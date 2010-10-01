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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 1 октября 2010, 17:43
  • 23533

Сырные кексы

Рецепт: Сырные кексы

Замечательные сырные кексы с кусочками ветчины, обсыпанные кунжутом и тмином. И на завтрак подать можно, и гостям на закуску!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Сырные кексы»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1726.2 ккал 		белки
99 г 		жиры
85.1 г 		углеводы
142.7 г
100 г блюда
ккал
221.3 ккал		 белки
12.7 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
18.3 г


Рецепт «Сырные кексы»:

Взбить миксером яйца, сметану, соль и сахар.

Добавить тёртый сыр, муку, разрыхлитель. Снова взбить.

Ветчину или бекон нарезать маленькими кубиками и смешать с тестом.

Формочки смазать, на дно выложить бумагу для выпечки, тесто разложить по формам не более 2/3 высоты. Посыпать кунжутом и тмином.

Поставить в разогретую духовку и выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверить зубочисткой.
Готовые кексы остудить.

Получились очень вкусные, ароматные, нежные кексики!

Да с кусочками ветчины...


Угощайтесь! Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: выпечка кексы

Вкусы: сырный

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Сырные кексы
Рецепт: Сырные кексы

Замечательные сырные кексы с кусочками ветчины, обсыпанные кунжутом и тмином. И на завтрак подать можно, и гостям на закуску!

Ингредиенты для «Сырные кексы»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Сырные кексы» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Кексы невероятно вкусные! Пышные, солоноватые,насыщенно-сырные! Это нечто. Делала и с ветчиной, и без.
Огромное спасибо за такой простой и восхитительно вкусный рецепт!
Спасибо за добрые слова!
Быстро, просто, вкусно! Спасибо за идею. От себя добавила зелень.
Спасибо огромное! С зеленью тоже очень вкусно!
Спасибо за вкусный рецепт.
Спасибо за фото и похвалу!
Лена, очень сырно !
Спасибочки!
Леночка, принимай и мой отчет! Очень вкусные кексы! Готовятся быстро, еще быстрей съедаются! Из данного количества продуктов получилось 6 кексов, в духовке очень "подросли"! Хорошо пропекаются и сверху, и внутри! Но есть надо или горячими только из духовки, или чуть остывшими. Осталось 2 кекса после дегустации - холодные не так вкусно. И нам было мало сыра. В следующий раз тертого сыра положу больше! Спасибо за вкусный рецепт!
Мариш, какие симпатяги получились!
Ангелинка, они очень поднимаются, это 6 шт. в форме "сердечек". Вкусно! Угощайся, дорогая!
Спасибо Маришечка за угощение !
Ответ для ved-marina
Очень красивое фото!
Спасибо, дорогая!
Ответ для ved-marina
Мариночка, вкусно !
Угощайся, дорогая!
Ответ для ved-marina
Мариночка, спасибо за фото и отзыв!
Очень вкусно! пекла два раза, первый раз только с сыром, а второй, на фото, с ветчиной, зеленым луком и укропом. Первые кексы получились более воздушные и влажные, вторые плотнее (муки добавила прям с горочкой стакан). Сытно, вкусно, необычно На стол было бы интересно сделать малюсенькие кексики на зубок, так как целым кексом можно наестся Спасибо большое за рецепт!
Спасибо за фото и добрые слова!
Огромное спасибо за прекрасный рецепт кексов! Здесь волю можно давать фантазии!!!
Спасибо большущее!
Вкуснотища！！！！
Гости были в восторге. Делала без наполнителей и подавала с оливье. Спасибо за рецепт!
И вам спасибо!
Спасибо за рецепт!!!
вкусно очень очень
Огромное Спасибо за рецепт
Кексики получились очень вкусные. Правда, я положила 150 гр. ветчины, но это их не испортило
Огромное Вам спасибо!
Еще разок хочу сказать спасибо за рецепт прекрасного, быстрого, необыкновенно ароматного и очень вкусного блюда. Рецепт прижился, готовлю частенько.
Спасибо! Спасибо от всей души!
Еще раз спасибо за рецепт. Как и обещала, готовлю постоянно, почти каждый день. Усилий - минимум, результат - превосходный. И с начинками можно поиграть.
Спасибо за добрые слова! Мне очень приятно!
Ну вот. Вторая порция съедена. Спасибо за рецепт, буду готовить...часто.
Я так понимаю с начинкой (ветчина) можно поэкпериментировать. Например добавить грибочки, или маслины...Вот и новые рецепты.
Я часто экспериментирую - орешки добавляю, то маслинки, то кусочки болгарского перца...ой, да много чего можно придумать...правда дочки мои больше всего любят, когда я ничего кроме сыра не добавляю!
Кексы приготовила. Вкуснотища невероятная! Кексы поднялись очень хорошо, пропеклись замечательно. Запах - манящий. К моему огромному сожалению никогда раньше сырного теста не делала. Фото поставлю попозже - не успела сфотографировать - съели моментально(правильнее будет сказать - проглотили).
А мои вообще выпечку с сыром обожают! Огромное Вам спасибо за похвалу!
Докладываю. Очень вкусные кексы, ароматные, красивые. Правда, забыла посыпать кунжутом, но и без него получилось ярко. Формочки брала силиконовые, на дно бумагу не выкладывала, они сами замечательно выпадают. Спасибо за рецепт
Рецепт вкусный, Танюша, а в твоем исполнении он еще и очень красивый, тебе +++++ Спасибо за фантазию и креатив!
Ой, Танюшки, спасибо вам за добрые слова! А кексики и вправду классные получились!
Лен! Обалденно вкусно и воздушно! Огромное спасибо тебе от всех деток, которые поглощали вчера у нас эти кексы со скоростью ракеты! Следующий раз буду делать двойную порцию! Фото добавляю!
Ой, Ниночек, спасибо огромное! Какие красивенькие кексики у тебя получились!
Спасибо! Так я их в формочках от мафинов делала!
Ленок, тебе большое спасибо за кексики передают девочки с самобранки - Ameli, людмилаа и swetlay. Они приготовили и остались очень довольны )))
Леночка, спасибо тебе за приятное сообщение! А девочкам переда огромное спасибо за доверие и что я очень рада, что им понравились мои кексы!
непременно передам, дорогая )))
Сердечно тебя благодарю!
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