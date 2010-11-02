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  • 2 ноября 2010, 18:51
  • 246118

Закуска из сельди

Рецепт: Закуска из сельди

Приглянулась эта закуска мне на просторах Интернета! Решила попробовать, т. к. просто и быстро! Уверена, любителям селeдочки эта закуска придeтся по вкусу! Пробуйте! P. S. C помощью советов девчат из сообщества Food-фото училась фотографировать. Конечно, до идеала далеко, но я старалась и буду дальше стараться!

Категория: Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов

Ингредиенты для «Закуска из сельди»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2019 ккал 		белки
125.8 г 		жиры
153.3 г 		углеводы
33.9 г
100 г блюда
ккал
196 ккал		 белки
12.2 г		 жиры
14.9 г		 углеводы
3.3 г

Рецепт «Закуска из сельди»:

Свеклу и яйца отварить и очистить.
Лук нарезать мелкими кубиками.
Сельдь почистить, отделить от кожицы и костей, мелко нарезать. Соединить лук и сельдь, перемешать.

Яйца и масло растереть вилкой. Поперчить.

Нарезать свеклу кружочками.
Вырезать формочкой (у меня обычная, для печенья) звёздочки, кружочки, как Вам больше нравится.

Теперь собираем нашу закуску.
Свекла, на неё яйцо с маслом. Немного приминаем.

Сверху сельдь с луком.

Аккуратно поднимаем форму, ВУАЛЯ!
!!! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5421
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: вкусный

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Закуска из сельди
Рецепт: Закуска из сельди

Приглянулась эта закуска мне на просторах Интернета! Решила попробовать, т. к. просто и быстро! Уверена, любителям селeдочки эта закуска придeтся по вкусу! Пробуйте! P. S. C помощью советов девчат из сообщества Food-фото училась фотографировать. Конечно, до идеала далеко, но я старалась и буду дальше стараться!

Ингредиенты для «Закуска из сельди»:

Комментарии и отзывы

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Замечательно получилось! Всем понравилось! делала с лососем, который сама солила. все прошло на ура!
Здорово. Спасибо!
Великолепная, гармоничная и очень вкусная закуска! Красивая и эффектная, украсит любой праздничный стол! Спасибо большое за восхитительный рецепт!
Спасибо за отчет!
Выглядит аппетитно! Спасибо за рецепт!
Зае!!! Сверху ассорти зелени мммм вкусно
Шуба под сельдью
Продукты все знакомые, вроде, что из них можно ещё соорудить, а НЕТ! Можно приготовить яркую и вкуснейшую закуску, которая очень эффектно смотрится на столе. Отличный рецепт, не хлопотно, отличный результат! Машенька, рецепт занесен в «золотую коллекцию», спасибо!
Здорово, я рада, что угодила. Спасибо за отчет!
Спасибо за рецепт!!Закусочка чудесная!!нам очень понравилась!!а главное просто, быстро и со вкусом!!
Пожалуйста.
Я готовила на Новый год! Получилось очень вкусно и оригинально! Гости сказали "Шуба наоборот" ! Сфотографировать не успела в суете! Буду готовить еще! Спасибо!
Закуска мне понравилась. Муж не любитель селедки, так что он не оценил. А я буду делать и в дальнейшем.
Спасибо, что приготовили и поделились результатом!
Ищу закуску без майонеза, а ваш рецепт выглядит очень просто и аппетитно) Селедку под шубой очень любит вся семья, но майонез... стараемся использовать сейчас очень редко, а тут такая замечательная альтернатива любимому салату) Спасибо! Обязательно сделаю на праздник!
Буду ждать впечатлений .
Очень вкусно и на столе смотрится интересно. Гости прозвали мини шубой.)))
Машуль, привет! Спасибо большущее за прекрасную закуску - очень вкусно и красиво, классическое сочетание, не "утяжеленное" майонезом) Лука зеленого у меня не оказалось.. вместо него укроп. Спасибо!
Ирочка, привет, новая ава? Спасибо за шикарный отчет !
Да, поменяла облик))
Мне очень понравилось! Вроде банальный перечень ингредиентов, но с такой оригинальной подачей получается отличная закуска, особенно для любителей селёдки.
Рада, что понравился рецепт, спасибо
Выглядит превосходно, судя по ингредиентам - классная закуска и к тому же не очень сложная в приготовлении. Обязательно приготовлю, возможны небольшие вариации со специями.
Красота!!!!
Вкусная закуска, очень. я один раз делала по рецепту, а второй раз заменила свеклу черным хлебушком, нам понравились оба варианта, спасибо!!!!
Пожалуйста
Всё так просто, ...и так оригинально!
У меня как раз селедочка скучает!
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