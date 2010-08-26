Один из вариантов лимонного пирога. Вкусный, ароматный... что тут говорить? попробуйте сами.
- 26 августа 2010, 18:39
- 339533
Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"
Ингредиенты для «Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Масло сливочное — 125 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 20 г
- Соль — 1 щепот.
Начинка
- Крахмал — 20 г
- Лимон — 2 шт
- Масло сливочное — 75 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 230 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3803.8 ккал
|
белки
48.6 г
|
жиры
195.1 г
|
углеводы
464.4 г
|100 г блюда
|ккал
319.6 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
16.4 г
|углеводы
39 г
Рецепт «Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"»:
Здравствуйте!!!
Очень советую приготовить этот пирожок, может, конечно, вы скажете, что сейчас много других сезонных свежих фруктов, а лимон прибережем для зимы.
Соглашусь и не соглашусь. Мне вот жарким летом захотелось этого пирога, может, я не одинока... может, еще кто-то найдется... тем более, его очень просто готовить.
Итак, смешаем все ингредиенты для теста: мука+яйцо+размягченное масло+сахар+соль (на кончике ножа).
Тесто убираем на 30 минут в холодильник.
Лимон, не очищая, пропустим через мясорубку или измельчим в комбайне. Можно также натереть на терке или стереть теркой только цедру, а мякоть пропустить через пресс для сока, что я и сделала.
Для начинки яйца взбиваем с сахаром добела.
Добавим сливочное масло (предварительно его растопим) + крахмал.
Раскатаем тесто в пласт, заполним им форму с бортиками (я взяла форму 26 см в диаметре), сделаем легкие проколы вилкой, затем выливаем заливку и ставим в разогретую до 180 град. духовку на 30-35 минут.
За 5 минут до окончания выпечки достанем пирог и слегка посыпем сахаром, затем снова отправляем в духовку. Сахар должен карамелизироваться.
Прежде чем резать пирог, остудите его!!!
Комментарии и отзывы
6 часов назад sofyborisov #
Это очень верный комментарий. Вся горечь в лимонных пирогах от косточек.
9 часов назад olga melik #
16 октября ValeriaS_R #
31 мая putaniza #
Очень вкусный вышел пай, кисло-сладкий, а сверху усыпанный коричневым сахаром
28 мая Povarlux #
Автору респект! Всем очень понравилось🙂
5 февраля svjatoxa #
1 февраля eleonoradoc #
9 сентября 2019 года Ленивый поваренок #
7 марта 2019 года Oksakoksa #
Мои изменения: 1 апельсин + 1 лимон. Цедра и мякоть. Шкурки и косточки не кладу. Сахар 150г. Сверху сахаром посыпала сразу.
Сегодня буду печь опять. Жду гостей ?
27 февраля 2019 года kaujer #
6 февраля 2019 года lightofdon #
2 февраля 2019 года Terratanya #
Единственное, я присыпала сахаром сверху с самого начала выпекания. И получилась карамельная корочка.
2 февраля 2019 года Terratanya #
Единственное, я присыпала сахаром сверху с самого начала выпекания. И получилась карамельная корочка ?
30 октября 2018 года 1nya #
10 октября 2018 года Akira Shinrei #
10 октября 2018 года terry-68 #
10 октября 2018 года Akira Shinrei #
1 июля 2018 года knalex #
5 мая 2018 года wise1288 #
1 марта 2018 года Волкова Алла #
9 февраля 2018 года YelenaR_almaty #
17 января 2018 года julibo #
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