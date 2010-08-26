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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/48612/]Маринованные кабачки[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/48612/][img]https://www.povarenok.ru/images/recipes/small/34/3439/343944.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из овощей Спешу поделиться потрясающей закуской - остро-сладкие кабачки, через 2 часа имеете очень нежное и вкусное блюдо, рецептик подсмотрела на say7 -огромнейшее спасибо Имбирь за этот прекрасный рецепт - ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ! Ингредиенты: Кабачок, Масло оливковое, Уксус, Мед, Чеснок, Соль, Зелень. Тэги: закуска, маринад, кабачки.