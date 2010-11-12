Необычайно вкусная, полезная и красивая запеканка! Хочу сказать спасибо Пукамун с Кулинара за великолепный рецепт!
- 12 ноября 2010, 22:08
- 600997
Тыквенно-творожная запеканка
Ингредиенты для «Тыквенно-творожная запеканка»:
- Тыква — 500 г
- Творог — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 6 ст. л.
- Крупа манная — 3 ст. л.
- Изюм — 50 г
- Масло сливочное
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1429.4 ккал
|
белки
58 г
|
жиры
17.1 г
|
углеводы
275.5 г
|100 г блюда
|ккал
138.8 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
1.7 г
|углеводы
26.7 г
Рецепт «Тыквенно-творожная запеканка»:
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Комментарии и отзывы
15 октября 2020 года devis1959 #
15 октября 2020 года devis1959 #
15 октября 2020 года devis1959 #
15 октября 2020 года devis1959 #
15 октября 2020 года devis1959 #
15 октября 2020 года devis1959 #
12 октября 2020 года Nyawa25 #
28 сентября 2020 года Инночка07 #
15 февраля 2020 года Nastenkamax #
1 июля 2019 года svetik5552 #
2 июля 2019 года wise1288 #
4 июля 2019 года svetik5552 #
9 февраля 2019 года Povarunok #
Запеканку делали без сахара, вместо него добавили мёд, так же добавили сушёную вишню,изюм и курагу. Получилась нежнейшая, ароматная, медовая, сытная, необычная, очень вкусная и полезная запеканка! Теперь - это моя любимая запеканочка, спасибо за отличный рецепт Будем регулярно готовить, всем рекомендую! Уверен, что вы не разочаруетесь
22 января 2019 года Женя VBl #
4 января 2019 года ati19820310 #
18 ноября 2018 года caramel77 #
17 ноября 2018 года statmag #
15 ноября 2018 года yuliyaryad4enko #
16 ноября 2018 года yuliyaryad4enko #
3 ноября 2018 года Caxa #
4 ноября 2018 года kapitonchick #
21 октября 2018 года Анат2253 #
13 сентября 2018 года vivlma #
11 июня 2018 года кабачек23 #
11 июня 2018 года кабачек23 #
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