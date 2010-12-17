Что вы обычно подаете к пиву? Не ошибусь, если предположу - воблу или чипсы. А может попробовать слегка разнообразить это скудное меню? Предлагаю отличный вариант. Можно к пиву, а можно и просто так похрустеть. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем Millena под названием "Золотые кольца" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски".
- 17 декабря 2010, 22:17
- 29467
Луковая закуска "Золотые кольца"
Ингредиенты для «Луковая закуска "Золотые кольца"»:
- Лук репчатый — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 175 г
- Крахмал картофельный — 60 г
- Вода (холодная) — 350 мл
- Соль (крупная для посыпки)
- Лед
- Масло растительное (для фритюра)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
889.9 ккал
|
белки
19.9 г
|
жиры
2.2 г
|
углеводы
206.5 г
|100 г блюда
|ккал
109.9 ккал
|белки
2.5 г
|жиры
0.3 г
|углеводы
25.5 г
Рецепт «Луковая закуска "Золотые кольца"»:
Замочить нарезанный на толстые кольца лук минут на 10 в смеси из воды и льда, тогда кольца останутся твердыми и крепкими.
Муку смешать с крахмалом, 1 ч. л. соли и разрыхлителем (на кончике ножа) и постепенно влить холодную воду, чтобы получилось тесто по консистенции, как густая сметана.
Лук вынуть из воды, промокнуть кольца бумажным полотенцем. Нужно, чтобы они были сухими, иначе корочки не получится, мука размякнет.
В сковородке разогреть масло для фритюра. С помощью вилки или щипцов окунать кольца лука в тесто и бросать на сковородку. Жарить лучше порциями, чтобы на сковородке не было тесно. Как только появится золотисто-коричневый цвет (через 2-3 минуты) вынуть кольца шумовкой и положить следующие.
Готовые кольца уложить на противень, застеленный бумажными полотенцами и подсушить в духовке до хрусткости, посыпав крупной солью. Этот шаг, если уж очень лениво, можно пропустить. Все равно будет вкусно!
Комментарии и отзывы
вчера в 15:25 Алекс Табашник #
12 марта Marfa200188 #
12 марта Marfa200188 #
3 декабря 2016 года Юлия828 #
3 декабря 2016 года Seagull_L # (автор рецепта)
3 декабря 2016 года Юлия828 #
18 сентября 2016 года gavrik marina #
Получилрсь конечно не так красиво как у Вас, но рчень вкусно!
9 сентября 2016 года Gojiberry #
Кстати, я в духовкн подсушила, но особой разницы между до и после не заметила
Клара оказалось много, обмакнула в него кусочки сулугуни, муж тоже оценил "под пиво"
7 сентября 2016 года oskar_vl #
13 апреля 2016 года Карелия #
Кольца ел даже наш сын, которого накормить очень сложно. Отдельное большое спасибо и от нашего папы))))) Как пост закончится, попробую в кляр добавить немного тертого сыра.
Еще раз спасибо!!!!!!
21 марта 2015 года Понтиана #
11 января 2014 года Maniga #
Меряю... совсем не то:
Цвет какой-то странноватый,
И размер великоватый
Присмотрелась - ясно всё:
Это ж луковое кольцо!
Насмеялись от души -
Ох, какой он озорнИк
11 января 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
11 января 2014 года Maniga #
сама в шоке!
8 января 2012 года dzheki_d #
24 января 2011 года gena987335 deleted #
18 января 2011 года Lenta #
18 января 2011 года Lenta #
18 января 2011 года Seagull_L # (автор рецепта)
6 января 2011 года Зиглата #
6 января 2011 года Seagull_L # (автор рецепта)
26 декабря 2010 года Goddess666 #
20 декабря 2010 года девочка с плеером #
19 декабря 2010 года мисс #
18 декабря 2010 года Lzaika45 #
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