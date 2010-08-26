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  • 26 августа 2010, 0:23
  • 231843

Маринованные кабачки

Рецепт: Маринованные кабачки

Спешу поделиться потрясающей закуской - остро-сладкие кабачки, через 2 часа имеете очень нежное и вкусное блюдо, рецептик подсмотрела на say7 -огромнейшее спасибо Имбирь за этот прекрасный рецепт - ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ!

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Маринованные кабачки»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1289.3 ккал 		белки
3.3 г 		жиры
110.1 г 		углеводы
72.5 г
Порции
ккал
322.3 ккал		 белки
0.8 г		 жиры
27.5 г		 углеводы
18.1 г
100 г блюда
ккал
477.5 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
40.8 г		 углеводы
26.9 г

Рецепт «Маринованные кабачки»:

Кабачки очистить от кожуры (если кабачок молодой, её можно оставить),
нарезать овощечисткой на тонкие полоски, посолить и оставить на 30 минут, чтобы пустили сок

Готовим соус - для этого раздавить чеснок, смешать с маслом, мёдом, уксусом и зеленью

Из кабачков отжать сок и смешать с соусом,
поставить в холодильник на 2 часа

Прекрасная закуска готова! муж не догадался, из чего сделана, понравилось оооочень, прав был автор - одной порции мало!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5068
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска маринад кабачки

Вкусы: остренький

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Маринованные кабачки
Описание: Спешу поделиться потрясающей закуской - остро-сладкие кабачки, через 2 часа имеете очень нежное и вкусное блюдо, рецептик подсмотрела на say7 -огромнейшее спасибо Имбирь за этот прекрасный рецепт - ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ!


Комментарии и отзывы

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Винный уксус можно заменить обычным?
Здравствуйте. Надеюсь автор меня простит, что я отвечу.
НО готовлю кабачки по этому рецепту 5-ый год и уксус беру только обычный белый ( не переношу яблочный в принципе )
Ну это очень вкусно! Невозможно оторваться! И это при том,что я не очень люблю маринованное.. Спасибо огромное за рецепт!
Замечательная закусочка!!! Просто, быстро и очень вкусно! Огромное спасибо за рецепт!!!
Вкусно,но в следующий раз мед уменьшу.Спасибо за рецепт!
Оличная закуска. Очень понравилось. Спасибо!!
"Из кабачков отжать сок и смешать с соусом,
поставить в холодильник на 2 часа"
Добрый день! Я не поняла что делать с соком? Смешать его с соусом? Или вылить, а с соусом смешать только отжатые кабачки?
Реально очень вкусно и достойно! Великолепный рецепт с таким минимальным набором продуктов! Когда муж услышал про сырые кабачки- сказал, что такое не будет. Но когда снял пробу- все сомнения отпали! Остался очень доволен! Спсибо! Обалденный рецепт!
Олечка! Очень аппетитно приготовлен рецепт
Спасибо, Светочка! Быстро и вкусно!
Обалденное блюдо!
Очень быстро и невероятно вкусно!
Респект автору!
ПыСы: опробовала сразу после смешивания соуса и кабачков - еле остановилась!)))
Приготовила. Добавила половину чайной ложки молотого кориандра. Идеально, как для меня, получилось.
До холодильника не дожил...
Спасибо автору за чудесный рецепт.
Добрый день! А можно ли оливковое масло заменить на подсолнечное?
Я использую подсолнечное.
Превосходный рецепт маринованных кабачков. Вот прикрючило меня попробовать их именно сейчас, не в сезон. Выбрала молоденькие кабачки в магазине. Очень вкусно получилось, единственное изменение - заменила мед на сахар, поскольку не люблю привкус меда в маринаде. Указанного количества хватило на один присест, однозначно нужно готовить двойную норму. Спасибо вам огромное, рецепт пойдет в список любимых.
Татьяна, какое воздушное легкое блюдо получилось!!!
Спасибо большое.
Я такие кабачки перед подачей на праздничный стол скатываю в рулетики. а еще по этому рецепту делаю морковку (и тоже потом в рулетик ). очень нарядно получается.
кабачки получились суперские!!! ай, як смачна мне ў роце!!!
Спасибо за рецепт, очень понравился вкус этих кабачков!
Очень вкусно! Большое спасибо!
Просто обалденные кабачки!!! Готовлю уже второй сезон, пробовала также мариновать и баклажаны. тоже вкусно. Спасибо автору!!!!!!!
Спасибо! Получилось вкусно!
Очередной раз в очередной сезон кабачков говорю большое спасибо за рецепт!!!! Нравится всей семье без исключения!
Вкусно! Мои мужики оценили на 5 .
Вкусно. Спасибо.
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