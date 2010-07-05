Творожно-сливочное пирожное "Белая ночь"

Делим тесто на две части, примерно 2/3 выпекаем в форме до золотистого цвета. Это будет основа. Оставшееся тесто (для крошки) можно выложить просто на противень, выстланный бумагой для выпечки, разровнять и выпечь, после того, как остынет, превратить в крошку (просто перетереть руками, не очень мелко).