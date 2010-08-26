Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 26 августа 2010, 18:39
  • 339533

Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"

Рецепт: Лимонный пирог фасон Крем-брюле

Один из вариантов лимонного пирога. Вкусный, ароматный... что тут говорить? попробуйте сами.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3803.8 ккал 		белки
48.6 г 		жиры
195.1 г 		углеводы
464.4 г
100 г блюда
ккал
319.6 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
16.4 г		 углеводы
39 г

Рецепт «Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"»:

Здравствуйте!!!
Очень советую приготовить этот пирожок, может, конечно, вы скажете, что сейчас много других сезонных свежих фруктов, а лимон прибережем для зимы.
Соглашусь и не соглашусь. Мне вот жарким летом захотелось этого пирога, может, я не одинока... может, еще кто-то найдется... тем более, его очень просто готовить.

Итак, смешаем все ингредиенты для теста: мука+яйцо+размягченное масло+сахар+соль (на кончике ножа).
Тесто убираем на 30 минут в холодильник.

Лимон, не очищая, пропустим через мясорубку или измельчим в комбайне. Можно также натереть на терке или стереть теркой только цедру, а мякоть пропустить через пресс для сока, что я и сделала.

Для начинки яйца взбиваем с сахаром добела.
Добавим сливочное масло (предварительно его растопим) + крахмал.

В самом конце добавляем лимон.

Раскатаем тесто в пласт, заполним им форму с бортиками (я взяла форму 26 см в диаметре), сделаем легкие проколы вилкой, затем выливаем заливку и ставим в разогретую до 180 град. духовку на 30-35 минут.
За 5 минут до окончания выпечки достанем пирог и слегка посыпем сахаром, затем снова отправляем в духовку. Сахар должен карамелизироваться.
Прежде чем резать пирог, остудите его!!!

Приятного аппетита!!!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка чаепитие десерт

Вкусы: сладкий лимонный кисло-сладкий

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"
Рецепт: Лимонный пирог фасон Крем-брюле

Один из вариантов лимонного пирога. Вкусный, ароматный... что тут говорить? попробуйте сами.

Ингредиенты для «Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Пользователь Ленивый поваренок пишет : "вытаскиваю косточки и перемалываю в блендере вместе с кожурой "
Это очень верный комментарий. Вся горечь в лимонных пирогах от косточек.
С детства у нас на столе лимонник. Готовить этот рецепт не буду. По нескольким причинам. Первое лимон нужно опустить в кипяток на несколько минут, чтобы ушла горечь, иначе есть его будет сложно... максимум один кусочек. Вторая причина пропорции сахара и лимона отличны от тех где вкус сбалансирован, на один большой лимон идет 1,5-2 стакана сахара, крахмал вообще можно не добавлять, патока и так застынет когда пирог остынет.
Готовила уже много раз, обожаю его, пирог просто супер!
Замечательный пирог! Основу делала из цельнозерновой муки. А лимоны были у меня без цедры, которая "потрачена" на лимончелло
Очень вкусный вышел пай, кисло-сладкий, а сверху усыпанный коричневым сахаром
Мне тоже очень понравился рецепт! Пеку второй раз. Сделала вывод, что в пирогах лимонных на 1 лимон идёт 100 г сахара. Тогда все супер! Один раз все испортила: в рецепте было 4 лимона и 100 г сахара! Получился кислый треш. Тоже из Поварёнка рецепт был.
Автору респект! Всем очень понравилось🙂
Приятный мягкийцитрусовый вкус с рассыпчатым тестом, обязательно повторю снова, интересно будет заменить лимоны лаймом) спасибо за рецепт!
Вкусно! Лимонная муссовая начинка очень понравилась! В следующий раз сахара меньше положу. Тесто тонкое, с хрустинкой,что надо. Спасибо за рецепт
Люблю выпечку с ярким лимонным вкусом, этот пирог стал моим любимым с первого кусочка! Поскольку дело имею с лимонами давно , позвольте посоветовать на счёт приготовления. Я вытаскиваю косточки и перемалываю в блендере вместе с кожурой ,Не отвариваю . Кстати, сахаром не присыпала , показалось достаточно сахара в начинке
Спасибо, очень вкусный пирог! Пекла второй раз. Успела сфоткать только целым))
Мои изменения: 1 апельсин + 1 лимон. Цедра и мякоть. Шкурки и косточки не кладу. Сахар 150г. Сверху сахаром посыпала сразу.
Сегодня буду печь опять. Жду гостей ?
Я люблю лимонную выпечку, поэтому сразу добавила в закладки, а при первой возможности испекла. Но у меня получилось слишком горько из-за лимонов, возможно, они мне неудачно попались. А так проблем с рецептом не было, спасибо
Спасибо автору за рецепт. Быстро и вкусно. Почти не отступала от рецепта ) "почти" заключается в том, что в начинку положила 2 желтка, а не 2 целых яйца. А оставшиеся 2 белка пустила на меренгу сверху, вместо сахарной посыпки. Очень понравилось, что тесто вкусное и хорошо пропеклось вместе с начинкой. Фото не сохранилось - может в следующий раз )
Спасибо большое за рецепт! Пирог получился просто сногсшибательно-вкусным!Просто взрыв лимонной свежести. Испекла вчера, ночь застывал на балконе. Еле удержались, чтобы вчера не начать его. Утром разрезали... Домашние оценили так: Надо каждые выходные такой печь! Сам лимонный «пудинг»/«крем»/«начинка» получился в меру кисленьким, в меру сладким. Ярко выраженный вкус лимона на песочной подложке. К чаю/кофе зимним днем самое то!
Единственное, я присыпала сахаром сверху с самого начала выпекания. И получилась карамельная корочка.
Спасибо большое за рецепт! Пирог получился просто сногсшибательно-вкусным! Просто взрыв лимонной свежести. Испекла вчера, ночь застывал на балконе. Еле удержались, чтобне начать его. Утром разрезали... Домашние оценили так: Надо каждые выходные такой печь! Сам лимонный «пудинг»/«крем»/«начинка» получился в меру кисленьким, в меру сладким. Ярко выраженный вкус лимона на песочной подложке. К чаю/кофе зимним днем самое то!
Единственное, я присыпала сахаром сверху с самого начала выпекания. И получилась карамельная корочка ?
Большое спасибо за прекрасный рецепт! Пирог съели за вечер, впервые такое) Нереально насыщенный лимонный вкус. Наконец-то получилось песочное тесто - основание.
Восхитительный пирог. нежный, лимонный. Как раз для теплого, осеннего дня. Спасибо за прекрасный, интересный рецепт.
Оксаночка,очень красивый пирог получился!
Спасибо
Замечательный рецепт,спасибо!Хочу поделиться одним из способов удаления"горечи"из лимона,для этого я разрезеаю лимон на две части,выжимаю сок,удаляю семячки и замораживаю половинки.После заморозки лимон утрачивает горечь и его смело можно использовать в пироги и десерты вместе с белой частью.
Очень вкусный рецепт! Забрала в КК. Спасибо.
Очень вкусный пиоог! Корочки карамельной у меня не получилось, тем не менее вкус не пострадал и пирожок ушел на ура! Спасибо за рецепт.
Все сделала по рецепту. Лимоны держала в кипятке, потом шкурку сняла и удалила белую часть и косточки. Но все равно немного горчил, но только с первого укуса. Все таки это лимонник. В небольшой горчинке есть своя прелесть. Пирог очень понравился. Очень вкусный. Спасибо, что поделились.
Очень вкусный пирог! Я брала лимон и апельсин,получилось идеально- в меру кислинки и сладости. Спасибо за рецепт!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook