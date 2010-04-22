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  • 22 апреля 2010, 0:30
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Жюльен с грибами "Срочно в номер!"

Рецепт: Жюльен с грибами Срочно в номер!

Дочка пришла в гости. А она очень любит грибы, но муж у нее грибы не ест ни в каком виде, поэтому дома у них блюд из грибов не бывает. Вот она у меня и отрывается. Захотелось мне накормить ее жюльеном из грибов. Но времени печь тарталетки не было и готовых тоже не купила. И тут я вспомнила о своем рецепте "Рыбные гнездышки". Вот же он, выход из положения!!! Это очень удобно, если у вас нет кокотниц или некогда или лень печь тарталетки.

Категория: Закуски Закуски с грибами

Ингредиенты для «Жюльен с грибами "Срочно в номер!"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1858.6 ккал 		белки
69.9 г 		жиры
63.5 г 		углеводы
240.3 г
100 г блюда
ккал
154.9 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
20 г

Рецепт «Жюльен с грибами "Срочно в номер!"»:

Начинку я делала по рецепту Julia lia "Закусочные слойки с начинкой "жульен". Быстрый и простой рецепт. Огромное ей за него спасибо.
Грибы нарезать пластинками. Лук нарезать очень мелко.

Обжарить грибы в сковороде до выпаривания сока. Добавить лук и обжарить еще в течение 3-5 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Влить сливки, уварить, затем всыпать тертый сыр и мелко нарезанную зелень. Перемешать и снять с огня.

Вот такой батон продают у нас в городе. Называется он "Нива", но я прозвала его гусеницей. Батон абсолютно круглый и разделен на сегменты. Невероятно удобно для бутербродов, они получаются ровные, одинаковой толщины. Его я и решила использовать. А вы можете взять обычный французский багет, только нарезать его надо будет потолще, примерно 3-3,5 см. Тарталетки из французского батона будут немного меньше в диаметре.

Я нарезала свою "гусеницу" на кусочки по 2 сегмента.

Каждый кусочек надо обмакнуть с обеих сторон в слегка подсоленное молоко. Затем осторожно отжать. Без фанатизма, впрочем.

Отжатые кусочки выложить на смазанный противень или в форму и аккуратно пальцами прижать серединку.

Вот такие "чашечки" или тарталетки из батона у нас получатся.

"Чашечки" наполнить начинкой (можно использовать и любую другую).

Смазать майонезом и посыпать зеленью.

Посыпать немного натертым на мелкой терке сыром.

Поставить в духовку и запечь при 180*С до подрумянивания.
Вот такая красота у нас получается. Быстро и очень вкусно!!! Присоединяйтесь! Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6661
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: ужин обед завтрак закуска

Вкусы: грибной сырный

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Жюльен с грибами "Срочно в номер!"
Рецепт: Жюльен с грибами Срочно в номер!

Дочка пришла в гости. А она очень любит грибы, но муж у нее грибы не ест ни в каком виде, поэтому дома у них блюд из грибов не бывает. Вот она у меня и отрывается. Захотелось мне накормить ее жюльеном из грибов. Но времени печь тарталетки не было и готовых тоже не купила. И тут я вспомнила о своем рецепте "Рыбные гнездышки". Вот же он, выход из положения!!! Это очень удобно, если у вас нет кокотниц или некогда или лень печь тарталетки.

Ингредиенты для «Жюльен с грибами "Срочно в номер!"»:

Комментарии и отзывы

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Вкууууусно. Делала на обыкновенном багете. Спасибо за рецепт.
На здоровье! Рада, что вам понравилось.
Нина, спасибо, очень вкусно! Брала булочки для гамбургеров
Очень рада, что вам понравилось!
В последние дни отпуска захотелось приготовить что-нибудь эдакое, что никогда не готовила. Вот и приготовила. Использовала булочки, предварительно срезав верхушки, далее все по рецепту. Сначала хотела накрыть нафаршированные булочки верхушками, но потом передумала, так бы меньше начинки вошло. Запекала 15 минут. Ох, какая ж вкуснотища получилась! Сливочно-грибная!!! Очень-очень вкусно! Не часто, но буду повторять обязательно!
Замечательно получилось, Оля! Очень аппетитно! Рада, что вам понравилось!
Добрый день. У меня извечный вопрос, а как бы их приготовить за день до подачи чтобы не развалились? Планирую совместить рыбу с грибами. 1. Сделать всё др момента запекания и оставить в холодильнике, а за 5 минут до гостей включить духовку? 2. Подсушить в духовке хлеб, выложить начинку и опять же оставить? 3. Сделать всё полностью по рецепту, а потом только разогреть? Просто только разогреть банально не хочется, а времени фаршировать перед гостями не будет. Ой, как нужен ваш совет. Ведь как то делает кафе, в котором вы поделились рецептом заготовку 350 порций, хотя и тут ответ мне очевиден, что начинку заранее, а вот хлеб перед подачей размачивают. Второй день смотрю на ваш рецепт и голову ломаю, уж очень он мне приглянулся.
Нет, ничего не годится. Надо сделать начинку заранее и хранить в холодильнике. А незадолго до подачи сделать тарталетки из хлеба, наполнить начинкой и запечь. Иначе хлеб размокнет и вы не получите нужного вам результата.
Вы знаете, я просмотрела ответ и сделала по своему. Начинка была рыба горячего копчения и к ней соус жульен на сметане, сливках и муке, все соединила, заложила, смазала майонезом и сыром и припекла в духовке до полуготовности!. Но не убирала в холодильник, а оставила на улице благо ночь была относительно прохладной 10 всего(готовила на даче уже вечером). Оставила в этом же протвине прикрыв полотенцем. А на следующий день в час дня вернула в духовку и довела до золотистой корочки всего. (только не кидайтесь тапками, что могли образоваться бактерии за это время, все было хорошо). Рецепт произвел фурор. Спасибо за него огромное. Следующий вариант сделаю в точности и с грибами. Единственное я привыкла к своему соусу жульен. Может мой опыт кому и пригодиться. Более того оставшиеся после застолья еще на день и уже в холодильнике, так же были вкусны. Только для себя вывела правило, греть только в духовке, ни каких микроволновок, тогда и хруст сохраняется.
Спасибо большое! Вот это верно: только в духовке. Никогда не разогреваю выпечку в микроволновке.
Очень вкусный рецепт, спасибо автору! Готовила много раз. Нравится всей семье безоговорочно! Иногда после обжарки лука добавляю курицу мелкими кубиками, получается тоже вкуснятина!
Я бес конечно рада, что вам нравится!
Очень понравилось блюдо!
Вместо багета брала чесночные булочки. Срезала верхнюю корочку, после небольшого подрумянивания начинки, накрыла срезанными корочками и снова отправила в духовку минут на 7.
+ получилась хрустящая крышечка!
В остывшем виде домочадцы оценили ещё выше.
Очень рекомендуем!!
Спасибо автору!!
Благодарю вас за чудесный отзыв! Очень рада, что вам понравилось!
Нина, спасибо Вам большое за рецепт. Майонезом не смазывала и сыр взяла мягкий, Гауда. Очень вкусно! Хрустящая корочка и тянущийся сыр.
Оооо, как аппетитно! Как румяно! Спасибо большое за чудесный фотоотчет!
Вкусное и лёгкое блюдо. Всем понравилось, даже детям которые выложили начинку и просто если хлеб. Но это не беда, я всю начинку их доела, её ведь не обязательно же с хлебом только Только вот не знаю почему они у меня пригорели, хотя маслом противень смазывала.
Спасибо большое, я рада за вас. Пригорели? Возможно, у вас снизу был слишком сильный огонь или противень стоял слишком низко. Бывает, ничего страшного. Я в таких случаях просто немного скоблю ножом и пригоревшее отчищается.
Хрустящих багет снаружи и нежная мякоть с начинкой внутри. Очень вкусно.
Только делала с лесными грибами.))))
Спасибо большое за замечательный отзыв Я очень рада, что вам понравилось!
Все гениальное просто. Ну Нина, Вы действительно супер!! У нас таких гусениц нет, попробую с обычным багетом
У нас тоже давно не пекут, пекарня та закрылась. Делаю с французским багетом. Например, рыбные гнездышки, которые у меня просто обожают, здесь, кажется, я рецепт не размещала, вот ссылка в "ВК": https://vk.com/photo6933242_127523522. Если есть страничка, загляните.
Сейчас обратила внимание, что у меня в КК половина рецептов это Ваши , до этого не задавалась вопросом, кто автор. Теперь буду Вашим почитателем . Отправилась в ВК за рецептом Рыбных гнездышек, или еще не разобралась, но там нет такого подробного описания процесса. Скажите, пожалуйста, для них батон вымачивать также, или в сухой начинку поместить?
Благодарю вас за доверие.
А я взяла длинный сырой картофель очистила .разрезала его вдоль пополам.достала из него сердцевину .заполнила все картофелины жареным луком с грибами. сверху посыпала тёртым сыром и полила все половинки соусом бешамель и запекла в духовке. чтобы картофель не был сырым .я его без начинки . смазав раст. маслом с ч. перцем и чесноком пропекла в духовке т.180 пятнадцать минут получилось очень вкусно.
Но это ведь совсем другое блюдо, это фаршированный картофель. Конечно, вкусно, кто бы спорил.
Ещё не делала, идея замечательная, от неё я в восторге, под любые закуски, под горячее и холодное, не надо выковыривать мякиш, смочил, придавил и емкость готова! Так просто, а я не придумала! Спасибо огромное!
На здоровье! Я рада, что идея вам понравилась! У меня этот рецепт даже в кафе взяли на трассу для дальнобойщиков. Говорят, что пользуется популярностью.
Оригинальная подача жульена!
Большое спасибо!
Добрый день. А вот наконец и мой фотоотчёт использовала Ваш белый соус. Начинка - филе судака, грибы... Получилось очень вкусно!!!! Очень хорош в этом блюде с рыбкой именно Ваш белый соус!!!! Спасибо огромное за рецепт!!!!
Людмила! Красота
Светлана, спасибо.
Ответ для ludmilaroma
Ах, какая прелесть, Людочка, у вас получилась! Спасибо большое за чудесный отзыв!
Вам огромное спасибо за Ваши чудесные рецепты блюд!!!!! Буду использовать их! У меня в КК уже их поднакопилось Спасибо!
Пожалуйста, на радость и на здоровье!
Готовили с мужем на нашу 2-ю годовщину свадьбы По его просьбе, любит он такого плана блюда, вышло очень очень вкусно, нежно и сытно!Большое спасибо
Большое спасибо! Я очень рада, что вам понравилось! Мои поздравления с годовщиной свадьбы (кажется, бумажная) и самые наилучшие пожелания!
Большое спасибо за поздравления
Готовила на НГ - очень вкусно! мой минус - хлеб плохо примяла, надо совсем тонкую корочку оставлять В следующий раз учту!
Спасибо за классный рецепт
Спасибо большое! Я очень рада, что вам понравилось!
Удалила старое фото, и все для того, чтобы еще и еще раз поблагодарить дорогую Нинулю за шикарный рецепт. По заказу моих домашних готовила жюльен на ДР сына. Готовила из 3 (!) багетов, так всем нам нравится эта закуска. Жюльен произвел фурор, народ записал рецепт. Спасибо, дорогая, за твои шедевральные кулинарные идеи!
Ах, как жаль, что можно добавить только одно фото, ведь каждый раз получается вроде и то блюдо, да не совсем то, и каждое фото уникально! Спасибо большое, Ларунчик, очень ты меня порадовала! А мне сейчас радость и положительные эмоции, ой, как нужны! Мне сейчас расстраиваться никак нельзя.
Ответ для Ялорис
аппетитно то как!!! браво!
Спасибо большое!
Ответ для Ялорис
нам похоже тоже на 3 батона надо готовить и потому решила спросить - в духовке готовите ?
Да, в духовке
Наташа, мы вроде бы "на ты" давно, нет?
Я ж культурная по привычке пишу Вы Делала в духовке - как раз мой вариант

На Рождество буду делать снова, НГ пропустила, были вопросы,
а что жульенчиков не будет?
Ответ для Ялорис
Лариса, восхитительный рецепт! Спасибо за наводку!
На здоровье, готовь в радость, дорогая!
Нина Григорьевна,не буду писать много,но ......это был ,просто офигенный завтрак !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Люблю ВАС
Лена, до чего аппетитные и красивые стаканчики!!!
Брала багет,но корка была ооооооооооооочень засохшей,нужно брать нормальный багет ,у меня середина очень размокла ,а вот основание не очень,но все равно вкусно очень получилось,в следующий раз посильнее зажарю
А выглядит очень заманчиво
очень вкусно получилось,но серединка очень размякла,а основа нет....
Ответ для Михеева76
Ленчик, фото-обалдеть ! Невероятно аппетитно !
уже слопали.................давно
Ответ для Михеева76
Елена! Великолепный результат затраченных стараний
Ответ для Михеева76
Лена, классно получилось! Воображаю эти хрустящие стаканчики, грибочки! Восторг!!!
Ответ для Михеева76
Какие чудесные стаканчики, шикарно!
Ответ для Михеева76
Леночка, спасибо большое за чудесный отзыв . Невероятно аппетитно получилось!
ЭТО ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО,у ВАС не может быть не вкусно.Как читала отзыв о Вашем рецепте,кто-то написал,что ВЫ это уже как бренд вкуснятины Любим ВАС и ценим
Спасибо большое еще раз, мне очень приятно это слышать!
Нина Григорьевна, приготовила жюльены в кокотницах, но все остальное по Вашему рецепту. Ребенок в восторге! Спасибо за рецепт
Спасибо, Танечка, очень аппетитно выглядит!
Вкуснятина!Спасибо!
Очень рада, что вам понравилось!
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