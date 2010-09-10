Это блюдо из бараньих субпродуктов нам подавали в ресторане в Средней Азии. Решила приготовить сама, только из свиных субпродуктов.
- 10 сентября 2010, 10:41
- 50511
Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени
Ингредиенты для «Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени»:
- Сердце (свиное) — 1 шт
- Язык свиной — 1 шт
- Печень свиная — 0,5 кг
- Лук репчатый — 2-3 шт
- Специи (любые)
- Зелень (свежая: кинза, укроп, петрушка)
- Чеснок — 5-6 зуб.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1830.95 ккал
|белки
170.08 г
|жиры
107.88 г
|углеводы
49.99 г
|100 г блюда
|ккал
140.3 ккал
|белки
13.03 г
|жиры
8.27 г
|углеводы
3.83 г
Рецепт «Кучимачи-жаркое из свиного языка, сердца и печени»:
На сковороде обжариваем сначала сердце и язык (они дольше готовятся, чем печень), подливаем водички и тушим до полуготовности.
Затем отправляем в сковороду лук и чеснок (чем больше лука, тем сочнее получится блюдо), специи. Обжариваем.
Ну а дома я, конечно, подала с гарниром (рисом) на порционных тарелках.
Комментарии и отзывы
26 августа 2013 года кул #
27 ноября 2012 года Zirochka_z #
1 декабря 2012 года ledi701 # (автор рецепта)
29 августа 2011 года natali01 #
18 сентября 2010 года Людмила_Sv #
14 сентября 2010 года Natakaprizulya #
12 сентября 2010 года KeriWhait #
13 сентября 2010 года ledi701 # (автор рецепта)
11 сентября 2010 года Виктория09 deleted #
11 сентября 2010 года мисс #
11 сентября 2010 года ирина66 #
11 сентября 2010 года yana-fiska #
10 сентября 2010 года Natkiev #
10 сентября 2010 года OLGA_BOSS #
10 сентября 2010 года ledi701 # (автор рецепта)
10 сентября 2010 года reed #
10 сентября 2010 года Lzaika45 #
10 сентября 2010 года ledi701 # (автор рецепта)
10 сентября 2010 года Татка79 #
10 сентября 2010 года Жанночкин # (модератор)
10 сентября 2010 года ledi701 # (автор рецепта)
Сейчас допишу в рецепт, что бы более понятно было.
Конечно можно и отварить, я не пробовала.
10 сентября 2010 года Yhina30 #
10 сентября 2010 года Солнышко777 deleted #
10 сентября 2010 года Yhina30 #
10 сентября 2010 года ledi701 # (автор рецепта)
10 сентября 2010 года Yhina30 #
10 сентября 2010 года ledi701 # (автор рецепта)
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