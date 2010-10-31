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  • 31 октября 2010, 21:04
  • 524624

Заварной крем в микроволновке

Рецепт: Заварной крем в микроволновке

И снова я с рецептом для микроволновки. На этот раз - заварной крем. Ничего не подгорает, ко дну не липнет и не требует постоянного перемешивания! Идея с сайта say7, пропорции мои, которые легко запоминаются.

Категория: Десерты Другие десерты Десертные крема

Ингредиенты для «Заварной крем в микроволновке»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
301.2 ккал 		белки
16.9 г 		жиры
17.1 г 		углеводы
66.9 г
100 г блюда
ккал
94.1 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
20.9 г


Рецепт «Заварной крем в микроволновке»:

  • В посуде для микроволновки растираем желток с сахаром и сахарной пудрой.

  • Добавляем муку, хорошо перемешивая.

  • Затем понемногу добавляем молоко и перемешиваем до однородности, чтобы не было комков.

  • Ставим в микроволновку на максимальную мощность( у меня 1000 Вт).
    Обязательно(!) через каждую минуту хорошо перемешивать!!!!
    Время приготовления: 3-4 мин.
    Крема получается не очень много, поэтому норму можно смело увеличивать

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: сладкий нежный

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Заварной крем в микроволновке
Рецепт: Заварной крем в микроволновке

И снова я с рецептом для микроволновки. На этот раз - заварной крем. Ничего не подгорает, ко дну не липнет и не требует постоянного перемешивания! Идея с сайта say7, пропорции мои, которые легко запоминаются.

Ингредиенты для «Заварной крем в микроволновке»:
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Комментарии и отзывы

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Нет смысла смешивать сахар и сахарную пудру, сахар хорошо растворяется (а если бы растворялся плохо, то нужна была бы одна только пудра). Доверия к остальным деталям рецепта после этого нет.
как вы вообще людям доверяете))))
Классная идея!
Удобно, быстро, без хлопот. Отличный крем.
Огромное спасибо!
Очень вкусный крем и быстрый, с блинчиками тонкими и бананом всем моим понравилось
Подскажите, пожалуйста,посуду нужно крышкой накрывать?
Нет, можно не накрывать
А что, так можно было? За четыре минуты заварной крем без танцев с бубнами над кастрюлей? : Спасибо вам большое!
Часто готовлю этот крем, спасибо! Вместо муки крахмал и от себя какао, дети с ним больше любят
Ооо, я обожаю этот крем! И я даже не знала, что он называется заварным и уж точно не думала, что его так легко приготовить! Спасибо огромное за такой простой рецепт!
Всё получилось! Вкус отличный! Правда, у меня не такой глянцевой структура получилась, не знаю может ещё подержать надо было? У меня 3,5мин на 850 пощности. Побоялась, что дальше пригорит или ещё что.
В любом случае теперь буду готовить по Вашему рецепту различные десерты.
Готовлю несколько лет по подобному рецепту и не вытаскиваю посуду каждую минуту.
Сначала тщательно размешиваю миксером все ингредиенты (у меня порция из 2 стаканов молока). Готовлю на мощности 800 10-12 мин. Пока готовится, достаю 1 раз перемешать (при загустении)и в конце взбиваю с кусочком слив. масла чтобы довести до однородности.
Зачем усложнять себе работу. В микроволновке другой принцип приготовления и продукты не горят без помешивания как на плите.
Большое спасибо за этот способ приготовления заварного крема! Просто супер! Тройной порции как раз зватает на 12 коржей наполеона диаметром 24 см
Ирина, спасибо огромное за чудесный рецепт! Быстро, нехлопотно и вкусно!
Огромное спасибо за супер простой рецепт крема! На двойную порцию хватило 5 минут. Делаю с ним Наполеон из слоенных печенек без выпечки. Быстро, вкусно, мои мужчинки в восторге! Только добавляю уже после приготовления сливочное масло.
Я столько лет изучалась с этими кастрюлька и?! А оказывается что можно все просто и быстро ! Спасибо большое! Теперь только так буду делать!
Спасибо за простой рецепт
Раньше пробовала делать заварной крем в кастрюле, но он постоянно получался комочками или же слишком жидкий.
В микроволновке получилось приготовить с первого раза и именно такой густоты, как хотелось!
Я лох, вместо желтков, сделала с белками 🤣
Спасибо!!! Шикарный результат при минимуме усилий!
Спасибо!!! Шикарный результат при минимуме усилий!
Ирина, уже не первый раз делаю этот крем, только сейчас получилось сделать фото. Крем замечательный! Готовится быстро, получается отлично, по структуре просто шелковый. Огромное спасибо за рецепт
Отличный крем! Сколько лет микроволновкой пользовалась только для разогревания еды, теперь и торт, и крем, и ещё много чего... Спасибо за рецепт.
Рецепт классный! Я делала по нему крем дважды, все получилось. В конце всегда добавляю ещё немного сливочного масла, тогда вообще огонь)) Второй раз я делала тройную порцию на 600 мл молока, в микроволновке держала 14 минут (каждую минуту доставала мешала, минуте на 7-8 началось загустение), можно было бы ещё на минуту поставить. В данном случае я подумала, что на плите наверное было бы проще сварить крем, периодически помешивая, т. к. большой объем и 14 раз туда сюда доставать миску немного напрягает)) зато можно быть уверенной, что крем не пригорит, это плюс! А вот на маленький объем молока этот рецепт вообще огонь спасибо!
Действительно легкий в приготовлении крем! Легкий, нежирный и не слишком сладкий. Ингредиенты, которые всегда под рукой. Мне очень понравился рецепт!
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