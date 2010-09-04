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  • 4 сентября 2010, 1:14
  • 293246

Печеночный торт от Надюшищи

Рецепт: Печеночный торт от Надюшищи

Печеночных тортов на этом сайте, наверняка, сотни, поэтому я просто хочу предложить вам и мой вариант блюда. Торт готовится с тем же творожным кремом, что и в закусочном торте. Неожиданные гости были в восторге )))

Категория: Закуски Закусочные торты Мясные закусочные торты

Ингредиенты для «Печеночный торт от Надюшищи»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2282.8 ккал 		белки
183.6 г 		жиры
132.7 г 		углеводы
84 г
Порции
ккал
228.3 ккал		 белки
18.4 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
8.4 г
100 г блюда
ккал
123.4 ккал		 белки
9.9 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
4.5 г


Рецепт «Печеночный торт от Надюшищи»:

Для начала измельчаем печень в мясорубке.

Разбиваем в готовый фарш одно яйцо.

Солим и добавляем специи.

Теперь примешиваем сметану

И муку.

Все хорошо перемешать и испечь блины.

Пока блины пекутся, измельчаем лук и пассеруем его на растительном масле.

Трем на терке кабачок и добавляем к луку.

А теперь бросаем тертую морковочку.

Смешиваем творог, соль, черный перец, майонез и выдавленные зубчики чесночка.

И смазываем каждый блин творожной массой.

А сверху кладем готовые овощи со сковородки, предварительно чуть охладив их.

Таким образом промазываем все блинчики, выкладывая их один на другой в виде торта. Последний блин смазываем только творожным кремом, посыпаем зеленью и украшаем кусочками помидорок.

Ставим тортик хотя бы на час в холодильник, чтобы он немного пропитался кремом. А потом с удовольствием поглощаем! ))

Готовый тортик в разрезе. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На закуску Неожиданные гости

Теги: закуска торт творог печень

Вкусы: творожный овощной чесночный

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Печеночный торт от Надюшищи
Рецепт: Печеночный торт от Надюшищи

Печеночных тортов на этом сайте, наверняка, сотни, поэтому я просто хочу предложить вам и мой вариант блюда. Торт готовится с тем же творожным кремом, что и в закусочном торте. Неожиданные гости были в восторге )))

Ингредиенты для «Печеночный торт от Надюшищи»:

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Фотографии «Печеночный торт от Надюшищи» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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делала без кабачка, надо попробовать ваш рецепт,творог как то не очень, а майонез идет только в путь
Прилагаю фото вкуснейшего печеночного тортика!
Автору МЕГа спасибо за рецепт!
Отличный рецепт!! Торт кушали даже те, кто не любит печень куриную!
Готовила не раз, только добавляю в тесто молока грамм 100,чтоб блинчики были тонкие.
Настоящее наслаждение в итоге!!
Готовила дедушке на день рождения, гости были в в
Рекомендую!!!
Очень вкусно, спасибо
Спасибо за рецепт.Честно,печень вообще не люблю и готовлю очень редко(но она же полезна). А тут такая вкусняшка.После того,как торт пропитался,просто устоять не могла,чтобы не взять добавку.Однозначно шедевр. Буду делать только так.И мне кажется, самая суть всего, здесь в начинке,а именно в твороге.
Очень вкусно, понравилось такое сочетание, повторять буду точно. Спасибо за новый (для нас) вариант давно знакомого печеночного торта.
Умопомрачительный тортик! Пробовала пару раз в гостях и покупной, не понравился. Муж у меня очень любит печеночный торт и я решила его порадовать. Мне самой очень понравился. Буду готовить чаще, единственно буду добавлять меньше чеснока. Спасибо за рецепт.
Спасибо,за рецепт мужу из пекла на день рождения был восторге спасибо вам большое за рецепт
Надежда, спасибо большое за рецепт. Печеночный торт ОЧЕНЬ вкусный. Для меня никаких проблем не составило его приготовить. Готовиться легко и просто. Затратила не больше времени чем на простой ужин или обед. Печеночные блины, вообще, находка. Они и без начинки вкусненькие. Обязательно буду ни раз еще готовить , вспоминая вас добрым словом.
Очень вкусно!!!! Все гости в восторге!!!! Даже кто печень не любит-оценили)))
Спасибо за рецепт. Готовила полностью по рецепту. Творог делала сама. Очень вкусно!
Торт получается сочным? или не очень?
Хорошее блюдо для праздничного стола!
Вкусный вариант печеночника. Многое зависит от качества творога.
спасибо за рецепт! добавляю в КК!
таких тортиков еще не делала- не терпится приготовить!))
Большое спасибо за рецепт! Очень вкусно из за природной лени смешала овощную начинку и творог, и клала уже все вместе Были сомнения насчет творога но они полностью развеялись при дегустации))))
Вчера приготовила ваш тортик. Семья осталась довольна. Умяли его моментально.
Скажите каким по консистенции должно быть печеночное тесто? Мне показались мои блинчики толстоватыми.
Получилось вот так! Буду ещё готовить
помидоры такие толстые, потому что из них сок вытекал
бомба
я, правда, делала без моркови, т.к. неожиданно выяснилось, что она закончилась, но с ней будет, несомненно, ещё вкуснее
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