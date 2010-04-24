O_H_A deletedПоваренок 2 уровня 24 апреля 2010, 19:00

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Майонез

Не знаю, есть ли такой рецепт здесь, пересмотреть все просто невозможно. Но я знаю простейший способ приготовления майонеза. Намного вкуснее и безвреднее магазинного. И считаю своим долгом поделиться с Вами.

Ингредиенты для «Майонез»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1257.9 ккал белки

9.5 г жиры

127.3 г углеводы

17 г 100 г блюда ккал

571.8 ккал белки

4.3 г жиры

57.9 г углеводы

7.7 г

Рецепт «Майонез»:

Продукты. Для приготовления майонеза нужен блендер. Другими способами по этому рецепту не готовила, за результат не ручаюсь

Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и специи, какие хотите, только не солёные!

(если нет сока, можно приготовить раствор из лимонной кислоты, НО НЕ УКСУС)

В банку или любую другую ёмкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного - это ВАЖНО! ), наливаем масло. Туда же предыдущую смесь.

Добавляем горчицу. НИЧЕГО НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕМ!

Вбиваем целое яйцо. ВАЖНО, чтобы желток остался целым!

Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.

Включаем блендер на 5-10 сек, не поднимаем! Наблюдаем и удивляемся происходящему :D



Ещё чуть чуть... Но НЕДОЛГО! Секунд 10!

Готово!

Майонез ОООЧЕНЬ густой. Вот так в нём стоит ложка...

Совет от себя.



Майонез, естественно, получается высококалорийным. Если хотите менее калорийный, но добавьте ко всем продуктам 1 белок. Т. е. всe то же самое, только 1 целое яицо и 1 белок.

Майонез получается не таким густым, его больше и он не такой жирный)))



И ещe совет. Чайные ложки у всех разные, яйца тоже. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сначала всыпать всего щепотку соли, если понадобится - досолите потом! Потому как лично я пересаливала пару раз и приходилось переделывать.