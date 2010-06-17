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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами
  • 17 июня 2010, 18:48
  • 481874

Запеканка кабачковая

Рецепт: Запеканка кабачковая

Сочный летний пирожок понравится любителям кабачков. Рецепт из интернета.

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами

Ингредиенты для «Запеканка кабачковая»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2189.2 ккал 		белки
78.7 г 		жиры
134.3 г 		углеводы
154.3 г
100 г блюда
ккал
152 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
9.3 г		 углеводы
10.7 г


Рецепт «Запеканка кабачковая»:

Кабачки помыть, натереть на крупной терке.
Сыр натереть на крупной терке.
Укроп мелко порезать.
Лук почистить, нарезать полукольцами и обжарить на небольшом кусочке сливочного масла.
Все перемешать, посолить, поперчить и добавить любимые специи.

Яйца слегка взбить, добавить растительное масло, муку и разрыхлитель, размешать до однородной консистенции.

Тесто влить в кабачковую массу и хорошо перемешать.

Форму для запекания смазать маслом, вылить тесто и разровнять поверхность. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 40минут (ориентируйтесь на свою духовку).

После выпечки дать немного остыть.

Выкладываем на блюдо и наслаждаемся.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

и в разрезе
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На полдник На ужин Специальное питание

Теги: второе ужин

Вкусы: кабачковый

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Запеканка кабачковая
Рецепт: Запеканка кабачковая

Сочный летний пирожок понравится любителям кабачков. Рецепт из интернета.

Ингредиенты для «Запеканка кабачковая»:

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Фотографии «Запеканка кабачковая» от приготовивших (24)

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Комментарии и отзывы

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Отжала кабачки от лишней водички, убрала масло, убрала разрыхлитель, добавила 4 зубчика чеснока, получилось супер!!!! Фото не успела выложить, пока ходила за мобильником, запеканка закончилась))) Автору пять с ➕!!!!!
Спасибо за рецепт! Запеканка очень вкусная. Вместо обжаренного лука добавила сырую морковь. Эта запеканка спасала меня на грудном вскармливании.
Моя первая запеканка в жизни: видимо это не мое)
1) я вообще не поняла как понять что она приготовилась. Снаружи запеклась, внутри какая то сырая вся... в итоге когда остыла вроде более менее стала
2) на вкус тоже не поняла... не скажу что не вкусно и не будем есть, но ещё раз готовить не хочу
Кажется, я вообще не фанат такого способа
Спасибо за рецепт.Очень вкусно!
Спасибо за рецепт! Готовила уже несколько раз и в духовке, и в мультиварке.
Ура! Сезон кабачков начался и тут такая вкуснятина! Спасибо за рецепт! Отличная запеканка!
Фото прилагаю. Ещё раз благодарю автора!
Запеканка удалась даже без разрыхлителя. Прекрасна на вкус и на цвет! Спасибо за рецепт!
Запеканка получилась отменная , только разрыхлитель не добавляла, не люблю я его
Спасибо большое за рецепт. Пеку уже второй раз и огорчена, что не добавился предыдущий отзыв. Так что не поленюсь и поблагодарю еще раз. Получается быстро, вкусно, возиться с жаркой не нужно.
Отличный рецепт! Добавила ещё 200 г сосисок, надо было утилизировать, и прованские травы, вышло очень вкусно. Большое спасибо за рецепт!
Фотоотчёт прилагаю))) кушали со сметаной.
Сегодня готовила с моцареллой, запеканка получилась ещё нежнее и менее солёная. Автору спасибо за рецепт)))
Рецепт ! На мой вкус масла положила поменьше, 4 ст.л. В следующий раз сделаю с моцареллой, будет ещё нежнее)))
Автору спасибо.
Мне очень понравился Ваш рецепт.Запеканка получилась на славу. Добавила перчик и помидорчик, масла 2 ложки. Буду готовить и не раз. Спасибо
Запеканка очень понравилась! по вкусу у меня получилась как суфле, такая нежная! спасибо!
Живу на даче, набрала молодых кабачков,и сделала запеканку в мультиварке. Треть схомячила сходу. Очень вкусно!!! Но масла подсолнечного не добавляла совсем! И яиц хватило трех. Воздушная, легкая, буду готовить еще
однозначно. Спасибо за рецепт. Это намного проще, чем стоять жарить кабачковые оладушки.
Очень вкусно, полезно и сытно.
Нет ошибки-0,5 стакана масла? Это же очень много?!
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