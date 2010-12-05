BB-код для вставки:

BB-код используется на форумах

[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/52346/]Жареные уголки[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/52346/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jun/17/03/176319_56914-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Другие изделия Жареные пирожки. Готовятся очень быстро и легко, выходит 32 пирожка. Но само тесто в холодильнике стоит до двух суток (не обязательно готовить все пирожки сразу), что позволяет готовить пирожки в любое время, т. е. приготовить их к завтраку, к обеду, ужину, достойно встретить неожиданных гостей! Ингредиенты: Мука пшеничная, Яйцо куриное, Кефир, Соль, Лук репчатый, Лук-порей, Фарш мясной, Перец черный, Масло растительное, Масло оливковое, Масло сливочное. Тэги: ужин, обед, полдник, завтрак.