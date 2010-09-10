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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов
  • 10 сентября 2010, 10:41
  • 50511

Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени

Рецепт: Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени

Это блюдо из бараньих субпродуктов нам подавали в ресторане в Средней Азии. Решила приготовить сама, только из свиных субпродуктов.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов

Ингредиенты для «Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1830.95 ккал		 белки
170.08 г		 жиры
107.88 г		 углеводы
49.99 г
100 г блюда
ккал
140.3 ккал		 белки
13.03 г		 жиры
8.27 г		 углеводы
3.83 г


Рецепт «Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени»:

Субпродукты, которые я использовала для приготовления этого блюда.

Язык, сердце, печень нарезаем соломкой.

Лук режем полукольцами.

Мелко рубим чеснок и зелень.

На сковороде обжариваем сначала сердце и язык (они дольше готовятся, чем печень), подливаем водички и тушим до полуготовности.

Затем отправляем в сковороду лук и чеснок (чем больше лука, тем сочнее получится блюдо), специи. Обжариваем.

Затем добавляем печенку, обжариваем до готовности.

В конце кладем свежую зелень и перемешиваем.

В ресторане нам это блюдо подавали в сковороде.
Ну а дома я, конечно, подала с гарниром (рисом) на порционных тарелках.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее обед ужин

Вкусы: мясной

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Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени
Описание: Это блюдо из бараньих субпродуктов нам подавали в ресторане в Средней Азии. Решила приготовить сама, только из свиных субпродуктов.


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Комментарии и отзывы

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Вкусняшка, спасибо за рецепт.
Очень вкусно! У меня языка не было, но все равно отлично! За рецепт
Рекомендую попробовать приготовить это блюдо из куриных потрашков, и из бараньих (если уважаете баранину). Тоже очень вкусно получается
как раз сейчас готовлю! посмотрим что получится, но думаю, что будет очень вкусно!!!
Здорово!Попробую приготовить такую вкуснятину!
На моей родине тоже готовят только из барашкиных внутринностей и лаврушку добавляют. Очень вкусно
Интересная идея, только вот как чистить сырой язык? Обдать кипятком, потом в холодную воду? Или он и сырой нормально чиститься?
Ой, хороший вопрос. Вы знаете, я купила его уже чищеный, и у меня как то этот вопрос не вставал. Будем думать всем коллективом поваренка
Так аппетитно,,, !!!
идея просто супер
Классный рецептик!Очень вкусно!+++++++++
В конце готовки не плохо добать или винный уксус или сок граната.
Это и правда очень вкусно!
не пробовала смешивать субпродукты
Попробуйте. Можно добавить и др. субпродукты, которые Вы уважаете. У меня в семье едят только эти, поэтому других я не добавляла.
Очень вкусно!!!Замечательный рецепт!
Замечательный рецепт! Столько вкусностей вместе!!!!
Я люблю эти субпродукты. Но по отдельности что-то надоели. И вспомнила, что когда то ела такое. Решила попробовать. Конечно в идеале из баранины. Но, мой милый не ест баранину, а мне страдай. Если что и готовлю из баранины, то с расчетом на себя любимую
Хороший рецепт, главное вкусный. ++++++
Аппетитное блюдо!Вопрос-а прожаряться сердце с языком или правда отварить до полуготовности?Идею забрала к себе в копилку.СПАСИБО!
Я сначала обжарила сердце и язык, затем подлила водички и протушила до полуготовности. Когда выкипела вода, бросила лук и т.д.
Сейчас допишу в рецепт, что бы более понятно было.
Конечно можно и отварить, я не пробовала.
да вариантов много но главное что кладут все свежее а не после заморозки)))) печень почки серце язык мозги ....
Супер я бы язык и сердце отварила до полуготовности!!+++++
в средней азии точнее в казахстане
Нее, я это пробовала в Таджикистане. Конечно такое блюдо готовят в разных странах, и везде оно будет называться по разному. Да и способы приготовления могут немного отличаться, и разные субпродукты добавляться. Я конечно не берусь утверждать, что это блюдо именно так готовится. Я уже на свой лад его приготовила, скажем по-русски
из баранины это блюдо называется каурдак оч вкусно!
Согласна, мне очень понравилось (в ресторане). Конечно нужно учесть, что там готовили профи, с большим опытом приготовления. Это блюдо мы даже заказали заранее, т.к. субпродуктов не так много в ресторане, и они расходятся " на ура". А на сколько я знаю, при этом ресторане имеется свое стадо барашков, где они забивают и тут же готовят из свежайших продуктов.
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