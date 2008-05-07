Вариантов этого нежного с кислинкой пирожного масса, но он безусловно является фаворитом лимонной выпечки
- 7 мая 2008, 13:52
- 31060
Пирожные "Lemon Squares"
Ингредиенты для «Пирожные "Lemon Squares"»:
- Мука пшеничная / Мука (1 стак в тесто + 1/2 стак в начинку) — 1 1/2 стак.
- Масло сливочное (113 г) — 1 пач.
- Сахарная пудра — 1/4 стак.
- Сахар (Начинка-крем) — 1.5 стак.
- Яйцо куриное (Начинка-крем) — 5 шт
- Цедра лимона (Начинка-крем) — 2 ст. л.
- Сок лимонный (Начинка-крем) — 3/4 стак.
- Разрыхлитель теста (Начинка-крем) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4646.6 ккал
|
белки
58.3 г
|
жиры
198.2 г
|
углеводы
666.7 г
|Порции
|ккал
387.2 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
16.5 г
|углеводы
55.6 г
|100 г блюда
|ккал
243.3 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
10.4 г
|углеводы
34.9 г
Рецепт «Пирожные "Lemon Squares"»:
-
Основа.
Разогреть духовку до 180 С.
Взбить миксером на низкой скорости муку, порезанное кусочками масло и сахарную пудру. Должно получиться такое тесто из масляных крошек - типа штрейзеля на тертом пироге. Высыпать еe в квадратную форму примерно 20 х 20 см и ровно разложить по дну. Выпекать до того момента, чтоб тесто схватилось, но еще не зарумянилось. Охладить.
Начинка.
Взбить все ингредиенты и вылить поверх остывшей основы. Выпекать 30 мин (это моя духовка, у вас может быть меньше), проверяя на готовность как чизкейк - при потрясывании серединка должна немного колыхаться. Охладить сначала на столе, потом в холодильнике, прямо в форме, не вынимать.
Порезать на квадраты и посыпать сверху пудрой.
Начинка имеет нежную кремовую консистенцию - очень вкусно!!!
Комментарии и отзывы
30 минут назад ssnegireva44 #
7 июня 2016 года Himbeeren #
выглядит аппетитно и маняще,а главное простое в исполнении,хотя у меня вечно что-нибудь пойдёт не так,как надо.
27 июня 2015 года Leksea #
Несмотря на краткое описание, а может и благодаря ему, всё очень понятно и ясно) Немного не такая получилась начинка- серединка осталась жидкой, но мне результат очень понравился! Брат сказал, что очень своеобразно и кисловато. Ну, о вкусах не спорят.
Большое спасибо за такой отличный рецепт!
22 марта 2015 года Елена Юровна #
5 мая 2014 года svetlano4ka1 #
5 мая 2014 года Мама М-и А # (автор рецепта)
крем и не должен быть похож на чизкейк, это именно лимонный заварной крем и получается, лимонный курд на песочном тесте
6 мая 2014 года svetlano4ka1 #
6 мая 2014 года Мама М-и А # (автор рецепта)
5 мая 2014 года svetlano4ka1 #
3 апреля 2014 года Solnceby #
3 апреля 2014 года Solnceby #
3 ноября 2013 года tiramisu77 #
А как вставлять фото? Хочу похвастаться.
Завтра отчитаюсь как на вкус - сейчас пирог ждет холодильник - на ночь не жрем... стараемся))
Спасибо за рецепт!!!
5 октября 2012 года arizona #
8 ноября 2011 года YULIA_2806 #
2 января 2011 года arizona #
4 апреля 2010 года Jaklinka #
25 марта 2010 года Роня #
На этот раз муку заменила манной крупой, лимон на апельсин, а основу просто поломало печеньки, добавила около 50 г растопленного сливочного масла и около 3-4 ст.л. теплого молока ... Как вы поняла - получилось суперррр!!
26 марта 2010 года Мама М-и А # (автор рецепта)
26 февраля 2010 года Faygala #
Отпишусь ещё позже, как съедим))
22 февраля 2010 года Faygala #
26 октября 2009 года Marinan #
158 месяцев назад Мама М-и А # (автор рецепта)
Ингредиенты
Для основы:
1 ст. муки;
1 палочка холодного сл. масла (113г);
1/4 ст. сахарной пудры.
Для начинки:
1,5 ст. сахара;
5 яиц;
2 ст. л. лимонной цедры;
3/4 ст. свежевыжатого лимонного сока;
0.5 ст. муки;
1 ч. л. разрыхлителя
11 октября 2009 года NATALIAna #
29 июня 2009 года Роня #
29 июня 2009 года Мама М-и А # (автор рецепта)
29 июня 2009 года Роня #
27 июня 2009 года Baiser_aerien #
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