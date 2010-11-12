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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами
  • 12 ноября 2010, 22:08
  • 600997

Тыквенно-творожная запеканка

Рецепт: Тыквенно-творожная запеканка

Необычайно вкусная, полезная и красивая запеканка! Хочу сказать спасибо Пукамун с Кулинара за великолепный рецепт!

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами

Ингредиенты для «Тыквенно-творожная запеканка»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1429.4 ккал 		белки
58 г 		жиры
17.1 г 		углеводы
275.5 г
100 г блюда
ккал
138.8 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
1.7 г		 углеводы
26.7 г

Рецепт «Тыквенно-творожная запеканка»:

Тыкву очищаем, режем на крупные куски, запекаем в духовке при температуре 180 град. 40-45 мин.

После запекания даем тыкве остыть и измельчаем ее в пюре.

К тыквенному пюре добавляем половину сахара,

одно яйцо,

половину манной крупы
и перемешиваем.

К творогу добавляем яйцо, манную крупу, сахар, изюм, перемешиваем.

Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем в нее поочередно тыквенную массу,

затем творожную, пока не закончится.

Выпекаем при температуре 180 град. 50 минут.



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: завтрак запеканка

Вкусы: творожный тыквенный

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Тыквенно-творожная запеканка
Рецепт: Тыквенно-творожная запеканка

Необычайно вкусная, полезная и красивая запеканка! Хочу сказать спасибо Пукамун с Кулинара за великолепный рецепт!

Ингредиенты для «Тыквенно-творожная запеканка»:

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Фотографии «Тыквенно-творожная запеканка» от приготовивших (41)

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Комментарии и отзывы

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Сделала двойную порцию
СПасибо за рецепт уже несколько лет готовлю по этому рецепту . Слои не совсем получается но вкусу это не вредит
СПасибо за рецепт уже несколько лет готовлю по этому рецепту . Слои не совсем получается но вкусу это не вредит
Готовлю уже давно по вашему рецепту очень вкусно да слои не совсем получаются но вкусу это не вредит спасибо за рецепт
Готовлю уже давно по вашему рецепту очень вкусно да слои не совсем получаются но вкусу это не вредит спасибо за рецепт
Готовлю уже давно по вашему рецепту очень вкусно да слои не совсем получаются но вкусу это не вредит спасибо за рецепт
Вкусная запеканка, делала порцию побольше. Но вот со слоями тоже не поняла секрета) творожная часть намного гуще тыквенной и выложить слоями, тем более красивыми, проблематично)
Очень вкусная и красивая запеканка
Хорошая запеканка,правда,не такая "нарядная" получилась
Вкусная и сочная запеканка получилась.Спасибо за рецепт!
Светик! Прелесть получилась
Благодарю
Очень любим запеканки и тут увидели этот рецепт и решили приготовить, очень заинтересовала тыква в составе запеканки!
Запеканку делали без сахара, вместо него добавили мёд, так же добавили сушёную вишню,изюм и курагу. Получилась нежнейшая, ароматная, медовая, сытная, необычная, очень вкусная и полезная запеканка! Теперь - это моя любимая запеканочка, спасибо за отличный рецепт Будем регулярно готовить, всем рекомендую! Уверен, что вы не разочаруетесь
Использовала формочки. Сахара положила меньше. Получилось очень вкусно!
приготовила из тертой сырой тыквы и творога,вкусно и ароматно
Вкусная и нежная запеканка. Творога взяла больше и все равно один слой получился.
Количество ингредиентов явно на 1 порцию, для формы на 1 маффин. В моем варианте в маленькой форме получился блинчик, ради которого я гоняла духовку почти 2 часа. За это минусую этот рецепт. Не знаю, повторю ли я его, увеличив ингредиенты в 4-5 раз.
Попробовали сегодня сделать Вашу запеканку - тыква была очень сладкая, поэтому сахар в неё не добавляли, творог оказался намного плотнее тыквы, поэтому произошло взаимопроникновение слоёв. На вкус это никак не повлияло! Получился полезный вкусный продукт, спасибо!
Утром с удивлением обнаружили,что запеканка стала ещё вкуснее! На этом она и закончилась... сейчас готовим следующую!
Полное разочарование. Все делала по рецепту, но когда стала пытаться выложить слоями, поняла, что результат будет плачевный. Хватило на 1 слой пюре, один слой творога еле как-то уложив, и сверху опять на 1 слой тыквы. Получилось что-то ужасное, высота у него максимум 1 сантиметр. Пюре так и осталось жидковатым. Ещё раз в духовку ставила после 50 минут выпечки. Лучше бы я просто сделала творожную запеканку.
Может просто форма великовата оказалась?
Спасибо за рецепт...очень вкусно..в пюре и творог добавил молотых орехов вообще прелесть получилась
Спасибо за рецепт, интересно.
И всем спасибо за добавления!!!
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