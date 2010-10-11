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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Слоеный торт
  • 11 октября 2010, 19:10
  • 3545850

Торт на сковороде

Рецепт: Торт на сковороде

Меня рецепт этого торnа подкупил сразу же, как только я его прочитала. Решила: готовить незамедлительно!!! Нежный, очень мягкий и просто тающий во рту, в меру сладкий, а то, что быстро готовится, вы в этом убедитесь. А ещe какая палочка выручалочка для тех, у кого отсутствует духовка. Тортик представила Алия на форуме say7, она в свою очередь тоже нашла его на каком-то сайте. Здесь я подобного не нашла, поэтому решила поделиться. За неделю я тортик приготовила дважды и просто влюбилась в него!

Категория: Десерты Торты Слоеный торт

Ингредиенты для «Торт на сковороде»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6596.3 ккал 		белки
125.2 г 		жиры
306 г 		углеводы
852.1 г
100 г блюда
ккал
314.1 ккал		 белки
6 г		 жиры
14.6 г		 углеводы
40.6 г


Рецепт «Торт на сковороде»:

  • Поскольку коржи готовятся очень быстро, сразу лучше сварить крем. В кастрюльку влить молоко, добавить в него 2 яйца, 2 стол. ложки муки, стакан сахара и пакетик ванильного сахара, хорошо взбить венчиком и поставить на медленный огонь. Варить, помешивая, до загустения. В горячий крем добавить сливочное масло, помешать и накрыть крышкой, чтоб крем не остыл.

  • Теперь приступаем к коржам. В миску выливаем банку сгущёнки, добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Затем добавляем соду, гашенную уксусом, и постепенно подсыпаем муку.

  • Когда ложкой мешать станет трудно, тесто перекладываем на рабочую поверхность и домешиваем. Сильно забивать не надо, тесто должно быть мягкое и эластичное.

  • Делим тесто на 8 равных частей.

  • Раскатываем каждую в корж и накалываем вилкой в нескольких местах. Разогреваем сковороду на среднем огне и начинаем печь. Коржи пекутся очень быстро - буквально 1 минуту - и сразу переворачиваем.

  • Таким образом печём все 8 коржей.
    Затем берём тарелочку подходящего размера и обрезаем все коржи. Обрезки нам понадобятся для обсыпки торта.

  • Начинаем смазывать коржи кремом. Крем у нас ещё горяченький, тортик пропитается очень быстро.
    Затем верх торта и бока тоже хорошо смазываем.

  • Обрезки коржей руками перетираем в крошку и добавляем измельчённые грецкие орехи. Хорошо обсыпаем торт.
    Тортику дать постоять часок-другой и можно кушать.

Вот такой тортик у нас получился! Очень вкусный и нежный! Мы больше часа не выдержали, начали пробовать!
Готовьте, не пожалеете!




Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Для конкурса журнала "Кулинарный практикум" На полдник На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год

Теги: гости десерт торт

Вкусы: нежный сладкий

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Торт на сковороде
Рецепт: Торт на сковороде

Меня рецепт этого торnа подкупил сразу же, как только я его прочитала. Решила: готовить незамедлительно!!! Нежный, очень мягкий и просто тающий во рту, в меру сладкий, а то, что быстро готовится, вы в этом убедитесь. А ещe какая палочка выручалочка для тех, у кого отсутствует духовка. Тортик представила Алия на форуме say7, она в свою очередь тоже нашла его на каком-то сайте. Здесь я подобного не нашла, поэтому решила поделиться. За неделю я тортик приготовила дважды и просто влюбилась в него!

Ингредиенты для «Торт на сковороде»:

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Фотографии «Торт на сковороде» от приготовивших (128)

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Комментарии и отзывы

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Торт легко готовить, мягкий, прям тает. Готовили уже раз 20, всегда получается вкусно
Для недовольных рецептом- приготовьте по нему, а не игнорируйте ингредиенты, тогда можно и претензии высказывать, если таковые найдутся.
Странно, 127 хвалебных отчётов, и вдруг "пресный и безвкусный " !
Кстати, мой отчёт тоже есть, очень любим этот тортик, быстрый и вкусный !
Нелли, а ты приглядись к фото (последний отчёт )- торт ВООБЩЕ без орехов, хотя по рецепту их- стакан целый, тем более грецких, которые дают лёгкую горчинку! Хотела было автору отчёта написать, да зашла на страничку- за более чем 10 лет на сайте 2 комментария,всё более чем понятно стало! Есть, например, ГОСТовский тот "Подарочный" ( к этому никакого отношения не имеет, просто для сравнения о нём пишу), он должен быть обсыпан жареным арахисом- замечательный торт, мне нельзя есть орехи, отрезала кусочек себе без них как-то раз- вот тоже приторный и был, потому что сахара много, орехи его нивелируют, а если нет ни шоколада, ни орехов, подобные торты будут приторными, без вопросов.
за более чем 10 лет на сайте 2 комментария
Ты права, в основном такие и добавляют подобные отчёты, и всё равно обидно за рецепты !
Здравомыслящие люди вряд ли поверят одному против 127, будем надеяться!
Сделала по рецепту, впечатление что замного соды. На вкус никакой, очень пресный и безвкусный.
Сегодня 11 месяцев дочери и 68 лет любимому свекру забыла,когда в последний раз готовила этот замечательный тортик,но по этому поводу выбрала именно его как всегда изумительно свекр светится весь всем сомневающимся - готовить обязательно один из лучших быстрых автору огромное спасибо от всей нашей семьи
ps.на фото у меня 1порция теста и 1,5 порции крема...в креме 1 ст.л.муки заменила картофельным крахмалом. Также для экономии времени отдельно подогреваю молоко с сахаром для крема и вливаюю горячую смесь в остальные ингредиенты, предварительно хорошо их перемешав
Торт получается очень вкусный, делали уже несколько раз. Понравился всей семье. Спасибо.
Готовила точно по рецепту с некоторыми изменениями. Масло в крем добавляла не сразу, а когда он чуть подостыл. Первый корж прилип к сковороде, поэтому следующие я жарила на смазанной маслом сковородке. Не знаю, так ли все делала, никогда раньше не готовила торты таким образом. Собрала коржи и смазала кремом быстро. Остатки вместе с поджаренным арахисом измельчила в блендере и смешала чуток с кремом, потом просто обмазала торт и поставила на холод. Получился в меру сладкий вот такой высокий торт. Вкусно. Коржи напоминают галетное печенье по вкусу.
Оленька, какой у тебя шикарный торт получился! Большое спасибо за такой прекрасный отчёт Я безумно рада что тортик понравился
Всем поварятам привет! Вот что у меня получилось! Торт за ночь настоялся, на следующий день к вечеру пропитался. Муж оценил! Выпекала в духовке, муки в тесто добавила меньше завяленного и масла в крем. Вместо грецких орехов взяла обжаренный арахис. При варке крема неожиданно свернулся белок, пришлось вылавливать.
В целом результатом довольны) Первый раз делала тортик) Автору рецепта спасибо)
Очень у вас аппетитный тортик! Я очень рада, что понравился Большое спасибо за фотоотчёт
Такой простой рецепт торта. Спасибо вам большое. Очень быстро делается.
Замечательный у вас торт получился Готовьте в удовольствие и спасибо за фотоотчёт!
Вот уж действительно быстрый торт, я засекала время, приготовила торт полностью за пол часа, без учёта настаивания ))) Фантастика)))
Вкусный, нежный торт. Немного рвались коржи при укладке на сковороду и при переворачивании, но мне это как то не помешало.
Замечательный рецепт и простор для фантазии с кремом и прослойками.
Огромное спасибо!
Женечка, у тебя шикарнейший торт получился И как же быстро ты с ним справилась Очень рада что понравился, большое спасибо за фото и отзыв
Спасибо, очень вкусный тортик! Коржи правда выпекала в духовке и крема сварила на треть больше (чтоб уж точно хватило) Нежнейший!
Отличный у вас тортик Большое спасибо за отзыв!
Отличный рецепт, и наконец я его нашла. Торт получается восхитительный. И главное, быстрый: что называется, гости на пороге, а ты успеваешь тортик сделать к чаю. Первый раз я его приготовила из половины ингредиентов, потому что в холодильнике осталось -- нет, не одно яйцо -- а полбанки сгущенки. Коржи раскатывала тонко и в Д см 20-21, и, между прочим, получился нормальный тортик из 8, кажется, коржей. Съеден был за вечер. И я вскоре потеряла рецепт, название и напрочь забыла вообще всё. А теперь нашла!
Большое спасибо за отзыв! Хорошо что рецепт нашёлся и пригодился Готовьте с удовольствием!
напишите, пожалуйста, полностью рецепт. Его приготовление. Спасибо.
Благодарю за рецепт! Тортик получился вкусным! Правда при раскатке теста, появлялись дыры 😳но я добавила совсем немного муки и вуаля!! Все прекрасно раскаталось! Коржи как и указанно автором, пекут я быстро! Торт нежный. Единственное, не жалейте крема!! Надо утопить тортик в нем! Коржи все впитают!! Будет только вкуснее! 😊Орехов у меня не было😌(с ними бесспорно было бы вкуснее! 🤤🤤🤤 просто поспала торт крошкой из обрезанных кусочков😊при случае приготовлю его ещё раз! 🥰Добавлю в крем малину!! Ой! Да столько вариантов!! Спасибо автору за рецепт ещё раз! 👍👍👍
Вчера делала этот тортик на половину порции, получился небольшого диаметра (жарила на сковороде для блинов, но круги вырезала чуть меньше, по размеру десертной тарелки), получилось семь коржей, так что тортик выглядит высоким и аппетитным (фото, к сожалению, загружать не могу). Вместо стандартного заварного крема, делала заварной на сметане, он менее приторный, с приятной кислинкой, масло добавляла не в горячий, а в чуть теплый крем. Крем был не жидкий, промазывала коржи теплыми, очень щедро, сверху набросала половинки размороженной вишни. крема немного не хватило и последний корж промазала не очень сладим повидлом - повидла можно брать больше в несколько слоев добавлять. Готовила не дольше чем 1.5 часа, пару часов постоял так, потом пару часов в холодильнике. Когда убирала в холодильник, коржи были уже полностью мягкими, пропитанными. Так что получается, можно в обеденное время готовить к ужину, и все успеть. Раскатывать коржи было легко, муки понадобилось меньше, переносить на сковороду тоже никаких проблем, при раскатке подпыляла мукой. Муж дважды просил добавки. Для гостей обычно мы готовим что-то более впечатляющее, а для себя отличный рецепт, не требующий много времени и с отличным результатом. С кремом можно еще поэкспериментировать. Спасибо автору за рецепт и приятный вечер))).
Хочу выразить огромную благодарность автору за этот рецепт! Это первый приготовленный мной торт - у ребенка был день рождения, покупные торты еще не даю, решила испечь сама, чтобы и гостей угостить и ребенку можно было дать хоть маленький кусочек. Переживала жутко - первый опыт, много гостей... Но все получилось! Приготовление торта прошло "как по нотам"! Гости хвалили, ребенок не остался без тортика в день рождения! Спасибо!
Спасибо большое за рецепт торта! Очень доступный рецепт, времени ушло на выпечку немного и получился он нежный и вкусный! Даже дочке понравился, а ей редко какой торт нравится.
Вот такой торт у меня получился. Немного изменила рецепт, крем охладила для густоты.
Спасибо за рецепт! На утро торт стал еще вкуснее.
Спасибки за рецепт. У внученьки сегодня полгодика! Мы на даче, в деревне, духовки нет. Получилось быстро и привлекательно. Жарила коржи на блинной сковороде. Очень удобно.
Доброго всем времени суток! Меня очень интересует этот крем, когда масло добавляется в ещё горячую субстанцию. Это действительно вкусно? Все время делала заварную массу и взбивала её, уже остывшую со сливочным маслом. Получается классический крем. А тут, какая будет эта жижа на вкус, вид совсем не как у крема, скорее намазка для тортика. Извините, не хочу обидеть автора рецепта. Уже не раз встречаю подобный вариант приготовления, но попробовать страшновато. Так что тапками не кидайтесь, я просто интересуюсь
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