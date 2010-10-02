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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/50017/]Куриный брусочек[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/50017/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jan/24/08/68521_67050-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из птицы -> Горячие блюда из курицы Приготовьте это блюдо, вы не пожалеете! Сочное, ароматное, нежное!! По вкусу всем!! Ингредиенты: Филе куриное, Творог, Яйцо куриное, Лук репчатый, Зелень, Масло сливочное, Крахмал, Сыр твердый, Соль, Масло растительное. Тэги: ужин, обед.