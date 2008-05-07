Пирожные "Lemon Squares"

Основа.

Разогреть духовку до 180 С.

Взбить миксером на низкой скорости муку, порезанное кусочками масло и сахарную пудру. Должно получиться такое тесто из масляных крошек - типа штрейзеля на тертом пироге. Высыпать еe в квадратную форму примерно 20 х 20 см и ровно разложить по дну. Выпекать до того момента, чтоб тесто схватилось, но еще не зарумянилось. Охладить.

Начинка.

Взбить все ингредиенты и вылить поверх остывшей основы. Выпекать 30 мин (это моя духовка, у вас может быть меньше), проверяя на готовность как чизкейк - при потрясывании серединка должна немного колыхаться. Охладить сначала на столе, потом в холодильнике, прямо в форме, не вынимать.

Порезать на квадраты и посыпать сверху пудрой.

Начинка имеет нежную кремовую консистенцию - очень вкусно!!!