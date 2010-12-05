Жареные пирожки. Готовятся очень быстро и легко, выходит 32 пирожка. Но само тесто в холодильнике стоит до двух суток (не обязательно готовить все пирожки сразу), что позволяет готовить пирожки в любое время, т. е. приготовить их к завтраку, к обеду, ужину, достойно встретить неожиданных гостей!
- 5 декабря 2010, 22:59
- 151168
Жареные уголки
Ингредиенты для «Жареные уголки»:
- Мука пшеничная / Мука — 3-4 стак.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Кефир — 0,5 л
- Соль (по вкусу)
- Лук репчатый (по вкусу)
- Лук-порей (по вкусу)
- Фарш мясной (говядина + свинина 1:1) — 250 г
- Перец черный (молотый, по вкусу)
- Масло растительное (для жарки)
- Масло оливковое
- Масло сливочное
Время приготовления:
Количество порций: 32
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8287.1 ккал
|
белки
63.1 г
|
жиры
676.9 г
|
углеводы
420 г
|Порции
|ккал
259 ккал
|белки
2 г
|жиры
21.2 г
|углеводы
13.1 г
|100 г блюда
|ккал
385.4 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
31.5 г
|углеводы
19.5 г
Рецепт «Жареные уголки»:
Из каждой части раскатать лепешку, смазать её сливочным маслом и скрутить в рулетик.
Затем рулетик скрутить улиткой.
"Улитки" сложить в пищевой контейнер, плотно закрыть его крышкой и положить в холодильник на 30 минут.
Начинка:
В оливковом масле поджарить немного лука-порея, затем добавить лук репчатый. Я добавляю лука на глаз, примерно столько, сколько у меня используется мясного фаршa, т. е. одна часть лука (репчатого и порея) и одна часть мясного фарша.
Затем достать тесто из холодильника.
Каждую "улитку" раскатать в лепёшку, разрезать её крест-накрест на 4 части.
Предлагаю ещё одну начинку для настоящих гурманов!!!
Итак, начинка особенная: бастурма (тонкий ломтик без "острой" оболочки) + помидор (ломтик) + сыр фета (небольшой кусочек).
Комментарии и отзывы
1 час назад Бубно #
вчера в 13:04 besedinaolchick-2018 #
вчера в 13:04 besedinaolchick-2018 #
23 октября 2019 года volia-2015 #
как-то так...
31 августа 2019 года UliyaS #
14 февраля 2018 года Юлия Тигра #
26 сентября 2016 года Tanya Vlasenco #
25 августа 2016 года damirova elmira #
Это просто потрясающе!!!!!! Очень вкусно получилось. Делала с мясом, с картошкой, с повидлом. Мои просто в восторге. Всегда боялась делать с повидлом из-за того что вытекает, но ребенок очень уж просил. Ничего не вытекает, тесто шикарное. Спасибо за рецепт!!!!
10 сентября 2016 года lolo1313 # (автор рецепта)
24 марта 2016 года NadiSha7 #
25 марта 2016 года lolo1313 # (автор рецепта)
12 июля 2015 года solnechnuu_zauchik #
а без масла жарить их можно?
а вообще...это мои первые...почти как беляши ) я их ела все пару раз в жизни, но за счет мясной начинки, именно тот вкус и напомнился!!!большое спасибо за рецепт!!!сегодня попробую с грибной начинкой!!!и надеюсь все же запечь )
25 мая 2015 года Демурия #
Спасибо!!!
25 мая 2015 года lolo1313 # (автор рецепта)
12 июля 2015 года solnechnuu_zauchik #
13 июля 2015 года Демурия #
2 апреля 2015 года nataly2927 #
15 апреля 2015 года lolo1313 # (автор рецепта)
5 ноября 2014 года Апрельская0 #
21 ноября 2014 года lolo1313 # (автор рецепта)
31 августа 2014 года Ольга Муратова #
4 октября 2014 года lolo1313 # (автор рецепта)
28 августа 2014 года kb3 #
4 октября 2014 года lolo1313 # (автор рецепта)
25 мая 2014 года Medved Ksusha #
3 июня 2014 года lolo1313 # (автор рецепта)
11 апреля 2014 года Юлия Тигра #
1 июня 2014 года lolo1313 # (автор рецепта)
16 марта 2014 года Medved Ksusha #
16 марта 2014 года lolo1313 # (автор рецепта)
27 февраля 2014 года гурман1410 #
28 февраля 2014 года lolo1313 # (автор рецепта)
7 октября 2013 года soni-p #
8 октября 2013 года lolo1313 # (автор рецепта)
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