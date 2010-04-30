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  • 30 апреля 2010, 0:56
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Сливочное суфле

Рецепт: Сливочное суфле

В меру сладкое, нежное сливочное суфле. Очень похоже на "Птичье молоко". Спасибо ИришкаХОЦА

Категория: Десерты Другие десерты

Ингредиенты для «Сливочное суфле»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1863.6 ккал 		белки
58.5 г 		жиры
114.6 г 		углеводы
158.2 г
100 г блюда
ккал
258.8 ккал		 белки
8.1 г		 жиры
15.9 г		 углеводы
22 г

Рецепт «Сливочное суфле»:

Желатин залить молоком и оставить для набухания.
Сливки и сгущенное молоко смешать и довести до кипения, варить на слабом огне 1 минуту.

Убрать с огня и сразу же добавить набухший в молоке желатин. Мешать сливочную массу до полного растворения желатина. Остудить до комнатной температуры.
Добавить сыр и взбивать миксером на высоких оборотах 10 минут.
Когда начала взбивать, мне показалось, что масса плохо взобьется, и я добавила загуститель сливок (это необязательный ингредиент)

Через 10 минут получился нежный, воздушный и очень вкусный крем.

Взбитую массу переложить в форму, выложенную пищевой пленкой, и поставить в холодильник на 2 часа
У меня получились две такие формы.

Достаем застывшее суфле

Посыпаем какао-порошком

Нарезаем небольшими кусочками и угощаемся.
Можно каждый кусочек окунуть в растопленный шоколад и будут настоящие конфеты из детства - "Птичье молоко"
Суфле по вкусу напоминают эти конфеты

Очень нежное, сливочное блаженство!!!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт суфле

Вкусы: нежный сливочный

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Сливочное суфле
Рецепт: Сливочное суфле

В меру сладкое, нежное сливочное суфле. Очень похоже на "Птичье молоко". Спасибо ИришкаХОЦА

Ингредиенты для «Сливочное суфле»:

Комментарии и отзывы

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Никто желатин агар-агаром не пробовал заменить?
Я всегда заменяю желатин на агар-агар везде где нужен желатин кроме холодца и заливного. С агар- агаром нам больше нравится, лучше держит форму и вкусней.
Получилось вкусно, готовить легко. Было чуть меньше сливок и чуть больше творога, сгущенку уменьшила, чтобы не было слишком сладко. Отличный рецепт. Спасибо автору.
Получилось вкусно, готовить легко. Было чуть меньше сливок и чуть больше творога, сгущенку уменьшила, чтобы не было слишком сладко. Отличный рецепт. Спасибо автору.
Суфле получилось восхитительное! Делала в силиконовых формочках. Загуститель добавляла, но, думаю, что можно было и не добавлять, желатин и так сделает свое дело. Спасибо Вам огромнейшее за потрясающий десерт!!!
Линочка, как красиво! какой творожный сыр ты добавляла?
Спасибо тебе огромное, моя хорошая ! Помню, что долго страдала над ними , по-моему брала Альметте.
Можно в суфле добавить кусочки желе?
Красотааа!!! Слов нет - одни эмоции!!!
Очень нежно и вкусно! Действительно очень похоже на "Птичье молоко".Спасибо за рецепт!
Шикарное суфле
Ооочень вкусно!!! Шикарное суфле!!! Нежное и сливочное!!! Делала в силиконовых порционных формочках. Спасибо большое за великолепный рецепт!
Людочка, шикарнейшее суфле! Очень аппетитное фото!
Олечка! Это очень и очень вкусно!!! Спасибо большое за похвалу!!!
Ничколечки не сомневаюсь!
Ответ для Сурик
Ага, вкусняшка!!! Нам очень понравилось!
Да, это очень вкусно!!! Супер!!! Спасибо, моя дорогая!!!
Ответ для Сурик
Людочка, великолепное суфле! Очень аппетитно!
Спасибо большое, Жанночка!!!
Ответ для Сурик
Не понятно, что с загустителем? Вы использовали или нет? Спасибо.
Да, использовала! Он продается в магазинах.
Ответ для Сурик
Людочка, какой нежный и аппетитный десерт
Да, очень вкусно!!! Спасибо большое, Виолетточка!!!
Какой вкусный десерт !
Очень вкусное суфле!!! Ничем не посыпала, хотелось только сливочного вкуса. Сливки добавляла 20%. Отличный, быстрый десерт. В холодильнике застыл меньше, чем за 3 часа. Спасибо за рецепт!!!
Шикарный рецепт! Я еще делаю основу из песочного печенья с маслом, получается вкуснейший торт-чизкейк, особенно когда немного подтает после морозилки. Все кто пробовал в восторге! Как суфле тоже очень-очень вкусно! Автору респект! Спасибо за рецепт!!! Теперь часто его делаю)))
забираю в кк,спасибо!
Не знаю зачем взбивать 10 минут, т.к. сливки такой жирности и остальные ингредиенты ничего не изменят, но десерт понравился
Оно станет воздушным
Превосходное суфле!!!
Долго собиралась приготовить, наконец то решилась: всех ингридиентов брала вполовину меньше, т.к. готовила для себя одной. Сделала порционно в маленьких формочках силиконовых - получилось 6 штук. Одну съела, и....пожалела, что сделала так мало Восхитительно, очень нежно и сладко!!!
Загуститель не добавляла. Желатин брала быстрорастворимый. Когда разливала по формочкам - крем был весьма жидким, даже побоялась что не застынет, но 3 часа в холодильнике - застыло очень хорошо.
А что будет если меньше желатина положить?
Да, а ещё: Сыр фета подойдёт?
Нету под рукой сливочного, творожного сыра. Обычный творожок подойдет?
Спасибо за рецетик! )) делала из сливок 20% жирности (то чтт было),по мне это слишком, надо все таки брать 10%!!! В общем, взбивала 10 минут... Загуститель тоже добавляла... Но все равно масса так и не загустела, думала не получилось, поставила в холодильник. А на утро, достаю, а там красивое нежное суфле)) вышло очень вкусно)) жирно конечно, но это моя ошибка)
Прекрасный десерт !
Забираю себе не думая...Я уже слюнки глотаю...Приготовлю завтра же!И как теперь уснуть Ой мне эта прелесть сниться будет я ведь такая сладкоешка
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