Пирог "Яблочное лукошко"

Как говорится, много яблочных пирогов не бывает! Предлагаю в Вашу копилку еще один рецепт вкусного яблочного пирога. Сладкое тесто, кисловатые яблочки, нежнейшая заливка... Отличное сочетание для воскресного чаепития. Рецепт этого блюда был размещeн на сайте в 2008 году пользователем juli под названием "Яблочный пирог" и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски».