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  • 24 апреля 2010, 19:00
  • 1602677

Майонез

Рецепт: Майонез

Не знаю, есть ли такой рецепт здесь, пересмотреть все просто невозможно. Но я знаю простейший способ приготовления майонеза. Намного вкуснее и безвреднее магазинного. И считаю своим долгом поделиться с Вами.

Категория: Соусы Домашний майонез

Ингредиенты для «Майонез»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1257.9 ккал 		белки
9.5 г 		жиры
127.3 г 		углеводы
17 г
100 г блюда
ккал
571.8 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
57.9 г		 углеводы
7.7 г

Рецепт «Майонез»:

  • Продукты. Для приготовления майонеза нужен блендер. Другими способами по этому рецепту не готовила, за результат не ручаюсь

  • Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и специи, какие хотите, только не солёные!
    (если нет сока, можно приготовить раствор из лимонной кислоты, НО НЕ УКСУС)

  • В банку или любую другую ёмкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного - это ВАЖНО! ), наливаем масло. Туда же предыдущую смесь.

  • Добавляем горчицу. НИЧЕГО НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕМ!

  • Вбиваем целое яйцо. ВАЖНО, чтобы желток остался целым!

  • Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.

  • Включаем блендер на 5-10 сек, не поднимаем! Наблюдаем и удивляемся происходящему :D

  • Ещё чуть чуть... Но НЕДОЛГО! Секунд 10!

  • Готово!

  • Майонез ОООЧЕНЬ густой. Вот так в нём стоит ложка...

Совет от себя.

Майонез, естественно, получается высококалорийным. Если хотите менее калорийный, но добавьте ко всем продуктам 1 белок. Т. е. всe то же самое, только 1 целое яицо и 1 белок.
Майонез получается не таким густым, его больше и он не такой жирный)))

И ещe совет. Чайные ложки у всех разные, яйца тоже. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сначала всыпать всего щепотку соли, если понадобится - досолите потом! Потому как лично я пересаливала пару раз и приходилось переделывать.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску

Теги: соус майонез

Вкусы: соленый

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Майонез
Рецепт: Майонез

Не знаю, есть ли такой рецепт здесь, пересмотреть все просто невозможно. Но я знаю простейший способ приготовления майонеза. Намного вкуснее и безвреднее магазинного. И считаю своим долгом поделиться с Вами.

Ингредиенты для «Майонез»:
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Комментарии и отзывы

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Рецепт отличный, спасибо. Сделала сразу (в два приёма) 2 порции, получилась полулитровая банка вкусного, густого, качественного и дешёвого майонеза.
Вчера впервые делала майонез, получилось все супер Наконец то буду делать майонезные салаты, а то с сестрой ЗОЖницей забыла что это такое? Вот только взяла масла 100гр. Он у меня получился не очень густым и с ярким горчичным вкусом. Подскажите от чего зависит густота майонеза?))
Очень вкусный майонез. Всегда получается безупречно. Спасибо за рецепт.
Большое спасибо за рецепт! Благодаря ему я преодолела свой страх и с первого раза сделала не хуже, чем делает его муж!!! А у него 8-летний опыт !
Качество получающегося соуса напрямую зависит от используемых ингредиентов, каждый раз разный, для меня лимонного сока нужно меньше, а горчицы чутка побольше, ну или поострее
Год рецепт в закладках.
Год по нему делаю.
Спасибо!

Из замен и добавок - заменяю яблочным уксусом лимонный сок, когда нет, хороший чесночный соус получается при добавке пары зубчиков чеснока, укропный.
Спасибо,по вкусу Московский провансаль
Делаю уже второй раз и несу свою огромную благодарность за рецепт. Много раз делала майонез по разным рецептам, но не всё нравилось, и забросила это дело. И тут на глаза попался Ваш рецепт и я решила сделать! Полный восторг, его хоть на хлеб мажь, ну очень вкусно. Делаю на 170 мл. масла, ныне добавила 50 мл. оливкового. Супер!!!
Майонез получился отличный, густой и очень вкусный! Я добавила 170 мл масла, не люблю жидкий майонез. Благодарю за отличный рецепт!
Таким способом уже готовила майонез. Но здесь даны очень хорошие пропорции. Спасибо
Отличный майонез Давно такого не ела, с детства наверное В холодильнике лежит пакетик магазинного -
и выбросить вроде жалко, и есть его уже не хочется Огромное спасибо за рецепт
Майнез получается очень вкусный и хороший,как в СССР.Рекомендую,делается легко .Раньше пробовала по другим рецептам делать ,не получался майнез.
Супер! Все получилось! Спасибо за рецепт!!!!
Отлично получилось 👍 Решили сделать с мужем майонез дома, после того как запороли поллитра масла (по др рецептам) - нашла этот. И о чудо!!!!
Получилось что-то абсолютно жидкое.
Много лет делаю майонез по этому рецепту. Всегда получается. Доугие рецепты и не пробую, этот идеален.
Делала и на 200 мл масла, точно такой же результат, но объем больше. А потом в уже готовый подливаю понемногу водички и вот вам уже соус пожиже.
Еше нравится вместо воды добавлять соевый соус по вкусу, но тогда соли изначально меньше положить и во многие салаты можно его. А еще васаби вместо горчицы добавляю и совсем новый вкус у соуса. Ну и в уже готовый добавляю или аджику или хрен или еще горчицы, это получается уже остренький дип-соус.
Очень вкусный, спасибо
Большое спасибо! Отличный майонез.
Я тоже частенько готовлю майонез по такому рецепту.
Могу сказать, еще не разу не подводил. Рецепт классный Это очень вкусно
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