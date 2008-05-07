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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 7 мая 2008, 13:52
  • 31060

Пирожные "Lemon Squares"

Рецепт: Пирожные "Lemon Squares"

Вариантов этого нежного с кислинкой пирожного масса, но он безусловно является фаворитом лимонной выпечки

Категория: Десерты Пирожные

Кухня: Американская

Ингредиенты для «Пирожные "Lemon Squares"»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4646.6 ккал 		белки
58.3 г 		жиры
198.2 г 		углеводы
666.7 г
Порции
ккал
387.2 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
16.5 г		 углеводы
55.6 г
100 г блюда
ккал
243.3 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
10.4 г		 углеводы
34.9 г


Рецепт «Пирожные "Lemon Squares"»:

  • Основа.
    Разогреть духовку до 180 С.
    Взбить миксером на низкой скорости муку, порезанное кусочками масло и сахарную пудру. Должно получиться такое тесто из масляных крошек - типа штрейзеля на тертом пироге. Высыпать еe в квадратную форму примерно 20 х 20 см и ровно разложить по дну. Выпекать до того момента, чтоб тесто схватилось, но еще не зарумянилось. Охладить.
    Начинка.
    Взбить все ингредиенты и вылить поверх остывшей основы. Выпекать 30 мин (это моя духовка, у вас может быть меньше), проверяя на готовность как чизкейк - при потрясывании серединка должна немного колыхаться. Охладить сначала на столе, потом в холодильнике, прямо в форме, не вынимать.
    Порезать на квадраты и посыпать сверху пудрой.
    Начинка имеет нежную кремовую консистенцию - очень вкусно!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На полдник На праздничный стол : День рождения

Теги: десерт выпечка

Вкусы: нежный лимонный

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Пирожные "Lemon Squares"
Рецепт: Пирожные "Lemon Squares"

Вариантов этого нежного с кислинкой пирожного масса, но он безусловно является фаворитом лимонной выпечки

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожные "Lemon Squares"»:

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Фотографии «Пирожные "Lemon Squares"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Лимонная выпечка- это СУПЕР, спасибо!
Забрала в кк.Судя по фото пирожное вкусное,
выглядит аппетитно и маняще,а главное простое в исполнении,хотя у меня вечно что-нибудь пойдёт не так,как надо.
Это моя первая лимонная выпечка. Долго просматривала разные рецепты, в результате остановилась на этом. И не прогадала!
Несмотря на краткое описание, а может и благодаря ему, всё очень понятно и ясно) Немного не такая получилась начинка- серединка осталась жидкой, но мне результат очень понравился! Брат сказал, что очень своеобразно и кисловато. Ну, о вкусах не спорят.
Большое спасибо за такой отличный рецепт!
Наконец то я это сделала, вкуснотища, но я наверное с мукой переборщила, боялась что жидкая начинка получится, и муки насыпала больше, чем в рецепте, но все равно пирожное очень вкусное!!! Спасибо за рецепт
У меня форма круглая , диаметром 28см ,думаю что нужно было брать более глубокую форму т.к . оказалось много лишней завивки .выпекала при 180 примерно 30 мин . Сверху вышла румяная корочка а внутри основа похожа на заваренной крем !!! Было очень сложно раз резать на порционные кусочки корж сильно крошился !!! НО !!! Все равно очень вкусно и нежное пирожное получилось ! Съели ! Спасибо за рецепт ! Хочу еще раз приготовить и прошу вас исправить мои ошибки !! Что не так ? Корж крошиться а крем не похож на чизкейк ??? СПАСИБО !!!
все правильно - это песочный корж
крем и не должен быть похож на чизкейк, это именно лимонный заварной крем и получается, лимонный курд на песочном тесте
Спасибо ! Подскажите еще один нюанс , крошку для основы надо утрамбовать ??
ну да, чтоб цельное сооружение боле-менее было\. а то начинка протечет
Уважаемый кулинар !!! Пересматривала старые распечатать рецептов и наткнулась на это лимонное чудо ! Сразу приступила к приготовлению . Все точно исполнила по вашему рецепту . Вначале была очень удивлена основой ...! Я еще с таким "тестом" дело не имела , таки хотелось добавить яйцо или воду - увлажнить .заново Прочла с мужем раз пять рецепт !!!! И муж уговорил ничего не менять ! Высыпала сухую крошку основу , разровняла и поставила в духовку ! Была очень удивлена когда все схватилось в виде коржа
спасибки за рецепт! вчера приготовила, мне очень понравились пирожки. Готовятся быстро и просто. Буду еще не раз готовить
спасибки за рецепт! вчера приготовила, мне очень понравились пирожки. Готовятся быстро и просто. Буду еще не раз готовить
Только что сделала. Выглядит замечательно.
А как вставлять фото? Хочу похвастаться.
Завтра отчитаюсь как на вкус - сейчас пирог ждет холодильник - на ночь не жрем... стараемся))
Спасибо за рецепт!!!
Попытка № 2) На этот раз взбивала все продукты для начинки вместе, но по-моему я не додержала пирожные в духовке и начинка получилась жидкая. И верх у меня слегка потрескался( Вкус очень сладкий и очень кислый одновременно. Но...не смотря на резкий вкус хочется еще)))
Я приготовила, очень необычно и вкусно! Спасибо за рецепт!
Испекла по рецепту и к сожалению перестаралась( Побоялась, что сахар не растворится в начинке и сначала взбила с ним яйца. В итоге получился румяный пирог из двух видов теста, песочного и лимонного бисквитного. Вкусно с приятной кислинкой, но ни намека на нежную начинку. В следующий раз буду взбивать все составляющие начинки вместе) Не повторите моей ошибки)[x]21:29 02.01.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
вкуснятинка
И уже в 3-ий раз импровизирую на вашу же тему
На этот раз муку заменила манной крупой, лимон на апельсин, а основу просто поломало печеньки, добавила около 50 г растопленного сливочного масла и около 3-4 ст.л. теплого молока ... Как вы поняла - получилось суперррр!!
Как и говорила, дело к выходным и готовлю по Вашему замечательному рецептику, вот на кухне сейчас загрузила все в духовку и жду результатов.....но пока что-то у меня все там очень жидковато.....загустеет ли до конца "сеанса" выпечки?)))Эхххх....слюнки тякут)))
Отпишусь ещё позже, как съедим))
Оболдеть, отличный рецепт, жду следующих выходных, чтобы приготовить.....-)))
Вот сейчас пеку и читаю отзывы, я не пойму про какую муку в начинке все говорят???
К сожалению, после преобразования рецепте в новую форму мука из начинки автоматически исчезла, т.к. это слово употреблялось уже в корже((( Пока такие косяки еще получаются, если ингредиенты повторяются 2 раза

Ингредиенты
Для основы:
1 ст. муки;
1 палочка холодного сл. масла (113г);
1/4 ст. сахарной пудры.
Для начинки:
1,5 ст. сахара;
5 яиц;
2 ст. л. лимонной цедры;
3/4 ст. свежевыжатого лимонного сока;
0.5 ст. муки;
1 ч. л. разрыхлителя
Делала первый раз с лимоном. но т.к. сейчас лето- пора ягод- рискнула сделать с клубникой- т.е. крем тот же , только вместо лимона (цедры и сока) взбила клубнику в пюре...Что могу сказать- нет слов, одни слюни, вкус потрясающий! буду экспериментировать с другими фруктами- идеальный рецепт- быстро. вкусно, свежо!!!!
ух ты - клубника!
Да, попробуйте! очень вкусно получилось!
Как аппетитно выглядит!!! Обязательно попробую!
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