ledi701Поваренок 6 уровня 10 сентября 2010, 10:41

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Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени

Это блюдо из бараньих субпродуктов нам подавали в ресторане в Средней Азии. Решила приготовить сама, только из свиных субпродуктов.

Ингредиенты для «Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1830.95 ккал белки

170.08 г жиры

107.88 г углеводы

49.99 г 100 г блюда ккал

140.3 ккал белки

13.03 г жиры

8.27 г углеводы

3.83 г

Рецепт «Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени»:

Субпродукты, которые я использовала для приготовления этого блюда.

Язык, сердце, печень нарезаем соломкой.

Лук режем полукольцами.

Мелко рубим чеснок и зелень.

На сковороде обжариваем сначала сердце и язык (они дольше готовятся, чем печень), подливаем водички и тушим до полуготовности.

Затем отправляем в сковороду лук и чеснок (чем больше лука, тем сочнее получится блюдо), специи. Обжариваем.

Затем добавляем печенку, обжариваем до готовности.

В конце кладем свежую зелень и перемешиваем.

В ресторане нам это блюдо подавали в сковороде.

Ну а дома я, конечно, подала с гарниром (рисом) на порционных тарелках.