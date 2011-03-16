Жареная семга (или форель) в интересном маринаде-соусе. Все очень просто и быстро. Вкус - потрясающий!
- 16 марта 2011, 8:58
- 207757
Пикантная семга
Ингредиенты для «Пикантная семга»:
- Специи (можете добавить свои любимые, я добавила только свежемолотую смесь перцев, немного)
- Чеснок — 1 зуб.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Масло оливковое — 6 ст. л.
- Семга (или форель, большие стейки-звенья) — 2 шт
- Горчица (французская, можно использовать дижонскую) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
27325.9 ккал
|
белки
2502.5 г
|
жиры
1914.8 г
|
углеводы
24.1 г
|Порции
|ккал
13663 ккал
|белки
1251.3 г
|жиры
957.4 г
|углеводы
12.1 г
|100 г блюда
|ккал
223.6 ккал
|белки
20.5 г
|жиры
15.7 г
|углеводы
0.2 г
Рецепт «Пикантная семга»:
Все ингредиенты (кроме рыбы) соединить и слегка взбить вилкой. Половину получившегося соуса-маринада отставить пока в сторону.
Жарить рыбу на горячей сковороде в минимальном количестве растительного масла, т. к. масла достаточно и в маринаде. Я просто смазала сковороду силиконовый кисточкой, предварительно обмакнув ее в масло. Жарить на среднем огне, недолго, до характерной золотистой корочки готовой рыбы, где-то 4-5 минут с каждой стороны.
Выкладываем рыбу на тарелки и поливаем сверху оставшимся соусом. На гарнир - овощи. Приятного аппетита!
Думаю, что в таком маринаде очень вкусно получится летом рыба на мангале. Обязательно попробую.
За основу взят рецепт из украинского журнала "Это вкусно" - презент Людочки beautiful woman, с моими изменениями.
А можно семгу в этом маринаде запечь в духовке. Я кладу рыбу на силиконизированную бумагу для выпечки и запекаю 20-25 минут.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4263
Комментарии и отзывы
2 июня AneleRu #
1 июня Александр Авдеев #
1 июня Александр Авдеев #
10 марта svetik5552 #
7 марта Robert1 #
13 февраля oxanalieb #
13 февраля lina0710 #
1 января 2019 года Гадя Петрович 1 #
1 января 2019 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
21 октября 2018 года Pingvin72 #
21 октября 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
10 июля 2018 года svetl2010 #
10 июля 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
16 мая 2018 года inulia68 #
16 мая 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
16 мая 2018 года Barhotochka #
16 мая 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
15 апреля 2018 года technoex #
Главное стоять не надо за плитой
15 апреля 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
28 марта 2018 года nlipatnikova #
29 марта 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
6 августа 2017 года Курицына Таня #
6 августа 2017 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
5 июля 2017 года mkatrinne #
5 июля 2017 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
2 сентября 2016 года ленушка87 #
2 сентября 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
9 августа 2016 года Olivis #
9 августа 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
6 июня 2016 года Ренга #
6 июня 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
14 мая 2016 года Navely #
15 мая 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
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