 г углеводы

71.6 г

Рецепт «Кокосовый кухен»:

Все, что нам нужно - это кефир, яйцо, сахар, разрыхлитель, мука, кокосовая стружка (желтого цвета), ванильный сахар, сливки (20%).

Смешиваем ингредиенты: растираем 1 яйцо с 3/4 стакана сахарного песка, добавляем 1 стакан кефира и просеянную муку с разрыхлителем.

Тесто готово!

Смешиваем 100 г кокосовой стружки с 3/4 стакана

сахарного песка и пакетиком ванильного сахара. Посыпка готова!

Выкладываем наше тесто в форму, смазанную маргарином.

Сверху тесто равномерно посыпаем кокосовой посыпкой и ставим в нагретую до 180-200 градусов духовку на 25-30 мин. Девочки, я пекла

пирог в форме диаметром 26см и следуя словам автора, приготовила

одну порцию теста. В готовом виде у меня получилось десять

стандартных кусочков пирога, высотой 4см. Я пекла пирог при температуре 200 градусов 25 минут, верхний и нижний нагрев, без вентилятора, на втором уровне снизу.

Через 10 минут после выпекания поверхность пирога прикрываем фольгой, чтобы кокосовая стружка не сгорела.

Вынимаем пирог и зубочисткой делаем в нем отверстия.

Готовый пирог (горячим) поливаем 20% сливками и оставляем остывать.

Наслаждаемся за чашкой чая.

Девочки, скажу Вам честно - я не поклоник сладкого и куда с большим удовольствием могу похрустеть кислым огурчиком, но этот пирог не просто превзошeл все мои самые смелые ожидания, он просто-таки пригвоздил меня к стенке и поставил перед фактом - это божественно, непередаваемо нежно, сочно, с легким кокосовым ароматом. Пирог не сложный, а результат просто ошеломляющий, все, кто его пробовал - едины в своем мнении. Такой пирог понравится всем без исключения, его не зазорно подавать гостям, поверьте моему опыту, и не удивляйтесь, если к Вам зачастит в гости соседка, уловив аромат кокосовой выпечки, под предлогом позвонить по телефону.

Я очень рекомендую приготовить Вам это наивкуснейший пирог и получить истинное удовольствие от его поглощения. Порадуйте своих близких, подарите им минуты наслаждения.