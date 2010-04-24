Не знаю, есть ли такой рецепт здесь, пересмотреть все просто невозможно. Но я знаю простейший способ приготовления майонеза. Намного вкуснее и безвреднее магазинного. И считаю своим долгом поделиться с Вами.
- 24 апреля 2010, 19:00
- 1602677
Майонез
Ингредиенты для «Майонез»:
- Масло растительное (рафинированное, какое бы оливковое не брала - горчит) — 150 мл
- Яйцо куриное (свежее) — 1 шт
- Горчица (самая обычная, никаких дижонских и пр!) — 1 ч. л.
- Сахар — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Специи (по вкусу)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1257.9 ккал
|
белки
9.5 г
|
жиры
127.3 г
|
углеводы
17 г
|100 г блюда
|ккал
571.8 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
57.9 г
|углеводы
7.7 г
Рецепт «Майонез»:
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Продукты. Для приготовления майонеза нужен блендер. Другими способами по этому рецепту не готовила, за результат не ручаюсь
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Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и специи, какие хотите, только не солёные!
(если нет сока, можно приготовить раствор из лимонной кислоты, НО НЕ УКСУС)
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В банку или любую другую ёмкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного - это ВАЖНО! ), наливаем масло. Туда же предыдущую смесь.
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Добавляем горчицу. НИЧЕГО НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕМ!
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Вбиваем целое яйцо. ВАЖНО, чтобы желток остался целым!
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Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.
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Включаем блендер на 5-10 сек, не поднимаем! Наблюдаем и удивляемся происходящему :D
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Ещё чуть чуть... Но НЕДОЛГО! Секунд 10!
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Готово!
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Майонез ОООЧЕНЬ густой. Вот так в нём стоит ложка...
Майонез, естественно, получается высококалорийным. Если хотите менее калорийный, но добавьте ко всем продуктам 1 белок. Т. е. всe то же самое, только 1 целое яицо и 1 белок.
Майонез получается не таким густым, его больше и он не такой жирный)))
И ещe совет. Чайные ложки у всех разные, яйца тоже. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сначала всыпать всего щепотку соли, если понадобится - досолите потом! Потому как лично я пересаливала пару раз и приходилось переделывать.
Комментарии и отзывы
30 декабря 2022 года rod natalya #
27 декабря 2022 года Кофейная леди #
10 сентября 2022 года schmel #
10 июня 2022 года Onoprienkoo #
6 июня 2022 года Angelina Wain #
31 марта 2022 года Beta Centavra #
Год по нему делаю.
Спасибо!
Из замен и добавок - заменяю яблочным уксусом лимонный сок, когда нет, хороший чесночный соус получается при добавке пары зубчиков чеснока, укропный.
21 февраля 2022 года Katenka-2019 #
7 февраля 2022 года Kosareva Liudmila #
1 января 2022 года nelliundco #
31 декабря 2021 года Logida #
4 декабря 2021 года milosveta #
26 ноября 2021 года Antonina9 #
и выбросить вроде жалко, и есть его уже не хочется Огромное спасибо за рецепт
8 ноября 2021 года Надежда Надежда 4 #
7 ноября 2021 года ekdmitri #
3 октября 2021 года Marina Gaiv #
24 сентября 2021 года orbus #
28 августа 2021 года Ингаса #
Делала и на 200 мл масла, точно такой же результат, но объем больше. А потом в уже готовый подливаю понемногу водички и вот вам уже соус пожиже.
Еше нравится вместо воды добавлять соевый соус по вкусу, но тогда соли изначально меньше положить и во многие салаты можно его. А еще васаби вместо горчицы добавляю и совсем новый вкус у соуса. Ну и в уже готовый добавляю или аджику или хрен или еще горчицы, это получается уже остренький дип-соус.
14 августа 2021 года Альбина Чернова #
29 июля 2021 года л-жигалова #
10 июня 2021 года 097svd #
Могу сказать, еще не разу не подводил. Рецепт классный Это очень вкусно
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