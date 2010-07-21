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  • 21 июля 2010, 9:19
  • 39136

Запеканка-суфле "Пушинка"

Рецепт: Запеканка-суфле Пушинка

Я купила новые формочки для запеканок, надо было их опробовать, вот что получилось=)))

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Запеканка-суфле "Пушинка"»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1267 ккал 		белки
71.2 г 		жиры
26.3 г 		углеводы
188.8 г
Порции
ккал
422.3 ккал		 белки
23.7 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
62.9 г
100 г блюда
ккал
150.8 ккал		 белки
8.5 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
22.5 г


Рецепт «Запеканка-суфле "Пушинка"»:

Рис для нашей запеканки я отварила с вечера в немного подсоленной воде с чайной ложкой сахара...
А сегодня, проснувшись в 6 утра (что-то не спалось), приступила к готовке...
Рис отварной смешать с творогом, добавить 3 желтка, хорошенько перемешать

Нарезать абрикосы небольшими дольками

Добавить их к тесту и перемешать

Отдельно взбить 3 белка с 3 ст. ложками сахара в густую пену

Ввести в наше тесто и очень аккуратно перемешать ложкой

Вот они мои формочки!!! Хорошенько их смазать сливочным маслом, дно посыпать овсяными хлопьями.

Заполнить формочки тестом, но не полностью, так наша запеканка-суфле вырастет в духовке

В разогретую духовку отправить их на 35-40 минут при 180 град.
Вот они в духовочке =))

Готовые запеканочки достать из форм, можно полить вареньем, я полила сметанкой с сахарком!!

Приятного чаепития!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На второе / На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Для диеты / Раздельное питание

Теги: полдник десерт завтрак

Вкусы: сладкий творожный

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Запеканка-суфле "Пушинка"
Рецепт: Запеканка-суфле Пушинка

Я купила новые формочки для запеканок, надо было их опробовать, вот что получилось=)))

Ингредиенты для «Запеканка-суфле "Пушинка"»:

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Комментарии и отзывы

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А 150г риса сухого или уже отваренного?
Понравилось. Оставалась рисовая каша, вместо абрикос - груша. Получилось вкусно, нежно, сочно. Спасибо!
Вкусно !
Спасибо за рецепт
Вкусный рецептик
А можно без яиц это приготовить?
честно,я всегда в любые запеканки яйца добавляю,они как связующий компонент...
Ответ для PoBa
Посмотрите рецепты с крахмалом, тогда надо будет добавить молоко, но пушинка не получится.
Действительно ПУШИНКА! Очень вкусная и нежная запеканка! Спасибо за рецепт!
Мне очень понравилось, главное если есть отварной рис, то делается очень быстро
сейчас как раз пора абрикосок начилась=)
с рисом - интересно!!!
Спасибо за рецепт, вот запеканку с рисом я еще не делала.
я надеюсь приготовите и вам понравится
Очень обнадёживает! СПБ!
очень приятно и вам спасибо
Вкусно! Красивая "пушинка"!
спасибочки!!мне очень приятно
Спасибо за рецепт )))
на здоровье!!!
спасибо!
У нас в такие формочки, ресторан доставку упаковывает.
За запеканку + + +
Замечательная запеканка. На завтрак очень хороший вариант!
спасибо
Какая вкуснота и красота!!!
спасибо
Жаль нет дома творога,а идти в магазин по жаре не хочется!Буду ждать до завтра!Надеюсь не умру от желания скушать Вашу запеканку!
обязательно доживите и приготовьте
прекрасная запеканка!!!!!!в 18 лет и в 6 утра уже хозяйничает,муж будет счастлив
спасибо,Марина ты не первая,кто мне так про мужа говорит
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