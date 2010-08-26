Спешу поделиться потрясающей закуской - остро-сладкие кабачки, через 2 часа имеете очень нежное и вкусное блюдо, рецептик подсмотрела на say7 -огромнейшее спасибо Имбирь за этот прекрасный рецепт - ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ!
- 26 августа 2010, 0:23
- 231843
Маринованные кабачки
Ингредиенты для «Маринованные кабачки»:
- Чеснок — 2-3 зуб.
- Мед — 2 ст. л.
- Уксус (винный) — 3 ст. л.
- Масло оливковое — 100 мл
- Кабачок — 0,5 кг
- Соль — 0,5 ч. л.
- Зелень
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1289.3 ккал
|
белки
3.3 г
|
жиры
110.1 г
|
углеводы
72.5 г
|Порции
|ккал
322.3 ккал
|белки
0.8 г
|жиры
27.5 г
|углеводы
18.1 г
|100 г блюда
|ккал
477.5 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
40.8 г
|углеводы
26.9 г
Рецепт «Маринованные кабачки»:
Кабачки очистить от кожуры (если кабачок молодой, её можно оставить),
нарезать овощечисткой на тонкие полоски, посолить и оставить на 30 минут, чтобы пустили сок
Прекрасная закуска готова! муж не догадался, из чего сделана, понравилось оооочень, прав был автор - одной порции мало!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5068
Комментарии и отзывы
6 мая bychenkova lyuda #
2 июня vansovichrodina #
НО готовлю кабачки по этому рецепту 5-ый год и уксус беру только обычный белый ( не переношу яблочный в принципе )
12 декабря 2019 года tatk0507 #
26 октября 2019 года tata1108 #
20 сентября 2019 года Людмила Козеева #
5 сентября 2019 года lelika # (модератор)
23 июля 2019 года Надежда-Софья #
поставить в холодильник на 2 часа"
Добрый день! Я не поняла что делать с соком? Смешать его с соусом? Или вылить, а с соусом смешать только отжатые кабачки?
23 июня 2019 года Edem-ka #
25 июня 2019 года wise1288 #
25 июня 2019 года Edem-ka #
4 июня 2019 года tv12345 #
Очень быстро и невероятно вкусно!
Респект автору!
ПыСы: опробовала сразу после смешивания соуса и кабачков - еле остановилась!)))
25 мая 2019 года gruzcat #
До холодильника не дожил...
Спасибо автору за чудесный рецепт.
17 мая 2019 года Гордиенко2019 #
25 мая 2019 года Чучундрючело #
17 апреля 2019 года marfutak # (модератор)
17 апреля 2019 года Лилек3011 #
17 апреля 2019 года marfutak # (модератор)
29 декабря 2018 года Альбина Джавахидзе #
13 октября 2018 года Kationa82 #
11 июля 2018 года nairinaira #
7 июля 2018 года BelleBelle #
30 июня 2018 года chernyaeva alena #
25 июня 2018 года Л-лька2805 #
2 июня 2018 года Чучундрючело #
24 мая 2018 года taranaki1 #
29 сентября 2017 года tatianyhkakru #
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