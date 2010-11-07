Очень простое в приготовлении, вкусное и полезное блюдо кавказской кухни. Рецептов хашламы великое множество, в каждой кавказской семье свой секрет его приготовления. Но общий принцип один - это мясо с овощами, сваренные в собственном соку. Этот рецепт был размещeн на сайте в 2008 году пользователем Мелисса под названием "Хашлама" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".
- 7 ноября 2010, 23:02
- 116147
Хашлама
Ингредиенты для «Хашлама»:
- Мясо (баранина или телятина, желательно, на кости) — 1 кг
- Лук репчатый — 0,5 кг
- Помидор — 0,5 кг
- Перец болгарский — 0,5 кг
- Морковь — 0,2 кг
- Вино красное сухое (можно заменить светлым пивом, бульоном или просто водой) — 1 стак.
- Зелень (в идеале, кинза и базилик) — 2 пуч.
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (молотый, по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2206 ккал
|
белки
3.1 г
|
жиры
0.4 г
|
углеводы
6 г
|100 г блюда
|ккал
163.4 ккал
|белки
0.2 г
|жиры
0 г
|углеводы
0.4 г
Рецепт «Хашлама»:
Всё предельно просто.
В широкую толстостенную посуду укладываем половину нарезанного кольцами репчатого лука.
На лук укладываем мясо, нарезанное крупными кусками. Желательно, использовать телятину или молодую баранину на кости.
Помидоры ошпариваем, очищаем от кожицы. Мелкие режем пополам, крупные - на четвертинки и помещаем на перец.
Далее выкладываем оставшийся лук и морковь, нарезанную цилиндриками.
Заливаем стаканом сухого красного вина или светлого пива (подойдёт также бульон или даже простая вода), закрываем крышкой и ставим на огонь. Очень скоро овощи и мясо пустят сок, в котором и будут вариться.
Когда жидкость закипит, убавляем огонь до минимума и тушим несколько часов до готовности мяса, НЕ ПЕРЕМЕШИВАЯ.
В рецепте, который я пытаюсь раскрасить указано время варки 6 часов. Поверьте, блюдо будет готово гораздо быстрее.
Ну, и какое же кавказское блюдо без зелени! Добавляем её незадолго до готовности блюда.
Конечно, правильнее будет положить кинзу и базилик. Но, если это невозможно, что поделать... обойдёмся петрушкой.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
23 марта coffee29 #
28 декабря 2021 года Ya-Kristina #
9 октября 2019 года Анна Холодняк #
15 августа 2016 года Tekuila #
29 декабря 2015 года KamilhTaher #
7 октября 2011 года Galhenok #
13 июля 2011 года Ирушенька #
17 ноября 2010 года ninasegnet deleted #
Обязательно возьму себе на заметку.
Спасибо.....
16 ноября 2010 года nat12 deleted #
Спасибо Вам за раскраску!
16 ноября 2010 года Елена61 deleted #
Из-за дороговизны телятины делаю обычно из говядины.
И еще: если всю эту "палитру" поместить в скороварку, то с момента закипания хватит минут 30.
12 октября 2015 года Ky3bMu4 #
14 ноября 2010 года barska #
9 ноября 2010 года Виктория09 deleted #
9 ноября 2010 года VictoriaS #
9 ноября 2010 года lena_martynova # (автор рецепта) (модератор)
16 ноября 2010 года nat12 deleted #
8 ноября 2010 года sunlight80 #
8 ноября 2010 года nuf_nuf #
9 ноября 2010 года lena_martynova # (автор рецепта) (модератор)
8 ноября 2010 года Meotida #
8 ноября 2010 года lena_martynova # (автор рецепта) (модератор)
8 ноября 2010 года Нина Владимировна #
8 ноября 2010 года Ирушенька #
8 ноября 2010 года Mrs Lola #
Ты зачем над хомячком (или это у тебя другой грызун?) издеваешься? В суп его, или в жаркое!
8 ноября 2010 года lena_martynova # (автор рецепта) (модератор)
8 ноября 2010 года Mrs Lola #
8 ноября 2010 года Мышлик #
8 ноября 2010 года lena_martynova # (автор рецепта) (модератор)
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