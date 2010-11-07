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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса
  • 7 ноября 2010, 23:02
  • 116147

Хашлама

Рецепт: Хашлама

Очень простое в приготовлении, вкусное и полезное блюдо кавказской кухни. Рецептов хашламы великое множество, в каждой кавказской семье свой секрет его приготовления. Но общий принцип один - это мясо с овощами, сваренные в собственном соку. Этот рецепт был размещeн на сайте в 2008 году пользователем Мелисса под названием "Хашлама" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса

Ингредиенты для «Хашлама»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2206 ккал 		белки
3.1 г 		жиры
0.4 г 		углеводы
6 г
100 г блюда
ккал
163.4 ккал		 белки
0.2 г		 жиры
0 г		 углеводы
0.4 г


Рецепт «Хашлама»:

Всё предельно просто.
В широкую толстостенную посуду укладываем половину нарезанного кольцами репчатого лука.

На лук укладываем мясо, нарезанное крупными кусками. Желательно, использовать телятину или молодую баранину на кости.

Болгарский перец чистим, режем крупно и укладываем на мясо.

Помидоры ошпариваем, очищаем от кожицы. Мелкие режем пополам, крупные - на четвертинки и помещаем на перец.

Далее выкладываем оставшийся лук и морковь, нарезанную цилиндриками.
Заливаем стаканом сухого красного вина или светлого пива (подойдёт также бульон или даже простая вода), закрываем крышкой и ставим на огонь. Очень скоро овощи и мясо пустят сок, в котором и будут вариться.
Когда жидкость закипит, убавляем огонь до минимума и тушим несколько часов до готовности мяса, НЕ ПЕРЕМЕШИВАЯ.
В рецепте, который я пытаюсь раскрасить указано время варки 6 часов. Поверьте, блюдо будет готово гораздо быстрее.

Ну, и какое же кавказское блюдо без зелени! Добавляем её незадолго до готовности блюда.
Конечно, правильнее будет положить кинзу и базилик. Но, если это невозможно, что поделать... обойдёмся петрушкой.

Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе

Теги: обед

Вкусы: мясной овощной

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Хашлама
Рецепт: Хашлама

Очень простое в приготовлении, вкусное и полезное блюдо кавказской кухни. Рецептов хашламы великое множество, в каждой кавказской семье свой секрет его приготовления. Но общий принцип один - это мясо с овощами, сваренные в собственном соку. Этот рецепт был размещeн на сайте в 2008 году пользователем Мелисса под названием "Хашлама" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".

Ингредиенты для «Хашлама»:

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Фотографии «Хашлама» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Летом делали хашламу на костре в большом казане литров на 10 (ждали гостей). Все тушилось часа 3. Прекрасно растушилось, баранина спадала с косточек. Тушили на пиве (Латвия, как-никак) Очень вкусно!
Вкусно, вкусно, но очень вкусно
Для блюда взяла молодую баранину немного с жирком, добавила стакан красного Крымского вермута (покупали в Новороссийске в Магните) и готовила 2,5 часа, чуть присолила. После того как приготовила и выложила в тарелки добавила молотый перец и зелень. Получилось оболденно вкусно, нежно и ароматно! Спасибо что поделились рецептом!
Отличный рецепт! Испугалась сначала, что будет долго готовиться, поэтому мясо порезала небольшими кубиками. В итоге все было готово за 1.5 часа. Ну если брать ещё нарезку всех ингредиентов, то всего ушло 2 часа. Главное, что твоего участия почти не требуется и можно спокойно заниматься другими делами. А какой запах по квартире разносится во время готовки! Ммммммммм..... Спасибо большое автору за рецепт!!
Отличный рецепт. У меня тут конина завалялась, обязательно приготовлю ее именно по Вашему рецепту.
Какое замечательное блюдо!Приготовила точно по Вашему рецепту говядину.Вкуснотища!Настолько гармоничное сочетание вкусов мяса и овощей!И,что немаловажно,еще и полезное.Никакого масла,никакой обжарки,все готовится в собственном соку!А добавление зелени делает вкус еще интереснее!!Огромное Вам спасибо!
Супер рецептик...
Обязательно возьму себе на заметку.
Спасибо.....
Кстати, что шесть часов готовится даже удобно. Если, например, к праздничному ужину - поставил сначала хашламу - подождал, когда закипит, убавил огонь и... делай салаты, прими ванну, сделай макияж, приготовь гарнир, уложи волосы в прическу, сделай маникюр - и ты красивая и блюдо горячее - КЛАСС!!!
Спасибо Вам за раскраску!
Спасибо, что напомнили! Раньше готовила очень часто. Это очень вкусно!
Из-за дороговизны телятины делаю обычно из говядины.
И еще: если всю эту "палитру" поместить в скороварку, то с момента закипания хватит минут 30.
Копец...
Леночка! Отличная раскраска! Вот бы на костре при готовить!
Замечательное мяско !!!
Вкуснятина! Я как-то делала что-то подобное из баранины, в огнеупорной стеклянной кастрюле и в духовке. До сих пор помню обалденный запах, а вкус - это вообще песня!
Очень хорошо готовить хашламу на костре,чтобы она пропиталась дымком.Это я тоже в инете вычитала,когда собирала сведения об этом блюде. Я ещё не пробовала,но очень хорошо представляю как это будет вкусно.
Я для придания блюду запаха дымка делаю так: пеку баклажан до черноты, снимаю с него обугленную кожицу, потом растираю его до однородной кашицы и кладу в блюдо. Запах дымка обеспечен!
Оличное мяско!!! Раскраска удалась на 100%!!!
Лен, я думаю, что узбекские ананасы здесь бы сильно помешали Очень красивая и продуманная работа!
А может и нет! В следующий раз сделаю с ананасами.Конечно,если найду узбекские.
красотища!!! только вот ананасиков не хватает автор не заругает?
Не,не заругает...Автор давно уже на сайте не показывается,он и не заметит моей вольности. [x]22:01 08.11.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
Красивая "раскраска" .
Прекрасный рецепт!Мясо с овощами,да без масла!Это здорово!
Просто и очень аппетитно, Леночка, отличная раскраска.
Ты зачем над хомячком (или это у тебя другой грызун?) издеваешься? В суп его, или в жаркое!
А разве это не кролик? Неужели я обозналась...
Ты - серьезно? Какой из этого мыша кролик-то, передние лапки ручками, нос мышиный...
Не мясо а песня!!!Это просто супер,питательно,полезно +++++А специи добавлять?[x]14:26 08.11.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
Как обычно,посолить,поперчить.Если хотите,можно добавить хмели-сунели.В общем по желанию.
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