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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 2 октября 2010, 15:25
  • 275015

Куриный брусочек

Рецепт: Куриный брусочек

Приготовьте это блюдо, вы не пожалеете! Сочное, ароматное, нежное!! По вкусу всем!!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриный брусочек»:

Время приготовления:

Количество порций: 5



Рецепт «Куриный брусочек»:

Куриное филе измельчить на мясорубке.

Лук порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Желтки отделить от белков. В желтки добавить сливочное масло и перемешать.

В куриный фарш добавить творог, желтки+масло, соль, перец. Тщательно перемешать.

Петрушку мелко порезать. Добавить в фарш зелень и обжаренный лук. Перемешать.

Добавить крахмал. Перемешать.

Белки охладить. Взбить в крепкую пену.

Аккуратно добавить белки, осторожно перемешать.

Форму смазать растительным маслом, посыпать сухарями.

Выложить смесь в форму. Сыр потереть на мелкой терке. Посыпать сверху и в горячую духовку на 30 минут.

Вот что у нас получилось.

Выкладываем на блюдо, украшаем зеленью.

А это в разрезе

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол : День рождения На ужин : На горячее

Теги: ужин обед

Вкусы: нежный куриный

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Фотографии «Куриный брусочек» от приготовивших (16)

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Комментарии и отзывы

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А крахмал зачем?Можно без него?
Если не фарш в мясорубке, а блендером измельчить? Слишком мелко будет?
Скажите, а можно ли просто купить фарш, нет мясорубки
Конечно, фарш он и магазине фарш.
Очень боялась готовить из-за творога (ну не любим его), но результат оказался потрясающим. Творог вообще не чувствуется (в его классическом проявлении) а вкус блюду придал бесподобный. Классическая куриная грудка заиграла новыми вкусами. спасибо за рецепт
Очень интересный рецепт! Сегодня увидела и решила приготовить на ужин. С молодой картошечкой просто бесподобно! Семья сыта - я довольна)) Спасибо автору, буду готовить в дальнейшем!
Очень вкусно и сочно! Спасибо за рецепт. Первый раз делала мясо с творогом
Очень интересный рецепт.
Получился очень вкусный сытный брусочек!!! Я его сделала немного более диетическим - лук не обжаривала, а добавила сырой (прокрутила вместе с курицей) и сливочное масло не добавляла. Мой брусочек получился очень нежным, не сухим. В следующий раз попробую добавить сыр кубиками в сам брусок. Запекала 40 минут при 200С. Юля, большое спасибо за рецепт!!!
вау, Лиличка!!! Шикарное блюдо получилось!!! Очень вкусненько!!!
Натусик, спасибо!!! Вкусно, угощайся
с удовольствием от брусочка отпилю кусочек...
Ответ для Лилек3011
Лилечка! Какая красота! Какое вкусное и аппетитное мяско!
Юленька, благодарю за поддержку!!!
Ответ для Лилек3011
Лиленька! Отличный террин! Фото такое тёплое и душевное!
Людочка, очень приятно!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка! Брусочек удался
Светочка, очень приятно, спасибо!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка,очень вкусненько,забрала
Леночка, спасибо!!!
,я такое люблю....
Ответ для Лилек3011
Замечательный аппетитный брусочек
Света, благодарю!!!
Ответ для Лилек3011
Чудесное блюдо, Лиленька ! Вкусное, нежное, сытное ! Ты тоже на диете ?
Ларисонька, спасибо!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка, вкусный и аппетитный диетический брусочек!!!
Жанночка, благодарю!!! Да, такой диетический получился, но я туда укропа положила от души, получился очень вкусным!
Ответ для Лилек3011
Лиля,отличный брусочек золотой петушок наверно попался-корочка чудная
Алечка, благодарю!!! Петушок был обычный. Это я специально поддержала подольше в духовке, очень хотела получить такую корочку!!!
Ответ для Лилек3011
Лиленька,шикарный террин,такой аппетитный и очень праздничный!
Ирочка, благодарю за поддержку!!!
Ответ для Лилек3011
Шикарный брусочек, Лилечка!!! Суперрр аппетитный!!!
Танечка, спасибо!!!
Вкусное сытное нежное блюдо. Вполне подходит для включения в список рецептов для частого использования.
Единственное, что пошло не по плану: вмешать белки аккуратно не вышло Масса довольно плотная, поэтому никакой аккуратности - запихнула туда белок насильно
Спасибо за рецепт
Настя! Прекрасный результат Ваших стараний
Спасибо за рецепт,очень вкусно .Сомневалась до последнего в твороге,взяла мягкий в тубе.Ну очень вкусно На гарнир перец с помидорами и с сыром,запечёные в микроволновке,и отварные макароны.
Очень вкусно!Готовила не один раз и малыши едят с удовольствием,и муж одобрил.Спасибо🌹
Вкусно, полезно! Готовила правда не брусочком) напоминает чем-то большую нежную котлету =)
Сколько градусов духовка должна быть?
Очень понравилось всем домашним. Спасибо за такой простой в исполнении и вкусный рецепт, это мой первый опыт среди рецептов "куриный фарш с творогом". У меня к сожалению без зелени, получился брусок аристократически бледным, остальное все по рецепту.
Формы не было такой делала в круглой,но вкус от этого не пострадал!!
Спасибо!!!Это правда очень вкусно!!
"Достойное блюдо" - мнение моего мужа об этом рецепте. Вкусное, сытное, ароматное. Я добавила приправу для курицы. Спасибо, автор!
Лорик, очень аппетитно!
Спасибо, Юляш! Вкусно. И сытно очень. Кажется, что кусочек запеканочки маленький, а наедаешься им очень даже.
Ответ для Хлоркина
Здорово получилось, Лорхен! Сверху очень мило, такая корочка, м-м-м... Я его запомнила и утащила
Спасибо , Катюнечка! Не будешь разочарована в результате. Я так думаю, потому как уже знаю твои вкусы .
На шницели мои похоже это, да?
Нет, Катюнь. Помнишь, ты советовала мне запеканку мясную с пшеном (название не помню , надо рыться в КК), вот на нее немного смахивает.
"Мясной пшенник" называется, вкусно, ага
Готовила много раз, поскольку моя привиредливая дочура с удовольствием его ест. Это рецепт просто палочка - выручалочка для меня. Огромное спасибо! Такой формы у меня, правда, нет. Я делаю кругляшом
Заболела я сегодня,но кушать готовить надо. Стоять у плиты нет сил, Ваш рецепт давно у меня в кк, решила приготовить. Получилось очень вкусно,сочно. Спасибо за рецептик.
Очень вкусно и сочно. Спасибо за находку. Пока бабули приехавшие в гости раздевались и люлюкались с внучкой, в духовке уже поспевало Ваш брусочек. Отличный, быстрый, вкусный рецепт. Все оценили. ))))
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