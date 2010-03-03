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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/41509/]Постные рогалики с тыквой[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/41509/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2014may/11/20/743172_37008-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Другие изделия Вкусные, легкие, экономные в приготовлении. Идеально подходят в пост. Начинка может быть разная, например, джем. Попробуйте, очень вкусно. Ингредиенты: Масло растительное, Вода газированная, Мука пшеничная, Варенье, Сахарная пудра. Тэги: выпечка, десерт, пост.