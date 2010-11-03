Тортик из нежных мясных блинчиков с начинкой из корейской моркови.
- 3 ноября 2010, 11:13
- 104245
Закусочный торт "Пушистый"
Ингредиенты для «Закусочный торт "Пушистый"»:
- Филе куриное — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Молоко — 0,5 стак.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Масло кукурузное — 3 ст. л.
- Морковь (по-корейски) — 300 г
- Сыр твердый — 100 г
- Специи (соль,душистый перец)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1764.2 ккал
|
белки
123.6 г
|
жиры
72.2 г
|
углеводы
153.3 г
|100 г блюда
|ккал
160.4 ккал
|белки
11.2 г
|жиры
6.6 г
|углеводы
13.9 г
Рецепт «Закусочный торт "Пушистый"»:
Разогреть масло и на среднем огне жарим мясные блинчики.
Выкладываем тесто ложкой, быстро разравниваем.
Жарим с двух сторон.
Переворачивать и снимать блин кулинарной лопаткой.
На блинчик укладываем морковь по-корейски, сверху блинчик и т. д., немного прижимая.
Последний блинчик присыпать тертым сыром.
Украсить по желанию.
Комментарии и отзывы
19 февраля korol a n 2014 #
Отступила от прослойки (морковчу перебила в блендере с сыром )
Благодарю за отличный базовый рецепт для своих фантазий
18 февраля korol a n 2014 #
Завтра будем пробовать!
Готовится легко ,блинчики хорошо переворачиваются.
С начинкой пофантазировала
Фотоотчет после дегустации)
10 февраля lina0710 #
16 июня 2017 года leone02 #
19 января 2017 года бабуля13 #
1 января 2017 года владаша #
21 декабря 2016 года Аллочка-уралочка #
21 декабря 2016 года Ннатали_D #
10 декабря 2016 года SvetlanaGafi #
17 ноября 2016 года galina zernova60 #
16 ноября 2016 года blasya #
Возможно, что это я горе-кулинар
17 ноября 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
8 ноября 2016 года mama_kvochka #
17 ноября 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
7 ноября 2016 года бабуля13 #
7 ноября 2016 года kisusha_13 #
Хотелось чего-то нового.
Обязательно буду готовить еще не раз. Хочу попробовать с другими начинками: жареные грибочки, помидорчики с майонезом и чесночком и т.д. и т.п.
СПАСИБО!!!
17 ноября 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
4 ноября 2016 года рева-2016 #
4 ноября 2016 года Аленушка2904 #
3 ноября 2016 года Frii #
3 ноября 2016 года Антония #
Рецепт очень заинтересовал. Все продукты из любимых. Спасибо.
4 ноября 2016 года 20131403 #
4 ноября 2016 года Антония #
4 ноября 2016 года 20131403 #
4 ноября 2016 года Антония #
Во-первых - не стоит так грубо отвечать. Вам никто не грубил.
Во-вторых - я задавала вопрос автору рецепта, Ольге Бабич. А вы, на сколько я понимаю, не она.
4 ноября 2016 года 20131403 #
7 ноября 2016 года Антония #
3 ноября 2016 года Anytozka #
3 ноября 2016 года Яна Викторовна 25 #
3 ноября 2016 года Theadora #
3 ноября 2016 года Яна Викторовна 25 #
3 ноября 2016 года Theadora #
4 ноября 2016 года Аленушка2904 #
6 ноября 2016 года Theadora #
13 ноября 2016 года Аленушка2904 #
14 ноября 2016 года Theadora #
14 ноября 2016 года Аленушка2904 #
17 ноября 2016 года Theadora #
18 ноября 2016 года Аленушка2904 #
4 ноября 2016 года 20131403 #
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