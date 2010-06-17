Сочный летний пирожок понравится любителям кабачков. Рецепт из интернета.
- 17 июня 2010, 18:48
- 481874
Запеканка кабачковая
Ингредиенты для «Запеканка кабачковая»:
- Кабачок (или цукини, средние) — 2 шт
- Сыр твердый (российский) — 150 г
- Лук репчатый (+небольшой кусочек сливочного масла для обжарки) — 2 шт
- Укроп (3-4 веточки)
- Специи (соль, перец)
- Яйцо куриное — 4 шт
- Масло растительное — 0.5 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2189.2 ккал
|
белки
78.7 г
|
жиры
134.3 г
|
углеводы
154.3 г
|100 г блюда
|ккал
152 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
9.3 г
|углеводы
10.7 г
Рецепт «Запеканка кабачковая»:
Кабачки помыть, натереть на крупной терке.
Сыр натереть на крупной терке.
Укроп мелко порезать.
Лук почистить, нарезать полукольцами и обжарить на небольшом кусочке сливочного масла.
Все перемешать, посолить, поперчить и добавить любимые специи.
Яйца слегка взбить, добавить растительное масло, муку и разрыхлитель, размешать до однородной консистенции.
Форму для запекания смазать маслом, вылить тесто и разровнять поверхность. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 40минут (ориентируйтесь на свою духовку).
Комментарии и отзывы
21 марта dlatehktopishet #
31 июля 2020 года ell kaa #
28 июля 2020 года ms kissgirl #
1) я вообще не поняла как понять что она приготовилась. Снаружи запеклась, внутри какая то сырая вся... в итоге когда остыла вроде более менее стала
2) на вкус тоже не поняла... не скажу что не вкусно и не будем есть, но ещё раз готовить не хочу
Кажется, я вообще не фанат такого способа
5 июня 2020 года svetik5552 #
24 июля 2019 года Зоя zp #
20 июня 2019 года Л-лька2805 #
28 августа 2018 года vaskathecat #
28 августа 2018 года vaskathecat #
31 июля 2018 года vertona #
4 июля 2018 года Асенька27 #
28 июня 2018 года Асенька27 #
14 июня 2018 года mrrmyakmyak #
5 мая 2018 года kris27 #
9 мая 2018 года kris27 #
5 мая 2018 года kris27 #
Автору спасибо.
2 марта 2018 года Тришик #
23 августа 2017 года милая-ya #
9 августа 2017 года maksi_s #
однозначно. Спасибо за рецепт. Это намного проще, чем стоять жарить кабачковые оладушки.
9 августа 2017 года caramel77 #
7 августа 2017 года anilah #
7 августа 2017 года Татьяна28 #
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