Я купила новые формочки для запеканок, надо было их опробовать, вот что получилось=)))
- 21 июля 2010, 9:19
- 39136
Запеканка-суфле "Пушинка"
Ингредиенты для «Запеканка-суфле "Пушинка"»:
- Рис — 150 г
- Творог (домашний) — 200 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Абрикос (свежие) — 5 шт
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1267 ккал
|
белки
71.2 г
|
жиры
26.3 г
|
углеводы
188.8 г
|Порции
|ккал
422.3 ккал
|белки
23.7 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
62.9 г
|100 г блюда
|ккал
150.8 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
22.5 г
Рецепт «Запеканка-суфле "Пушинка"»:
Рис для нашей запеканки я отварила с вечера в немного подсоленной воде с чайной ложкой сахара...
А сегодня, проснувшись в 6 утра (что-то не спалось), приступила к готовке...
Рис отварной смешать с творогом, добавить 3 желтка, хорошенько перемешать
Комментарии и отзывы
9 часов назад ogrypych #
20 сентября 2021 года rey 73 #
18 июня 2017 года Аллочка-уралочка #
7 марта 2014 года klad1202 #
25 мая 2013 года Жека Я #
17 января 2013 года PoBa #
18 января 2013 года Оля91 # (автор рецепта)
7 часов назад buntova #
5 января 2013 года Sid2011 #
1 июля 2011 года Барашкина #
2 июля 2011 года Оля91 # (автор рецепта)
25 мая 2011 года наташа лучко #
8 апреля 2011 года LaVerinea #
10 апреля 2011 года Оля91 # (автор рецепта)
17 января 2011 года raza777 #
17 января 2011 года Оля91 # (автор рецепта)
30 сентября 2010 года Goddess666 #
1 октября 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
28 июля 2010 года DikoeSochetanie #
29 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
28 июля 2010 года tanu6kin21 #
28 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
26 июля 2010 года плотная #
За запеканку + + +
26 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
22 июля 2010 года Leena #
23 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
22 июля 2010 года Виктория09 deleted #
22 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
22 июля 2010 года Женя57 #
22 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
21 июля 2010 года Elvyrka #
22 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
21 июля 2010 года Марина20 deleted #
21 июля 2010 года Оля91 # (автор рецепта)
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