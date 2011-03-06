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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 6 марта 2011, 14:15
  • 60652

Пирог "Яблочное лукошко"

Рецепт: Пирог Яблочное лукошко

Как говорится, много яблочных пирогов не бывает! Предлагаю в Вашу копилку еще один рецепт вкусного яблочного пирога. Сладкое тесто, кисловатые яблочки, нежнейшая заливка... Отличное сочетание для воскресного чаепития. Рецепт этого блюда был размещeн на сайте в 2008 году пользователем juli под названием "Яблочный пирог" и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски».

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог "Яблочное лукошко"»:



Рецепт «Пирог "Яблочное лукошко"»:

Всем привет!!!
Сразу оговорюсь, что я делала на половину ингредиентов, указанных в рецепте-оригинале. У меня получился стандартный пирог, форма около 25 см.
Итак, смешать размягченный маргарин или масло с сахаром.

Добавить яйца - 2 целых и один белок. Желток нам понадобится для смазки пирога.
Смешать. Можно работать миксером.

Теперь добавить муку и разрыхлитель теста.

Замесить тесто. Смотрите по Вашему тесту, оно должно быть слегка липнущим к рукам. Возможно, Вам понадобится больше или меньше муки.

Отложить небольшой кусочек теста для плетенки, а остальное тесто руками выложить в форму, покрытую бумагой для выпечки. Тесто липнет к рукам, его можно легко распределить, если постоянно смачивать руки в холодной воде.

Теперь начинка.
Очистить яблоки от кожуры и семечек. Нарезать тонкими пластинками.

Выложить на тесто. По желанию, посыпать корицей.

Оставшийся кусочек теста раскатать, обильно посыпав стол мукой. Нарезать полоски.

Уложить полоски в виде плетенки.
Мне пирожок напомнил корзинку, поэтому я дала ему такое название.

Смазать пирог оставшимся желтком.

Поставить пирог в разогретую духовку и печь при температуре 180 град. около 35-40 минут до румяности.

В это время сделать заливку: взбить сметану с сахаром до исчезновения крупинок.

Получается вот так.

Вынуть пирог из духовки. Выложить горячим в блюдо.

И еще горячий пирог залить сметанной заливкой. Оставить остывать.

Разрезать на кусочки и подавать к ароматному чаю.




И еще... У меня в саду расцвел такой милый цветочек, который я хочу Вам подарить!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сладкий яблочный

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Пирог Яблочное лукошко
Описание: Как говорится, много яблочных пирогов не бывает! Предлагаю в Вашу копилку еще один рецепт вкусного яблочного пирога. Сладкое тесто, кисловатые яблочки, нежнейшая заливка... Отличное сочетание для воскресного чаепития. Рецепт этого блюда был размещeн на сайте в 2008 году пользователем juli под названием "Яблочный пирог" и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски».


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Фотографии «Пирог "Яблочное лукошко"» от приготовивших (10)

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Комментарии и отзывы

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Забираю в КК. Большое спасибо за рецепт🤙😋
Какое аппетитное лукошко
Разлетелось за один присест
Очень вкусно...мммм)))
спасибо большое за такие приятные слова и супер-аппетитное фото! Я очень и очень рада
Лорик, спасибо большое за рецепт такого вкусного пирога! Очень понравился! Спасибо!!!
Ирина , вкуснота то какая получилась !
Да не то слово) Я вот даже не дотерпела (как обычно) до остывания)
Ооой , не дразни меня
Ответ для Ируня
Ириш, как я рада тебя видеть! Спасибо тебе огромное за такой аппетитный фото-отчет! Мне очень и очень приятно, что тебе понравилось! Спасибочки и целую!
И тебе ещё раз большое спасибо за отличную раскраску рецепта в рамках моей любимой акции)
Спасибо за рецепт. Буду готовить ещё, но яблочек побольше добавлю в начинку.
спасибо большое за ваше аппетитное фото! Я рада, что вам понравилось
А у меня получилось слишком жидкое тесто. Не стала даже делать заливку. Не мой вариант.
так надо было муки добавить, она же везде разная. Нужно разрабатывать кулинарный нюх.
Пирог ну очень вкусный, слов нет, одни эмоции и желание повторить.
какая красота у вас получилась! Браво! Просто янтарный красавец!
Огромное спасибо за рецепт пирог получился безумно вкусный и красивый. Смели его в считанные минуты, еле успела сфотографировать фото у меня в альбоме https://www.povarenok.ru/photo/80681/
спасибо большое за ваш комментарий, я очень рада!
И небольшая просьба: добавьте ваше фото и сюда, к рецепту, чтобы и другие поварята могли видеть ваше аппетитнейшее фото! Вот тут подробнее, как это можно сделать - https://www.povarenok.ru/wiki/dobavit/fotokreceptu
Заранее спасибо
Добавила. Спасибо за подсказку, а то я думала, пока уровня определенного не достигну, не смогу фото добавлять
да, раньше так было, но теперь это требование снято, и можно всем добавлять фото
Какой нежный пирог!
Большое спасибо за рецепт... я правда делала без заливки, просто посыпала сахарной пудрой.... получилось отлично.
мне очень приятно Спасибо большое за аппетитный фото-отчет!
Спасибо огромное! Пирог восхитительный!
Увы - фотоотчёт я сделать не успела - всё съели за считанные секунды!!!
Красота невероятная. Нежный и вкусный!!!
Теперь он в моём меню!
мне очень приятно! Спасибо за ваш комментарий!
Вот такое чудо!
Лукошко №2
https://www.povarenok.ru/photo/73633/
вставить фотографию пока не получается. увы(
Вау! Очень красивый пирог! спасибо огромное!
П.С. вот ссылка на то, как можно вставить фото https://www.povarenok.ru/wiki/dobavit/fotokreceptu
Спасибо Вам огромное за чудесный пирог Мой отчет https://www.povarenok.ru/photo/68013/
Спасибо большое за фото! Очень красивый и аппетитный пирожок!
Пирог вкусный, но нижний слой мне показался суховатым - крем почему-то не пропитал его даже за ночь.
спасибо!
Вам спасибо за рецепт
С благодарностью за рецепт! Долго искала рецепт пирога с яблоками с заливкой)) Ваш превзошел все ожидания! Правда тесто у меня было уже сделано ( хрущевское), но результат обалденный! Домашние смели и просят повторить!! СПАСИБО
мне очень приятно! Ешьте на здоровье!
Очень вкусный пирог ! И довольно прост в приготовлении. Спасибо, за чудесный рецепт.
на здоровье, я очень рада
Самый вкусный яблочный пирог в мире!
мне очень приятно
Спасибо за рецепт!Пирог получился просто чудесный! Яблоки у меня были сладкие,поэтому сахара добавила меньше.
За 5 минут мы с бабушкой и дедушкой съели половину!
я очень рада Спасибо большое!
Делала пирог,очень вкусно с бабулей сьели сразу,так успели сфоткать пирога.Спасибо за рецепт не умею выложить фото
я очень рада! Спасибо
Пирог вкусный. Но заливка слишком сладкая. На следующий раз добавлю лимонного сока. Спасибо за рецепт
на здоровье!
Очень вкусный пирог!!! Всем очень понравился!!!! Делается не трудно и быстро!!!! И на вкус просто отлично!!! Только я со сметанкой погорячилась (многовато). Вот глазом не успела моргнуть, папа с братом еще теплый начали пробовать. Спасибо за рецептик!!!
на здоровье
Испекла,вкусно,семья сказала-мало,завтра буду опять печь,спасибо за рецепт!
Я очень рада
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