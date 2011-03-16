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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы
  • 16 марта 2011, 8:58
  • 207757

Пикантная семга

Рецепт: Пикантная семга

Жареная семга (или форель) в интересном маринаде-соусе. Все очень просто и быстро. Вкус - потрясающий!

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Пикантная семга»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
27325.9 ккал 		белки
2502.5 г 		жиры
1914.8 г 		углеводы
24.1 г
Порции
ккал
13663 ккал		 белки
1251.3 г		 жиры
957.4 г		 углеводы
12.1 г
100 г блюда
ккал
223.6 ккал		 белки
20.5 г		 жиры
15.7 г		 углеводы
0.2 г


Рецепт «Пикантная семга»:

Все ингредиенты (кроме рыбы) соединить и слегка взбить вилкой. Половину получившегося соуса-маринада отставить пока в сторону.

Половиной маринада полить рыбу, распределить его равномерно по рыбе. Оставить на 10-15 минут.

Жарить рыбу на горячей сковороде в минимальном количестве растительного масла, т. к. масла достаточно и в маринаде. Я просто смазала сковороду силиконовый кисточкой, предварительно обмакнув ее в масло. Жарить на среднем огне, недолго, до характерной золотистой корочки готовой рыбы, где-то 4-5 минут с каждой стороны.

Выкладываем рыбу на тарелки и поливаем сверху оставшимся соусом. На гарнир - овощи. Приятного аппетита!

Думаю, что в таком маринаде очень вкусно получится летом рыба на мангале. Обязательно попробую.

За основу взят рецепт из украинского журнала "Это вкусно" - презент Людочки beautiful woman, с моими изменениями.

А можно семгу в этом маринаде запечь в духовке. Я кладу рыбу на силиконизированную бумагу для выпечки и запекаю 20-25 минут.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4263
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На природу На ужин : На горячее

Теги: ужин второе горячее обед

Вкусы: пикантный вкусный

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Пикантная семга
Описание: Жареная семга (или форель) в интересном маринаде-соусе. Все очень просто и быстро. Вкус - потрясающий!


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Фотографии «Пикантная семга» от приготовивших (26)

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Комментарии и отзывы

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Рыбка шикарная,маринад вкуснейший.Запекала в духовке.Спасибо за рецепт!
Зашли с женой в маркет, подошли к рыбному отделу, на льду лежали мясистые хребты какой-то красной рыбы под названием "Суповой набор", вслед за нами подошла интеллигентная и очень хорошо одетая женщина, начала выбирать хребты помясистей... На вопрос "что вы с ней делаете" ответила - "запекаю в духовке, очень вкусно"... Нас разобрало любопытство, решили попробовать и взяли кило... Придя домой, естественно я зашёл на сайт и нашёл Ваш рецепт... Пока нагревалась духовка, быстренько сварганил маринад и хорошенько втёр в "суповой набор"... Запекал при 180 градусах пятнадцать минут и ещё пять минут с конвекцией для красивой корочки... Получилось супер вкусно, Ваш маринад - бомба!!! Теперь обязательно попробую и стейки красной рыбы и карпа и... короче буду экспериментировать с разной... Извините, что без фотки - "скелеты" под рецептом немного не уместны... Отчитаюсь обязательно, большое Вам спасибо за рецепт!!! С наступающим 8 Марта!!!
В духовке тоже наверно вкусно будет.
Очень понравилась рыбка! Готовила форель. Потрясающе вкусно получилось! Спасибо огромное за рецепт!
Вчера испробовали рецепт - очень понравился, рыбка вкусная и нежная как в горячем, так и в холодном виде. Огромное спасибо за рецепт.
На здоровье! Очень приятно, что понравился рецепт! Спасибо большое за отчёт!
Ирина, очень вкусная рыбка получилась!!! Нежная и ароматная! Запекала в духовке... Спасибо за рецепт!!! Буду готовить еще!!!
На здоровье! Очень-очень приятно, что рыбка пришлась по вкусу! И спасибо большущее за фотоотчёт!
Спасибо за рецепт. Вкусная рыбка получилась
На здоровье! Очень приятно, что понравилось!
Спасибо, забираю с огромным удовольствием!!!!!!!!!
На здоровье! Буду только рада, если и Вы станете поклонницей этой рыбки)
Утащила в супер рецепты!!! Это оооооочень вкусно!!!!
Спасибо большущее за фото и отчёт! Очень-очень приятно, что понравилась рыбка! Один из самых моих любимых рецептов)
завозился в свой ДР, и на скорую руку приготовил, запек в духовке. Супер просто, вообще не заморачивался, специи конечно свои и процентовка всего на свой вкус. Горчица даже обычная. Гости грызли противень на котором готовился. Идея просто эксклюзив. Спасибо автору. В обиход взял. Вариаций теперь чертова туча.
Главное стоять не надо за плитой
Спасибо большущее за такой шикарный отчёт! Очень приятно, что рецепт пришелся по душе! А вариаций - да, очень много, простор для фантазии)
Очень вкусно, всем понравилась рыбка
Очень приятно) Спасибо большое за отчёт!
Получается бесподобно. Очень сочная и нежная
Спасибо большое за фотоотчёт! Очень-очень приятно, что понравилось!
Очень вкусно!! Готовила кету и без масла вообще, маринад очень хорош=)) Спасибо за рецепт.
На здоровье! Очень приятно, что понравился рецепт! И спасибо большое за фотоотчёт!
Вкусно получилось даже очень! Только у меня обычная горчица. Спасибо за рецепт!
На здоровье! Вам большое спасибо за фотоотчёт! Очень приятно)
Запекала форель, добавила немного мёда и в духовку. ОООЧень вкусный и лёгкий ужин получился. Спасибо за рецепт!
На здоровье! Очень рада, что рецепт понравился) Спасибо большое за отчёт!
Запекала стейки кеты: половину по рецепту, половину просто с травками. В соусе всем больше понравилось =) вкусно и сочно
Спасибо большое за отчёт! Очень-очень приятно, что понравилось!
Супер, просто нет слов. У меня форель, ну очень вкусно!
Надюш, спасибо огромное за фотоотчёт! Очень-очень приятно, что понравился рецепт!
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