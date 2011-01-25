Пастрома из свиной вырезки

Теперь плотно заворачиваем сначала в бумагу, а затем в фольгу. Выкладываем на противень. Убираем в духовку. Ровно через 10 минут выключаем. Духовку нельзя открывать, пока она теплая. Мясо само дойдет до готовности. Главное - не мешать ему :-)! (А лучше готовить пастрому вечером - выключил и забыл! А утром... Вкуснейший бутерброд с ароматным и сочным мясом готов! И никакой колбасы не нужно!)