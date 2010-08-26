Конфеты шоколадные ручной работы, с начинкой медово-молочной, с изумительным вкусом горького шоколада.
- 26 августа 2010, 21:02
- 33936
Конфеты "Мадмуазель"
Ингредиенты для «Конфеты "Мадмуазель"»:
- Шоколад темный (оболочка для конфет - 70 гр, начинка - 80 гр) — 150 г
- Мед (начинка) — 35 г
- Молоко сгущенное (начинка) — 35 г
- Орех мускатный (молотый, щепотка; начинка)
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1066 ккал
|
белки
11 г
|
жиры
56.4 г
|
углеводы
133.3 г
|Порции
|ккал
106.6 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
5.6 г
|углеводы
13.3 г
|100 г блюда
|ккал
484.5 ккал
|белки
5 г
|жиры
25.6 г
|углеводы
60.6 г
Рецепт «Конфеты "Мадмуазель"»:
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя".
Обсуждение приготовления на форуме http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3437
Комментарии и отзывы
36 минут назад nawla1959 #
29 декабря 2018 года Аллочка-уралочка #
29 декабря 2018 года Zirkap #
29 декабря 2018 года вита110 #
29 декабря 2018 года Zirkap #
29 декабря 2018 года Аллочка-уралочка #
29 декабря 2018 года Zirkap #
29 декабря 2018 года lina0710 #
30 декабря 2018 года Zirkap #
2 января 2019 года nnutty #
4 января 2019 года Zirkap #
20 августа 2015 года semsvet #
4 марта 2015 года ralizk #
10 апреля 2014 года vered #
7 января 2013 года Lizzaveta #
16 января 2012 года Valery Star #
17 декабря 2011 года Dennisa77 #
17 декабря 2011 года Dennisa77 #
фотографию прилагаю моих конфеток)))
5 декабря 2011 года Dennisa77 #
а сколько их получается?
26 августа 2011 года Wildberry #
23 мая 2013 года Барабаш Наталья #
P.S. Рецепт забрала в КК. Понравилось, что глазурь не наносится на готовые конфетки, а заготавливается в виде "стаканчиков"... По-моему, это попроще будет (и поаккуратнее)))
5 января 2011 года mamoki deleted #
1 января 2011 года малибу #
31 декабря 2010 года Алена69 #
27 декабря 2010 года Ттшка #
24 декабря 2010 года Ттшка #
11 ноября 2010 года kAnfy #
19 октября 2010 года Silverina1 #
27 сентября 2010 года liana19 #
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