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Версия для печати Рецепты Десерты Конфеты
  • 26 августа 2010, 21:02
  • 33936

Конфеты "Мадмуазель"

Рецепт: Конфеты Мадмуазель

Конфеты шоколадные ручной работы, с начинкой медово-молочной, с изумительным вкусом горького шоколада.

Категория: Десерты Конфеты

Ингредиенты для «Конфеты "Мадмуазель"»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1066 ккал 		белки
11 г 		жиры
56.4 г 		углеводы
133.3 г
Порции
ккал
106.6 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
5.6 г		 углеводы
13.3 г
100 г блюда
ккал
484.5 ккал		 белки
5 г		 жиры
25.6 г		 углеводы
60.6 г


Рецепт «Конфеты "Мадмуазель"»:

Шоколад растопить на водяной бане (шоколад у меня темперированный)

Залить подготовленные формочки, вылить лишний шоколад из формочек и поставить застывать.

Для начинки берём мед и молоко сгущенное, перемешиваем.

Добавляем мускатный орех.

Добавляем шоколад и перемешиваем.

Заливаем формочки, посыпаем сверху кунжутом, ставим в холодильник застывать.

После застывания освобождаем от формочек.

Подаем к столу. Приятного аппетита!





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя".
Обсуждение приготовления на форуме http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3437
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: медовый сладкий

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Конфеты Мадмуазель
Описание: Конфеты шоколадные ручной работы, с начинкой медово-молочной, с изумительным вкусом горького шоколада.
Рецепты: Десерты -> Конфеты
Тэги: десерт.


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Конфеты "Мадмуазель"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Домашние конфеты - это круто !
Отличные конфеты получились! Шоколадная оболочка, мягкая шоколадная начинка. Очень вкусно и несложно! Спасибо за рецепт!
Все. Ухожу я от своих. ... Еду к тебе!
Вика, мне, конечно, приятно, но у тебя не меньше вкусностей, я не сомневаюсь. Ты сама как пчелка балуешь своих
Ответ для Zirkap
Вот уже и конфеты на праздничном столе !
Аллочка, спасибо!
Ответ для Zirkap
Очень симпатичные конфеты! Прекрасное исполнение!
Линочка, спасибо!
Ответ для Zirkap
Ириша, прекрасные конфеты! Фото очень милое!
Спасибо, Наташенька!
Великолепные конфеты с насыщенным вкусом. Спасибо!
Подскажите какие лучше покупать формочки для конфет?
Вкусно!!!!
Вкусно и красиво! Я ещё половинками грецкого ореха украсила.
Красивые и вкусные конфеты!!! СПАСИБО!!!
вот мои конфетки
хочу поблагодарить за хороштй рецептик-готовлю подарки родственникам на рождество-коробочки конфет ассорти,ваши конфетки займут в коробочке почетное место
фотографию прилагаю моих конфеток)))
хочу ваши конфетки
а сколько их получается?
У меня был шоколад "Аленка". Не советую. Второй раз не растапливается а просто густеет и все. То есть плавить можно только по немногу. И еще вопрос: как сделать так, чтобы поверхность конфет блестела? У меня получилась матовая и с белым налетом...(
Поздновато, но отвечу... правда, только как теоретик - я одно время плотно интересовалась шоколадом и в одном источнике вычитала, что при расплавлении нельзя допускать кипения шоколада, иначе нарушится его структура, и после застывания он не будет блестеть. Возможно, дело именно в этом.

P.S. Рецепт забрала в КК. Понравилось, что глазурь не наносится на готовые конфетки, а заготавливается в виде "стаканчиков"... По-моему, это попроще будет (и поаккуратнее)))
Конфетки на вкус мне очень понравились! Но как я не старалась освободить их от "сливочных" коробочек - ни чего не получилось . Пришлось всю массу перемешать и сформировать конфеты без начинки. Все равно очень вкусно!!! На вкус напоминает помадку шоколадную.[x]22:40 05.01.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
Почитала все , что написали поварята. Какие все молодцы!!!Но я лично не рискну готовить, очень высокотехнологично [x]11:41 01.01.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
Приготовила конфеты еще вчера. Сегодня сфотографировала, пока домашние не успели увидеть.. Вкусно! Очень понравилась начинка. Но пришлось помучатся с извлечением из форм. Те, что были в формочках из-под сливок, достались отлично, а вот из силиконовой формы для льда с огромным трудом. Из шести только три выдержали испытание. Но в целом, результат стоил потраченных усилий, таких вкусных конфет я еще в магазине не видела. Вместо кунжута посыпала измельченным миндалем.
ну вот приготовила! правда у меня не было кунжута , поэтому они у меня получились не очень красивые , зато очень вкусные! Еще у меня почему то шоколад получился густой, пришлось формочки смазывать ложкой ! спасибо большое за рецепт!
Купила сливки , как освобожу сразу сделаю конфетки , мне очень понравились .
ну конфетки получились замечательные,в тысячу раз лучше чем из магазина..а поскольку дома все сладкоежки,то вкуснятины не стало очень быстро спасибо за рецепт!!
классные конфетки! А скажите, если делать в металлических формочках для шоколада - получится? А то я в размышлениях - брать или нет их...
люблю шоколадные конфеты, обязательно попробую сделать
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