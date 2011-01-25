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  • 25 января 2011, 12:50
  • 173965

Пастрома из свиной вырезки

Рецепт: Пастрома из свиной вырезки

Обычно пастрому готовят из куриной или индюшиной грудки. На сайте есть замечательные рецепты приготовления этого блюда из мяса птицы. Но хочу Вас заверить, что из свиной вырезки пастрома получается нисколько не хуже. А может еще и вкуснее! Мягкая, ароматная и очень сочная.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Пастрома из свиной вырезки»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2168.5 ккал 		белки
116.6 г 		жиры
182.2 г 		углеводы
20.9 г
100 г блюда
ккал
113.5 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
1.1 г


Рецепт «Пастрома из свиной вырезки»:

Растворить соль в холодной воде. Положить вырезку в соляной раствор. Вымачивать 3 часа.

Затем мясо обсушить на полотенце.

Включить духовку на максимальную температуру - 250-270 градусов. Пусть пока разогревается. Она должна прогреваться не менее 20 минут.
Теперь смешиваем измельченный чеснок, перец, укроп, кориандр, добавляем уксус и масло. Растираем в однородную пасту.

Натираем мясо получившейся ароматной пастой и выкладываем на бумагу для выпечки.

Теперь плотно заворачиваем сначала в бумагу, а затем в фольгу. Выкладываем на противень. Убираем в духовку. Ровно через 10 минут выключаем. Духовку нельзя открывать, пока она теплая. Мясо само дойдет до готовности. Главное - не мешать ему :-)! (А лучше готовить пастрому вечером - выключил и забыл! А утром... Вкуснейший бутерброд с ароматным и сочным мясом готов! И никакой колбасы не нужно!)

А вот "распакованное" утром ароматнейшее мясо.

...

...

Приятного аппетита!





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5697
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: ужин обед закуска завтрак

Вкусы: нежный мясной ароматный сочный

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Пастрома из свиной вырезки
Описание: Обычно пастрому готовят из куриной или индюшиной грудки. На сайте есть замечательные рецепты приготовления этого блюда из мяса птицы. Но хочу Вас заверить, что из свиной вырезки пастрома получается нисколько не хуже. А может еще и вкуснее! Мягкая, ароматная и очень сочная.


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Фотографии «Пастрома из свиной вырезки» от приготовивших (23)

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Комментарии и отзывы

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Вымачивать (мариновать) мясо в солёной воде - это тема: мясо получается сочное (не сухое/волокнистое) и напитанное. Я добавляю в воду ещё сахар и специи: кипячу 4мин лавровый лист, кориандр и перец горошком вместе с сахаром и солью. И оставляю мясо порой на 2е суток в холодильнике в маринаде. Но вот время приготовления в духовке, дескать, 10 мин и всё , не всегда годится для веса того или иного куска мяса и для той или иной духовки. Т.е. нужно смотреть, следить и контролировать под конкретный "случай"
А рецепт правильный, классный, беспроигрышный и не трудоемкий. Главное приловчитьсЯ.
Вымачивать (мариновать) мясо в солёной воде - это тема: мясо получается сочное (не сухое/волокнистое) и напитанное. Я добавляю в воду ещё сахар и специи: кипячу 4мин лавровый лист, кориандр и перец горошком вместе с сахаром и солью. И оставляю мясо порой на 2е суток в холодильнике в маринаде. Но вот время приготовления в духовке, дескать, 10 мин и всё , не всегда годится для веса того или иного куска мяса и для той или иной духовки. Т.е. нужно смотреть, следить и контролировать под конкретный "случай"
А рецепт правильный, классный, беспроигрышный и не трудоемкий. Главное приловчитьсЯ.
Мясо внутри сырое.... для свинины это очень опасно.
Готовила строго по рецепту. Деражала в духовке пока кусок полностью не остыл- с 10 утра до 6 вечера. Мясо получилось сочное и ароматное, но кое-где с сукровицей. Пришлось доготавливать в микроволновке. Думаю это зависит от формы куска- у автора продолговатый, а мои был квадратным. В следующий раз подержу перед выключением не 10 а 15 минут. Большое спасибо за вкусный и нехлопотный рецепт.
Спасибо за прекрасное фото и комментарий! Рада, Что рецепт пригодился!
Добрый день!
Вчера сделала, сегодня с утра попробовали.
Мужу очень понравилось! Пряно, вкусно.
Делать несложно!
Буду делать ещё обязательно!
Спасибо за рецепт!
Здравствуйте))) очень рада, что рецепт пришелся Вам по вкусу! Огромное спасибо за прекрасное фото! Мужу привет и приятного аппетита)))
Это очень быстро делается и оооочень вкусно!!!Рецепт-потрясающий!Огромное спасибо!!!
Лариса, прекрасное исполнение рецепта!
Роскошное мясо!
Спасибо большое!
Ответ для Люрьевна
Чудесное мясо
Спасибо
Ответ для Люрьевна
Очень рада, что понравилось)))) Огромное спасибо за прекрасное фото)))
Потрясающий рецепт! Мясо получилось очень сочное, ароматное, нежное, вкусное! Брала кусочек филе 1 кг. В воде с солью лежал больше 12 часов, потом в приправах еще пол дня. Добавляла ложку винного уксуса и чуть меньше бальзамического. Духовку разогревала больше 30 мин, 270гр. Мясо запекала 20 мин. В общем, результатом очень довольна! Спасибо за рецепт!
Ух ты, какая красота)))) Тааааак аппетитно выглядит мяско))) Рада, что понравилось и спасибо за прекрасное фото!!!
Спасибо) оно действительно очень аппетитное) Подскажите пожалуйста, как его хранить? И как долго? Через 5 дней, например, оно останется таким же вкусным и привлекательным?
Если в герметичной упаковке, в холодильнике, то останется вкусным и сочным. Если нет, то, конечно, заветрится.
Ответ для Юленыш
Очень вкусное фото
Вкусно, просто, быстро!!! Спасибо за рецептик!!! Я добавила паприку, она придала аппетитный вид мясу!
Рада, что Вам понравилось))) Спасибо, что поделились впечатлениями)))
Натуля, шикарное мясо. Вырезка в магазине была слишком тонкая, так что пришлось взять лопатку. Мясо получилось отличной структуры и вкуса. И готовить очень просто. Замачивала в соли дольше, так как не было времени мясом заняться через 3 часа.
Катюшик, как я рада тебя видеть Да еще с такой аппетитной нарезочкой))) Очень рада, что мяско пришлось по вкусу Спасибо за прекрасное фото)))
Отличное мясо получается. К Рождеству снова будем запекать по вашему рецепту. Спасибо!
И Вам спасибо за доверие к рецепту))) С Рождеством)))
Спасибо огромное за вкусное мясо! Семье очень понравилось!
Огромное спасибо за такое аппетитное фото))) Очень рада, что Вашей семье пришлось по вкусу)))
стоит в духовке с нетерпением жду результата
Надеюсь, что все получилось и Вам понравилось)))
Спасибо за рецепт,сделала на свой д.р.очень всем понравилось,делала в аэрогриле
Рада, что понравилось))) С Днем рождения Вас)))
Спасибо за рецепт,сделала на свой д.р.очень всем понравилось,делала в аэрогриле
Подскажите, пожалуйста, на каком режиме в аэрогриле делали?
Специи пришлось положить другие, т.к. ваш вариант для меня не подходит. Но в остальном - для молодой мамы с вечной нехваткой времени - ваш рецепт - находка! Спасибо, очень вкусно и маловремя затратно
Спасибо за рецепт! Буду готовить!
На здоровье))) Готовьте с удовольствием)))
Спасибо за рецепт! Как раз в магазине была приличная скидка на вырезку))) Духовку разогрела до 275, держала 15 минут. Поэтому, получилась менее сочная, чем у вас на фото, но все равно мягкая, не сухая. Но, в сл. раз буду держать ровно 10 минут) Немного специи меня напрягают, слишком навязчиво получилось, в сл. раз сделаю попроще вариант, смесь перцев и паприку с чесноком. За рецепт - огромное спасибо!
Очень рада, что рецепт понравился))) Огромное спасибо за великолепное фото и подробный отчет)))
Огромное спасибо за чудесный рецепт! Мяско получилось ароматнейшее и очень нежное! Оставляла на ночь в духовке. Все специи по рецепту, только укроп брала свежий. Вкусно! Буду обязательно повторять!
Светик, чудесное мяско
Роскошное! Ооочень рекомендую!
Светик, я уже готовила
Ответ для Lanka F
Светуль, ну какая же красота))) ЗдОрово, что и ты решила приготовить это мяско))) Спасибо за такое чудесное фото)))
Ароматно!
Большое спасибо за рецепт! я правда без фото потому что мяско ещё в духовке но судя из аромата доносящегося из кухни я чую что уже оч вкусно а почитав отзывы тут теперь в этом никапельки не сомневаюсь, правда я забыла завернуть мясо в бумагу а сразу завернута в фольгу надеюсь это не испортит результат который я ожидаю.
Забрала в постоянное пользование! Будем кушать вместо колбасы.
Рада, что рецепт приглянулся))) Хотелось бы знать, вкус Вам понравился или...?
Наташенька, очень вкусно получилось! Мясо сочное и ароматное! Спасибо за рецепт!
Ольчик, вот это мяскоооо))) Вот это красота аппетитная))) Огроменное спасибо за чудеснейшее фото))) Рада, что понравилось)))
я в восторге от результата! забрала рецепт в постоянное пользование!
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