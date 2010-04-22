Дочка пришла в гости. А она очень любит грибы, но муж у нее грибы не ест ни в каком виде, поэтому дома у них блюд из грибов не бывает. Вот она у меня и отрывается. Захотелось мне накормить ее жюльеном из грибов. Но времени печь тарталетки не было и готовых тоже не купила. И тут я вспомнила о своем рецепте "Рыбные гнездышки". Вот же он, выход из положения!!! Это очень удобно, если у вас нет кокотниц или некогда или лень печь тарталетки.
- 22 апреля 2010, 0:30
- 126187
Жюльен с грибами "Срочно в номер!"
Ингредиенты для «Жюльен с грибами "Срочно в номер!"»:
- Батон (французский багет) — 1 шт
- Молоко — 1 стак.
- Шампиньоны — 200 г
- Лук репчатый (небольшой) — 1 шт
- Сливки (20%) — 150 мл
- Сыр твердый — 80 г
- Зелень (разная)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1858.6 ккал
|
белки
69.9 г
|
жиры
63.5 г
|
углеводы
240.3 г
|100 г блюда
|ккал
154.9 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
20 г
Рецепт «Жюльен с грибами "Срочно в номер!"»:
Начинку я делала по рецепту Julia lia "Закусочные слойки с начинкой "жульен". Быстрый и простой рецепт. Огромное ей за него спасибо.
Грибы нарезать пластинками. Лук нарезать очень мелко.
Обжарить грибы в сковороде до выпаривания сока. Добавить лук и обжарить еще в течение 3-5 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Влить сливки, уварить, затем всыпать тертый сыр и мелко нарезанную зелень. Перемешать и снять с огня.
Вот такой батон продают у нас в городе. Называется он "Нива", но я прозвала его гусеницей. Батон абсолютно круглый и разделен на сегменты. Невероятно удобно для бутербродов, они получаются ровные, одинаковой толщины. Его я и решила использовать. А вы можете взять обычный французский багет, только нарезать его надо будет потолще, примерно 3-3,5 см. Тарталетки из французского батона будут немного меньше в диаметре.
Каждый кусочек надо обмакнуть с обеих сторон в слегка подсоленное молоко. Затем осторожно отжать. Без фанатизма, впрочем.
Поставить в духовку и запечь при 180*С до подрумянивания.
Вот такая красота у нас получается. Быстро и очень вкусно!!! Присоединяйтесь! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
11 декабря 2020 года juliajen0504 #
12 декабря 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 августа 2020 года Л-лька2805 #
12 августа 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 июля 2020 года акчуч #
27 июля 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 июня 2020 года buh2008 #
19 июня 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
23 июня 2020 года buh2008 #
8 июля 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 мая 2020 года Наташа56 #
15 июня 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 марта 2020 года vaesa #
Вместо багета брала чесночные булочки. Срезала верхнюю корочку, после небольшого подрумянивания начинки, накрыла срезанными корочками и снова отправила в духовку минут на 7.
+ получилась хрустящая крышечка!
В остывшем виде домочадцы оценили ещё выше.
Очень рекомендуем!!
Спасибо автору!!
6 апреля 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 января 2020 года Масоня #
5 февраля 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 января 2020 года ekaterina1475 #
18 января 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
10 января 2020 года mishnatik #
Только делала с лесными грибами.))))
12 января 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 января 2020 года lemeshusya #
7 января 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
29 ноября 2020 года я Нюша #
6 декабря 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 января 2020 года ludmila dorogokupets 2016 #
12 месяцев назад Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 января 2020 года Zoya Shishkina #
12 месяцев назад Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 июня 2019 года Любашка 77777 #
15 июня 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 июня 2019 года ludmilaroma #
15 июня 2019 года wise1288 #
15 июня 2019 года ludmilaroma #
15 июня 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 июня 2019 года ludmilaroma #
15 июня 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 апреля 2019 года darinagannenko #
1 апреля 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 апреля 2019 года darinagannenko #
5 января 2019 года наташа лучко #
Спасибо за классный рецепт
5 января 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
16 декабря 2018 года Ялорис #
16 декабря 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 декабря 2018 года Ялорис #
17 декабря 2018 года каратистка #
18 декабря 2018 года Ялорис #
27 декабря 2018 года наташа лучко #
27 декабря 2018 года Ялорис #
Наташа, мы вроде бы "на ты" давно, нет?
5 января 2019 года наташа лучко #
5 января 2019 года Ялорис #
На Рождество буду делать снова, НГ пропустила, были вопросы,
а что жульенчиков не будет?
9 января 2019 года Леночка 53 #
9 января 2019 года Ялорис #
12 декабря 2018 года Михеева76 #
12 декабря 2018 года Лилек3011 #
12 декабря 2018 года Михеева76 #
12 декабря 2018 года Лилек3011 #
12 декабря 2018 года Михеева76 #
12 декабря 2018 года mazziadri #
12 декабря 2018 года Михеева76 #
13 декабря 2018 года wise1288 #
13 декабря 2018 года nnutty #
13 декабря 2018 года Михеева76 #
13 декабря 2018 года ludmilochkast_7 #
13 декабря 2018 года Михеева76 #
13 декабря 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 декабря 2018 года Михеева76 #
14 декабря 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 ноября 2018 года dra-kosha #
29 ноября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 июля 2018 года antonina gil53 #
23 июля 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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