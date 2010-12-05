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  • 5 декабря 2010, 22:59
  • 151168

Жареные уголки

Рецепт: Жареные уголки

Жареные пирожки. Готовятся очень быстро и легко, выходит 32 пирожка. Но само тесто в холодильнике стоит до двух суток (не обязательно готовить все пирожки сразу), что позволяет готовить пирожки в любое время, т. е. приготовить их к завтраку, к обеду, ужину, достойно встретить неожиданных гостей!

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Жареные уголки»:

Время приготовления:

Количество порций: 32

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8287.1 ккал 		белки
63.1 г 		жиры
676.9 г 		углеводы
420 г
Порции
ккал
259 ккал		 белки
2 г		 жиры
21.2 г		 углеводы
13.1 г
100 г блюда
ккал
385.4 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
31.5 г		 углеводы
19.5 г

Рецепт «Жареные уголки»:

Из вышеуказанных продуктов (кефира, яйца, муки и соли) замесить мягкое тесто.

...

...

Разделить его на 8 частей.

...

Из каждой части раскатать лепешку, смазать её сливочным маслом и скрутить в рулетик.
Затем рулетик скрутить улиткой.

...

...

Таким образом поступить с 8 частями.

...

"Улитки" сложить в пищевой контейнер, плотно закрыть его крышкой и положить в холодильник на 30 минут.

Начинка:
В оливковом масле поджарить немного лука-порея, затем добавить лук репчатый. Я добавляю лука на глаз, примерно столько, сколько у меня используется мясного фаршa, т. е. одна часть лука (репчатого и порея) и одна часть мясного фарша.

В обжаренный лук добавить фарш и довести до готовности.
Посолить и поперчить.

Готовая начинка.

Затем достать тесто из холодильника.
Каждую "улитку" раскатать в лепёшку, разрезать её крест-накрест на 4 части.

...

В итоге получаются 4 уголочка.

Выложить начинку.

Сложить уголочки пополам и защипать края, просто нажимая по краешку пальцами.

...

Уголки обжарить в растительном масле с обеих сторон.

...

...

Готовые уголки.

...

...

...

Предлагаю ещё одну начинку для настоящих гурманов!!!
Итак, начинка особенная: бастурма (тонкий ломтик без "острой" оболочки) + помидор (ломтик) + сыр фета (небольшой кусочек).

...

...

Приятного Всем аппетита!
Желаю всем УДАЧИ, СЧАСТьЯ, ЗДОРОВьЯ!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5796
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На полдник На природу На ужин Неожиданные гости

Теги: ужин обед полдник завтрак

Вкусы: насыщенный жареный оригинальный вкусный хрустящий неповторимый

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Жареные уголки
Описание: Жареные пирожки. Готовятся очень быстро и легко, выходит 32 пирожка. Но само тесто в холодильнике стоит до двух суток (не обязательно готовить все пирожки сразу), что позволяет готовить пирожки в любое время, т. е. приготовить их к завтраку, к обеду, ужину, достойно встретить неожиданных гостей!


Комментарии и отзывы

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Немного жестковатое тесто получилось,но очень вкусное..делала с яблоками с корицей,еле урвала несколько штук для фотоотчета
вот и я сделала эти пирожки начинка - сочная тесто готовить было приятно, формовка классная, но... вот не понравился результат... слоистости не видно, тесто тяжеловато... хотя мои мальчики довольны...
как-то так...
Сделала со свиным фаршем и луком, получилось вкусно, единственное, разлипаются во время жарки, аккуратно надо переворачивать. Добавила немного соды, тесто получилось более воздушное, пористое.
Вкусно.
Скажите, кто-нибудь пробовал заменить кефир молоком???
Только что на пекла уголки. Ну, что я могу сказать...
Это просто потрясающе!!!!!! Очень вкусно получилось. Делала с мясом, с картошкой, с повидлом. Мои просто в восторге. Всегда боялась делать с повидлом из-за того что вытекает, но ребенок очень уж просил. Ничего не вытекает, тесто шикарное. Спасибо за рецепт!!!!
Спасибо
Сегодня испекла, правда с печёнкой делала, и сладкие, с песком. Всем понравились,спасибо. Соли я тоже маловато положила...
тесто такое...нежное!!!приятно было с ним работать!то в готовом виде я поняла, что добавила мало соли, пресноватым оно мне показалось!!
а без масла жарить их можно?

а вообще...это мои первые...почти как беляши ) я их ела все пару раз в жизни, но за счет мясной начинки, именно тот вкус и напомнился!!!большое спасибо за рецепт!!!сегодня попробую с грибной начинкой!!!и надеюсь все же запечь )
Очень вкусное и удобное тесто! Работать очень приятно, такое универсальное! Делала лепешки острые с аджикой и малинами. Любим их кушать вместо хлеба! Выпекала в духовке.
Спасибо!!!
Отлично!Я выпекать не пробовала!Спасибо!
Ответ для Демурия
а как вы выпекали? а то мне очень жирно как-то на сковороде..есть какие-то тонкости? )
В духовке на пекарской бумаге без масла
Делаем с разными начинками. Больше всего пользуются популярностью с куриным фаршем и сыром и яйцом с сыром. Любят и муж и дети. Спасибо большое за рецепт.
Здравствуйте,а что можно добавить вместо кефира? СРОЧНО!!!
опоздал ответ,но уж так получилось: можно разбавить немного сметаны водой,я бы так поступила ,но на воде делать на стала бы...
Хороший рецепт! Обязательно попробую! Я таким способом в блинчики (половинки) мясной фарш заворачивала и в яйцо окунала!
Спасибо за рецепт, но есть сомнение. Разрыхлителя для теста не надо?
нет,не надо!
Готовлю часто Ваши уголки,они практически стали моим фирменным блюдом! Спасибо! Есть свои поправки: фарш не обжариваю,иногда в начинку добавляю натертый сыр,порезанную зелень.Очень вкусно!
Пирожки очень вкусные получились, похожи на чебуреки, тесто мягкое и немного слоеное.
Очень вкусное тесто, быстро готовится. Вкуснооо!! !
спасибо за рецепт,все рчень вкусно и просто! Когда торопишься и надо сытное что-нибудь приготовить,то это в самый раз!
И вам спасибо огромное!
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