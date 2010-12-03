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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 3 декабря 2010, 15:00
  • 66087

Капуста по-румынски

Рецепт: Капуста по-румынски

Пролистав несколько десятков сайтов с этим рецептом, пришла к выводу, что сложно понять кто первый скопировал текст и поместил его в интернет, но явно никто не потрудился приготовить это довольно-таки интересное и необычное блюдо... Состав ингредиентов прост, приготовление элементарное.. а получается сытное овощное блюдо, с сырно-сметанной прослойкой.. с хрустящей сухарной корочкой.. Мне понравилось макать кусочки капусты в белый и красный соус, но тут дело вкуса и Ваших предпочтений.. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем lesi под названием "Капуста по-румынски" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Кухня: Румынская

Ингредиенты для «Капуста по-румынски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1512 ккал 		белки
79.2 г 		жиры
62.4 г 		углеводы
163.8 г
100 г блюда
ккал
95.7 ккал		 белки
5 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
10.4 г


Рецепт «Капуста по-румынски»:

Все, что нам пригодится.

Кочан капусты разрезать вдоль пополам, а каждую половину поперек ломтиками толщиной с палец

И выдержать в соленой воде 10 минут.

Кладем на дуршлаг, оставляем на некоторое время, чтобы стекла лишняя вода.

Обваливаем каждый кусочек капусты в муке и обжариваем в масле с одной и

С другой стороны, слегка подрумянивая.

Сметану смешиваем с солью и 2 ст. л. муки.

Обжаренную капусту выкладываем в форму для запекания.

Поливаем сметаной и посыпаем сухарно-сырной смесью.
Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 200°С духовку минут на 30, после чего снимаем фольгу и оставляем блюдо в духовке подрумяниться.

Готовую капусту выкладываем на тарелки, посыпаем тертым сыром, украшаем зеленью.

Удачным дополнением станет белый и красный соусы.
Приятнейшего Вам аппетита!




Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?p=144732#144732
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Спецпроект "Путешествие со вкусом" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: обед горячее завтрак второе ужин

Вкусы: сырный овощной

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Капуста по-румынски
Рецепт: Капуста по-румынски

Пролистав несколько десятков сайтов с этим рецептом, пришла к выводу, что сложно понять кто первый скопировал текст и поместил его в интернет, но явно никто не потрудился приготовить это довольно-таки интересное и необычное блюдо... Состав ингредиентов прост, приготовление элементарное.. а получается сытное овощное блюдо, с сырно-сметанной прослойкой.. с хрустящей сухарной корочкой.. Мне понравилось макать кусочки капусты в белый и красный соус, но тут дело вкуса и Ваших предпочтений.. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем lesi под названием "Капуста по-румынски" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".

Ингредиенты для «Капуста по-румынски»:

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Фотографии «Капуста по-румынски» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Это самая вкусная капуста в мире!!! Спасибо огромное за рецепт! Стала пробовать кагда остыло...и четверть сковороды напробовала 😂 пришлось срочно убрать в холодильник чтобы все завтра попробовали. Да, будет битва за капусту завтра...
А в какой воде надо выдержать капусту, в горячей соленой или в холодной соленой?
Для любителей капустки самое ТО!!! Мне очень понравилось! Оригинально и вкусно.Единственное, капуста была та, которая в лёжку, может её надо было немного бланшировать(местами жестковата). Рецепт классный, спасибо
Спасибо за рецепт, приготовила только что, сижу пробую,ммм... Вместо сметаны кефир 1%взяла, очень вкусненько и не жирно. Буду ещё готовить)))
Вкусненько, нам с мужем очень понравилось. Правда , я тоже думаю что чуть жирновато, хочу попробовать капусту не обжарить, а обварить, если кто-нибудь так делала напишите как получилось. Автору - СПАСИБО.
Докладываю: муж отказался пробовать, мне показалось жирнова-то, а мама в восторге! Сказала, что будет на даче в печке готовить Спасибо за рецепт!
Добрый вечер! Готовлю капустку. Пока самое тяжелое для меня, это ее обжарка Разваливается. Хороший совет про зубочистки только сейчас прочитала )) И, наверное, зря я ее не в один слой в форму выложила. Сейчас запекается. Впереди дегустация у привередливого мужа не любящего капусту Напишу позже, когда все попробуют Не прощаюсь
Вкусненько
Готовлю вашу капусту уже 2 года . До этого ребенок не кушал капусту ни в каком виде, а тут- ДОБАВКИ ПОПРОСИЛ!!!! Спасибо вам большое за рецепт!
спасибо, вкусно
Никак не могла подумать, что капуста может быть такой вкусной!
спасибо за вкусный и полезный рецепт капусты!
А я капусту нашинковала. Во всём остальном - по рецепту. Вкусно!
Пожалуй надо попробовать
Рецепт очень удачный. Вкусно. Готовлю чуть ли не каждый день, а семья просит и просит еще и еще. Испробовала различные варианты заливки перед запеканием. Хорошо получается если сметану (можно и кефир взять) взбить с яйцами (пару штук).
Примите и мои благодарственные отзывы. Капусточка получилась замечательная! Семья почему-то была уверена, что в ней присутствует мясо . Спасибо большое за рецепт-раскраску. Даже не ожидала такого от простой капусты.
Люблю такие вещи, спасибо большое!
Дашуля, огромное спасибо за рецепт!
Капуста очень понравилась
Я добавила мелко порезанный грецкий орех и украсила зернами граната,
получилось хорошее дополнение.
фото добавила.
Дашенька,спасибо!Очень вкусная капуста!
Даша, спасибо, капустка пришлась по вкусу!
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