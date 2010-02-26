Утро субботы. Солнечный лучик, ласково коснувшийся стен нашей спальни, щебетание птичек и я, сладко потягиваясь, подумала: "Как же хорошо... Не нужно никуда торопиться, можно еще понежиться лишнюю минутку, а потом, сидя у окна на кухне, насладиться чашечкой свежезаваренного кофе". Мое настроение было таким праздничным и лирическим, что хотелось крикнуть целому миру: "Доброе утро!". "Доброе утро, а завтрак скоро?" - оборвал мои мысли на полуслове мой горячо любимый муж, стоящий в дверном проeме и нервно теребящий мой домашний халат. Ну вот почему? Почему так быстро всe хорошее заканчивается? Опустить меня с небес на землю одной занудной фразой "Завтрак скоро?". Ох уж эти мужчины, как дети малые. Собрав всю свою волю в кулак и лихорадочно перебирая в памяти что бы такого приготовить, я подошла к холодильнику, открыла и долго всматривалась в его содержимое, как будто за это время там должно было появиться невесть что. Нервы не выдержали у... холодильника. "Чего тебе надобно?" - чуть не сказал он, почти как у Пушкина в "Золотой рыбке", благо я вовремя успела закрыть дверцу. Картина неприглядная: давно скучающая кокосовая стружка, пакет кефира, пакетик сливок, ах да, и одно сиротливо лежащее яйцо. Ну что можно приготовить из одного яйца в этой жизни? А я всe-таки попробую. И со смиренным видом пошла готовить "Кокосовый кухен". Автору этого рецепта Svetlana-SP не просто благодарность, а низкий поклон. Ну что, поехали!
- 26 февраля 2010, 20:14
- 65669
Кокосовый кухен
Ингредиенты для «Кокосовый кухен»:
- Кефир (для теста) — 250 мл
- Яйцо куриное (для теста) — 1 шт
- Сахар (3/4 для теста и 3/4 для посыпки) — 6/4 стак.
- Разрыхлитель теста (для теста) — 10 г
- Мука пшеничная / Мука (для теста) — 1,5 стак.
- Стружка кокосовая (для посыпки) — 100 г
- Ванильный сахар (для посыпки) — 1 пакет.
- Сливки (20%) — 200 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
7543.9 ккал
|
белки
45 г
|
жиры
143.4 г
|
углеводы
1531.5 г
|100 г блюда
|ккал
352.5 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
6.7 г
|углеводы
71.6 г
Рецепт «Кокосовый кухен»:
Все, что нам нужно - это кефир, яйцо, сахар, разрыхлитель, мука, кокосовая стружка (желтого цвета), ванильный сахар, сливки (20%).
Смешиваем ингредиенты: растираем 1 яйцо с 3/4 стакана сахарного песка, добавляем 1 стакан кефира и просеянную муку с разрыхлителем.
Смешиваем 100 г кокосовой стружки с 3/4 стакана
сахарного песка и пакетиком ванильного сахара. Посыпка готова!
Сверху тесто равномерно посыпаем кокосовой посыпкой и ставим в нагретую до 180-200 градусов духовку на 25-30 мин. Девочки, я пекла
пирог в форме диаметром 26см и следуя словам автора, приготовила
одну порцию теста. В готовом виде у меня получилось десять
стандартных кусочков пирога, высотой 4см. Я пекла пирог при температуре 200 градусов 25 минут, верхний и нижний нагрев, без вентилятора, на втором уровне снизу.
Через 10 минут после выпекания поверхность пирога прикрываем фольгой, чтобы кокосовая стружка не сгорела.
Я очень рекомендую приготовить Вам это наивкуснейший пирог и получить истинное удовольствие от его поглощения. Порадуйте своих близких, подарите им минуты наслаждения.
Комментарии и отзывы
23 ноября 2021 года mur72 #
25 ноября 2021 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
12 мая 2021 года Синицына Люда #
Но когда резала ножом, то молочко чуть сочилось из пирога (прошу прощения за сравнение, как сукровица из сырого мяса).
По вкусу получилось вкусно, меня устроило и родных тоже, я люблю влажные пироги и торты! Съели в первый день. Но визуально качество пострадало!
28 мая 2021 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
2 февраля 2021 года nanika 37 #
2 февраля 2021 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
3 декабря 2020 года sevregoold #
26 декабря 2020 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
28 сентября 2020 года a070175 #
По совету Жанны из комментов поливаю сливками ложечкой))
11 октября 2020 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
20 августа 2020 года darinagannenko #
3 июня 2020 года Елена Бельтан #
3 июня 2020 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
30 мая 2020 года Инночка07 #
Вкуснейшая пропитка.
Очень вкусно, красиво и необычно.
30 мая 2020 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
27 мая 2020 года Инночка07 #
30 мая 2020 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
27 мая 2020 года Himbeeren #
Фото сразу после заливки сливками, через 1 час фотографировать уже было бы нечего. Исчез пирог мгновенно, будто его и не было.
Поначалу кажется, что сливок многовато, но пирог постепенно, по мере остывания впитывает, как губка, всю жидкость без остатка. Кстати, выливала сливки по чайной ложечке по периметру от краёв к центру пирога, для лучшей пропитки.
Людмила, огромное спасибо за рецепт!
30 мая 2020 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
31 мая 2020 года Himbeeren #
Ещё раз спасибо за прекрасный рецепт!
31 мая 2020 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
1 июня 2020 года Himbeeren #
13 сентября 2019 года Ranny2 #
24 марта 2019 года Fiery rariance #
24 марта 2019 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
24 января 2019 года sakurako #
24 января 2019 года wise1288 #
28 января 2019 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
21 ноября 2018 года Людмила 0409 #
21 ноября 2018 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
8 октября 2018 года 2va2 #
9 октября 2018 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
16 апреля 2018 года Ryabin_ka-11 #
16 апреля 2018 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
2 апреля 2018 года Alena Mila #
3 апреля 2018 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
31 марта 2018 года Happy-2015 #
Рецепт тоже замечательный, обязательно приготовлю.
25 марта 2018 года lioliy1967 #
26 марта 2018 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
Ага, было дело на заре моей кулинарной юности.
25 марта 2018 года tata1108 #
25 марта 2018 года jannasimf #
25 марта 2018 года tata1108 #
25 марта 2018 года Лиса Петровна #
25 марта 2018 года tata1108 #
25 марта 2018 года lioliy1967 #
25 марта 2018 года tata1108 #
25 марта 2018 года Светланка g980 #
25 марта 2018 года tata1108 #
26 марта 2018 года beautiful woman # (автор рецепта) (модератор)
26 марта 2018 года tata1108 #
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