Цахтон - это осетинский соус на кисломолочной основе с обилием трав и пряностей. Мясо в этом соусе - превосходная закуска, настоящая кавказская свежесть и бодрость! Этим соусом можно заправлять не только мясо, но и рыбу, и овощи. Его даже вкусно просто намазать на хлеб.
- 27 января 2011, 16:13
- 74214
Мясо в соусе "Цахтон"
Ингредиенты для «Мясо в соусе "Цахтон"»:
- Говядина (или постная свинина, или куриная грудка) — 400 г
- Сметана (или густой кефир) — 400 г
- Перец красный жгучий (я заменила болгарским) — 1 шт
- Кинза — 1 пуч.
- Петрушка — 1 пуч.
- Лист лавровый — 2 шт
- Аджика (сухая, можно свежую) — 1 ст. л.
- Соль
- Чеснок — 2-3 зуб.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1688.4 ккал
|
белки
93.4 г
|
жиры
130.8 г
|
углеводы
33.9 г
|100 г блюда
|ккал
172.3 ккал
|белки
9.5 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
3.5 г
Рецепт «Мясо в соусе "Цахтон"»:
Поскольку это блюдо подают холодным, мясо лучше выбрать нежирное - говядину или, как в моем случае, постную свинину. Мясо отвариваем, подсолив бульон и добавив в него лавровый лист.
Для соуса измельчаем зелень и чеснок. Острый перец освобождаем от семян и мелко нарезаем. Я не люблю красный жгучий перец, поэтому я его заменила сладким болгарским перцем.
Перец, чеснок, зелень перетираем с солью в ступке, чтобы они дали сок. А затем добавляем аджику и смешиваем со сметаной.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя"
Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?p=143340#143340
Комментарии и отзывы
18 часов назад Вася Рогов #
18 часов назад Вася Рогов #
вчера в 20:57 kuzashka #
19 часов назад venjegaa #
8 часов назад old017 1 #
Цахтон - это соус.
То, что предлагается - цывжи-цахтон, есть еще, например, нуры-цахтон и т.д.
Но без острого перца - это не то.
Кстати. Именно его в оригинальном рецепте используют при приготовлении шавермы.
7 часов назад kuzashka #
11 января 2020 года Irena13 #
И вот, увидев на Поваренке Ваш рецепт, наконец-таки приготовила эту ароматную холодную закуску))
Наша семья любит баранину, делали из нее.
Брутально!!!
Большое Вам спасибо!
8 мая 2018 года linka97 #
10 декабря 2017 года georgshtumpf #
17 октября 2017 года komaha12 #
30 декабря 2016 года Аллочка-уралочка #
30 декабря 2016 года felix032 #
30 декабря 2016 года Аллочка-уралочка #
2 января 2017 года mazziadri #
3 января 2017 года Аллочка-уралочка #
2 января 2017 года lelikloves #
3 января 2017 года Аллочка-уралочка #
7 мая 2016 года ЭлинаВС #
18 ноября 2015 года НинаВэл #
14 мая 2015 года Voltaje #
17 марта 2014 года NellyT #
13 марта 2014 года Надежда2606 #
10 февраля 2014 года LaCostena #
2 февраля 2014 года Kizaro #
25 июня 2013 года Катенька1980 #
16 июня 2013 года Диля Садыкова #
21 марта 2013 года Zhanna58 #
2 марта 2013 года Жужжичка #
1 марта 2013 года Zhanna58 #
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