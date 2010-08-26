Лимонный пирог фасон "Крем-брюле"

Здравствуйте!!!

Очень советую приготовить этот пирожок, может, конечно, вы скажете, что сейчас много других сезонных свежих фруктов, а лимон прибережем для зимы.

Соглашусь и не соглашусь. Мне вот жарким летом захотелось этого пирога, может, я не одинока... может, еще кто-то найдется... тем более, его очень просто готовить.



Итак, смешаем все ингредиенты для теста: мука+яйцо+размягченное масло+сахар+соль (на кончике ножа).

Тесто убираем на 30 минут в холодильник.

