Приготовьте это блюдо, вы не пожалеете! Сочное, ароматное, нежное!! По вкусу всем!!
- 2 октября 2010, 15:25
- 275015
Куриный брусочек
Ингредиенты для «Куриный брусочек»:
- Филе куриное (грудки) — 600 г
- Творог (однородный, не зернистый) — 200 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лук репчатый (средний) — 2 шт
- Зелень ( петрушки) — 1 пуч.
- Масло сливочное — 50 г
- Крахмал ( картофельный) — 1,5 ст. л.
- Сыр твердый — 70 г
- Соль (перец, по-вкусу)
- Масло растительное
Время приготовления:
Количество порций: 5
Рецепт «Куриный брусочек»:
Выложить смесь в форму. Сыр потереть на мелкой терке. Посыпать сверху и в горячую духовку на 30 минут.
Комментарии и отзывы
27 декабря pchelka3343 #
26 декабря КошкинКот #
4 декабря Disha24 #
26 декабря КошкинКот #
26 ноября Мамуля Леля #
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19 мая kolole #
21 января Stillet #
20 декабря 2018 года Лилек3011 #
20 декабря 2018 года Natkati #
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20 декабря 2018 года virgola71 #
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21 декабря 2018 года Лилек3011 #
21 декабря 2018 года wise1288 #
21 декабря 2018 года Лилек3011 #
21 декабря 2018 года Михеева76 #
21 декабря 2018 года Лилек3011 #
21 декабря 2018 года Михеева76 #
21 декабря 2018 года svetik5552 #
21 декабря 2018 года Лилек3011 #
21 декабря 2018 года mazziadri #
21 декабря 2018 года Лилек3011 #
21 декабря 2018 года jannasimf #
21 декабря 2018 года Лилек3011 #
21 декабря 2018 года Лиса Петровна #
21 декабря 2018 года Лилек3011 #
21 декабря 2018 года terry-68 #
21 декабря 2018 года Лилек3011 #
22 декабря 2018 года Глушец #
22 декабря 2018 года Лилек3011 #
12 декабря 2018 года Nastyusha_Lit #
Единственное, что пошло не по плану: вмешать белки аккуратно не вышло Масса довольно плотная, поэтому никакой аккуратности - запихнула туда белок насильно
Спасибо за рецепт
12 декабря 2018 года wise1288 #
13 ноября 2018 года liziklizik85 #
25 сентября 2018 года julija sevciuk #
2 июня 2018 года Bountessa #
1 июня 2018 года Bountessa #
16 ноября 2017 года TamaraRo #
3 мая 2017 года Ozornaya-ya #
3 мая 2017 года Ozornaya-ya #
11 апреля 2017 года Хлоркина #
11 апреля 2017 года cook_with_smile #
11 апреля 2017 года Хлоркина #
11 апреля 2017 года lady farley #
11 апреля 2017 года Хлоркина #
11 апреля 2017 года lady farley #
11 апреля 2017 года Хлоркина #
11 апреля 2017 года lady farley #
18 декабря 2016 года грибуся #
1 декабря 2016 года cvet44 #
2 ноября 2016 года marijushka-I #
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