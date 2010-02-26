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  • 26 февраля 2010, 22:23
  • 1118522

Постные котлеты

Рецепт: Постные котлеты

Сейчас Великий Пост и я преклоняюсь перед людьми, которые его соблюдают (сама к таким не отношусь). И хочу предложить этот постный рецепт капустных котлет. Надеюсь, пригодится и для тех, кто постится, и кто - нет! Счастья вам, мира и крепости духа во время Поста!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Постные котлеты»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
587.2 ккал 		белки
26.7 г 		жиры
12.1 г 		углеводы
96.3 г
100 г блюда
ккал
48.5 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
1 г		 углеводы
8 г


Рецепт «Постные котлеты»:

  • Капусту разрежьте на 4 части и приварите в подсоленной воде минут 8-10.

  • Откиньте капусту на дуршлаг, пропустите через мясорубку и отожмите, чтобы удалить воду.

  • На мелкой терке натрите лук и пропустите чеснок через пресс.

  • Укроп мелко нарежьте.

  • К капусте добавьте лук, чеснок и зелень.
    Посолите, приправьте специями по вкусу.

  • Добавьте муку, манную крупу.

  • Тщательно перемешайте.

  • Сформируйте из этой массы котлетки, обваляйте в панировочных сухарях.

  • И обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой корочки.
    Приятного аппетита!!!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4873
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: пост обед ужин второе горячее

Вкусы: нежный капустный

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Постные котлеты
Рецепт: Постные котлеты

Сейчас Великий Пост и я преклоняюсь перед людьми, которые его соблюдают (сама к таким не отношусь). И хочу предложить этот постный рецепт капустных котлет. Надеюсь, пригодится и для тех, кто постится, и кто - нет! Счастья вам, мира и крепости духа во время Поста!

Ингредиенты для «Постные котлеты»:
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Комментарии и отзывы

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Один рецепт, а стооолько отзывов!) это тоже показатель 😉Итак мой отзыв. Все ингредиенты я измельчила блендером, а не мясорубкой. И к слову сказать, капуста не текла, не было лишней воды. А я-то приготовилась отжимать её, как написано в рецепте😁 При варке не было никакого запаха по кухне и никто не воротил нос.😬Вместо панировки обваляла в кукурузной муке ( в одном из комментариев кто-то написал и я решила также поступить). Ну и бонусом, чтобы мужская часть была довольна, я добавила совсем немного свиного фарша (без жира). РЕЗУЛЬТАТ : 💣, как сказал мой мужчина, "рецепт зашёл!". Одним словом, я довольна рецептом и результатом рецепта! Благодарю, автор! 💐
Скажите пожалуйста сколько вы кладёте соли?
Интересные котлетки, остренькие, только у меня они какие-то полые внутри получились, т е с виду - пухляшки, а как надкусишь - пусто), чтоб наесться ими, надо штуки четыре съесть.
Сколько лет готовлю эти котлетки и каждый раз собираюсь выставить фото.оно удачное,под номером 50
Сколько ле т готовлю и всегда собираюсь отблагодарить за такой вкусный рецепт.Котлеты супер.
Огромное спасибо за замечательный рецепт!
Давно присматривалась к рецепту, в конце концов сегодня приготовила - большущее спасибо за рецепт - очень вкусные котлетки!!! Сначала думала, что придется кушать самой (после запаха вареной капусты дети спрашивали у меня, что у нас испортилось). Пока формировала котлетки, меняя бледный цвет на что-то более приятное для глаз с помощью куркумы и резаного укропа в тесто плюс паприка в панировку (помогло!) считала, за сколько раз скушаю всё, но всё изменилось с начала жарки... Сначала старший сын стал за спиной с тарелкой и вилкой, следя за процессом и снимая первую порцию прямиком в тарелку, за ним прибежала дочь, спрашивая, что так вкусно пахнет - так ушла почти вся вторая порция, только мой крик "Оставьте мне попробовать!!!" ненадолго продолжил существование последней котлетки из второй порции... Одним словом, с боем отвоевала три котлетки себе завтра на работу (Ура!). Параллельно приготовили и поужинали полным набором пюре+мясо+салат из квашеной капусты - это для понимания, что не котлетками едиными...
Одним словом - рецепт супер!!! Вкуснятина!!!
Между прочим, вкус напомнил жареную цветную капусту в сухарях, только намного нежнее!
Спасибо! Как раз искала рецепт овощных котлет.
Рецепт хорош, спасибо! Буду готовить обязательно.
Модифицировала под безглютеновый вариант: манку и пшеничную муку заменила на смесь кукурузной и рисовой. Часть капусты заменила жаренными кабачкам с луком, чтобы вкус капусты был менее выраженным. Обваливала в кукурузной муке.
приготовила эти котлетки ...мои родные не оценили!!ни о чем больше не буду готовить
Спасибо за рецепт! Вкусно!
Вкусные котлетки Запекала в духовке.Спасибо за рецепт!
Муку совсем не нужно. Манки достаточно
Очень вкусно! Буду готовить ещё не раз! Спасибо большое!
Спасибо за рецепт!!!
Пробовала и делаю постоянно во время поста!Рецепт замечательный!Рекомендую всем- и постящимся и не постящимся!!Спасибо автору!
Пробовала и делаю постоянно во время поста!Рецепт замечательный!Рекомендую всем- и постящимся и не постящимся!!Спасибо автору!
Много раз уже готовила Ваши котлетки. Мне больше нравятся остывшие со сметаной, особенно жарким летом. У меня все едят, а если мужу рядом ещё кусочек мяса, то вообще, без вопросов. Спасибо за хороший рецепт!
А у кого горчит капуста, говорят, что можно её сбрызнуть лимонным соком.
А вот, чтобы лук не горчил, просто измельченный залейте ненадолго кипятком.
Я капусту, лук и чеснок перебиваю
блендером, не в кашу, а чтоб немного волокна оставались, мне так больше нравится. Чеснок так и правда там нужен, добавляет вкуса. Каждый может варьировать ингредиенты под свой вкус! А от меня, ещё раз СПАСИБО!
делаю из квашеной капусты,тоже замечательно на вкус!!!
Спасибо. Прикольные котлетки.
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