Замечательные сырные кексы с кусочками ветчины, обсыпанные кунжутом и тмином. И на завтрак подать можно, и гостям на закуску!
- 1 октября 2010, 17:43
- 23533
Сырные кексы
Ингредиенты для «Сырные кексы»:
- Сыр твердый (мягкий или плавленный) — 200 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сметана (20%) — 5-6 ст. л.
- Ветчина (или бекон) — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Соль (или по вкусу) — 0,5 ч. л.
- Сахар (щепотка)
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Тмин — 1 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1726.2 ккал
|
белки
99 г
|
жиры
85.1 г
|
углеводы
142.7 г
|100 г блюда
|ккал
221.3 ккал
|белки
12.7 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
18.3 г
Рецепт «Сырные кексы»:
Формочки смазать, на дно выложить бумагу для выпечки, тесто разложить по формам не более 2/3 высоты. Посыпать кунжутом и тмином.
Поставить в разогретую духовку и выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверить зубочисткой.
Готовые кексы остудить.
Комментарии и отзывы
28 декабря 2018 года agent_banana #
Огромное спасибо за такой простой и восхитительно вкусный рецепт!
4 января 2019 года elena777 # (автор рецепта)
30 апреля 2018 года Наталья 1977 #
30 апреля 2018 года elena777 # (автор рецепта)
4 декабря 2017 года 0-galinka #
5 декабря 2017 года elena777 # (автор рецепта)
10 августа 2017 года Аллочка-уралочка #
11 августа 2017 года elena777 # (автор рецепта)
9 августа 2017 года ved-marina #
9 августа 2017 года vitaatelier #
9 августа 2017 года ved-marina #
9 августа 2017 года vitaatelier #
10 августа 2017 года veronika1910 #
10 августа 2017 года ved-marina #
10 августа 2017 года Аллочка-уралочка #
10 августа 2017 года ved-marina #
11 августа 2017 года elena777 # (автор рецепта)
6 июня 2017 года yohoho # (модератор)
12 июня 2017 года elena777 # (автор рецепта)
3 июля 2015 года Ирина АндриановаБояр #
10 августа 2015 года elena777 # (автор рецепта)
14 апреля 2015 года Lan Hua #
30 марта 2015 года emeremin #
10 августа 2015 года elena777 # (автор рецепта)
3 июня 2012 года Алевтина-72 #
31 октября 2011 года Murbuk #
8 августа 2011 года Pancir #
Кексики получились очень вкусные. Правда, я положила 150 гр. ветчины, но это их не испортило
9 августа 2011 года elena777 # (автор рецепта)
31 июля 2011 года примула #
9 августа 2011 года elena777 # (автор рецепта)
2 марта 2011 года примула #
2 марта 2011 года elena777 # (автор рецепта)
25 января 2011 года примула #
25 января 2011 года примула #
25 января 2011 года elena777 # (автор рецепта)
25 января 2011 года примула #
25 января 2011 года elena777 # (автор рецепта)
6 ноября 2010 года Tanita #
6 ноября 2010 года брюнетка Таня #
26 ноября 2010 года elena777 # (автор рецепта)
31 октября 2010 года barska #
31 октября 2010 года elena777 # (автор рецепта)
1 ноября 2010 года barska #
5 октября 2010 года Silverina1 #
5 октября 2010 года elena777 # (автор рецепта)
5 октября 2010 года Silverina1 #
5 октября 2010 года elena777 # (автор рецепта)
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