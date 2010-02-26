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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/41301/]Постные котлеты[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/41301/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jan/24/08/68520_49151-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из овощей, грибов, бобовых -> Горячие блюда из овощей Сейчас Великий Пост и я преклоняюсь перед людьми, которые его соблюдают (сама к таким не отношусь). И хочу предложить этот постный рецепт капустных котлет. Надеюсь, пригодится и для тех, кто постится, и кто - нет! Счастья вам, мира и крепости духа во время Поста! Ингредиенты: Специи, Соль, Сухари панировочные, Масло растительное, Зелень, Мука пшеничная, Крупа манная, Капуста белокочанная, Лук репчатый, Чеснок. Тэги: пост, обед, ужин, второе, горячее.