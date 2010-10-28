Очень вкусные блины, нравятся даже нелюбителям тыквы.
- 28 октября 2010, 19:23
- 87545
Блины тыквенные
Ингредиенты для «Блины тыквенные»:
- Тыква — 250 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко — 1 стак.
- Вода — 1 стак.
- Сахар — 2-3 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 9 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль (щепотка)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1915.2 ккал
|
белки
50.5 г
|
жиры
67.3 г
|
углеводы
286.1 г
|100 г блюда
|ккал
150.8 ккал
|белки
4 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
22.5 г
Рецепт «Блины тыквенные»:
Отделить желтки от белков. Желтки размешать с сахаром, посолить, добавить сметану и взбить миксером. Влить стакан теплого молока и всыпать просеянную муку и соду. Взбивая, влить стакан теплой воды.
Белки взбить в крепкую пену. К тесту добавить растительное масло, размешать и аккуратно вмешать белки.
Должно получиться тесто консистенции жидкой сметаны, при необходимости добавьте молока или муки. Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом.
Я смазываю выпеченные блины сливочным маслом и посыпаю сахаром. Подавать со сметаной, вареньем и т. д. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
9 августа 2019 года Fruttis #
8 ноября 2018 года Глушец #
8 ноября 2018 года terry-68 #
8 ноября 2018 года Глушец #
8 ноября 2018 года Dama-Lorik #
10 ноября 2018 года Глушец #
8 ноября 2018 года virgola71 #
10 ноября 2018 года Глушец #
8 ноября 2018 года Natkati #
10 ноября 2018 года Глушец #
8 ноября 2018 года felix032 #
10 ноября 2018 года Глушец #
8 ноября 2018 года tata1108 #
10 ноября 2018 года Глушец #
8 ноября 2018 года mazziadri #
10 ноября 2018 года Глушец #
9 ноября 2018 года jannasimf #
10 ноября 2018 года Глушец #
9 ноября 2018 года Покусаева Ольга #
10 ноября 2018 года Глушец #
10 ноября 2018 года Лиса Петровна #
11 ноября 2018 года Глушец #
15 февраля 2018 года ms olya1226 #
8 декабря 2017 года alenysh08 #
9 декабря 2017 года Janecheh # (автор рецепта)
29 января 2017 года МашаМашаМаша #
25 января 2017 года ВаляТкаченко #
24 октября 2016 года vaskathecat #
Спасибо всем отписавшимся ранее! Почитала комментарии и немного предварительно запекла ломтики в духовке. В готовых блинах вкуса тыквы не чувствуется. Автору - 5 с плюсом!
21 марта 2016 года Ирридесса #
Очень вкусные и такие яркие ещё и полезные!
Готовилась к борьбе с разрывами при жарке, но наоборот печь было очень легко, переворачивались даже легче чем те, что я делаю без тыквы...
Фото к сожалению здесь добавить не могу. Можно посмотреть здесь
https://www.povarenok.ru/recipes/show/50964/
11 января 2016 года Elina-tiene #
11 января 2016 года Janecheh # (автор рецепта)
6 января 2016 года arimadan #
18 ноября 2015 года vikusiy #
14 октября 2015 года Ирина Кулакова #
22 сентября 2015 года loradem #
лишь первый раз Очень нежные, нужен навык в переворачивание. Чтоб не рвались я делаю так: как поджарилась одна сторона, со всех сторон немного поднимаю края блина от сковороды, а затем аккуратно переворачиваю сковороду с блином на лопатку, а затем с лопатки вкладывают снова на сковороду На не поджаренную сторону. не знаю понятно ли описала процесс
22 сентября 2015 года Janecheh # (автор рецепта)
2 декабря 2015 года gayda 00 #
22 сентября 2015 года леля д #
22 сентября 2015 года Janecheh # (автор рецепта)
16 февраля 2015 года usuna12 #
2 февраля 2015 года AriBel #
11 января 2015 года Елена1125 #
14 декабря 2014 года Meduza Gargona #
2 ноября 2014 года Z Olga #
2 ноября 2014 года Janecheh # (автор рецепта)
26 октября 2014 года МамаКсюша #
27 октября 2014 года Janecheh # (автор рецепта)
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