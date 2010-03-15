Очень нежное мясо, которое тает во рту! Попробовав его однажды, захочется повторить это много-много раз!
- 15 марта 2010, 22:17
- 217824
Свиные отбивные, запеченные с грибами
Ингредиенты для «Свиные отбивные, запеченные с грибами»:
- Свинина — 1 кг
- Лук репчатый — 6 шт
- Грибы ( шампиньоны) — 400 г
- Чеснок — 4 зуб.
- Сыр твердый — 200 г
- Перец черный
- Соль
- Орегано
- Специи (итальянские травы)
- Масло сливочное — 50 г
- Сметана
- Майонез
- Вино белое сухое
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3631.7 ккал
|
белки
226.5 г
|
жиры
270.4 г
|
углеводы
88 г
|100 г блюда
|ккал
165.8 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
12.3 г
|углеводы
4 г
Рецепт «Свиные отбивные, запеченные с грибами»:
Свинину нарезаем большими кусками и хорошо отбиваем. На противень выкладываем сливочное масло, выливаем вино, половину порции лука (порезанного кольцами), а сверху кладем свинину, предварительно посолив и поперчив.
Засыпаем мясо натертым на мелкой терке сыром и запекаем в духовом шкафу при температуре 190 гр. до готовности.
Комментарии и отзывы
4 января Ксения Бандровская #
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26 мая 2019 года cool seb2010 #
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5 июля 2015 года ирина таджибова #
5 июля 2015 года felix032 #
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