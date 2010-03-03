Вкусные, легкие, экономные в приготовлении. Идеально подходят в пост. Начинка может быть разная, например, джем. Попробуйте, очень вкусно.
- 3 марта 2010, 10:26
- 70472
Постные рогалики с тыквой
Ингредиенты для «Постные рогалики с тыквой»:
- Масло растительное (рафинированное) — 1 стак.
- Вода газированная (минеральная) — 1 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 4 стак.
- Варенье (тыквенное, можно джем) — 500 г
- Сахарная пудра (для посыпки) — 4 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
5723.7 ккал
|белки
60.4 г
|жиры
217.5 г
|углеводы
909.3 г
|100 г блюда
|ккал
346.9 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
13.2 г
|углеводы
55.1 г
Рецепт «Постные рогалики с тыквой»:
Подготовленные рогалики положить в предварительно нагретую духовку. Выпекать при температуре 200 градусов, 30 минут.
Комментарии и отзывы
8 часов назад аля аля #
16 января 2019 года oksazara #
8 февраля 2018 года ms olya1226 #
26 октября 2016 года nolte #
15 ноября 2016 года tanya62 # (автор рецепта)
24 марта 2016 года блю перл #
22 марта 2016 года акчуч #
22 марта 2016 года tanya62 # (автор рецепта)
8 апреля 2016 года Сурик #
8 апреля 2016 года акчуч #
4 февраля 2016 года Vasilisa Mudraya #
4 февраля 2016 года Vasilisa Mudraya #
1 декабря 2015 года Елена Хончева #
30 декабря 2015 года tanya62 # (автор рецепта)
17 февраля 2015 года annaantella #
7 февраля 2015 года Vishnja #
2 февраля 2015 года kitty-2015 #
18 января 2015 года RedHotChP #
Делала с тремя видами варенья, такая вкуснотища получилась!)
Большое спасибо за рецепт!
29 октября 2014 года egorova86 #
2 ноября 2014 года tanya62 # (автор рецепта)
28 октября 2014 года alasia #
2 ноября 2014 года tanya62 # (автор рецепта)
19 июня 2014 года Виктория788 #
19 июня 2014 года tanya62 # (автор рецепта)
2 апреля 2014 года Цветкова Евгения #
7 марта 2014 года KUDRYASHKA #
19 января 2014 года Katyu #
26 декабря 2011 года young_god #
18 июля 2010 года xysha #
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