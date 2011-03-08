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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 8 марта 2011, 18:53
  • 55851

Постный пирог "Цитрусовый взрыв"

Рецепт: Постный пирог Цитрусовый взрыв

Сегодня у нас была очень солнечная погода и настроение у меня было соответствующее, вот и появился такой яркий и солнечный торт-пирог. Для всех кто любит цитрусы, очень ароматный и вкусный пирог-торт. Рецепт постный, поэтому, если вы поститесь и к вам собираются гости, то этот рецепт очень пригодится.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Постный пирог "Цитрусовый взрыв"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1607.7 ккал 		белки
23.6 г 		жиры
83.1 г 		углеводы
196 г
100 г блюда
ккал
198.5 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
10.3 г		 углеводы
24.2 г

Рецепт «Постный пирог "Цитрусовый взрыв"»:

[quote]Если кто-то не знает что за фрукт.
Минеола — разновидность оранжевых мандаринов, полученная гибридизацией с апельсином. Также известна под названием «танжерин».

Имеет грушеобразную форму и красновато-оранжевый оттенок. На вкус отличается от мандарина и апельсина. Наиболее удобны при очистке и еде руками. Хорошие минеолы твердые или слегка мягковатые, тяжелые для своего размера, с неровной поверхностью, но без глубоких выемок, а также имеют оранжевый цвет. Свежие минеолы могут использоваться в салатах, десертах и главных блюдах. Танжериновый сок часто употребляется в США. Количество семечек в каждой дольке может сильно варьироваться.

Содержит большое количество фолиевой кислоты. По содержанию фолиевой кислоты минеола рекордсмен среди фруктов. Фолиевая кислота - главный женский витамин. Очень важна фолиевая кислота для женщин в момент зачатия ребенка и во время беременности. Фолиевая кислота предотвращает развитие врожденных пороков у ребенка. Также фолиевая кислота необходима для профилактики рака, она сохраняет эластичность и молодость сосудов.

Выращивают минеолу в Израиле и во Флориде.[/quote]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Из муки, сока, растительного масла и 250мл. сахара - замесить тесто, добавить в него разрыхлитель и цедру.
Выливаем в форму (у меня 26 см.) ставим в разогретую до 200-250 градусов духовку. Выпекаем до готовности.

Пока корж выпекается, готовим начинку - лимон и минеолу режем на куски, вынимая все косточки, измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку, добавляем сахар по вкусу.

Вот такой румяный у меня получился пирог. Даем ему остыть. И разрезаем на два коржа.

Берем первый кож и выкладываем на него половину начинки. Сверху кладем второй корж и вторую половину начинки.

Украшаем пирог-торт по усмотрению. Даем постоять примерно 30 минут, чтобы коржи как следует пропитались.
Я для украшения использовала дольки минеолы, очищенные от пленок и разобранные на небольшие кусочки и ягодками брусники.

С праздником дорогие поварята!!! С 8 марта!!!
Приятного чаепития!!!











P.S. Если сок и начинку взять ягодные или из других фруктов, то можно баловаться разнообразными тортиками весь пост.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4450
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: выпечка десерт обед пост ужин пирог торт

Вкусы: сладкий цитрусовый

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Постный пирог "Цитрусовый взрыв"
Рецепт: Постный пирог Цитрусовый взрыв

Сегодня у нас была очень солнечная погода и настроение у меня было соответствующее, вот и появился такой яркий и солнечный торт-пирог. Для всех кто любит цитрусы, очень ароматный и вкусный пирог-торт. Рецепт постный, поэтому, если вы поститесь и к вам собираются гости, то этот рецепт очень пригодится.

Ингредиенты для «Постный пирог "Цитрусовый взрыв"»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Постный пирог "Цитрусовый взрыв"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Спасибо! Очень вкусный, быстрый и постный )) тортик!
Как раз на Новый год подойдет.
Делали с простым апельсином.
Очень вкусный пирожок, спасибо!!
Очень рада, спасибо за отчет
Спасибо за прекрасный рецепт!!! Чудесный торт!!! А еще и постный -красота!!!
Спасибо за отчет. очень рада что вам понравился рецепт.
Добрый вечер!А подскажите про начинку пожалуйста - измельчать вместе с кожурками?
Я тоже думала над этим вопросом! Но потом поняла-там написано что в тесто идет цедра.А остальное значит в "крем"!Думаю что без кожуры!
Спасибо)
Ответ для Миледи Я
С кожурой иначе будет не начинка а сок с мякотью.
Ответ для KonekoTsuki
С кожурой иначе будет не начинка а сок с мякотью.
Простите что ответила за вас,еще и не правильно! Я делала без цедры-вкусно!
Просто без кожи как пропитка получается а не начинка, а из апельсина с которого цедру я снимаю, сок в тесто выжимается.
Спасибо за рецепт!
А он очень кисленький получается? А то я готовила апельсиновый кекс, а там только апельсиновый сок был (свежевыжатый), и мне было кисленько, а тут еще и лимон, да и начинка тоже кисловата наверное?
Тесто не кислое, там сахара много, в начинку сахакр по желанию кладите как вам вкусно будет.
Очень-очень-очень вкусный пирог!!! Вам большой плюс!)))
Спасибо
Решила поделиться не только впечатлениями, но и фото!
Спасибо.
Готовила уже несколько раз! Очень нравится СПАСИБО!!!
Ася, большое спасибо за этот чудесный цитрусовый пирог!
В тесто я добавляла свежевыжатый грейпфрутовый сок. Выпекала два коржа по отдельности, и очень этому рада, т.к. коржи получились настолько нежными, что я не смогла бы их разрезать не поломав. Начинку сделала апельсиновую. Коржи настолько пропитались, что в серединке практически растворились. Возможно, в следующий раз положу чуть меньше начинки
Красных ягод у меня не было, я украсила ежевикой. Жаль, не могу выложить фотографии! Очень красиво получилось! Угощала друзей - все в восторге!
Спасибо!
Скажите а этот бисквит более хрупкий чем обычный?У меня то и обычный при разрезании поперёк может поломаться,но постные более крошистые,справлюсь ли?
Да он крошиться сильнее чем обычные, можно тесто на две порции разделить и выпечь два отдельных коржа.
приготовлю, поделюсь впечатлениями
Спасибо за рецепт.Получилось вкусно.
Просто потрясающий вкус! Я восхищена!!! И поражена! Никогда не думала, что постная выпечка может быть такой!!! Спасибо!!!
для постного меню оооооочень вкусно))))
Вкуснейший пирог!!! Спасибо!!!
Вкуснейший пирог!!! Спасибо!!!
Мерси!!!
Очень солнечный пирог
Очень солнечный пирог
Благодарю!!!
Сейчас очень актуальный рецепт спасибо
Сейчас очень актуальный рецепт спасибо
Благодарю!!!
Спасибо за рецепт!Очень актуально! Я как раз искала что-то сладенькое в пост!
Вам спасибо! Рада, что пригодится!!!
Отличный рецептик, беру !
Забирайте на здоровье!!!
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