Нежное, легкое пирожное, даже можно сказать – воздушное. Тонкий слой песочного теста. Начинка творожно-сливочная с тонким ароматом лимона.
- 5 июля 2010, 23:04
- 139165
Творожно-сливочное пирожное "Белая ночь"
Ингредиенты для «Творожно-сливочное пирожное "Белая ночь"»:
- Желатин — 15 г
- Творог (2 – 5%) — 550 г
- Творожная масса (около 20%, сладкая) — 200 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло сливочное — 150 г
- Сахар (1 стак. – начинка, 0,3 стак. – тесто) — 1,3 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
- Сливки (33%) — 500 мл
- Цедра лимона (натертая на мелкой терке, количество – по желанию)
- Вода — 0,5 стак.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
5205.85 ккал
|белки
185.795 г
|жиры
343.37 г
|углеводы
399.09 г
|100 г блюда
|ккал
274.72 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
18.12 г
|углеводы
21.06 г
Рецепт «Творожно-сливочное пирожное "Белая ночь"»:
Делаем тесто. Смешиваем масло, сахар, яйца, муку, соду (ее предварительно нужно погасить). Если есть время, лучше убрать его в холодильник примерно на полчаса.
Делим тесто на две части, примерно 2/3 выпекаем в форме до золотистого цвета. Это будет основа. Оставшееся тесто (для крошки) можно выложить просто на противень, выстланный бумагой для выпечки, разровнять и выпечь, после того, как остынет, превратить в крошку (просто перетереть руками, не очень мелко).
Делаем начинку. Смешиваем творожную массу, творог, сахар, цедру. У меня творожная масса была «С цукатами», оказалась обычная белая, цукаты, похоже, производители съели сами. Желатин приготовляем согласно инструкции на упаковке, разводим в половине стакана воды. Добавляем желатин в начинку, помешивая. Взбиваем сливки, аккуратно перемешивая, добавляем в начинку.
Далее выкладываем начинку поверх коржа.
На ночь ставим в холодильник. Утром вынимаем. У меня пленка легла немного криво, поэтому краешек получился неровный. Кстати, небольшое замечание насчет творога. Когда взбиваю начинку в комбайне, она получается однородная. Когда миксером – остаются видными крупинки творога. Не знаю, с чем связан такой эффект.
Далее завариваем чай/кофе, берем пирожное и – наслаждаемся. Приятного аппетита, крепкого здоровья и отличного настроения!
P.S. Санкт-Петербург – не только Город Трех Революций, но и самый известный в России город, где наблюдаются белые ночи – уникальное природное явление. Период светлых ночей в нашем городе длится с конца мая до середины июля.
Комментарии и отзывы
31 мая 2017 года Мария Седых #
6 ноября 2014 года dianochka-milaya #
12 февраля 2014 года elenita # (модератор)
Чудо как хороши хороши и сразу понятно, что вкусные очень.
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18 декабря 2013 года salomeia #
28 сентября 2013 года Лютик-м #
30 сентября 2013 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
2 октября 2013 года Лютик-м #
8 апреля 2013 года nastea ru #
19 ноября 2011 года sveta1984 deleted #
20 ноября 2011 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
20 июня 2011 года Елена3007 #
21 июня 2011 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
21 июня 2011 года Елена3007 #
21 июня 2011 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
21 июня 2011 года Елена3007 #
5 февраля 2011 года alexa23 #
5 февраля 2011 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
5 декабря 2010 года Мария-Софья #
5 декабря 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
3 февраля 2014 года theFirst #
20 октября 2010 года Татьяна Самойлова #
24 августа 2010 года Наталья Вознюк #
24 августа 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
1 августа 2010 года Silverina1 #
А я ничего сейчас не пеку, проблемы у нас, да еще жара стоит 35... У вас вроде спала, да? А то тоже пекло было то еще!
1 августа 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
2 августа 2010 года Silverina1 #
2 августа 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
2 августа 2010 года Silverina1 #
19 июля 2010 года Lanalegr #
19 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
[x]08:51 19.07.10 Отредактировано модератором dog-rose[/x]
19 июля 2010 года Lanalegr #
19 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
19 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
18 июля 2010 года elena777 #
18 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
22 июля 2010 года elena777 #
17 июля 2010 года tanu6kin21 #
18 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
20 июля 2010 года tanu6kin21 #
16 июля 2010 года mkaterinka #
16 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
15 июля 2010 года Rosia #
15 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
15 июля 2010 года DikoeSochetanie #
15 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
Есть еще вариант - загуститель сливок для взбивания, с ним можно и нежирные сливки взбить.
28 июля 2010 года DikoeSochetanie #
28 июля 2010 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
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