Меня рецепт этого торnа подкупил сразу же, как только я его прочитала. Решила: готовить незамедлительно!!! Нежный, очень мягкий и просто тающий во рту, в меру сладкий, а то, что быстро готовится, вы в этом убедитесь. А ещe какая палочка выручалочка для тех, у кого отсутствует духовка. Тортик представила Алия на форуме say7, она в свою очередь тоже нашла его на каком-то сайте. Здесь я подобного не нашла, поэтому решила поделиться. За неделю я тортик приготовила дважды и просто влюбилась в него!
- 11 октября 2010, 19:10
- 3545850
Торт на сковороде
Ингредиенты для «Торт на сковороде»:
- Молоко сгущенное (в тесто) — 1 бан.
- Яйцо куриное (2 в крем, 1 в тесто) — 3 шт
- Сода гашеная уксусом (в тесто) — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (+2 ст.ложки в крем) — 450-470 г
- Молоко (в крем) — 500 мл
- Сахар (в крем) — 1 стак.
- Ванильный сахар (в крем) — 1 пакет.
- Масло сливочное (в крем) — 200 г
- Орехи грецкие (для обсыпки торта) — 1 стак.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6596.3 ккал
|
белки
125.2 г
|
жиры
306 г
|
углеводы
852.1 г
|100 г блюда
|ккал
314.1 ккал
|белки
6 г
|жиры
14.6 г
|углеводы
40.6 г
Рецепт «Торт на сковороде»:
-
Поскольку коржи готовятся очень быстро, сразу лучше сварить крем. В кастрюльку влить молоко, добавить в него 2 яйца, 2 стол. ложки муки, стакан сахара и пакетик ванильного сахара, хорошо взбить венчиком и поставить на медленный огонь. Варить, помешивая, до загустения. В горячий крем добавить сливочное масло, помешать и накрыть крышкой, чтоб крем не остыл.
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Теперь приступаем к коржам. В миску выливаем банку сгущёнки, добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Затем добавляем соду, гашенную уксусом, и постепенно подсыпаем муку.
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Когда ложкой мешать станет трудно, тесто перекладываем на рабочую поверхность и домешиваем. Сильно забивать не надо, тесто должно быть мягкое и эластичное.
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Делим тесто на 8 равных частей.
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Раскатываем каждую в корж и накалываем вилкой в нескольких местах. Разогреваем сковороду на среднем огне и начинаем печь. Коржи пекутся очень быстро - буквально 1 минуту - и сразу переворачиваем.
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Таким образом печём все 8 коржей.
Затем берём тарелочку подходящего размера и обрезаем все коржи. Обрезки нам понадобятся для обсыпки торта.
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Начинаем смазывать коржи кремом. Крем у нас ещё горяченький, тортик пропитается очень быстро.
Затем верх торта и бока тоже хорошо смазываем.
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Обрезки коржей руками перетираем в крошку и добавляем измельчённые грецкие орехи. Хорошо обсыпаем торт.
Тортику дать постоять часок-другой и можно кушать.
Готовьте, не пожалеете!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Комментарии и отзывы
11 часов назад Леронька #
4 февраля korztat #
3 февраля nelliundco #
Кстати, мой отчёт тоже есть, очень любим этот тортик, быстрый и вкусный !
4 февраля korztat #
4 февраля nelliundco #
4 февраля korztat #
4 февраля nelliundco #
3 февраля mcsherry #
22 мая 2022 года SapFire-2018 #
ps.на фото у меня 1порция теста и 1,5 порции крема...в креме 1 ст.л.муки заменила картофельным крахмалом. Также для экономии времени отдельно подогреваю молоко с сахаром для крема и вливаюю горячую смесь в остальные ингредиенты, предварительно хорошо их перемешав
12 месяцев назад ira asd2011 #
16 января 2022 года акчуч #
23 января 2022 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
11 января 2022 года kontrbuh #
В целом результатом довольны) Первый раз делала тортик) Автору рецепта спасибо)
20 января 2022 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
20 декабря 2021 года matilda surik #
16 января 2022 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
17 декабря 2021 года Евгения 1976 # (модератор)
Вкусный, нежный торт. Немного рвались коржи при укладке на сковороду и при переворачивании, но мне это как то не помешало.
Замечательный рецепт и простор для фантазии с кремом и прослойками.
Огромное спасибо!
16 января 2022 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
17 апреля 2021 года Ptichka_Dodo #
16 января 2022 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
28 февраля 2021 года Статуя #
27 декабря 2021 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
26 февраля 2022 года tosechka59 #
21 января 2021 года rita rusina 78 #
15 января 2021 года Хэленка-2018 #
16 ноября 2020 года gurshal olga #
10 ноября 2020 года Natalii_s76 #
9 августа 2020 года lkosterina888 #
9 августа 2020 года lkosterina888 #
25 июня 2020 года НатНиколаевна #
16 июня 2020 года hottabych 73 #
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