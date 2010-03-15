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  • 15 марта 2010, 22:17
  • 217824

Свиные отбивные, запеченные с грибами

Рецепт: Свиные отбивные, запеченные с грибами

Очень нежное мясо, которое тает во рту! Попробовав его однажды, захочется повторить это много-много раз!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из телятины

Ингредиенты для «Свиные отбивные, запеченные с грибами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3631.7 ккал 		белки
226.5 г 		жиры
270.4 г 		углеводы
88 г
100 г блюда
ккал
165.8 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
12.3 г		 углеводы
4 г

Рецепт «Свиные отбивные, запеченные с грибами»:

Свинину нарезаем большими кусками и хорошо отбиваем. На противень выкладываем сливочное масло, выливаем вино, половину порции лука (порезанного кольцами), а сверху кладем свинину, предварительно посолив и поперчив.

Обжариваем грибы.

Посыпаем свинину специями и накрываем кольцами лука,

Обжаренными грибами, измельченным чесноком.

Сметану и майонез смешиваем в равных долях и наносим сверху мяса.

Засыпаем мясо натертым на мелкой терке сыром и запекаем в духовом шкафу при температуре 190 гр. до готовности.

Мясо получается очень нежным, ароматным, и, конечно-же, вкусным!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: горячее второе

Вкусы: мясной грибной луковый чесночный сырный

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Свиные отбивные, запеченные с грибами
Рецепт: Свиные отбивные, запеченные с грибами

Очень нежное мясо, которое тает во рту! Попробовав его однажды, захочется повторить это много-много раз!

Ингредиенты для «Свиные отбивные, запеченные с грибами»:

Комментарии и отзывы

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А чем это отличается от мяса по-французски, мне как несведущей очень важно!
Добрый день. Автор, уточните, пожалуйста, сколько по времени запекать? Хотя бы приблизительно - сколько Вы запекали. Не хочется каждые полчаса тыкать ножом в отбивные.))
Сколько запекать по времени? Очень важно
а можно ли белое вино красным заменить?
у меня вопрос по рецепту : а грибы свежии брать или замороженные ?
Большое спасибо за рецепт. Мяско получилось просто обалденное, очень нежное
Спасибо за рецепт, вкусно ))
Восхитительное мясо, спасибо большое за рецепт!!!
Галочка, очень аппетитные отбивные!
Спасибо , Ирочка !!!С сыром промашка вышла,купила за 2 дня до готовки, вчера начала готовить и обнаружила....сыра нет ((сын постарался , на бутеры почикал )), пришлось 2 кусочка листового "Маасдама"делить на все отбивные !!!Вот так , кто не успел, тот опоздал!!!
Надо все по-быстренькому!
Ответ для felix032
Галочка, очень вкусно смотрятся у тебя отбивные!
Спасибо , Оленька!!!
Подскажите, сколько по времени запекается мясо?
Отбивные просто вкусняшка Спасибо за рецепт
Очень вкусно! Сытно, сочно, ароматно! Спасибо за рецепт!
Подскажите пожалуйста, а маслом нужно смазывать противень или же просто положить??
Делала на свой ДР, все по рецепту, только грибы с луком обжарила и поверх мяса положила. Получилось как на заглавной фотографии. А как вкусно! Спасибо, автору несомненный +)))
Вкусно
очень вкусные отбивные получились! я добавила в них еще помидоры. спасибо за рецептик! обязательно буду готовить в дальнейшем!
"готовить до готовности..." а как понять, когда эта готовность?
Скажите,пожалуйста,сколько нужно лить вина?Хочу приготовить на ДР мужа
Приготовила. Только сыра положила больше, а майонеза - меньше. Сметану вообще не добавляла. Очень вкусно, спасибо за рецепт!
Какая вкуснятина!!!
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