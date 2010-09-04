Печеночных тортов на этом сайте, наверняка, сотни, поэтому я просто хочу предложить вам и мой вариант блюда. Торт готовится с тем же творожным кремом, что и в закусочном торте. Неожиданные гости были в восторге )))
- 4 сентября 2010, 1:14
- 293246
Печеночный торт от Надюшищи
Ингредиенты для «Печеночный торт от Надюшищи»:
- Печень куриная (фарш) — 500 г
- Яйцо куриное (фарш) — 1 шт
- Сметана (фарш) — 0,5 стак.
- Мука пшеничная / Мука (фарш) — 0,5 стак.
- Кабачок (начинка) — 1 шт
- Лук репчатый (начинка) — 1 шт
- Морковь (начинка) — 2 шт
- Творог (творожная прослойка) — 400 г
- Майонез (творожная прослойка) — 100 г
- Чеснок (творожная прослойка) — 5 зуб.
- Помидор (для украшения) — 1 шт
- Зелень (для украшения)
- Специи
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2282.8 ккал
|
белки
183.6 г
|
жиры
132.7 г
|
углеводы
84 г
|Порции
|ккал
228.3 ккал
|белки
18.4 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
8.4 г
|100 г блюда
|ккал
123.4 ккал
|белки
9.9 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Печеночный торт от Надюшищи»:
Таким образом промазываем все блинчики, выкладывая их один на другой в виде торта. Последний блин смазываем только творожным кремом, посыпаем зеленью и украшаем кусочками помидорок.
Ставим тортик хотя бы на час в холодильник, чтобы он немного пропитался кремом. А потом с удовольствием поглощаем! ))
Комментарии и отзывы
20 апреля alenanat #
18 ноября 2020 года КрымкА #
Автору МЕГа спасибо за рецепт!
18 ноября 2020 года КрымкА #
Готовила не раз, только добавляю в тесто молока грамм 100,чтоб блинчики были тонкие.
Настоящее наслаждение в итоге!!
Готовила дедушке на день рождения, гости были в в
Рекомендую!!!
4 апреля 2020 года polina krasova #
23 июля 2019 года Masshulja #
4 февраля 2019 года TamaraRo #
25 октября 2018 года Ольга Олеговна А #
2 сентября 2018 года tatjanatatjana297 #
9 апреля 2018 года Городская чайка #
17 августа 2017 года светлана8519 #
31 декабря 2016 года Frida63 #
26 ноября 2016 года Нурмурчик #
13 ноября 2016 года Аллочка-уралочка #
13 ноября 2016 года Ya-Kristina #
3 ноября 2016 года marin nat 92 #
таких тортиков еще не делала- не терпится приготовить!))
13 июля 2016 года scratch-cat #
5 июля 2016 года Ya-Kristina #
Скажите каким по консистенции должно быть печеночное тесто? Мне показались мои блинчики толстоватыми.
13 апреля 2016 года alce_loco #
13 апреля 2016 года alce_loco #
13 апреля 2016 года alce_loco #
я, правда, делала без моркови, т.к. неожиданно выяснилось, что она закончилась, но с ней будет, несомненно, ещё вкуснее
11 декабря 2015 года antonina gil53 #
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