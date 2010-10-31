И снова я с рецептом для микроволновки. На этот раз - заварной крем. Ничего не подгорает, ко дну не липнет и не требует постоянного перемешивания! Идея с сайта say7, пропорции мои, которые легко запоминаются.
- 31 октября 2010, 21:04
- 524624
Заварной крем в микроволновке
Ингредиенты для «Заварной крем в микроволновке»:
- Желток яичный — 2 шт
- Молоко — 200 мл
- Сахар — 20 г
- Сахарная пудра — 20 г
- Мука пшеничная / Мука — 20 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
301.2 ккал
|
белки
16.9 г
|
жиры
17.1 г
|
углеводы
66.9 г
|100 г блюда
|ккал
94.1 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
20.9 г
Рецепт «Заварной крем в микроволновке»:
-
В посуде для микроволновки растираем желток с сахаром и сахарной пудрой.
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Добавляем муку, хорошо перемешивая.
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Затем понемногу добавляем молоко и перемешиваем до однородности, чтобы не было комков.
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Ставим в микроволновку на максимальную мощность( у меня 1000 Вт).
Обязательно(!) через каждую минуту хорошо перемешивать!!!!
Время приготовления: 3-4 мин.
Крема получается не очень много, поэтому норму можно смело увеличивать
Комментарии и отзывы
13 сентября tivelyne #
14 октября Джульета #
4 февраля Евгения 1976 # (модератор)
Удобно, быстро, без хлопот. Отличный крем.
Огромное спасибо!
2 января gala koncert #
1 ноября 2021 года архисветка #
10 декабря 2021 года harizma 84 #
1 октября 2021 года noa71 #
9 августа 2021 года Jean-V #
16 июля 2021 года L_onika #
Всё получилось! Вкус отличный! Правда, у меня не такой глянцевой структура получилась, не знаю может ещё подержать надо было? У меня 3,5мин на 850 пощности. Побоялась, что дальше пригорит или ещё что.
В любом случае теперь буду готовить по Вашему рецепту различные десерты.
16 марта 2021 года Роселина #
Сначала тщательно размешиваю миксером все ингредиенты (у меня порция из 2 стаканов молока). Готовлю на мощности 800 10-12 мин. Пока готовится, достаю 1 раз перемешать (при загустении)и в конце взбиваю с кусочком слив. масла чтобы довести до однородности.
Зачем усложнять себе работу. В микроволновке другой принцип приготовления и продукты не горят без помешивания как на плите.
7 марта 2021 года Razz #
23 февраля 2021 года VikkiV #
12 февраля 2021 года megafon0226 #
6 февраля 2021 года блю перл #
25 января 2021 года Fennec #
Раньше пробовала делать заварной крем в кастрюле, но он постоянно получался комочками или же слишком жидкий.
В микроволновке получилось приготовить с первого раза и именно такой густоты, как хотелось!
8 декабря 2020 года Чебургешка #
17 октября 2020 года ekaterinasavasteeva #
17 октября 2020 года ekaterinasavasteeva #
15 августа 2020 года lana12061971 #
7 июля 2020 года сахара #
15 июня 2020 года Yaroslava-2019 #
2 мая 2020 года Евгения Карих #
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