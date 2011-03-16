Пикантная семга

Жарить рыбу на горячей сковороде в минимальном количестве растительного масла, т. к. масла достаточно и в маринаде. Я просто смазала сковороду силиконовый кисточкой, предварительно обмакнув ее в масло. Жарить на среднем огне, недолго, до характерной золотистой корочки готовой рыбы, где-то 4-5 минут с каждой стороны.