У меня сегодня всe легко и просто.. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Быстрые в приготовлении пирожки к супу или бульону.
- 6 апреля 2010, 17:14
- 61064
Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"
Ингредиенты для «Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"»:
- Грибы (свежие, у меня вешенки) — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Сливки (20%) — 250 мл
- Сыр твердый — 150 г
- Зелень (петрушка, немного)
- Тесто слоеное — 500 г
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (молотый, по вкусу)
- Масло растительное (немного)
- Белок яичный (для смазывания) — 1 шт
- Кунжут (немного)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3123.2 ккал
|
белки
90.7 г
|
жиры
210.7 г
|
углеводы
230.3 г
|100 г блюда
|ккал
209.6 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
14.1 г
|углеводы
15.5 г
Рецепт «Закусочные слойки с начинкой "Жюльен"»:
Когда вся жидкость выпарилась и грибы немного обжарились, добавляем нарезанный соломкой лук. Обжариваем пару минут.
Комментарии и отзывы
1 мая l ponomarewa2013 #
12 декабря 2015 года innam17 #
22 апреля 2015 года prognoz1974 #
10 апреля 2015 года ЛюМилая #
1 апреля 2015 года Mini mandarinka #
Спасибо за вкусняшку!
21 декабря 2014 года pushistik_pusha #
28 апреля e g o r o v a d 2016 #
15 мая 2014 года С-в-е-т_лана_1 #
4 апреля 2014 года Feya60 #
3 февраля 2014 года Славан #
15 ноября 2013 года Моя лакомка #
11 августа 2013 года Zarinka0507 #
31 октября 2010 года natyska deleted #
29 мая 2010 года tilora #
12 мая 2010 года kayali #
12 мая 2010 года kayali #
29 апреля 2010 года Тато Йа #
22 апреля 2010 года Elisson #
28 апреля 2010 года Julja_lja # (автор рецепта)
20 апреля 2010 года mkaterinka #
20 апреля 2010 года Julja_lja # (автор рецепта)
19 апреля 2010 года Татуша #
20 апреля 2010 года Julja_lja # (автор рецепта)
19 апреля 2010 года tatka555 deleted #
20 апреля 2010 года Julja_lja # (автор рецепта)
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