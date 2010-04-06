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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Слойки
  • 6 апреля 2010, 17:14
  • 61064

Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"

Рецепт: Закусочные слойки с начинкой Жюльен

У меня сегодня всe легко и просто.. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Быстрые в приготовлении пирожки к супу или бульону.

Категория: Выпечка Изделия из теста Слойки

Ингредиенты для «Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3123.2 ккал 		белки
90.7 г 		жиры
210.7 г 		углеводы
230.3 г
100 г блюда
ккал
209.6 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
14.1 г		 углеводы
15.5 г


Рецепт «Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"»:

Здесь тоже всё предельно просто. Грибы нарезаем, обжариваем с добавлением растительного масла.

Когда вся жидкость выпарилась и грибы немного обжарились, добавляем нарезанный соломкой лук. Обжариваем пару минут.

Добавляем сливки.

Немного выпариваем и добавляем сыр. Натёртый или нарезанный, как у меня. Солим и перчим - по вкусу.

Добавляем немного нарезанной зелени.

Тесто раскатываем, нарезаем на квадраты.

Выкладываем начинку.

Защипываем края.

Смазываем слойки белком.

И посыпаем кунжутом.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 25.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На закуску На природу На ужин : На закуску

Теги: закуска выпечка

Вкусы: сливочный сырный грибной

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Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"
Рецепт: Закусочные слойки с начинкой Жюльен

У меня сегодня всe легко и просто.. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Быстрые в приготовлении пирожки к супу или бульону.

Ингредиенты для «Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"»:

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Спасибо за рецепт, уверена, что вкусно и обязательно испробую этот рецепт. Хотела уточнить , действительно перед выпечкой смазывать белком? Как то привыкла всегда смазывать желтком.
Сколько штук получается из этого количества теста? Какого размера квадратики? Спасибо!!!
Кафе, ресторан- первое, что ищу- жюльен. Везде готовят по- разному, вроде и продукты одни и те же. Себе кокотницы купила- баловать своих любимых. А у вас так заманчиво в слоёном тесте... Спасибо. Забираю
Очень очень вкусно!!! Вся семья объелась.
Спасибо за вкусняшку!
Просто супер!!!!!! Чуть язык не проглотила!Тесто делала сама, а начинка свинина с грибами и плавленый сыр .
Точно! К грибам просится курочка или мясо. Без сомнения язык проглотишь)))
Наивкуснейшая начинка спасибо за рецепт!!!
Восхитительные слоечки , а если я добавлю курин.фарш в жюльен, не потечет начинка, как Вы думаете? Хочу завтра приготовить и вот задумалась над начинкой. Благодарю Вас за рецепт
Выглядят аппетитно Надо попробовать!
Ничего себе такая вкусная штука. Я что то вроде этого пробовала! Это просто бесподобно, а теперь и сама могу приготовить!
Спасибо за идею! Жульенчик делала по другому рецепту, но все равно получились вкуснейшие слойки теперь любимая выпечка
Просто, вкусно, красиво!!!
Пухлики вкуснявые
все гениальное - просто !и мои мужички не скажут,что супчиком не наешся! забрала.спасибо за рецепт!
все гениальное - просто !и мои мужички не скажут,что супчиком не наешся! забрала
Спасибо большое!!! обязательно попробую!!
ой-ой,аж слюнки потекли ,хотя только что покушала
Уверена, что получаются сочными!
Да-да! Но в меру, конечно! Спасибо!
ну очень вкусно!
Спасибо, Танюш!
Спасибо!
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