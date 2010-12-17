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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из овощей
  • 17 декабря 2010, 22:17
  • 29467

Луковая закуска "Золотые кольца"

Рецепт: Луковая закуска Золотые кольца

Что вы обычно подаете к пиву? Не ошибусь, если предположу - воблу или чипсы. А может попробовать слегка разнообразить это скудное меню? Предлагаю отличный вариант. Можно к пиву, а можно и просто так похрустеть. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем Millena под названием "Золотые кольца" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Луковая закуска "Золотые кольца"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
889.9 ккал 		белки
19.9 г 		жиры
2.2 г 		углеводы
206.5 г
100 г блюда
ккал
109.9 ккал		 белки
2.5 г		 жиры
0.3 г		 углеводы
25.5 г


Рецепт «Луковая закуска "Золотые кольца"»:

Замочить нарезанный на толстые кольца лук минут на 10 в смеси из воды и льда, тогда кольца останутся твердыми и крепкими.

Муку смешать с крахмалом, 1 ч. л. соли и разрыхлителем (на кончике ножа) и постепенно влить холодную воду, чтобы получилось тесто по консистенции, как густая сметана.

Лук вынуть из воды, промокнуть кольца бумажным полотенцем. Нужно, чтобы они были сухими, иначе корочки не получится, мука размякнет.

В сковородке разогреть масло для фритюра. С помощью вилки или щипцов окунать кольца лука в тесто и бросать на сковородку. Жарить лучше порциями, чтобы на сковородке не было тесно. Как только появится золотисто-коричневый цвет (через 2-3 минуты) вынуть кольца шумовкой и положить следующие.

Готовые кольца уложить на противень, застеленный бумажными полотенцами и подсушить в духовке до хрусткости, посыпав крупной солью. Этот шаг, если уж очень лениво, можно пропустить. Все равно будет вкусно!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: луковый соленый

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Луковая закуска "Золотые кольца"
Рецепт: Луковая закуска Золотые кольца

Что вы обычно подаете к пиву? Не ошибусь, если предположу - воблу или чипсы. А может попробовать слегка разнообразить это скудное меню? Предлагаю отличный вариант. Можно к пиву, а можно и просто так похрустеть. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем Millena под названием "Золотые кольца" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".

Ингредиенты для «Луковая закуска "Золотые кольца"»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Луковая закуска "Золотые кольца"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Оригинально!
Забыла прикрепить фото к отзыву)
Вкусные колечки получились. Похоже на чипсы с луковым привкусом. Делаются очень просто и быстро
В догонку, отправляю фотоотчет
Только- сто сделала, уже все съели ,даже без пива. Очень вкусно, большое спасибо
Спасибо за вкусный рецепт!
Получилрсь конечно не так красиво как у Вас, но рчень вкусно!
Это самый лучший хрустящий кляр. Кольца получились как в дорогих пабах .. Спасибо ! Это находка для меня!
Кстати, я в духовкн подсушила, но особой разницы между до и после не заметила
Клара оказалось много, обмакнула в него кусочки сулугуни, муж тоже оценил "под пиво"
хороший рецепт) спасибо. Я бы еще может замариновала лук. ) Мне как то кислинки показалось маловато
Огромное спасибо за потрясающий рецепт!
Кольца ел даже наш сын, которого накормить очень сложно. Отдельное большое спасибо и от нашего папы))))) Как пост закончится, попробую в кляр добавить немного тертого сыра.
Еще раз спасибо!!!!!!
Спасибо огромное за такой простой, но очень вкуснячий рецептик! Я вообще лук не ем ни в каком виде, но это_ просто бомба!!!
Милый подарил кольцо ,
Меряю... совсем не то:
Цвет какой-то странноватый,
И размер великоватый
Присмотрелась - ясно всё:
Это ж луковое кольцо!
Насмеялись от души -
Ох, какой он озорнИк
У Вас поэтический дар
Никогда не увлекалась поэзией , но на Поваренке так и попёрли строчки одна за другой
сама в шоке!
очень вкусно! пробовала жарить во фритюрнице, ничего не вышло, все прилипло, а на сковородке, то что надо!
Удалено модератором Ируня
Ничего себе - быстрое реагирование Спасибо!
скажите - лук успевает пропечься или хрустит?
Лук не хрустит. Хрустит панировка
Готовила! Прости уж, не сфотала! Но муж лопал за обе щеки!!! За всю жизнь, грит, столько лука не съел! Спасибо за рецептик - зря я сомневалась!!!
Ну и чудненько. Привет мужу!
Очень люблю лук! И пиво Должна получиться отличная закуска! Вам много +!!!
Очень вкусный лук получается, приготовленный таким образом!!!! У меня муж его обожает и я сама...
Кольца и впрямь такие золотистые получились
Обожаю пиво!!! С такими колечками...ну ОЧЕНЬ вкусно!!!!!!!!!!!!!!
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