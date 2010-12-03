Пролистав несколько десятков сайтов с этим рецептом, пришла к выводу, что сложно понять кто первый скопировал текст и поместил его в интернет, но явно никто не потрудился приготовить это довольно-таки интересное и необычное блюдо... Состав ингредиентов прост, приготовление элементарное.. а получается сытное овощное блюдо, с сырно-сметанной прослойкой.. с хрустящей сухарной корочкой.. Мне понравилось макать кусочки капусты в белый и красный соус, но тут дело вкуса и Ваших предпочтений.. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем lesi под названием "Капуста по-румынски" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".
- 3 декабря 2010, 15:00
- 66087
Капуста по-румынски
Ингредиенты для «Капуста по-румынски»:
- Капуста белокочанная / Капустa (свежая, небольшой кочан, получается ооочень много, можно взять половину порции) — 1 - 1.5 кг
- Мука пшеничная / Мука (для панировки + 2ст.л. для сметанной прослойки)
- Сметана (20%) — 1 стак.
- Сыр твердый (тертый) — 1 стак.
- Сухари панировочные / Панировка — 1/2 стак.
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (молотый, по вкусу)
- Масло растительное (для жарки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1512 ккал
|
белки
79.2 г
|
жиры
62.4 г
|
углеводы
163.8 г
|100 г блюда
|ккал
95.7 ккал
|белки
5 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
10.4 г
Рецепт «Капуста по-румынски»:
Поливаем сметаной и посыпаем сухарно-сырной смесью.
Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 200°С духовку минут на 30, после чего снимаем фольгу и оставляем блюдо в духовке подрумяниться.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?p=144732#144732
Комментарии и отзывы
19 августа 2018 года MynameisNatalie #
15 ноября 2016 года stargate #
2 октября 2016 года Мирохина Ольга #
25 сентября 2016 года lilya112 #
21 июня 2016 года Vedma12 #
5 ноября 2014 года Натушка Деревянко #
31 октября 2014 года Натушка Деревянко #
19 мая 2014 года veronika1910 #
1 декабря 2013 года МамаКсюша #
30 сентября 2013 года Счастлива-я1 #
23 августа 2013 года AnniBell #
10 апреля 2013 года Жека Я #
27 ноября 2012 года Светочка-Светланка #
19 сентября 2011 года Укропчик #
15 июня 2011 года примула #
10 июня 2011 года примула #
22 мая 2011 года Navigator #
1 марта 2011 года Алика #
Капуста очень понравилась
Я добавила мелко порезанный грецкий орех и украсила зернами граната,
получилось хорошее дополнение.
фото добавила.
28 февраля 2011 года lakshmi-777 #
28 февраля 2011 года Мария По #
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