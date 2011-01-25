Обычно пастрому готовят из куриной или индюшиной грудки. На сайте есть замечательные рецепты приготовления этого блюда из мяса птицы. Но хочу Вас заверить, что из свиной вырезки пастрома получается нисколько не хуже. А может еще и вкуснее! Мягкая, ароматная и очень сочная.
- 25 января 2011, 12:50
- 173965
Пастрома из свиной вырезки
Ингредиенты для «Пастрома из свиной вырезки»:
- Свинина (вырезка) — 700 г
- Соль — 3 ст. л.
- Вода (холодная) — 1 л
- Перец красный жгучий (молотый) — 0,5 ч. л.
- Кориандр (молотый) — 0,5 ч. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Хмели-сунели — 0,5 ст. л.
- Уксус (6%, столовый) — 0,5 ст. л.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Укроп (сушеный) — 0,5 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2168.5 ккал
|
белки
116.6 г
|
жиры
182.2 г
|
углеводы
20.9 г
|100 г блюда
|ккал
113.5 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
1.1 г
Рецепт «Пастрома из свиной вырезки»:
Включить духовку на максимальную температуру - 250-270 градусов. Пусть пока разогревается. Она должна прогреваться не менее 20 минут.
Теперь смешиваем измельченный чеснок, перец, укроп, кориандр, добавляем уксус и масло. Растираем в однородную пасту.
Теперь плотно заворачиваем сначала в бумагу, а затем в фольгу. Выкладываем на противень. Убираем в духовку. Ровно через 10 минут выключаем. Духовку нельзя открывать, пока она теплая. Мясо само дойдет до готовности. Главное - не мешать ему :-)! (А лучше готовить пастрому вечером - выключил и забыл! А утром... Вкуснейший бутерброд с ароматным и сочным мясом готов! И никакой колбасы не нужно!)
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5697
Комментарии и отзывы
позавчера foxglaff #
А рецепт правильный, классный, беспроигрышный и не трудоемкий. Главное приловчитьсЯ.
позавчера foxglaff #
А рецепт правильный, классный, беспроигрышный и не трудоемкий. Главное приловчитьсЯ.
позавчера ygors12 #
9 июня 2018 года Regenschirm #
13 июня 2018 года Натуля70 # (автор рецепта)
14 мая 2018 года ГалаАля #
Вчера сделала, сегодня с утра попробовали.
Мужу очень понравилось! Пряно, вкусно.
Делать несложно!
Буду делать ещё обязательно!
Спасибо за рецепт!
14 мая 2018 года Натуля70 # (автор рецепта)
19 мая 2018 года ГалаАля #
11 апреля 2018 года Люрьевна #
11 апреля 2018 года DIALux #
Роскошное мясо!
11 апреля 2018 года Люрьевна #
11 апреля 2018 года lioliy1967 #
11 апреля 2018 года Люрьевна #
13 апреля 2018 года Натуля70 # (автор рецепта)
5 апреля 2018 года Юленыш #
5 апреля 2018 года Натуля70 # (автор рецепта)
5 апреля 2018 года Юленыш #
6 апреля 2018 года Натуля70 # (автор рецепта)
5 апреля 2018 года Кристина Андреева #
21 апреля 2017 года sensyvy #
21 апреля 2017 года Натуля70 # (автор рецепта)
10 января 2017 года caramel77 #
11 января 2017 года Натуля70 # (автор рецепта)
6 января 2017 года ViktoriyaMama #
6 января 2017 года Натуля70 # (автор рецепта)
29 декабря 2016 года лулу 2014 #
29 декабря 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
26 ноября 2016 года moseyko1987 #
28 ноября 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
5 августа 2016 года korostel31 #
5 августа 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
19 декабря 2018 года NaSa 16 #
1 июня 2016 года WindSurf #
29 мая 2016 года marin nat 92 #
30 мая 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
26 мая 2016 года Натушка Деревянко #
26 мая 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
22 мая 2016 года Lanka F #
22 мая 2016 года Violl #
22 мая 2016 года Lanka F #
22 мая 2016 года Violl #
22 мая 2016 года Lanka F #
22 мая 2016 года Violl #
48 месяцев назад Натуля70 # (автор рецепта)
17 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
18 мая 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
13 мая 2016 года a egorova92 #
Забрала в постоянное пользование! Будем кушать вместо колбасы.
14 мая 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
4 мая 2016 года Z Olga #
4 мая 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
4 мая 2016 года Z Olga #
5 мая 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
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