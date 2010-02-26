Сейчас Великий Пост и я преклоняюсь перед людьми, которые его соблюдают (сама к таким не отношусь). И хочу предложить этот постный рецепт капустных котлет. Надеюсь, пригодится и для тех, кто постится, и кто - нет! Счастья вам, мира и крепости духа во время Поста!
- 26 февраля 2010, 22:23
- 1118522
Постные котлеты
Ингредиенты для «Постные котлеты»:
- Специи — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Сухари панировочные / Панировка
- Масло растительное (для жарки)
- Зелень (у меня укроп) — 1/2 пуч.
- Мука пшеничная / Мука — 0,5 стак.
- Крупа манная — 0,5 стак.
- Капуста белокочанная / Капустa — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
587.2 ккал
|
белки
26.7 г
|
жиры
12.1 г
|
углеводы
96.3 г
|100 г блюда
|ккал
48.5 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
1 г
|углеводы
8 г
Рецепт «Постные котлеты»:
-
Капусту разрежьте на 4 части и приварите в подсоленной воде минут 8-10.
-
Откиньте капусту на дуршлаг, пропустите через мясорубку и отожмите, чтобы удалить воду.
-
На мелкой терке натрите лук и пропустите чеснок через пресс.
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Укроп мелко нарежьте.
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К капусте добавьте лук, чеснок и зелень.
Посолите, приправьте специями по вкусу.
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Добавьте муку, манную крупу.
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Тщательно перемешайте.
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Сформируйте из этой массы котлетки, обваляйте в панировочных сухарях.
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И обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой корочки.
Приятного аппетита!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4873
Комментарии и отзывы
21 июля fednikkatrin #
25 октября 2021 года swyatoslavtchernov2007 #
27 апреля 2021 года luckis86 #
23 марта 2021 года zhuklarisa1012 #
23 марта 2021 года zhuklarisa1012 #
20 февраля 2021 года happydog37 #
11 января 2021 года Irusia_S #
Одним словом - рецепт супер!!! Вкуснятина!!!
Между прочим, вкус напомнил жареную цветную капусту в сухарях, только намного нежнее!
15 июля 2020 года sagida57 #
27 июня 2020 года velesa_dragon #
Модифицировала под безглютеновый вариант: манку и пшеничную муку заменила на смесь кукурузной и рисовой. Часть капусты заменила жаренными кабачкам с луком, чтобы вкус капусты был менее выраженным. Обваливала в кукурузной муке.
4 апреля 2020 года katste #
28 ноября 2019 года Л-лька2805 #
7 ноября 2019 года svetik5552 #
18 апреля 2019 года ириска32 #
13 апреля 2019 года cveten #
9 апреля 2019 года ludabel #
15 марта 2019 года Krasnova Nadiezhda 00 #
15 марта 2019 года Krasnova Nadiezhda 00 #
9 февраля 2019 года Catshila #
А у кого горчит капуста, говорят, что можно её сбрызнуть лимонным соком.
А вот, чтобы лук не горчил, просто измельченный залейте ненадолго кипятком.
Я капусту, лук и чеснок перебиваю
блендером, не в кашу, а чтоб немного волокна оставались, мне так больше нравится. Чеснок так и правда там нужен, добавляет вкуса. Каждый может варьировать ингредиенты под свой вкус! А от меня, ещё раз СПАСИБО!
6 декабря 2018 года drugaya olga #
1 октября 2018 года Асенька27 #
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