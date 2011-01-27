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  • 27 января 2011, 16:13
  • 74214

Мясо в соусе "Цахтон"

Рецепт: Мясо в соусе Цахтон

Цахтон - это осетинский соус на кисломолочной основе с обилием трав и пряностей. Мясо в этом соусе - превосходная закуска, настоящая кавказская свежесть и бодрость! Этим соусом можно заправлять не только мясо, но и рыбу, и овощи. Его даже вкусно просто намазать на хлеб.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Кухня: Кавказская

Ингредиенты для «Мясо в соусе "Цахтон"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1688.4 ккал 		белки
93.4 г 		жиры
130.8 г 		углеводы
33.9 г
100 г блюда
ккал
172.3 ккал		 белки
9.5 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
3.5 г


Рецепт «Мясо в соусе "Цахтон"»:

Поскольку это блюдо подают холодным, мясо лучше выбрать нежирное - говядину или, как в моем случае, постную свинину. Мясо отвариваем, подсолив бульон и добавив в него лавровый лист.

Когда мясо остыло, нарезаем его соломкой.

Для соуса измельчаем зелень и чеснок. Острый перец освобождаем от семян и мелко нарезаем. Я не люблю красный жгучий перец, поэтому я его заменила сладким болгарским перцем.

Перец, чеснок, зелень перетираем с солью в ступке, чтобы они дали сок. А затем добавляем аджику и смешиваем со сметаной.

В соус укладываем мясо и даем настоятся несколько часов.

Эта закуска прекрасно сочетается с овощами!



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Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?p=143340#143340
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Спецпроект "Путешествие со вкусом" На обед : На второе / На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: пикантный

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Мясо в соусе "Цахтон"
Рецепт: Мясо в соусе Цахтон

Цахтон - это осетинский соус на кисломолочной основе с обилием трав и пряностей. Мясо в этом соусе - превосходная закуска, настоящая кавказская свежесть и бодрость! Этим соусом можно заправлять не только мясо, но и рыбу, и овощи. Его даже вкусно просто намазать на хлеб.

Ингредиенты для «Мясо в соусе "Цахтон"»:

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Фотографии «Мясо в соусе "Цахтон"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Кстати,"болгарский" перец-это разновидность сладкого перца.Отличается более округлой формой и т.д.А видов имеется бесконечное разнообразие.Поэтому в рецептах правильнее указывать "сладкий перец",иначе отдельные оччень пунктуальные люди будут с упорством,достойным лучшего приложения долго искать "болгарский" и не найдут его.А такое название-это наследие нашего прошлого.
Нечто подобное подхватил в 70-е годы в Сочи.Пришлось по душе.Практиковал активно.Но в последствие забыл. А тут наткнулся на Ваш рецепт.Вспомнилось.Но есть одно "Но".И вы чисто интуитивно его избежали,заменив жгучий перец сладким.Дело все в том,что НАСТОЯЩАЯ аджика,в основном,состоит напрямую из жгучего перца,кинзы, чеснока,орехов и соли.А потому на 400г сметаны будет вполне достаточно 1 ст.л. с верхом аджики и пучка петрушки,размочаленной блендером.Но аджики именно настоящей,термоядерной.
Соус, конечно, интересный, имеет право на жизнь. Но это не цахтон. Каждое аутентичное блюдо должно готовиться со строгим соблюдением ингридиентов и технологии. Иначе получится как в притче про Ходжу Насреддина и плов. Вы еще осетинские пироги с курицей и грибами предложите (а чО, в мЕтро продаются)
У всех вкусы разные и этот рецепт имеет право на жизнь.
Ответ для kuzashka
5 баллов.
Цахтон - это соус.
То, что предлагается - цывжи-цахтон, есть еще, например, нуры-цахтон и т.д.
Но без острого перца - это не то.
Кстати. Именно его в оригинальном рецепте используют при приготовлении шавермы.
покажите мне хоть одно ущелье в Осетии, где росли болгарские перцы несколько веков назад, когда формировался оригинальный рецепт. В горах (где проживала основная масса осетин до переселения на равнину) и сейчас мало что растет. Даже вездесущий картофель-со скрипом. А шаверма-осетинское блюдо? Причем здесь она? Или та же аджика? И с каких пор грузинская кухня стала идентичной осетинской? Для кого-то, возможно, это все "где-то там на юге", но для местных жителей-это две различные культуры, 2 различные кухни. Короче, спорить с "улучшателями" оригинальных рецептов-неблагодарное дело. Можно не отвечать
Давно слышала о подобном рецепте от приятельницы, родившейся в Тбилиси, но все как-то руки не доходили.
И вот, увидев на Поваренке Ваш рецепт, наконец-таки приготовила эту ароматную холодную закуску))
Наша семья любит баранину, делали из нее.
Брутально!!!
Большое Вам спасибо!
Можно ли закуску оставить настаиваться на сутки?
Отличная закуска! Соус отменный \я его не знал\, - универсальный, к чему угодно. Спасибо!! Подача продумана профессионально!)) Хочу предложить еще , для совсем кавказского акцента, добавить грецкие орехи дробленые, непосредственно в смесь, или на посыпку....
Закуску под названием "Мясо по-осетински" мы ели в кафе в Орджоникидзе (Владикавказе), когда возвращались из отпуска в Тбилиси. Закуска очень понравилась, спросила рецепт, записала. Стала готовить на все праздники. Несколько лет назад рецепт увидела в одном из кулинарных изданий. Понравилась подача в перцах. В первом варианте добавляла молотую паприку, во втором - сухую аджику. Очень оригинальная и вкусная закуска!
Аллочка, отличная закуска и подача классная !!!
Галочка, спасибо большое !!! Очень вкусная закуска, а приготовление отнимает совсем мало времени .
Ответ для Аллочка-уралочка
Аллочка, великолепное фото Рецепт прихватила, спасибо
Ларочка, спасибо большое за теплые слова !!!
Ответ для Аллочка-уралочка
Аллочка, шикарное исполнение
Мне так приятно, Олечка , , что ты оценила мое исполнение !
Понравилось, особенно мужу. Спасибо за рецепт.
Рецепт заинтересовал, получилось очень вкусно, готовила со свининой (карбонат). Спасибо, Вам, за рецепт.
не мое
Готовила много раз, очень нравится! И это при том, что не люблю кинзу. Но в этом соусе она хороша! Спасибо за рецепт!
Отличное блюдо!
Получилось изумительно! Спасибо!
Очень хороший соус, приготовила его к осетинским пирогам - отличное получилось дополнение! Благодарю за удачный рецепт!
очень вкусно, а если мясо не нарезать а разделить на волокна еще лучше, так как он пропитывается лучше, спасибо!
Спасибо!!! Очень вкусно...
Отличная закуска! Готовила с горьким перцем, сухую аджику брала на рынке. И даже кинзу нашла. Ждала, что будет очень остро. Нет, лишней остроты не почувствовала. Был очень приятный вкус. Следующий раз добавлю ещё немножко готовой аджики. Мы любим острое. Очень понравилось! Спасибо за рецепт!
с удовольствием попробую, спасибо)))
Иду за петрушкой, кинзу можно купить только летом. Спасибо за рецепт!
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