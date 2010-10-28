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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины
  • 28 октября 2010, 19:23
  • 87545

Блины тыквенные

Рецепт: Блины тыквенные

Очень вкусные блины, нравятся даже нелюбителям тыквы.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Блины тыквенные»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1915.2 ккал 		белки
50.5 г 		жиры
67.3 г 		углеводы
286.1 г
100 г блюда
ккал
150.8 ккал		 белки
4 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
22.5 г


Рецепт «Блины тыквенные»:

Отделить желтки от белков. Желтки размешать с сахаром, посолить, добавить сметану и взбить миксером. Влить стакан теплого молока и всыпать просеянную муку и соду. Взбивая, влить стакан теплой воды.

Добавить натертую на средней терке тыкву, перемешать и оставить на 15 минут.

Белки взбить в крепкую пену. К тесту добавить растительное масло, размешать и аккуратно вмешать белки.

Должно получиться тесто консистенции жидкой сметаны, при необходимости добавьте молока или муки. Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом.

Я смазываю выпеченные блины сливочным маслом и посыпаю сахаром. Подавать со сметаной, вареньем и т. д. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: завтрак десерт

Вкусы: сладкий

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Фотографии «Блины тыквенные» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Я со спасибами! это бомба, просто находка, я не успевала готовить, дочь верещала "Мама, давай ещё! Быстрей!"))) Автору большое спасибо! Первый раз в жизни готовила из тыквы. Честно говоря не ожидала что мне так понравится. Почитав комментарии о возможных проблемах с переворачиванием, решила сразу делать оладушками, да и моей трёхлетней дочери оладушки в руках удобней держать, нежели блин, свернутый рулетиком. Ну что могу сказать, тесто готовить немного дольше, чем на обычные блины, но эти блинчики того стоят!) обязательно буду готовить ещё! И сразу лучше двойную или тройную порцию, они просто улетают со стола. Фото что то не получается загрузить немного жидковатое тесто получилось, но это мой косяк, не хватило муки. В следующий раз хочу попробовать "блендарнуть" тыкву, чтоб вообще намёка не было на то что она там есть))) забираю в КК в категорию "Для деток"
Прекрасные блинчики!!! Нежные-нежные, Ооочень вкусные!!!а цвет какой шикарный!понравились взрослым и детям! Обязательно буду повторять! Спасибо вам большое за рецепт!!!
Танюш, неимоверно красивые, золотистые, аппетитные блинчики у тебя!
Большое спасибо,Ириш!!!
Ответ для Глушец
Танечка, замечательные блинчики, очень красивые и вкусные!
Ларочка, Спасибочки!!!
Ответ для Глушец
Какие вкусные и аппетитные блинчики у тебя, Танюша!
Юлечка, Спасибо большое!!!
Ответ для Глушец
красивенные и ароматнейшие блинки, Танечка!
Огромное спасибо, Наташенька!!!
Ответ для Глушец
Танечка, бесподобные блины, очень аппетитные !!! За адресок спасибо, на днях приготовлю !!!
Я только рада! Спасибо большое, Галочка!!!
Ответ для Глушец
Очень красивое исполнение, Танюша!
Танечка, Спасибо тебе большое!!!
Ответ для Глушец
Танечка, соблазнительница, вот так блинцы у тебя ! Просто шикарные ! Чудесное исполнение рецепта ! Восхитительное фото !
Мне Очень-очень приятно, Ларочка!!! Большущее спасибо!!!
Ответ для Глушец
Танюша, вкусные и нежные блинчики!
Жанночка Спасибо большое!!!
Ответ для Глушец
Танечка, красота необыкновенная у тебя на фото! Шикарное исполнение рецепта!
Огромное спасибо, Олечка, за внимание и высокую оценку!!!
Ответ для Глушец
Таня,отличные тыквенные блины получились!Солнечные,румяные Твои малыши с удовольствием тыкву кушают?
Алечка, Большое спасибо!!! варёную никак а блинчики, запеканки,с удовольствием!
чудесная идея применения тыквы
Взяла ингредиенты все точно по рецепту, кроме воды (её не добавляла вообще), смешала всё сразу, а не как описано (сначала желтки, потом белки и т.д.), вместо сметаны у меня простокваша, масла раст. я вполовину меньше добавила. Блины получились обалденные!!!! Спасибо за рецепт, теперь буду такие готовить!
ох и заставил ваш рецепт меня понервничать...блины вначале рвались и не хотели переворачиватся...оно и понятно, они настолько нежные...но потом всё получилось очень даже хорошо...вкусные полезные и нееежные..спасибо вам
Спасибо за рецепт. Все получилось. Дети тыкву не едят, а тут действительно все съели, не ожидала.
Потрясающие блины! Нежные, воздушные, золотистые с оранжевыми крапинками, поднимают настроение холодным осенним вечером! Удивительное тесто, во время приготовления не покидало ощущение, что кто-то задумывал бисквит, а потом передумал и превратил это в блинчики. Я сделала сразу двойную порцию, потому что тыквы было много. Но, кажется, скоро снова пойду за тыквой
Спасибо всем отписавшимся ранее! Почитала комментарии и немного предварительно запекла ломтики в духовке. В готовых блинах вкуса тыквы не чувствуется. Автору - 5 с плюсом!
Классные блинчики!!!!
Очень вкусные и такие яркие ещё и полезные!
Готовилась к борьбе с разрывами при жарке, но наоборот печь было очень легко, переворачивались даже легче чем те, что я делаю без тыквы...
Фото к сожалению здесь добавить не могу. Можно посмотреть здесь
https://www.povarenok.ru/recipes/show/50964/
Что могу сказать...Просто-супер!!!Спасибо огромное за рецепт!Вот,как раз в процессе...И не могу удержаться,чтобы не поблагодарить.ОЧЕНЬ вкусно!!!ОЧЕНЬ!!!Тыкву использовала мороженую,притушила в микро,и перебила в блендере.Просто нет слов.до чего же вкусненько!!!Спасибо вам.
Блины СУПЕР!!! Большое спасибо за рецепт. Сын 4 лет все ел и хвалил. Сказал теперь делать только такие, с морковкой. Он тыкву принял за морковку, я промолчала.
Испекла ваши блинчики. Очень вкусно! Сын не любит тыкву,но блины просто улетели. смазывала сгущёнкой. Спасибо за рецепт!
Я тоже не раз их пекла, но без разрывов блинчики получились
лишь первый раз Очень нежные, нужен навык в переворачивание. Чтоб не рвались я делаю так: как поджарилась одна сторона, со всех сторон немного поднимаю края блина от сковороды, а затем аккуратно переворачиваю сковороду с блином на лопатку, а затем с лопатки вкладывают снова на сковороду На не поджаренную сторону. не знаю понятно ли описала процесс
Ответ для loradem
удобней печь на двух сковородах))) на первой начинаем жарить, переворачиваем на вторую, на первую наливаем следующий. безостановочное производство.
Для моего маленького любителя тыквы самое то, спасибо за рецепт
Блины понравились, спасибо за рецепт
Спасибо за полезный рецепт !
Решила испечь сегодня блины по вашему рецепту. Как блины у меня они не получились - не смогла перевернуть, рвались, получался комок, поэтому нажарила как оладьи. Вкусные, нежные оладушки получились. Спасибо за рецепт!
Наивкуснейшие спасибо, даже ребенок с удовольствием уплетает
Отличные блинчики! Спасибо за рецепт!
Да, Вы правы, что блинчики кушают даже те, кто не любит тыквы. Только-что закончила жарить, а тарелка уже почти пустая- размели горячими. Даже муж, который редко что похвалит, сказал, что очень вкусные))). Спасибо за рецепт, я им пользуюсь уже несколько лет, но не помню, писала ли Вам. Вот только они у меня большие такие не получаются-пристают к сковороде- не могу перевернуть, поэтому я жарю их маленькими))) Вам плюсик.
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