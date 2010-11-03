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  • 3 ноября 2010, 11:13
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Закусочный торт "Пушистый"

Рецепт: Закусочный торт Пушистый

Тортик из нежных мясных блинчиков с начинкой из корейской моркови.

Категория: Закуски Закусочные торты Мясные закусочные торты

Ингредиенты для «Закусочный торт "Пушистый"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1764.2 ккал 		белки
123.6 г 		жиры
72.2 г 		углеводы
153.3 г
100 г блюда
ккал
160.4 ккал		 белки
11.2 г		 жиры
6.6 г		 углеводы
13.9 г




Рецепт «Закусочный торт "Пушистый"»:

Куриное мясо перемолоть с луком на блендере.

К полученному фаршу добавить молоко, яйца, соль, перец.

Добавить муку, хорошо перемешать.

Разогреть масло и на среднем огне жарим мясные блинчики.
Выкладываем тесто ложкой, быстро разравниваем.
Жарим с двух сторон.
Переворачивать и снимать блин кулинарной лопаткой.

Получается 4 блинчика

На блинчик укладываем морковь по-корейски, сверху блинчик и т. д., немного прижимая.
Последний блинчик присыпать тертым сыром.
Украсить по желанию.

Дать пропитаться минут 30.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: пикантный

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Закусочный торт "Пушистый"
Рецепт: Закусочный торт Пушистый

Тортик из нежных мясных блинчиков с начинкой из корейской моркови.

Ингредиенты для «Закусочный торт "Пушистый"»:

Комментарии и отзывы

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Очень очень вкусно!
Отступила от прослойки (морковчу перебила в блендере с сыром )
Благодарю за отличный базовый рецепт для своих фантазий
Приготовила по вашему рецепту.
Завтра будем пробовать!
Готовится легко ,блинчики хорошо переворачиваются.
С начинкой пофантазировала
Фотоотчет после дегустации)
Чудесный торт получился! Нам очень понравился! Оля, спасибо огромное за рецепт!
Готовила на ДР... Блюдо понравилось и мне и гостям, немного не подрассчитала поначалу и "блинцы" получались толстоваты ... Но, как говорится "большому куску и...." также слова благодарности и от меня
Приготовила,всем понравилось
Вкусно! У меня получились немного плотноватые коржи, положу в следующий раз поменьше муки. Буду готовить еще!
Оля, превосходный торт !
Оля, спасибо Вам за рецепт! Перечитала все отзывы и все-таки промазала каждый корж тоненьким слоем майонеза, получилось сочно и вкусно! Еще чередовала начинку: корейская морковка и жаренные шампиньоны с луком.
Замечательный рецепт! Обязательно приготовлю!
У этого блюда есть свои плюсы и минусы. Красивый, вкусный. оригинальный- это плюсы. А к минусам - нет скрепляющего составляющего. При нарезки рассыпается, морковь отдельно, коржи отдельно. А коржи, кстати, получились очень вкусные-мягкие. сочные.
Гостям не очень понравилось... блины жестковатые...
Возможно, что это я горе-кулинар
блины не должны быть жесткими!
Есть только фото сверху, так как тортик умяли оченьбыстро. Единственно - в следующий раз к морковке добавлю чуть майонеза, у меня суховатый чуток получится, причем на вкусовые качества это не повлияло. Спасибо!
спасибо за отчет!
Обязательно попробую приготовить
Большое спасибо за рецепт.
Хотелось чего-то нового.
Обязательно буду готовить еще не раз. Хочу попробовать с другими начинками: жареные грибочки, помидорчики с майонезом и чесночком и т.д. и т.п.
СПАСИБО!!!
спасибо за отчет!Начинка может быть любой по вашему вкусу!!
Спасибо! Утащила в копилочку! Праздничный стол обеспечен!
Красивый и яркий тортик! Думаю, и начинку можно варьировать (любой морковный салатик с чесночком, например, подойдет). Забираю к себе! Обязательно сделаем и оригинал, и варианты... СПАСИБО!
Суупеерр тортик..утащила в л/с)
Оля, подскажите пожалуйста, какого диаметра получаются блинчики? При переворачивании они не рвутся ли? И сколько примерно по времени жарится блинчик?
Рецепт очень заинтересовал. Все продукты из любимых. Спасибо.
Поделите так называемое тесто на 4 части и выпекайте. У меня получилось по 3 ложки на каждый блинчик. Как зарумянится переворачивайте
Спасибо, конечно. Но я не получила ответов на свои вопросы.
Ну знаете, с линейкой и песочными часами я у плиты не стою. Какого размера сможете сделать блинчик,такого и будет. У кого-то погуще тесто, у кого-то наоборот. И по времени что не так в ответе - как зарумянится, так и перевернуть. У меня на это может 3 мин уйдет, у Вас 5. Не рвутся, переворачиваются хорошо.
Елена!
Во-первых - не стоит так грубо отвечать. Вам никто не грубил.
Во-вторых - я задавала вопрос автору рецепта, Ольге Бабич. А вы, на сколько я понимаю, не она.
А в чем Вы грубость то увидели? Я уж и не знала, что отвечать нельзя...Наверное новые правила... Увидела Ваш вопрос, в то время когда жарила эти самые блинчики, и постаралась максимально объяснить.
Ну знаете, с линейкой и песочными часами я у плиты не стою. Какого размера сможете сделать блинчик,такого и будет.
Вы считаете, что такая претензиозность в ответе не есть грубость? - это первое. Ну а второе - по своей посуде я могу сделать блинчик и 12 и 28см в диаметре. По фото определить размер довольно сложно. А учитывая размер моей семьи - это важный вопрос. Именно по этим причинам я обратилась с вопросом к автору рецепта. А Вы сочли возможным ответить вместо нее, но при этом не дали ответа на поставленные мной вопросы. Я тоже "с линейкой и песочными часами у плиты не стою", но размеры посуды - знаю, и части ложками не меряю!
Вкусняшечка! Автору, браво!!!!!!!!
А БЛИНЧИКИ ХОРОШО ПЕРЕВАРАЧИВАЮТСЯ?
Я недавно делала печеночный торт. Первый блин вышел, как водится, комом - разломался при попытке перевернуть, потому что сверху был сырой совсем. Со второго решила накрывать крышкой: тогда он и сверху прихватывается и переворачивается довольно легко. Попробуйте, может, поможет эта идея и в случае с куриными блинчиками.
спасибо, попробую.НО печеночные блинчики у меня очень хорошо переворачиваются. Может у вас тесто жидковато.
Возможно. Или печенка мороженая много жидкости дала, не знаю. Или в сковороде дело: лучше на толстостенной жарить, конечно. Всё делала четко по рецепту, но блин поломался абсолютно безвозвратно.
Ответ для Theadora
Танюшка, спасибо за идею! А я не делала пока таких мясных тортиков. Разве что давненько...
ну вот и я тебе оказалась хоть чем-то полезна! Попробуй. Печеночный уж точно стоит того (если, конечно, нет неприятия вкуса печенки)!
Танюшка, ничего себе "хоть чем-то..." - не греши! Я так тебе рада, каждой встрече! Хотя и советами не пренебрегаю опять же...
Так я в кулинарном плане Тут я не такой уж прошаренный советчик. )))
Ничего, есть что принять к сведению! А уж твоя терминология - сплошной восторг! Записывать надо, как Чумичке (помнишь такого писаря из "Вниз по волшебной реке"? Кстати, с Ромкой почитай! Если вдруг забылось... )
да, надо бы освежить. Про чумичку помню только из монолога Аркадия Райкина. )))
Это одна из наших книжек! Тоже время от времени повторяем... Хотя, как нам кажется, дословно цитируем (проверяем же сами , на слух!)
Ответ для Яна Викторовна 25
Хорошо. Они ж не толстые)))) Все пропекается))))
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