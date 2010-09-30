Зимой откроешь баночку ароматного арбузного желе с лимонно-малиновой ноткой, и сразу вспоминается конец лета и красочная осень... намажешь на батончик, да с горячим чайком... Заходите, угощу!
- 30 сентября 2010, 12:45
- 47693
Арбузное желе
Ингредиенты для «Арбузное желе»:
- Арбуз (мякоть) — 800 г
- Сахар — 900 г
- Лимон (крупный) — 1 шт
- Желатин — 15 г
- Желе (малиновое) — 2 упак.
Время приготовления:
Рецепт «Арбузное желе»:
Желе в пакетиках можно взять любое - клубничное, смородиновое, апельсиновое, на ваш вкус. Я взяла - малиновое. Вес одной упаковочки 50г.
Арбуз очистить от кожицы и семян, мякоть порезать. Вес арбузной мякоти я написала уже очищенной. С лимона срезать кожуру и выбрать семена. Порезать. Всё измельчить через мясорубку, в блендере или измельчителе.
Измельчённые мякоть арбуза и лимона выложить в эмалированное блюдо, поставить на огонь, добавить сахар и варить 10-15 минут, после закипания на среднем огне, помешивая. Остудить.
В остывшую массу всыпать желатин и сухое желе, хорошо перемешать, дать постоять минут 30 и варить ещё минут 10. Разложить по горячим стерилизованным банкам, закатать, перевернуть.
Получается 2 баночки по 0,5 л. Одну баночку мои девочки попросили не закатывать, а поставить в холодильник для застывания. Когда желе застыло, мои сладкоежки скушали почти половину баночки с батончиком.
Комментарии и отзывы
28 августа 2016 года Valuasha Валя #
Очень очень вкусное желе получилось! Муж так вообще был в восторге! Желе было у меня клубничное и сахара положила только 300 грм, для меня по сладости как раз в меру вышло!
28 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
27 августа 2016 года weta-k #
27 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
14 августа 2016 года Света0702 #
14 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
12 февраля 2016 года леона леонова #
12 февраля 2016 года elena777 # (автор рецепта)
30 августа 2015 года Tutor #
1 сентября 2015 года elena777 # (автор рецепта)
6 августа 2015 года slules #
10 августа 2015 года elena777 # (автор рецепта)
29 сентября 2014 года гонщица #
10 августа 2015 года elena777 # (автор рецепта)
2 сентября 2014 года OlgaXL #
29 августа 2014 года Любанька3105 #
10 августа 2015 года elena777 # (автор рецепта)
25 августа 2014 года Alycha #
12 августа 2014 года лулу 2014 #
5 августа 2014 года balakhonovatasha #
27 июля 2014 года сирень персидская #
5 апреля 2014 года milena89 #
4 февраля 2014 года Валери Конфетка #
29 декабря 2013 года Maniga #
Делать бусы. Но большая
Слишком ягода арбуз,
Из нее не выйдет бус.
Ну и ладно, бус не надо,
Я и так арбузу рада!
Он ведь – сахарный на вкус,
Ну, а семечки – для бус!
27 сентября 2013 года belix #
30 сентября 2013 года elena777 # (автор рецепта)
27 августа 2012 года s4astlivaya #
17 августа 2012 года мага1 #
15 августа 2011 года Медуза Горгона #
Наверное что-то необыкновенное на вкус!
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