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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Творожный торт
  • 5 июля 2010, 23:04
  • 139165

Творожно-сливочное пирожное "Белая ночь"

Рецепт: Творожно-сливочное пирожное Белая ночь

Нежное, легкое пирожное, даже можно сказать – воздушное. Тонкий слой песочного теста. Начинка творожно-сливочная с тонким ароматом лимона.

Категория: Десерты Торты Творожный торт

Ингредиенты для «Творожно-сливочное пирожное "Белая ночь"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5205.85 ккал		 белки
185.795 г		 жиры
343.37 г		 углеводы
399.09 г
100 г блюда
ккал
274.72 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
18.12 г		 углеводы
21.06 г


Рецепт «Творожно-сливочное пирожное "Белая ночь"»:

Делаем тесто. Смешиваем масло, сахар, яйца, муку, соду (ее предварительно нужно погасить). Если есть время, лучше убрать его в холодильник примерно на полчаса.

Делим тесто на две части, примерно 2/3 выпекаем в форме до золотистого цвета. Это будет основа. Оставшееся тесто (для крошки) можно выложить просто на противень, выстланный бумагой для выпечки, разровнять и выпечь, после того, как остынет, превратить в крошку (просто перетереть руками, не очень мелко).

Форму, в которой выпекали базу, застилаем пищевой пленкой. Кладем в нее остывший корж.

Делаем начинку. Смешиваем творожную массу, творог, сахар, цедру. У меня творожная масса была «С цукатами», оказалась обычная белая, цукаты, похоже, производители съели сами. Желатин приготовляем согласно инструкции на упаковке, разводим в половине стакана воды. Добавляем желатин в начинку, помешивая. Взбиваем сливки, аккуратно перемешивая, добавляем в начинку.
Далее выкладываем начинку поверх коржа.

Сверху высыпаем крошку.

На ночь ставим в холодильник. Утром вынимаем. У меня пленка легла немного криво, поэтому краешек получился неровный. Кстати, небольшое замечание насчет творога. Когда взбиваю начинку в комбайне, она получается однородная. Когда миксером – остаются видными крупинки творога. Не знаю, с чем связан такой эффект.

Далее завариваем чай/кофе, берем пирожное и – наслаждаемся. Приятного аппетита, крепкого здоровья и отличного настроения!


P.S. Санкт-Петербург – не только Город Трех Революций, но и самый известный в России город, где наблюдаются белые ночи – уникальное природное явление. Период светлых ночей в нашем городе длится с конца мая до середины июля.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сливочный творожный нежный лимонный

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Творожно-сливочное пирожное Белая ночь
Описание: Нежное, легкое пирожное, даже можно сказать – воздушное. Тонкий слой песочного теста. Начинка творожно-сливочная с тонким ароматом лимона.


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Комментарии и отзывы

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МЕГАжирное! Доедаем, потому что жалко выбрасывать дорогие продукты!
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, а крем не желейный получается? Просто не люблю всякие суфле,желе, а приготовить творожный торт ну очень хочется!
Ира, случайно набрела сейчас на эти дивные пирожные. Как-то я мимо них прошла в своё время.
Чудо как хороши хороши и сразу понятно, что вкусные очень.
+++++++++++
просто абалдеть, как вкусно на Новый Год еще сделаю, поробую добавить ягодки)
Приветик! Подскажите, размер формы
Здравствуйте, у меня был где-то 18х24 см
огромное спасибо.Буду пробовать готовить
спасибо за рецептик обязательно попробую
Сделала эту вкуснатищу, оказалась очень просто в исполнении, моим мужчинкам понравилось. Пальчики оближешь. Огромное, спасибо, за рецептик.
На здоровье)) рада, что так )))
ИССССССДЕВАТЕЛЬСТВО!!!! СТОЛЬКО ВКУСНОСТЕЙ!!!!!!!!!!!!!! КАК МОЖНО ТАК ИЗДЕВАТЬСЯ НАД БЕДНЫМИ, ГОЛОДНЫМИ, ТОЛЬКО ПРИШЕДШИМИ С РАБОТЫ?????? СПАСИБО ВАМ ЗА ВКУСНЯШКИ....... СПЕРЛА И ЭТО В БЛОКНОТИК.... КАК ХОМЯЧОК))))
Ну, я тоже по вечерам прихожу с работы уставшая, а ужин мне не полагается. А пеку, в общем-то, по выходным
Вы обиделись?.... Извините.... Я просто пошутила... Если коммент неудачен, я удалю....
Не, я вообще не обижаюсь, просто параллельно работаю и здесь пишу, может, как-то не так выразилась. Так что все в порядке, никаких обид... это у меня стиль общения такой
Ну, тогда по маленькой?))))
Представляю на сколько это вкусно!
Саша, спасибо
Выглядит очень заманчиво, завтра же попробую, если конечно найду в нашем колхозе сливки 33%. Как подумаю, что в нашем полузакрытом городке нет даже таких продуктов, просто плакать хочется.
Я все хочу попробовать сделать этот рецепт со сливками 22% или даже 11%, они, конечно, не взобьются, но за счет желатина, думаю, нормально получится. Жаль, руки пока не дошли, а то сообщила бы сейчас
Ответ для Мария-Софья
Так ведь здесь, на Поврёнке, есть рецепт приготовления сливок 35% живности! Правда, не настолько точен он, как мне показалось, в сравнении с тем, что есть у меня. Вот тоже всё набираюсь решимости заняться их приготовлением у нас тоже этой роскоши не сыщешь))
Сразу приготовить хочется!!!
Шикарное напоминание о белых ночах!!!!!!!!!))))))))))))))))))+++++++++++++++++
Да, теперь будем ждать следующего лета Спасибо!
Ирочка, опять вкусняшка! Да еще с таким романтичным названием! Забрала себе )))
А я ничего сейчас не пеку, проблемы у нас, да еще жара стоит 35... У вас вроде спала, да? А то тоже пекло было то еще!
Леночка, спасибо! У нас как бы чуть жара спала, но если было +34, а стало +29, то мне не намного от этого легче, я ее терпеть не могу. А печь все равно приходится, ибо супруг требует
эк он тебя эксплуатирует нещадно! А ты что с него взамен? Или ты, как сова, без-возд-мезд-но, т.е дадом?
Нет, к счастью, выпечка это практически единственное, что делаю. На неделе вообще не готовлю, благо он всему предпочитает ерунду типа покупных пельменей... поэтому надо же хоть что-то готовить ))
хитрая )))) А я наоборот сейчас ничего не пеку, но еду приходится готовить, муж с собой берет... Вот так всегда, сплошные компромиссы )))
Я тоже рада встрече(лучше бы вживую,но ...хоть так).Я пока обхожусь без духовки-обьявила забастовку.Сказала,что если так хотят вкусного,то я все приготовлю.а печь, пожалте, сами!!Представляешь.Ириша,отказались А я после жары на даче категорически отказываюсь духовку вклюсать(хотя сама ужехочу сладенького).
Ну, может, и вживую получится... пока все только грозятся, правда, но кто знает... жизнь полна неожиданностей))) А мне проще что-то сунуть в духовку и быстро уполлзти из кузни, чем смотреть на голодную физиономию супруга (он так мастерски научился изображать муки голода )
[x]08:51 19.07.10 Отредактировано модератором dog-rose[/x]
Иришка,я же помру от желания,пока жара спадет...Вкуснятинка такая.а печку не включишб,и так жарко...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Привет! Рада тебе! А я включаю, и пеку, правда, на время выпечки эвакуируюсь из кухни. Потому что супруг требует и грозится иначе умереть от голода :’(
Ответ для Lanalegr
Ирочка, ну просто очумительная "Белая ночь"!!! Браво, твоя выпечка бесподобна всегда, впрочем, как и другие рецепты!
Спасибо, Леночка! рада, что могу ответить тебе таким же комплиментом, и совершенно искренне
Да ты моя милая! Спасибо!(пишу, умиляясь)
Ириша, жду-недождусь, когда жара спадет! Столько рецептиков уже накопилось!
Танюша, спасибо! Я сама сейчас по причине жары готовлю лишь кексы и шарлотки, благо быстро
Да, для такой погоды быстрые рецепты - просто клад!
СУПЕР!!!
Огромное спасибо!
Десерт просто супер !!! Рецепт забрала
Спасибо! Рада, что понравилось
Спасибо вам за чудсный рецепт а 33% сливки это обязательно??? что то я у нас такие жирные не встречала можно заменить на 10-20%?
И Вам спасибо! Насчет сливок - моя мечта брать более легкие, правда, сама не пробовала, но мне говорили те, кто делал, что можно взять и нежирные, тогда их не взбивать, а просто перемешать с оатльной начинкой. Но желатин должен быть качественным, иначе не схватится!
Есть еще вариант - загуститель сливок для взбивания, с ним можно и нежирные сливки взбить.
Я попробую обязательно,как руки дойдут,а что выйдет сообщу
Договорились ))
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