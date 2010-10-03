Очень вкусный пирог со сливой и творогом. Рецепт с Carina forum + мои небольшие изменения.
- 3 октября 2010, 8:25
- 121958
Пирог со сливами и творогом
Ингредиенты для «Пирог со сливами и творогом»:
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Сахар (60 г в тесто + 100 г в творог и еще немного в сливу) — 160 г
- Масло сливочное — 125 г
- Яйцо куриное (3 желтка и 2 белка - в начинку, 1 яйцо - в тесто) — 4 шт
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Творог — 250 г
- Сметана — 120-150 г
- Крахмал — 3 ст. л.
- Орехи грецкие — 6-7 шт
- Слива — 12-15 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3881.3 ккал
|
белки
103.2 г
|
жиры
182.2 г
|
углеводы
456.6 г
|100 г блюда
|ккал
235.2 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
11 г
|углеводы
27.7 г
Рецепт «Пирог со сливами и творогом»:
Из муки, масла, сахара, яйца, разрыхлителя замесить песочное тесто.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
Из теста в форме сначала сформировать бортики, а затем выложить середину.
Поставить в холодильник форму с тестом на 30 минут.
Комментарии и отзывы
11 минут назад anna2016anna89 #
3 сентября 2020 года mtata #
3 сентября 2020 года inna_2107 # (автор рецепта)
15 июля 2020 года Netdochek #
16 июля 2020 года inna_2107 # (автор рецепта)
12 декабря 2018 года Тортишка #
У меня было около 300гр творога 5%, 220гр сметаны 20%, сливы были уже не те, пришлось срочно заменить на яблочко + замороженныая малинка, про крахмал я совершенно забыла (ребенку 1,3 , требовала маму ). В остальном всё по рецепту Выпекала при 160С около 40 минут, потом при 150С минут 15 и оставила в выключенной духовке ещё на 10 минут.
Получилось супер вкусно и оочень нежно!!!!! К сожалению, фото этого не передают.. Но поверьте на слово!
За вечер пирога не стало!!! А это о многом говорит!!!
Автор, огромное спасибо за этот нужный рецепт!!!!!
13 декабря 2018 года wise1288 #
13 декабря 2018 года Тортишка #
13 декабря 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
20 ноября 2018 года oxanalieb #
20 ноября 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
20 ноября 2018 года wise1288 #
20 ноября 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
20 ноября 2018 года oxanalieb #
20 ноября 2018 года wise1288 #
19 ноября 2018 года wise1288 #
20 ноября 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
1 сентября 2018 года agentxs #
26 августа 2018 года Tanya1833 #
26 августа 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
Все духовки разные, надо приспосабливаться под свою.
Спасибо за доверие и удачи при выпечки!
30 марта 2018 года List Stil #
30 марта 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
30 марта 2018 года List Stil #
30 марта 2018 года inna_2107 # (автор рецепта)
11 ноября 2017 года kotenochkin #
Огромное спасибо за рецепт!
11 ноября 2017 года inna_2107 # (автор рецепта)
15 сентября 2016 года miv000 #
29 апреля 2017 года inna_2107 # (автор рецепта)
13 сентября 2016 года ardotav47 #
29 апреля 2017 года inna_2107 # (автор рецепта)
20 августа 2016 года olmasha1 #
10 августа 2016 года pur-pur777 #
29 апреля 2017 года inna_2107 # (автор рецепта)
24 июля 2016 года BeyonD #
PS орешки у меня были в основном - фундук, немного арахиса и миндаля и совсем капля изюма, эту смесь я слегка перемолола в кофемолке и посыпала прямо на начинку сверху. Реально добавляют изюминку пирогу))
Белок для начинки я тоже особо не взбивала, крахмала положила меньше, чем в рецепте.
PPS Слива - то, что надо
27 августа 2015 года busya-ng #
27 октября 2014 года Ма17рина #
17 сентября 2014 года ГалаАля #
30 июля 2014 года Грината78 #
Огромное вам спасибо!!! Вы даже меня вдохновили!
Г
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