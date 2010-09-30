Арбузное желе

В остывшую массу всыпать желатин и сухое желе, хорошо перемешать, дать постоять минут 30 и варить ещё минут 10. Разложить по горячим стерилизованным банкам, закатать, перевернуть.

Получается 2 баночки по 0,5 л. Одну баночку мои девочки попросили не закатывать, а поставить в холодильник для застывания. Когда желе застыло, мои сладкоежки скушали почти половину баночки с батончиком.