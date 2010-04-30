В меру сладкое, нежное сливочное суфле. Очень похоже на "Птичье молоко". Спасибо ИришкаХОЦА
- 30 апреля 2010, 0:56
- 147536
Сливочное суфле
Ингредиенты для «Сливочное суфле»:
- Сливки (10%) — 200 мл
- Молоко сгущенное — 200 мл
- Желатин — 15 г
- Молоко — 0.5 стак.
- Сыр творожный (сливочный) — 140 г
- Загуститель для сливок (по рецепту не надо, но я добавила) — 1 пач.
- Какао-порошок (на посыпку)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1863.6 ккал
|
белки
58.5 г
|
жиры
114.6 г
|
углеводы
158.2 г
|100 г блюда
|ккал
258.8 ккал
|белки
8.1 г
|жиры
15.9 г
|углеводы
22 г
Рецепт «Сливочное суфле»:
Желатин залить молоком и оставить для набухания.
Сливки и сгущенное молоко смешать и довести до кипения, варить на слабом огне 1 минуту.
Убрать с огня и сразу же добавить набухший в молоке желатин. Мешать сливочную массу до полного растворения желатина. Остудить до комнатной температуры.
Добавить сыр и взбивать миксером на высоких оборотах 10 минут.
Когда начала взбивать, мне показалось, что масса плохо взобьется, и я добавила загуститель сливок (это необязательный ингредиент)
Взбитую массу переложить в форму, выложенную пищевой пленкой, и поставить в холодильник на 2 часа
У меня получились две такие формы.
Нарезаем небольшими кусочками и угощаемся.
Можно каждый кусочек окунуть в растопленный шоколад и будут настоящие конфеты из детства - "Птичье молоко"
Суфле по вкусу напоминают эти конфеты
Комментарии и отзывы
12 часов назад t korjova 2016 #
9 часов назад Наташенька-2019 #
28 сентября 2019 года Хэленка-2018 #
28 сентября 2019 года Хэленка-2018 #
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23 октября 2015 года Екатерина Полуботько #
8 августа 2015 года fish803 #
18 августа 2015 года Наталья Донюкова #
6 августа 2015 года Anastasya_S #
Долго собиралась приготовить, наконец то решилась: всех ингридиентов брала вполовину меньше, т.к. готовила для себя одной. Сделала порционно в маленьких формочках силиконовых - получилось 6 штук. Одну съела, и....пожалела, что сделала так мало Восхитительно, очень нежно и сладко!!!
Загуститель не добавляла. Желатин брала быстрорастворимый. Когда разливала по формочкам - крем был весьма жидким, даже побоялась что не застынет, но 3 часа в холодильнике - застыло очень хорошо.
24 июля 2015 года Ваня Солонинкин #
24 июля 2015 года Ваня Солонинкин #
29 марта 2015 года agni800 #
17 декабря 2014 года LeviI #
29 октября 2014 года veronika1910 #
1 сентября 2014 года ltv16012011 #
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