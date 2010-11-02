Приглянулась эта закуска мне на просторах Интернета! Решила попробовать, т. к. просто и быстро! Уверена, любителям селeдочки эта закуска придeтся по вкусу! Пробуйте! P. S. C помощью советов девчат из сообщества Food-фото училась фотографировать. Конечно, до идеала далеко, но я старалась и буду дальше стараться!
- 2 ноября 2010, 18:51
- 246118
Закуска из сельди
Ингредиенты для «Закуска из сельди»:
- Сельдь (соленая) — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло сливочное (мягкое) — 70 г
- Лук репчатый (мелкий) — 1 шт
- Свекла — 2 шт
- Перец черный (молотый)
- Лук зеленый (для украшения)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2019 ккал
|
белки
125.8 г
|
жиры
153.3 г
|
углеводы
33.9 г
|100 г блюда
|ккал
196 ккал
|белки
12.2 г
|жиры
14.9 г
|углеводы
3.3 г
Рецепт «Закуска из сельди»:
Свеклу и яйца отварить и очистить.
Лук нарезать мелкими кубиками.
Сельдь почистить, отделить от кожицы и костей, мелко нарезать. Соединить лук и сельдь, перемешать.
Нарезать свеклу кружочками.
Вырезать формочкой (у меня обычная, для печенья) звёздочки, кружочки, как Вам больше нравится.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5421
Комментарии и отзывы
28 декабря 2019 года Elne66200 #
28 декабря 2019 года Мария По # (автор рецепта)
6 сентября 2019 года mazziadri #
10 сентября 2019 года Мария По # (автор рецепта)
10 сентября 2019 года mazziadri #
1 августа 2019 года vasil2205 #
1 августа 2019 года efrem 07 #
1 августа 2019 года Андрей Силантьев #
1 августа 2019 года Этоя Нетуменяфамилии #
10 февраля 2019 года Лепачка #
11 февраля 2019 года Мария По # (автор рецепта)
26 января 2019 года olgatash1416 #
26 января 2019 года Мария По # (автор рецепта)
5 января 2017 года Катрин-Конфетка #
24 ноября 2016 года blackcat78 #
25 ноября 2016 года Мария По # (автор рецепта)
14 сентября 2016 года Yugen #
15 сентября 2016 года Мария По # (автор рецепта)
15 февраля 2016 года toha336 #
11 ноября 2015 года ell kaa #
13 октября 2015 года Ируня # (модератор)
13 октября 2015 года Мария По # (автор рецепта)
13 октября 2015 года Ируня # (модератор)
27 апреля 2015 года lengen0905 #
27 апреля 2015 года Мария По # (автор рецепта)
25 декабря 2014 года Myka #
15 ноября 2014 года Wasssabi #
6 октября 2014 года vikyshon0k #
6 октября 2014 года Мария По # (автор рецепта)
4 сентября 2014 года Перчинка38 #
24 июня 2014 года Изобелла #
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