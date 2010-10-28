Блины тыквенные

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Вы соблюдаете режим самоизоляции?

Да, конечно, носа на улицу не показываю

Нет, и не собираюсь

Нет, работаю

Частично, выхожу прогуляться

Изолировались, уехав на дачу

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