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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы
  • 1 ноября 2010, 11:10
  • 48514

Салат "Цыплeнок"

Рецепт: Салат Цыплeнок

Вкусный и сытный салатик, приготовленный из любимых многими продуктов. Подойдeт и на каждый день, и на праздничный стол. А "Цыплeнок" потому, что к куриному мясу добавляются ингредиенты всех оттенков жeлтого цвета.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Цыплeнок"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1906.6 ккал 		белки
177.4 г 		жиры
114.6 г 		углеводы
32.6 г
100 г блюда
ккал
167.2 ккал		 белки
15.6 г		 жиры
10.1 г		 углеводы
2.9 г


Рецепт «Салат "Цыплeнок"»:

Сначала почистим морковь и потрём её на тёрке для моркови по-корейски. Посолим её, поперчим, добавим уксус, хорошо перемешаем и оставим мариноваться.

Отварим куриное филе с добавлением соли и специй.

Яйца слегка взобьём венчиком, посолим и на сковородке пожарим 2 тонких омлета.

Когда омлетики остынут, свернём их рулетиками и нарежем тонкой лапшой.

Сыр натрём на такой же тёрке, как морковь.

Остывшее филе руками разбираем на волокна

Вот такой толщины.

Всю нашу нарезку кладём в миску для салата.

Орешки немного измельчаем ножом.
Добавляем к салату.

Смешиваем наши соусы для заправки.
Заправляем салат и хорошенько перемешиваем.

Наш салатик готов!

Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол

Теги: закуска обед

Вкусы: куриный сырный яичный

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Салат "Цыплeнок"
Рецепт: Салат Цыплeнок

Вкусный и сытный салатик, приготовленный из любимых многими продуктов. Подойдeт и на каждый день, и на праздничный стол. А "Цыплeнок" потому, что к куриному мясу добавляются ингредиенты всех оттенков жeлтого цвета.

Ингредиенты для «Салат "Цыплeнок"»:

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Фотографии «Салат "Цыплeнок"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Это безумно вкусно! Я такой салат попробовала под названием "Загадка". И вот уже много лет его поклонница. Правда, немного иной была заправка - без кетчупа. Но с Вашей тоже обязательно попробую. Думаю, будет вкусно. Благодарю!
В интернете море различных вариаций этого салата. Кто-то добавляет чернослив, кто-то ананас, кто-то яблоко. Суть не меняется. Одно и тоже.
Сорри за качество фотографии, но просто не могла удержаться и не высказать свое мнение по поводу этого изумительно вкусного сбалансированного салата, который смели со стола в считанные минуты и голодными взглядами сопровождали уносимое блюдо))) Я еще добавила в курицу куркуму, а в морковь - кориандр, а все остальное строго по рецепту, и даже кетчуп тут к месту - добавляет незаметную сладковатую пикантную нотку (хотя я и не большая болельщица этого продукта))). В общем, мое мнение - это отличный салат - спасибо автору!
Обалденная вкусняшка!!! Если еще курочку приготовить с куркумой, то желтизна вообще будет рулить)))
Слатик супер, супер, супер!!!!!!!!!!!! Только я морковь слегка обжарила, без уксуса.
Спасибо большое! Приятно, что салатик пришелся по вкусу)))
НЕ зря поставила плюсик при прочтении, сегодн приготовила, салат замечательный, спасибо!!!
ммммммммммммммм....люблю такие необычные заправки. а салат завтра же приготовлю
Готовьте на здоровье и приятного аппетита)))
Вкусный, должно быть, салатик! Мне нравится, +
Спасибо большое! Приготовьте, вкусно)))
Вкусненько! Спасибо за салатик! Приятно даже просто посмотреть!!
А ещё приятнее приготовить)))
оЙ,КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ )))))) Я очень люблю подобные сочетания )))) обязательно попробую
Попробуйте! Очень вкусно и сытно)))
Вкусный салат, это точно
Спасибо Вам огромное)
Я такой салатик пробовала - очень вкусно!
Спасибо большое! Угощайтесь)
Отличный салатик, выглядит очень аппетитно! Спасибо за рецепт!
Спасибо Вам большое! Угощайтесь)
Аппетитнейшее фото, уверена, достоверно передаёт вкус Вашего салата!
Спасибо большое! Я старалась)))
Спасибо за салатик. Я думаю, что можно добавить, вместо обычной морковки, корейскую
Конечно можно! В салате морковь тоже маринованная))
Какой замечательный салатик! Оформление рецепта - супер! ++++++++++++++
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!Очень приятно)))
Вкусный и яркий салатик !!!
Спасибо Вам большое)))
Отличный салатик, выглядит очень аппетитно! Спасибо за рецепт! Пробовали другие заправки к нему?
Майонез+ сметана. Тоже интересно. Салат получается не такой плотной консистенции, нежнее.
Думаю, различные масляные заправки не подойдут, но попробовать, конечно, можно)))
Прекрасная замена порядком надоевшему оливье!!!
Кардинально другой вкус!!!
Вот им-то и заменю на Новогодний стол традиционный мясной
Буду ждать Ваших комментарий!!!
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