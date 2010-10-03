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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 3 октября 2010, 8:25
  • 121958

Пирог со сливами и творогом

Рецепт: Пирог со сливами и творогом

Очень вкусный пирог со сливой и творогом. Рецепт с Carina forum + мои небольшие изменения.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Пирог со сливами и творогом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3881.3 ккал 		белки
103.2 г 		жиры
182.2 г 		углеводы
456.6 г
100 г блюда
ккал
235.2 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
11 г		 углеводы
27.7 г


Рецепт «Пирог со сливами и творогом»:

Из муки, масла, сахара, яйца, разрыхлителя замесить песочное тесто.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
Из теста в форме сначала сформировать бортики, а затем выложить середину.
Поставить в холодильник форму с тестом на 30 минут.

Смешать творог, желтки яиц, сметану и крахмал до однородного состояния.

Белки взбить в крепкую пену и добавить в полученную массу.

Помыть и почистить сливу от косточек.

В форму с тестом выложить сливу, в которую добавить грецкие орехи и сахар.

Между сливами выложить творожную массу.

Выпекать минут 55-50 при температуре около 180*С, но лучше ориентируйтесь по своей духовке.

Приятного аппетита!!

Пирог нужно очень хорошо остудить и только потом приступать к употреблению, поэтому лучше выпекать на ночь.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: полдник выпечка десерт

Вкусы: сливовый творожный

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Пирог со сливами и творогом
Рецепт: Пирог со сливами и творогом

Очень вкусный пирог со сливой и творогом. Рецепт с Carina forum + мои небольшие изменения.

Ингредиенты для «Пирог со сливами и творогом»:

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Фотографии «Пирог со сливами и творогом» от приготовивших (10)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
В МУЛЬТИВАРКЕ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ПО ДАННОМУ РЕЦЕПТУ?
Инна спасибо огромное за рецепт ,очень вкусный,сочный нежнейший пирог получился .У меня творог мягкий и сливы все утонули.
Таня, огромное спасибо за прекрасное фото к рецепту и доверие!
Хороший рецепт.Из изменений:вместо сливы положила йошту.И отдельно белки не забивала.Получилось вкусно,красиво и не заморочисто.Спасибо
И Вам спасибо за прекрасное фото и доверие!
Потрясающий рецепт!!! Готовить нужно всем!!!
У меня было около 300гр творога 5%, 220гр сметаны 20%, сливы были уже не те, пришлось срочно заменить на яблочко + замороженныая малинка, про крахмал я совершенно забыла (ребенку 1,3 , требовала маму ). В остальном всё по рецепту Выпекала при 160С около 40 минут, потом при 150С минут 15 и оставила в выключенной духовке ещё на 10 минут.
Получилось супер вкусно и оочень нежно!!!!! К сожалению, фото этого не передают.. Но поверьте на слово!
За вечер пирога не стало!!! А это о многом говорит!!!
Автор, огромное спасибо за этот нужный рецепт!!!!!
Евгения!Великолепный результат затраченных стараний
Светлана, если Вы мне, то очень приятно Ваше внимание! Спасибо!
Ответ для Тортишка
Спасибо огромное за доверие и прекрасное фото к рецепту
Вкусный пирог!
Инночка! Я с отчетом! Пирог получился очень вкусный, просто сказка. Тесто прекрасное, творожная начинка нежнейшая. Сливы с орехом прекрасно дополняют и украшают пирог. Спасибо, за рецепт
Светлана , огромное спасибо за аппетитное фото и доверие к моему рецепту!
Ответ для wise1288
Вкусный пирог!
Спасибо огромное
Инна! Спасибо за рецепт Забрала в КК.
Замечательный рецепт ввосхитительного пирога! P.S. Творога взяла 400гр. Сверху выложила малину и объедение
Очень вкусно. Но у меня верх стал пригорать,я испугалась и рано выключила духовку. В итоге конечно вкусно и нежно,но серединка была сыровата,не пропеклась
Нужно было накрыть верх пирога фольгой или бумагой для выпечки и уменьшить температуру.
Все духовки разные, надо приспосабливаться под свою.
Спасибо за доверие и удачи при выпечки!
Вишня и смородина вместо сливы и без орешков - это нарушения)). Очень вкусный пирог, сочный с ягодным вкусом. Удачное тесто, не мокрое и не запеченное до твердости, за рецепт - благодарность автору!
Спасибо большое за прекрасное исполнение и доверие к рецепту! Приятно , что рецепт не разочаровал
Вам спасибо! За вкусные рецепты!
Очень, очень вкусный пирог! В начинку положила 3 целых яйца, орехи не добавляла.
Огромное спасибо за рецепт!
Спасибо большое за прекрасное исполнение и доверие к рецепту!
Внусный пирог. Тесто очень мягкое и нежное. Большое спасибо за рецепт.
спс за грамотный рецепт.РАДУЕТ,что рецепт не в стаканах.И уверена, это оч. вкусно.Умничка автор.
А в какой форме его лучше выпекать, чтобы пирог легко можно было достать из нее?
Делала много раз с малиной. Потрясающе вкусный пирожок! Нравится всем!
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ пирог!!! очень вкусно получилось!!

PS орешки у меня были в основном - фундук, немного арахиса и миндаля и совсем капля изюма, эту смесь я слегка перемолола в кофемолке и посыпала прямо на начинку сверху. Реально добавляют изюминку пирогу))

Белок для начинки я тоже особо не взбивала, крахмала положила меньше, чем в рецепте.

PPS Слива - то, что надо
Удачный и нежный рецепт! Взяла к себе в копилочку)Спасибо огромное)
Прекрасный пирог! Рассыпчатое тесто и нежная начинка из творога с черносливом-это очень ароматно и вкусно! Спасибо за рецепт!
Добрый день, Инна! Спасибо за отличный рецепт пирога! Великолепные песочное тесто и заливка! Очень понравилось. Буду делать с другой начинкой, слива показалась грубовата. Брала свежую. Как мне кажется, отлично будет с клюквой или брусникой. девочки правы, у Вас вкусные и простые рецепты! Спасибо!
Меня очень трудно удивить’но ваш пирог просто волшебный’тесто действительно песочке’а начиная настолько нежная’что нескажеш’что она из творог.единственное что я изменила в начинкой положила выбитые белки

Огромное вам спасибо!!! Вы даже меня вдохновили!






Г
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