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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 26 февраля 2010, 20:14
  • 65669

Кокосовый кухен

Рецепт: Кокосовый кухен

Утро субботы. Солнечный лучик, ласково коснувшийся стен нашей спальни, щебетание птичек и я, сладко потягиваясь, подумала: "Как же хорошо... Не нужно никуда торопиться, можно еще понежиться лишнюю минутку, а потом, сидя у окна на кухне, насладиться чашечкой свежезаваренного кофе". Мое настроение было таким праздничным и лирическим, что хотелось крикнуть целому миру: "Доброе утро!". "Доброе утро, а завтрак скоро?" - оборвал мои мысли на полуслове мой горячо любимый муж, стоящий в дверном проeме и нервно теребящий мой домашний халат. Ну вот почему? Почему так быстро всe хорошее заканчивается? Опустить меня с небес на землю одной занудной фразой "Завтрак скоро?". Ох уж эти мужчины, как дети малые. Собрав всю свою волю в кулак и лихорадочно перебирая в памяти что бы такого приготовить, я подошла к холодильнику, открыла и долго всматривалась в его содержимое, как будто за это время там должно было появиться невесть что. Нервы не выдержали у... холодильника. "Чего тебе надобно?" - чуть не сказал он, почти как у Пушкина в "Золотой рыбке", благо я вовремя успела закрыть дверцу. Картина неприглядная: давно скучающая кокосовая стружка, пакет кефира, пакетик сливок, ах да, и одно сиротливо лежащее яйцо. Ну что можно приготовить из одного яйца в этой жизни? А я всe-таки попробую. И со смиренным видом пошла готовить "Кокосовый кухен". Автору этого рецепта Svetlana-SP не просто благодарность, а низкий поклон. Ну что, поехали!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Кокосовый кухен»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
7543.9 ккал 		белки
45 г 		жиры
143.4 г 		углеводы
1531.5 г
100 г блюда
ккал
352.5 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
6.7 г		 углеводы
71.6 г

Рецепт «Кокосовый кухен»:

Все, что нам нужно - это кефир, яйцо, сахар, разрыхлитель, мука, кокосовая стружка (желтого цвета), ванильный сахар, сливки (20%).

Смешиваем ингредиенты: растираем 1 яйцо с 3/4 стакана сахарного песка, добавляем 1 стакан кефира и просеянную муку с разрыхлителем.

Тесто готово!

Смешиваем 100 г кокосовой стружки с 3/4 стакана
сахарного песка и пакетиком ванильного сахара. Посыпка готова!

Выкладываем наше тесто в форму, смазанную маргарином.

Сверху тесто равномерно посыпаем кокосовой посыпкой и ставим в нагретую до 180-200 градусов духовку на 25-30 мин. Девочки, я пекла
пирог в форме диаметром 26см и следуя словам автора, приготовила
одну порцию теста. В готовом виде у меня получилось десять
стандартных кусочков пирога, высотой 4см. Я пекла пирог при температуре 200 градусов 25 минут, верхний и нижний нагрев, без вентилятора, на втором уровне снизу.

Через 10 минут после выпекания поверхность пирога прикрываем фольгой, чтобы кокосовая стружка не сгорела.

Вынимаем пирог и зубочисткой делаем в нем отверстия.

Готовый пирог (горячим) поливаем 20% сливками и оставляем остывать.

Наслаждаемся за чашкой чая.

Девочки, скажу Вам честно - я не поклоник сладкого и куда с большим удовольствием могу похрустеть кислым огурчиком, но этот пирог не просто превзошeл все мои самые смелые ожидания, он просто-таки пригвоздил меня к стенке и поставил перед фактом - это божественно, непередаваемо нежно, сочно, с легким кокосовым ароматом. Пирог не сложный, а результат просто ошеломляющий, все, кто его пробовал - едины в своем мнении. Такой пирог понравится всем без исключения, его не зазорно подавать гостям, поверьте моему опыту, и не удивляйтесь, если к Вам зачастит в гости соседка, уловив аромат кокосовой выпечки, под предлогом позвонить по телефону.
Я очень рекомендую приготовить Вам это наивкуснейший пирог и получить истинное удовольствие от его поглощения. Порадуйте своих близких, подарите им минуты наслаждения.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: кокосовый сливочный сладкий нежный сытный сочный

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Кокосовый кухен
Рецепт: Кокосовый кухен

Утро субботы. Солнечный лучик, ласково коснувшийся стен нашей спальни, щебетание птичек и я, сладко потягиваясь, подумала: "Как же хорошо... Не нужно никуда торопиться, можно еще понежиться лишнюю минутку, а потом, сидя у окна на кухне, насладиться чашечкой свежезаваренного кофе". Мое настроение было таким праздничным и лирическим, что хотелось крикнуть целому миру: "Доброе утро!". "Доброе утро, а завтрак скоро?" - оборвал мои мысли на полуслове мой горячо любимый муж, стоящий в дверном проeме и нервно теребящий мой домашний халат. Ну вот почему? Почему так быстро всe хорошее заканчивается? Опустить меня с небес на землю одной занудной фразой "Завтрак скоро?". Ох уж эти мужчины, как дети малые. Собрав всю свою волю в кулак и лихорадочно перебирая в памяти что бы такого приготовить, я подошла к холодильнику, открыла и долго всматривалась в его содержимое, как будто за это время там должно было появиться невесть что. Нервы не выдержали у... холодильника. "Чего тебе надобно?" - чуть не сказал он, почти как у Пушкина в "Золотой рыбке", благо я вовремя успела закрыть дверцу. Картина неприглядная: давно скучающая кокосовая стружка, пакет кефира, пакетик сливок, ах да, и одно сиротливо лежащее яйцо. Ну что можно приготовить из одного яйца в этой жизни? А я всe-таки попробую. И со смиренным видом пошла готовить "Кокосовый кухен". Автору этого рецепта Svetlana-SP не просто благодарность, а низкий поклон. Ну что, поехали!

Ингредиенты для «Кокосовый кухен»:

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Комментарии и отзывы

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Неожиданно! Шедеврально! Из минимума продуктов - восторг!!! Всё получилось отлично с первого раза
Вот и замечательно. Спасибо, что уделили время этому рецепту.
Прочитала совет ниже и накрыла пирог пергаментом. Так вот, стружка за 15 минут превратилась из белой в коричневую..выглядит не очень((( Сняла пергамент и под фольгу. Духовка электрическая, на втором уровне все пропеклось! Сразу горячий залила 200 мл сливок, пирог поначалу плавал в них, потом впитал, осталось немного "сырости" по бокам, непринципиально..
Но когда резала ножом, то молочко чуть сочилось из пирога (прошу прощения за сравнение, как сукровица из сырого мяса).
По вкусу получилось вкусно, меня устроило и родных тоже, я люблю влажные пироги и торты! Съели в первый день. Но визуально качество пострадало!
Конечно, результат выпечки зависит от особенностей вашей духовки. Самое главное, что результат не разочаровал.
Отчитываюсь! Может кому-то мой отзыв поможет не наделать ошибок как я. Первый раз делала строго по рецепту и накрыла через 10 минут выпекания фольгой, в итоге пирог ни в какую не хотел пропекаться. Заменила фольгу на пергамент и вот оно счастье))) потом когда пропитала сливками, пирог стал в них плавать и я придумала закрыть все фольгой до остывания- ошибка. Пирог получился мокренький, но сынок мой сластена сказал - "Как вкусно!", и уплел весь пирог. Вывод: теперь пеку строго по рецепту только при выпечке накрываю пергаментом и все прекрасно, а главное вкусно получается.
Спасибо, что приготовили пирог и отчитались.
Вкус действительно потрясающий! Сахара я положила по половине стакана, а белую кокосовую стружку при приготовлении засыпки подкрасила половиной чайной ложки куркумы. Нету у нас в сельпо желтой кокосовой стружки...
Так приятно! Спасибо Вам от всей души!
Людмила, это необыкновенной вкусноты пирог!!! Первые несколько раз готовила строго по рецепту, этот кусочек с верхушкой из сахара +корица! Сливочно, нежно, потрясающий результат! Никогда не дружила с выпечкой на кефире, этот рецепт - первый и навсегдашний!
По совету Жанны из комментов поливаю сливками ложечкой))
Машенька! Душевное Вам спасибо за такой прекрасный отчёт и массу комплиментов этому пирогу.
Большое спасибо! Вкусно!Дочь уже половину пирога съела
Однозначно, этот кухен надо употреблять хорошо остывшим и пропитавшимся. Тогда в полной мере почувствуете и аромат похрустывающей кокосовой стружки и нежную сливоШность бисквита. И да, кокосовая стружка должна быть качественной и в полном объеме, указанном в рецепте. Первоклассный рецепт по сочетанию приложенных усилий и полученного результата! Спасибо автору!
Елена! Спасибо Вам огромное за невероятно аппетитный отчет к рецепту и развернутый комментарий!
Необычный, замечательный пирог.
Вкуснейшая пропитка.
Очень вкусно, красиво и необычно.
Спасибо Вам за доверие к рецепту и чудесный отчёт!
Спасибо ,забрала в КК
Забирайте.
Фантастический пирог! Невероятно нежный, сочный, ароматный, вкуснейший! Райское наслаждение для любителей кокосовой выпечки и сладкоежек.
Фото сразу после заливки сливками, через 1 час фотографировать уже было бы нечего. Исчез пирог мгновенно, будто его и не было.
Поначалу кажется, что сливок многовато, но пирог постепенно, по мере остывания впитывает, как губка, всю жидкость без остатка. Кстати, выливала сливки по чайной ложечке по периметру от краёв к центру пирога, для лучшей пропитки.
Людмила, огромное спасибо за рецепт!
Жанна! Огромнейшее Вам спасибо за прекрасный отчет к рецепту! Я рада, что пирог пришелся по вкусу.
Людмилочка, мы раньше на "ты" были.
Ещё раз спасибо за прекрасный рецепт!
Жанночка, милая! Прости, пожалуйста. Боялась обидеть фамильярным обращением. Конечно на "ты".
Пирог отличный, описание вызывает омерзение
А у меня, видимо, что-то пошло не так. 200 мл сливок оказалось очень много, пирог буквально плавал (делал по норме в рецепте). Оооочень сладкий, буквально приторный получился из указанного количества сахара. Был похож на размоченный батон. Так жаль...
Если честно, то я даже не знаю что вам ответить. Мне искренне жаль, что кекс не оправдал ваши ожидания.
Ну что тут говорить, когда мой фотоотчет к рецепту 65-ый?! Людмила, спасибо большое за рецепт кухена, он бесподобен! Нежный и такой вкусный, вся семья довольна! Вместо кефира использовала нежирную сметану. Еще раз большое спасибо!
Светлана! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Ответ для sakurako
Светлана! Огромное Вам спасибо за прекрасный отчёт к рецепту и внимание! Мне очень лестно, что этот пирог пришёлся по вкусу.
Сегодня испекла этот пирог. Кефира не было, заменила нежирной сметаной, стружка была белая и красная. Пирог получился мягкий, нежный, как настоящий торт! Очень вкусно! Сахар в следующий раз чуть уменьшу. Спасибо за рецепт!
Огромнейшее Вам спасибо за внимание и чудесный отчёт! Я рада, что пирог пришелся по вкусу.
Спасибо переписан в книгу рецептов! Сахар для посыпки уменьшила и на будущее в форму 26см буду заливать 1,5-2нормы теста
Удачи Вам!
Нежный, сочный, ароматный кухен!! Очень вкусный!!! Как пирожное! Спасибо!!!
Алёнушка, дорогая! Огромнейшее спасибо за прекрасный отчёт к рецепту и внимание! Мне очень приятно.
Рассказ покорил, читается на одном дыхании и завораживает. У вас талант рассказчика или сказочника!
Рецепт тоже замечательный, обязательно приготовлю.
Людочка, шикарнейший пирог! Интересный рассказ про воскресное утро!
Лилечка, дорогая! Спасибо тебе!
Интересный рассказ про воскресное утро!
Ага, было дело на заре моей кулинарной юности.
Пирог восхитительный! Очень вкусный, нежный и ароматный! Огромнейшее спасибо за рецепт!!!
Танюша, шикарный рецепт. Тоже хочу!!!
Жанночка, огромнейшее спасибо! Угощайся!
Ответ для tata1108
Танечка!Превосходный кухен!Нежный нежный-супер!
Алечка, благодарю от всей души!
Ответ для tata1108
Танечка, обалденный пирог красавец!
Лиленька, спасибо большое!!!
Ответ для tata1108
Танюша, великолепный пирог! Очень аппетитный!
Спасибо большое, Светочка!!!
Ответ для tata1108
Танюша! Я в восторге от твоего отчёта! Какой же красивейший пирог у тебя получился! Просто сказка! Спасибо тебе, моё солнышко любимое! Я счастлива!
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