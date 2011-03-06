Как говорится, много яблочных пирогов не бывает! Предлагаю в Вашу копилку еще один рецепт вкусного яблочного пирога. Сладкое тесто, кисловатые яблочки, нежнейшая заливка... Отличное сочетание для воскресного чаепития. Рецепт этого блюда был размещeн на сайте в 2008 году пользователем juli под названием "Яблочный пирог" и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски».
- 6 марта 2011, 14:15
- 60652
Пирог "Яблочное лукошко"
Ингредиенты для «Пирог "Яблочное лукошко"»:
- Яблоко (крупное) — 2 шт
- Сахар (100 г в тесто + 0,5 стак. в заливку) — 100 г
- Маргарин (или масло сливочное) — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Сметана (в заливку) — 0,5 стак.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Корица (по желанию)
Рецепт «Пирог "Яблочное лукошко"»:
Всем привет!!!
Сразу оговорюсь, что я делала на половину ингредиентов, указанных в рецепте-оригинале. У меня получился стандартный пирог, форма около 25 см.
Итак, смешать размягченный маргарин или масло с сахаром.
Добавить яйца - 2 целых и один белок. Желток нам понадобится для смазки пирога.
Смешать. Можно работать миксером.
Замесить тесто. Смотрите по Вашему тесту, оно должно быть слегка липнущим к рукам. Возможно, Вам понадобится больше или меньше муки.
Отложить небольшой кусочек теста для плетенки, а остальное тесто руками выложить в форму, покрытую бумагой для выпечки. Тесто липнет к рукам, его можно легко распределить, если постоянно смачивать руки в холодной воде.
Смазать пирог оставшимся желтком.
Поставить пирог в разогретую духовку и печь при температуре 180 град. около 35-40 минут до румяности.
И еще горячий пирог залить сметанной заливкой. Оставить остывать.
Разрезать на кусочки и подавать к ароматному чаю.
Комментарии и отзывы
вчера в 9:27 galacomzone-2018 #
3 часа назад larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
27 августа Essa_22 #
Разлетелось за один присест
Очень вкусно...мммм)))
28 августа larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
8 октября 2016 года Ируня # (модератор)
8 октября 2016 года alsunchik #
8 октября 2016 года Ируня # (модератор)
8 октября 2016 года alsunchik #
8 октября 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
8 октября 2016 года Ируня # (модератор)
30 сентября 2016 года egenylave #
30 сентября 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
25 сентября 2016 года Светлана Че #
26 сентября 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
6 сентября 2016 года Валя-сластёна #
6 сентября 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
2 сентября 2016 года Валя-сластёна #
3 сентября 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
И небольшая просьба: добавьте ваше фото и сюда, к рецепту, чтобы и другие поварята могли видеть ваше аппетитнейшее фото! Вот тут подробнее, как это можно сделать - https://www.povarenok.ru/wiki/dobavit/fotokreceptu
Заранее спасибо
6 сентября 2016 года Валя-сластёна #
6 сентября 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
20 августа 2016 года Аллочка-уралочка #
20 августа 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
20 августа 2016 года anastaciya2013 #
20 августа 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
26 апреля 2016 года Chernicka #
Увы - фотоотчёт я сделать не успела - всё съели за считанные секунды!!!
Красота невероятная. Нежный и вкусный!!!
Теперь он в моём меню!
26 апреля 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
10 мая 2016 года Chernicka #
Лукошко №2
https://www.povarenok.ru/photo/73633/
вставить фотографию пока не получается. увы(
11 мая 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
П.С. вот ссылка на то, как можно вставить фото https://www.povarenok.ru/wiki/dobavit/fotokreceptu
28 февраля 2016 года lina0710 #
1 марта 2016 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
10 ноября 2015 года aura_69 #
10 ноября 2015 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
11 ноября 2015 года aura_69 #
26 сентября 2015 года мама Тимы #
26 сентября 2015 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
26 августа 2015 года Новикова Кристина #
26 августа 2015 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
24 августа 2015 года красная вишенка #
24 августа 2015 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
23 мая 2015 года Everly #
За 5 минут мы с бабушкой и дедушкой съели половину!
23 мая 2015 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 мая 2015 года blondinka 9411 #
1 мая 2015 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
28 октября 2014 года liljondr #
28 октября 2014 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
5 сентября 2014 года krugok007 #
5 сентября 2014 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
4 сентября 2014 года сомова лёлька #
4 сентября 2014 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: