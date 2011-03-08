Сегодня у нас была очень солнечная погода и настроение у меня было соответствующее, вот и появился такой яркий и солнечный торт-пирог. Для всех кто любит цитрусы, очень ароматный и вкусный пирог-торт. Рецепт постный, поэтому, если вы поститесь и к вам собираются гости, то этот рецепт очень пригодится.
- 8 марта 2011, 18:53
- 55851
Постный пирог "Цитрусовый взрыв"
Ингредиенты для «Постный пирог "Цитрусовый взрыв"»:
- Мука пшеничная / Мука (в тесто) — 350 мл
- Сок апельсиновый (или любой цитрусовый; по вкусу; в тесто) — 250 мл
- Сахар (в тесто - 250мл.; в начинку - по вкусу)
- Масло растительное (в тесто) — 100 мл
- Лимон (или лайм; в начинку) — 1 шт
- Минеола (или апельсин; или 2-3 мандарина; в начинку.) — 1 шт
- Цедра лимона (у меня с одной минеолы; или одного лимона, лайма апельсина или 2 мандаринов.)
- Разрыхлитель теста (в тесто) — 10 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1607.7 ккал
|
белки
23.6 г
|
жиры
83.1 г
|
углеводы
196 г
|100 г блюда
|ккал
198.5 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
10.3 г
|углеводы
24.2 г
Рецепт «Постный пирог "Цитрусовый взрыв"»:
[quote]Если кто-то не знает что за фрукт.
Минеола — разновидность оранжевых мандаринов, полученная гибридизацией с апельсином. Также известна под названием «танжерин».
Имеет грушеобразную форму и красновато-оранжевый оттенок. На вкус отличается от мандарина и апельсина. Наиболее удобны при очистке и еде руками. Хорошие минеолы твердые или слегка мягковатые, тяжелые для своего размера, с неровной поверхностью, но без глубоких выемок, а также имеют оранжевый цвет. Свежие минеолы могут использоваться в салатах, десертах и главных блюдах. Танжериновый сок часто употребляется в США. Количество семечек в каждой дольке может сильно варьироваться.
Содержит большое количество фолиевой кислоты. По содержанию фолиевой кислоты минеола рекордсмен среди фруктов. Фолиевая кислота - главный женский витамин. Очень важна фолиевая кислота для женщин в момент зачатия ребенка и во время беременности. Фолиевая кислота предотвращает развитие врожденных пороков у ребенка. Также фолиевая кислота необходима для профилактики рака, она сохраняет эластичность и молодость сосудов.
Выращивают минеолу в Израиле и во Флориде.[/quote]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Из муки, сока, растительного масла и 250мл. сахара - замесить тесто, добавить в него разрыхлитель и цедру.
Выливаем в форму (у меня 26 см.) ставим в разогретую до 200-250 градусов духовку. Выпекаем до готовности.
Пока корж выпекается, готовим начинку - лимон и минеолу режем на куски, вынимая все косточки, измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку, добавляем сахар по вкусу.
Берем первый кож и выкладываем на него половину начинки. Сверху кладем второй корж и вторую половину начинки.
Украшаем пирог-торт по усмотрению. Даем постоять примерно 30 минут, чтобы коржи как следует пропитались.
Я для украшения использовала дольки минеолы, очищенные от пленок и разобранные на небольшие кусочки и ягодками брусники.
Приятного чаепития!!!
P.S. Если сок и начинку взять ягодные или из других фруктов, то можно баловаться разнообразными тортиками весь пост.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4450
Комментарии и отзывы
23 декабря 2017 года av_aleshina #
Как раз на Новый год подойдет.
Делали с простым апельсином.
5 апреля 2016 года Людмила Кислушко #
5 апреля 2016 года Ася-нн # (автор рецепта)
3 апреля 2016 года Миледи Я #
5 апреля 2016 года Ася-нн # (автор рецепта)
30 марта 2016 года KonekoTsuki #
3 апреля 2016 года Миледи Я #
3 апреля 2016 года KonekoTsuki #
5 апреля 2016 года Ася-нн # (автор рецепта)
5 апреля 2016 года Ася-нн # (автор рецепта)
6 апреля 2016 года Миледи Я #
6 апреля 2016 года Ася-нн # (автор рецепта)
6 марта 2016 года Ирина-К #
23 марта 2015 года Milk-mila #
24 марта 2015 года Ася-нн # (автор рецепта)
6 марта 2015 года Анна Шумилова #
6 марта 2015 года Ася-нн # (автор рецепта)
10 июля 2014 года Ra_Olga #
6 марта 2015 года Ася-нн # (автор рецепта)
29 мая 2014 года Мур Ольга 2014 #
20 марта 2014 года Ra_Olga #
В тесто я добавляла свежевыжатый грейпфрутовый сок. Выпекала два коржа по отдельности, и очень этому рада, т.к. коржи получились настолько нежными, что я не смогла бы их разрезать не поломав. Начинку сделала апельсиновую. Коржи настолько пропитались, что в серединке практически растворились. Возможно, в следующий раз положу чуть меньше начинки
Красных ягод у меня не было, я украсила ежевикой. Жаль, не могу выложить фотографии! Очень красиво получилось! Угощала друзей - все в восторге!
Спасибо!
28 декабря 2012 года raiska_280585 #
30 января 2013 года Ася-нн # (автор рецепта)
5 декабря 2012 года risota #
25 марта 2012 года Водолейка #
21 марта 2012 года orudakva #
16 марта 2012 года AnnaPo #
9 апреля 2011 года tanya62 #
9 апреля 2011 года Ася-нн # (автор рецепта)
17 марта 2011 года Silverina1 #
18 марта 2011 года Ася-нн # (автор рецепта)
17 марта 2011 года леди феникс #
17 марта 2011 года Ася-нн # (автор рецепта)
17 марта 2011 года alisa-108 #
17 марта 2011 года Ася-нн # (автор рецепта)
17 марта 2011 года Viki_msk #
17 марта 2011 года Ася-нн # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: