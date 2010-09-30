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Версия для печати Рецепты Заготовки
  • 30 сентября 2010, 12:45
  • 47693

Арбузное желе

Рецепт: Арбузное желе

Зимой откроешь баночку ароматного арбузного желе с лимонно-малиновой ноткой, и сразу вспоминается конец лета и красочная осень... намажешь на батончик, да с горячим чайком... Заходите, угощу!

Категория: Заготовки

Ингредиенты для «Арбузное желе»:

Время приготовления:



Рецепт «Арбузное желе»:

Желе в пакетиках можно взять любое - клубничное, смородиновое, апельсиновое, на ваш вкус. Я взяла - малиновое. Вес одной упаковочки 50г.

Арбуз очистить от кожицы и семян, мякоть порезать. Вес арбузной мякоти я написала уже очищенной. С лимона срезать кожуру и выбрать семена. Порезать. Всё измельчить через мясорубку, в блендере или измельчителе.

Измельчённые мякоть арбуза и лимона выложить в эмалированное блюдо, поставить на огонь, добавить сахар и варить 10-15 минут, после закипания на среднем огне, помешивая. Остудить.

В остывшую массу всыпать желатин и сухое желе, хорошо перемешать, дать постоять минут 30 и варить ещё минут 10. Разложить по горячим стерилизованным банкам, закатать, перевернуть.
Получается 2 баночки по 0,5 л. Одну баночку мои девочки попросили не закатывать, а поставить в холодильник для застывания. Когда желе застыло, мои сладкоежки скушали почти половину баночки с батончиком.


Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: десерт заготовка желе

Вкусы: арбузный сладкий

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Арбузное желе
Описание: Зимой откроешь баночку ароматного арбузного желе с лимонно-малиновой ноткой, и сразу вспоминается конец лета и красочная осень... намажешь на батончик, да с горячим чайком... Заходите, угощу!
Рецепты: Заготовки


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Фотографии «Арбузное желе» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Пришла сказать спасибо!!!
Очень очень вкусное желе получилось! Муж так вообще был в восторге! Желе было у меня клубничное и сахара положила только 300 грм, для меня по сладости как раз в меру вышло!
Огромное Вам спасибо!
Желатин обычно не кипятят, а агар-агар наоборот, я пробовала смородиновое желе на агар-агаре, очень вкусно. Можно попробовать арбузное желе сделать на агаре.
Всё получилось, густое как мармелад, цвет яркий и красивый, но вкус...нашей семье не понравилось. Хотя набор продуктов нормальный. Видимо это не наше желе. Но рецепт интересный.
Вкусное желе получилось. Хранила при комнатной температуре.
Спасибо огромное!
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хранить такое желе нужно только в холодильнике (даже закатанное)? Дело в том, что закатала несколько баночек, но когда вынула из холодильника, все желе снова превратилось в жидкость (при комнатной температуре).
Для застывания я поставила в холодильник, потом переставила в погреб. Желе получилось густое.
Спасибо вам большое за рецепт!! Очень вкусно!!У меня получилось 2 баночки по 0,5л и одна маленькая, так сказать,на пробу. Сначала немного расстроилась, мне показалось, что вышло жидковато, но потом баночка,которая находилась в холодильнике на пробу,загустела и получилось абалденное желе!!! Единственное отличие -у меня с апельсиновым желе (малинового не было), но это правда - потрясающе ароматно и вкусно!! Я даже не ожидала такой вкусняшки! Спасибо.Фото в профиле https://www.povarenok.ru/photo/51571/
Так приятно! Спасибо огромное!
Сделала вчера желе. У меня есть одно существенное, как мне кажется замечание: у всех разное восприятие количества сахара, поэтому стоит добавлять его постепенно, пробуя. Лично у меня было 1,5 кг мякоти, но сахара я добавила меньше 500 грамм и мне все равно сладко. А в целом - это очень вкусно!!!!!!!!
Спасибо огромное!
Замечательная идея с желе!) Обожаю арбуз, надо тоже закрыть хоть немного летнего вкуса, чтобы потом кушать и вспоминать жаркие деньки!)
Сделала!!!!!!!!!! Желе нашла апельсиновое, вкуснятина необыкновенная)))) 4 порцию сегодня буду закрывать))) Зимой баночку открою и буду наслаждаться арбузным вкусом))) спасибо Вам
И Вам спасибо!
Вот мои баночкам с желе, я сдела двойную порцию, еще поллитровая в холодильнике сейчас кушаем. Дочка и муж в восторге, а для меня кислинки не хватает. А если не 2 лимона, а 3-4 на двойную порцию? Будет стоять? А то по консервациям я только 2й год.
Желе, просто супер!!!!!! Нам, очень понравилось!!!!!! Правда, я, сахара положила 500 гр!!!!!!
Здравствуйте, Елена! Приготовила желе по вашему рецепту! Желе добавила вишневое. Оригинальный вкус получился, чувствуется и вишня и арбуз. Одну баночку оформила на подарок. Вот мое фото https://www.povarenok.ru/photo/new/3208?photoid=24764 Спасибо за рецепт!
Рецепт прочла-слюна идёт уже!
Никогда ничего подобного не пробовала!!! Арбузы очень люблю, поэтому нужно будет попробовать и это чудо
Отличная идея желе
Я из ягод обожаю
Делать бусы. Но большая
Слишком ягода арбуз,
Из нее не выйдет бус.
Ну и ладно, бус не надо,
Я и так арбузу рада!
Он ведь – сахарный на вкус,
Ну, а семечки – для бус!
Подскажите, а можно магазинное желе не добавлять, а, например, желатина побольше? Не хочется арбуз другим вкусом "перебивать"...
Думаю, что можно.
Сегодня приготовила...Результат получился интересный)))Вкус немного с кислинкой (вместо лимона добавила немного лим. кислоты), а когда только варилось, пахло не арбузом, а тыквой)))Зимой буду пробовать, спасибо за рецепт))
Подскажите,а хранить это желе только в холодильнике?
Огромное спасибо!!! Ничего подобного раньше не встречала!
Наверное что-то необыкновенное на вкус!
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