Сливочное суфле

Убрать с огня и сразу же добавить набухший в молоке желатин. Мешать сливочную массу до полного растворения желатина. Остудить до комнатной температуры.

Добавить сыр и взбивать миксером на высоких оборотах 10 минут.

Когда начала взбивать, мне показалось, что масса плохо взобьется, и я добавила загуститель сливок (это необязательный ингредиент)

