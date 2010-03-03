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  • 3 марта 2010, 10:26
  • 70472

Постные рогалики с тыквой

Рецепт: Постные рогалики с тыквой

Вкусные, легкие, экономные в приготовлении. Идеально подходят в пост. Начинка может быть разная, например, джем. Попробуйте, очень вкусно.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Постные рогалики с тыквой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5723.7 ккал		 белки
60.4 г		 жиры
217.5 г		 углеводы
909.3 г
100 г блюда
ккал
346.9 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
13.2 г		 углеводы
55.1 г


Рецепт «Постные рогалики с тыквой»:

В миску налить растительного масла, минеральную воду, положить муку и замесить крутое тесто.

Тесто вымесить и разделить на две части.

Раскатать и поделить на двенадцать секторов.

Положить начинку и свернуть рогалики.

Подготовленные рогалики положить в предварительно нагретую духовку. Выпекать при температуре 200 градусов, 30 минут.

Готовые рогалики, достать из духовки. Посыпать сверху сахарной пудрой. Ну, вот и все, угощайтесь.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: выпечка десерт пост

Вкусы: сладкий

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Постные рогалики с тыквой
Описание: Вкусные, легкие, экономные в приготовлении. Идеально подходят в пост. Начинка может быть разная, например, джем. Попробуйте, очень вкусно.


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Фотографии «Постные рогалики с тыквой» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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А чего они такие бледные?
Прекрасен рецептик！
Прекрасный рецепт на все времена
Сегодня среда, день постный. Но все равно захотелось что-то приготовить к чаю, чтобы мужа порадовать. Вот и приготовила рогалики по Вашему рецепту. Правда, тыквенного варенья у меня не было, зато были яблоки и корица. Именно они мне и пригодились. Прилагаю фотографию. Спасибо за рецепт! Рогалики получились темноватого цвета, так как я давно уже пользуюсь исключительно цельнозерновой мукой.
Спасибо! Очень рада, что рецепт понравился!
Уже много лет делаю такие рогалики, очень нравится. Впервые об этом рецепте услышала от батюшки из монастыря во время поста. А мне так хотелось на тот момент чего-нибудь вкусненького, что я сразу же побежала их готовить. Ведь продукты самые обычные, которые всегда есть. И результат всегда хороший.
Практически из простых продуктов получаются вкусные рогалики. Верх рогаликов обмакивала в сахар. Так румяней и аппетитней.
Симпатичные получились!!!
Ответ для акчуч
Очень и очень аппетитно!!! Красивые какие!!!
Людочка, делать легко, а получается вкусно. как семечки елись!
Делаю уже несколько раз. Мне очень нравится, когда рогалики выходят маленькими, для этого я тесто делю не на две части, а на три и обязательно , по советам в комментариях, обмакиваю верхнюю часть в сахар! Раскатываю тонко, все равно в духовке, они немного поднимаются. Рецепт отличный!
Нашла фотографию рогаликов, но раз у меня на ней два вида печенья от разных авторов решила выложить в фотоальбом. Приглашаю посмотреть! https://www.povarenok.ru/photo/65457/
Уважаемая Татияна ! Благодарю Вас, за рецепт "рогаликов", это то, что мне нужно для моего маленького внука (без сахара, яиц, молока, и сливочного масла), долго искала похожий рецепт, но там присутствовали дрожжи или сок цитрусовых фруктов, что мне не подходило. Испекли рогалика с небольшими корректировками, масло подсолнечного 0,5 стакана и 0,5 стакана оливкового, вместо варенья мармелад (можно развесной), получилось очень вкусное рассыпчатое тесто, начинка не вытекает. Рекомендую всем постящимся и детям.
Спасибо, что поверили и приготовили!!! С наступающим Новым годом!!!
Прекрасные рогалики! Вчера первый раз в жизни решила сама их испечь, среди огромного количества рецептов, нашла четыре самых вкусных на вид и по описанию) И они не подвели)) Правда делать с вареньем из айвы, тыквенного не было (кстати просмотрела ваш рецепт тыквенного варенья, обязательно попробую сделать), но получилось не менее вкусно). очень приятное тесто. Мне очень понравилось, муж и коллеги тоже оценили. Спасибо за рецепт^^
Как вовремя я увидела Ваш рецепт! Тесто такое просто необходимо! Спасибо, что поделились!
Получились замечательные, красивые и вкусные рогалики. Спасибо за рецепт! Готовятся очень быстро - огромный плюс.
Приготовила рогалики по вашему рецепту, ну очень вкусно!)
Делала с тремя видами варенья, такая вкуснотища получилась!)
Большое спасибо за рецепт!
Давно думала приготовить ваши рогалики, да все никак. Минералку мы не пьем купить специально забывала. И вот от очередь до них дошла . Тесто сделала на ’Ессентуки 4’ осталось от бутылки четверть стакана, я и сделала чуточку (20 шт , маленьких). . Очень вкусно и просто. Тесто походе на слоеное. Я каждый окунала в сахар , так они хрустящие сверху вышли. Варенье было абрикос половинки . А здесь на сайте есть пирог ’Турецкий с баклажанами’ похожее тесто , только на обычной воде. Спасибо за рецепт.
Спасибо, за комментарий!!! Очень рада, что понравились рогалики!!!
Супер лёгкие и быстрые рогалики.Как в плане приготовления так и в плане поедания Очень и очень вкусные.Ели все от мала до велика с большим удовольствием.Это просто находка для быстрого угощения для семьи и для неожиданных гостей Большое вам спасибо от всей нашей семьи и по просьбе мужа рецепт переписала в тетрадочку
Спасибо огромное!!! Очень приятно!!!
Супер!!! Вышли с первого раза, тесто просто легче лёгкого, делала с персиками и с ананасом, с персиками вкуснее намного.. завтра буду опять делать с яблоками.)))) Жаль, фотку не выставить, они такие красавцы получились!!!!!!
Спасибо!!! Делайте и кушайте на здоровье.
ну, просто ОООчень вкусно. Почти каждый день мои просят печь. Вам большое спасибо.
Спасибо за рецепт. Самые простые и доступные ингредиенты, а как вкусно получилось. Не хуже покупных. В качестве начинки у меня варенье из анапской айвы. Очень вкусно.5+
Отличный рецепт! Большое спасибо! Вчера сделала с яблочной начинкой, очень вкусно получилось
Благодарю. Получилось вкусно. Только я добавлял 3 ч. л. мака, и 0.5 ч.л. разрыхлителя. Так же начинка была и размоченной в горячей воде кураги.
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