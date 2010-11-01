Вкусный и сытный салатик, приготовленный из любимых многими продуктов. Подойдeт и на каждый день, и на праздничный стол. А "Цыплeнок" потому, что к куриному мясу добавляются ингредиенты всех оттенков жeлтого цвета.
- 1 ноября 2010, 11:10
- 48514
Салат "Цыплeнок"
Ингредиенты для «Салат "Цыплeнок"»:
- Филе куриное (небольшое) — 2 шт
- Морковь (средняя) — 2 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сыр твердый — 200 г
- Орехи грецкие — 1 горст.
- Майонез — 7 ст. л.
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Горчица (неострая) — 1 ст. л.
- Уксус — 1 ст. л.
- Соль
- Перец черный (молотый)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1906.6 ккал
|
белки
177.4 г
|
жиры
114.6 г
|
углеводы
32.6 г
|100 г блюда
|ккал
167.2 ккал
|белки
15.6 г
|жиры
10.1 г
|углеводы
2.9 г
Рецепт «Салат "Цыплeнок"»:
Сначала почистим морковь и потрём её на тёрке для моркови по-корейски. Посолим её, поперчим, добавим уксус, хорошо перемешаем и оставим мариноваться.
Комментарии и отзывы
15 апреля ikona555 #
14 апреля dlatehktopishet #
27 марта 2018 года galina27 1967 #
21 мая 2017 года Dinni #
28 марта 2018 года Игруша # (автор рецепта)
30 апреля 2017 года Dinni #
12 июня 2011 года aveo #
13 июня 2011 года Игруша # (автор рецепта)
14 апреля 2011 года Алан #
15 марта 2011 года СК Жена #
15 марта 2011 года Игруша # (автор рецепта)
10 марта 2011 года Kim-i #
10 марта 2011 года Игруша # (автор рецепта)
12 ноября 2010 года Светляшкина #
12 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
11 ноября 2010 года DikoeSochetanie #
12 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
11 ноября 2010 года Silverina1 #
11 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
11 ноября 2010 года krasa-r #
11 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
3 ноября 2010 года PusyaS #
3 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
3 ноября 2010 года irina_vip #
3 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
2 ноября 2010 года KeriWhait #
3 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
2 ноября 2010 года fe4chka #
2 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
2 ноября 2010 года Виктория09 deleted #
2 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
1 ноября 2010 года зимняя вишня #
1 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
Думаю, различные масляные заправки не подойдут, но попробовать, конечно, можно)))
1 ноября 2010 года сильвестр #
1 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
1 ноября 2010 года сильвестр #
2 ноября 2010 года Игруша # (автор рецепта)
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